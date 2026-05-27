Задържаха „Дилърите на Дружба“ при акция в София

Седем наркодилъри са били задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния квартал "Дружба", съобщи NOVA.

Текат претърсвания в апартамент и гараж в близост. Иззети са големи количества канабис и синтетична дрога, съобщи директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Част от задържаните са с предишни провинения за наркоразпространение. Групата е действала в "Дружба" и близките райони. По-голямата част от наркотиците те складирали в гаража, жилището използвали за зареждане и разпределение.

По данни на антимафиотите задържаните използвали групи в онлайн платформи като "Телеграм", за да намират клиенти.

Лицата са по-известни като "Дилърите на Дружба".

Разследването по случая продължава.