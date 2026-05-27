Задържаха „Дилърите на Дружба“ при акция в София

Седем наркодилъри са били задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в столичния квартал "Дружба", съобщи NOVA.
Текат претърсвания в апартамент и гараж в близост. Иззети са големи количества канабис и синтетична дрога, съобщи директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.
Част от задържаните са с предишни провинения за наркоразпространение. Групата е действала в "Дружба" и близките райони. По-голямата част от наркотиците те складирали в гаража, жилището използвали за зареждане и разпределение.
По данни на антимафиотите задържаните използвали групи в онлайн платформи като "Телеграм", за да намират клиенти.
Лицата са по-известни като "Дилърите на Дружба".
Разследването по случая продължава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #2
23:25 27.05.2026
2 Гост
До коментар #1 от "хаха":Как да ги осъдят, като те работят за полицията и всички го знаят?
23:30 27.05.2026
7 Радев
Коментиран от #9
00:09 28.05.2026
8 Гaньo евроатлантика
Много правилно през комунизма не са позволявали да седиш без работа. Лошото е, че вече няма ТКЗСта, щото евроатлантиците за друго освен оператори на лопати и мотики не ставате.
00:10 28.05.2026
9 Хаха
До коментар #7 от "Радев":Радев управлява през последните 5 години през служебни правителства и 2 редовни на протежетата му от промяната. Последно беше Гюров.
Коментиран от #10
00:11 28.05.2026
10 Радев
До коментар #9 от "Хаха":Гербар на вожда ти бяха щото сменихте конституцията и ми вързахте ръцете
00:13 28.05.2026