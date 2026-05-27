Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Задържаха „Дилърите на Дружба“ при акция в София

Задържаха „Дилърите на Дружба“ при акция в София

27 Май, 2026 23:24 657 10

  • задържани-
  • дилъри-
  • дружба

По данни на антимафиотите задържаните използвали групи в онлайн платформи като "Телеграм", за да намират клиенти

Задържаха „Дилърите на Дружба“ при акция в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем наркодилъри са били задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния квартал "Дружба", съобщи NOVA.

Текат претърсвания в апартамент и гараж в близост. Иззети са големи количества канабис и синтетична дрога, съобщи директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Част от задържаните са с предишни провинения за наркоразпространение. Групата е действала в "Дружба" и близките райони. По-голямата част от наркотиците те складирали в гаража, жилището използвали за зареждане и разпределение.

По данни на антимафиотите задържаните използвали групи в онлайн платформи като "Телеграм", за да намират клиенти.

Лицата са по-известни като "Дилърите на Дружба".

Разследването по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    6 1 Отговор
    А колко осъдихте бе ориенталска пасмина такава?

    Коментиран от #2

    23:25 27.05.2026

  • 2 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Как да ги осъдят, като те работят за полицията и всички го знаят?

    23:30 27.05.2026

  • 3 Д-р Ментал

    4 0 Отговор
    Много високопарно заглавие. Явно правителството на Радев ще следва Пиар традицита на Борисов.

    23:59 27.05.2026

  • 4 Наркотиците добре

    2 2 Отговор
    А алкохола и цигарите кога ще ги забранят?

    00:03 28.05.2026

  • 5 Бях точен с парите

    2 1 Отговор
    Не са се отчитали на правилния човек. Сега ще сложат други на тяхно място.

    00:04 28.05.2026

  • 6 кирчо острото

    1 1 Отговор
    Ся кой ще ни доставя пица с кристали?

    00:04 28.05.2026

  • 7 Радев

    1 1 Отговор
    Лицата са известни като дилърите на герб

    Коментиран от #9

    00:09 28.05.2026

  • 8 Гaньo евроатлантика

    0 0 Отговор
    Ако МВР не бачка, значи са виновни милиционерите, боко, шишо, ДС и КГБ. Ако МВР бачка, значи зеления чорап се напъва, прави си ПР като тиквичко, имитира работа щото няма да ги осъди.....

    Много правилно през комунизма не са позволявали да седиш без работа. Лошото е, че вече няма ТКЗСта, щото евроатлантиците за друго освен оператори на лопати и мотики не ставате.

    00:10 28.05.2026

  • 9 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Радев":

    Радев управлява през последните 5 години през служебни правителства и 2 редовни на протежетата му от промяната. Последно беше Гюров.

    Коментиран от #10

    00:11 28.05.2026

  • 10 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Гербар на вожда ти бяха щото сменихте конституцията и ми вързахте ръцете

    00:13 28.05.2026