27 май 1985 г. Започва делото срещу Сергей Антонов

27 Май, 2026 05:11

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 27 май 1985 г. започва процесът срещу Сергей Антонов. На 29 март 1986 г. Римският наказателен съд, под председателството на Северино Сантиапики, издава оправдателна присъда "поради недостиг на доказателства" срещу българските граждани Сергей Антонов, Тодор Айвазов и Жельо Василев. Същия ден БТА е упълномощена да декларира задоволството на българската общественост от решението. "Присъдата е признание, че българите нямат нищо общо с атентата срещу папа Йоан Павел Втори", се казва в декларацията.

През 1981 г. е заместник-директор на бюрото на БГА "Балкан" в Рим, когато на 13 май с.г. е извършен атентат срещу главата на Римокатолическата църква папа Йоан Павел Втори.

Антонов е арестуван на 25 ноември 1982 г. в Рим по обвинение за съучастие в атентата. Той е набеден от турския терорист Мехмед Али Агджа, член на турската терористична организация "Сивите вълци", който е заловен на местопрестъплението и по-късно осъден на доживотен затвор за това, че стреля в папата на площад "Св. Петър".

На 27 ноември 1982 г. БТА разпространява официално съобщение, в което определя ареста на Антонов като "напълно незаконен, произволен, абсолютно с нищо неоправдан".

На 1 декември 1982 г. е издадена заповед от съдия-следователя Иларио Мартела за арестуването на още двама български граждани - Тодор Айвазов (завеждащ финансовата служба на посолството на България в Рим) и Жельо Василев (бивш секретар на военния аташе).

В края на декември 1983 г. по лекарско настояване Сергей Антонов е изведен от затвора и поставен под домашен арест, тъй като италиански лекари констатират влошеното му психическо състояние и препоръчват по-лека мярка. Не след дълго по искане на прокурора Антонио Албано, Антонов отново е върнат в затвора.

На 28 март 1984 г. в писмо до папа Йоан Павел Втори българският патриарх Максим отбелязва, че невинността на Сергей Антонов е безспорна не само за българския народ, но и за всички непредубедени хора. От името на Светия синод на Българската православна църква патриарх Максим моли папата "да изяви дълбоката си убеденост в невинността на Антонов".

На 30 април 1984 г. в отговора си до българския патриарх папа Йоан Павел Втори информира, че на направените от Светия престол постъпки, италианското правителство предприема действия за ускоряване на процедурата, засягаща Сергей Антонов.

На 1 април 1986 г. Антонов се завръща в България.

На 5 април 1991 г. българският посланик Огнян Пишев оповестява официално в САЩ решението на българското правителство да даде на международна независима комисия неограничен достъп до архивите в България, свързани с атентата срещу папата.

На 24 май 2002 г., по време на своето официално посещение в България, при срещата си с президента Георги Първанов папа Йоан Павел Втори заявява, че никога не е вярвал в т.нар. "българска следа" в опита за покушение срещу него през 1981 г.


  • 1 Чорбаджията

    2 10 Отговор
    Възможно е българите да са били агенти на ДС, които са вербували Али Агджа за да извърши атентата, разбира се няма как да знаем това никога

    10:12 27.05.2016

  • 2 Тъпкащия чорбаджийки

    9 2 Отговор
    Възможно е българите да са били набедени от вековни врагове, чрез неоспоримо доказан убиец, терорист и в общ план изверг. Това разбира се, го знаем със сигурност, тъй-като е житейски факт, но пък липсва плюенето и хвърлянето на кал по България и българите.

    10:38 27.05.2016

  • 3 ЕДИН

    3 7 Отговор
    По повод убийството на журналиста Абди Ипекчи през 1979 г Агджа е осъден на доживотен затвор но след 6 мес. бяга от затвора с помощта на Сивите вълци и идва в България.След това е обгрижван и обучаван от ДС няколко мес.Живее царски в Ню Отани! Неоспоримо е доказано ,че пистолетът, с който стреля по папата е придобит в България.Знае се по онова време кои служби продаваха и подаряваха пищови.Така че не сме набедени, а направо ДС е съучастник!

    Коментиран от #4, #5, #15

    11:33 27.05.2016

  • 4 Бай хой

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "ЕДИН":

    Мекерета анадолски я ми кажете за едно доказано престъпление на ДС и за осъден престъпник от ДС.

    Фесовете не съзнават че като плюят по ДС, плюят по България.

    Вярно е че в голяма държавна структора като ДС е имало и черни овце които успешно се скриха зад колективната отговорност прокарана чрез оплюване на органа който пазеше България и Българите.

    Всички видяхме какво се случи с Българите и България след разрушаването на ДС и изхвърлянето на служителите им на улицата.

    12:01 27.05.2016

  • 5 Goro Lafchi

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕДИН":

    Ти добре ли си? Имаш ли си понятие от тези работи? Ще придобие пистолет в България и ще мине "амнайсет"граници с него за да убие папата. А просто службите ще му го осигурят в Италия, с дипломатическата поща и параход можеш да доставиш в Рим. Хайде мислете малко, преди да пишете...

    13:24 27.05.2016

  • 6 политолог

    6 4 Отговор
    ЦРУ съсипаха човека

    14:23 27.05.2016

  • 7 един

    4 3 Отговор
    И колко граници е минал с пистолета-една,италианската на летището.Тогава нямаше такъв контрол на багажа.Това за пистолета бе доказано от следствието.А който си мисли,че ДС била разформирована е или глупак или агент.ДС извърши преврата на 10.11.И продължи да управлява досега къде явно,къде тайно.Кои са крупните милионери-десари.Кои са Боко и Цоко и Гоце-десари.И зашото те управляват затова сме на този хал.В другите соц страни тези изроди,креатури на КГБ бяха лустрирани,декомунизирани и арестувани.У нас са на власт и разправят,че служили на БГ.Слуги сте били на СССР и на КГБ и досега сте такива!

    15:21 27.05.2016

  • 8 АААААААААААА

    6 6 Отговор
    От кого пазихте България и българите,бе червени б...ци.Пазехте да не избягаме зад желязната завеса,че щяхте да останете сами тук и нямаше кой да ви слугува!Вашите шпиони вършеха подривна дейност в страните със законоустановена демокрация,където хората работеха и живееха щастливо и искахте там да построите омразния на всички комунизъм.!

    15:29 27.05.2016

  • 9 госст

    3 0 Отговор
    Сергей Антонов
    служител на БГА „Балкан“ в Италия
    Роден: 11 юли 1948 г.
    София, България
    Починал: 1 август 2007 г. (59 г.)
    София, България

    15:52 27.05.2016

  • 10 Кобри

    6 3 Отговор
    Сергей антонов е бил "заместник-директор на бюрото на БГА "Балкан" в Рим" , а по онова време всички такива длъжности се заемаха от разузнавачи на ДС, на случайни хора никога не се даваха такива постове !

    16:33 27.05.2016

  • 11 още нещо

    4 0 Отговор
    няколко седмици преди това Агджа е поканен на прием на който отива и самия папа как става така ами незнам но той тогава вече е издирван за убийството на полицай и гл. редактор на голям турски вестник но забележете има покана за приема(причаната е да огледа добре папата) самата покана е жълта кой има власт да прекара издирван престъпник през толкова граници и да му даде покана за прием на папата не се знае също това го знам понеже бях във Рим и там гида ни го разказа имаше и още интерсени неща за берлускони но не във връзка със атентата.

    17:17 27.05.2016

  • 12 РРТЕ

    3 0 Отговор
    Сергей Антонов не е интересен. Тези "сега" са интересни.

    21:01 27.05.2016

  • 13 ртф

    3 0 Отговор
    Някой знае ли причината за този атентат?

    10:26 28.05.2016

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕДИН":

    А, я сега ни кажи и за къв дявол им е било нужно ДС да трепат папата ,след като толкова много знаеш

    Коментиран от #16

    05:28 27.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

