Седмицата на втората половина на август ще бъде разнообразна и вълнуваща за повечето зодии, пише actualno.com. Някои от тях може да преживее разочарования, но това не означава, че няма да се отворят нови врати за вас. Опитайте се да избягвайте интриги. Вижте какво казва и за любовта за всички зодии вашият седмичен хороскоп за 10-16 август 2026 г.

Овен

Тази седмица може да донесе внезапни разочарования от хора, на които сте разчитали за подкрепа, за Овните. Но всяко небе има лъч надежда – това ще ви помогне да разберете по-добре на кого наистина можете да се доверите. Във вторник са възможни загуби поради невнимание. В сряда е важно да избягвате интриги и задкулисни игри в екипа. В петък са вероятни неочаквани новини и открития в личния ви живот, което ще ви принуди да преоцените взаимоотношенията си. Избягвайте да се претоварвате с отговорности през уикенда и отделете време за пълноценна почивка.

Телец

Тази седмица обещава да бъде натоварена с работа и свързани с работата въпроси за Телец. Възможни са критични задачи, спешни проекти и необходимост от вземане на бързи решения. Не пропускайте никаква възможност да подобрите уменията си или да научите нови. В сряда звездите може да ви свържат с някой, който ще остане в живота ви за дълго време. Финансовите въпроси ще изискват специално внимание в четвъртък: проверявайте документи, касови бележки и сметки и не пропускайте важни плащания. През уикенда е най-добре да се съсредоточите върху поддържането на здравето си и подобряването на благосъстоянието си.

Близнаци

Началото на седмицата ще бъде доста благоприятно за Близнаците. Всякакви препятствия ще бъдат временни и ще ви помогнат да станете по-силни. В понеделник е важно да завършите стари проекти и да освободите място за нови цели. В средата на седмицата се опитайте да избягвате импулсивни покупки. В петък избягвайте ревността и прекомерната подозрителност. През уикенда избягвайте взаимодействия с хора, които ви спъват или подкопават самочувствието ви.

Рак

Тази седмица служебните въпроси може да изискват повече внимание от обикновено от Рака. Но звездите предсказват, че всички допълнителни усилия бързо ще се изплатят. Още във вторник ще имате шанса успешно да завършите дълго отлаган проект. В сряда са възможни непланирани разходи, така че си струва да следите по-строго бюджета си. В петък романтичните събития биха могли да донесат изобилие от приятни емоции. Този уикенд се опитайте да се помирите с тези, с които наскоро сте се скарали разгорещено. Вашите скрити таланти и способности ще ви помогнат да разрешите проблем, който отдавна изглежда труден.

Лъв

За Лъвовете тази седмица ще бъде време да преоцените обичайния си начин на живот. Това ще бъде от полза, дори ако сърцето ви не изисква промяна. В понеделник и вторник кариерните постижения ще зависят пряко от способността ви да управлявате работното си натоварване. В сряда са възможни топли моменти и заздравени взаимоотношения. В четвъртък финансовото ви положение ще се стабилизира, но е най-добре да избягвате големи разходи. Петък е идеален за спорт, плуване, разходки и всяка друга дейност. През уикенда се опитайте да се съсредоточите върху емоционалното си състояние, почивка и възстановяване.

Дева

Упоритата работа на Девата ще бъде забелязана и оценена тази седмица. Този период е отличен за кариерно развитие, реализиране на бизнес идеи и намиране на нови клиенти. Във вторник са възможни разногласия с ръководството или колегите; опитайте се да не спорите, дори и да сте сигурни, че сте прави. В сряда са вероятни успешни сделки или финансови въпроси. В четвъртък са възможни обещаващи връзки – както бизнес, така и романтични. През уикенда звездите препоръчват да намалите интереса си към тайните на другите хора и да се съсредоточите върху собствените си взаимоотношения.

Везни

Предстоящата седмица ще изисква от Везните да бъдат организирани и дисциплинирани. Ще се появят стари ангажименти, но много проблеми ще бъдат решени по-бързо от очакваното. Във вторник може да получите неочаквани печалби, а от сряда финансовото ви състояние постепенно ще се подобри. В края на седмицата се опитайте да се доверявате повече на партньора си и избягвайте да търсите причини за конфликт. През уикенда намерете начин да облекчите стреса и емоционалното напрежение, който ви доставя удоволствие.

Скорпион

Основната задача на седмицата за Скорпионите е да запазят самообладание с всички необходими средства. Импулсивността може да доведе до грешки както на работното място, така и в личните отношения. В понеделник е важно да се съсредоточите върху детайлите и да избягвате грешки. В сряда избягвайте рискови инвестиции и големи покупки. През втората половина на седмицата звездите съветват по-малко контрол над партньора и по-честа комуникация за чувствата си. Прекарайте уикенда сред природата: лятна вила, спорт и активен отдих ще ви се отразят добре.

Стрелец

Стрелецът е изправен пред противоречива седмица. Ще има много информация, но не цялата ще бъде надеждна. Преди да вземете решения, проверете фактите и се консултирайте с хора, на които имате доверие. Интересни кариерни перспективи ще се появят през първата половина на седмицата. В сряда се опитайте да не обсъждате финансови въпроси с никого и е най-добре да запазите плановете си за себе си засега. Личният ви живот може да ви завладее през уикенда – нови запознанства или завръщането на любим човек от миналото, празнична или служебна романтика, декларации за нежни чувства или сцени на ревност… Със сигурност няма да е скучно!

Козирог

Тази седмица ще изисква от Козирозите да запазят самообладание и да останат спокойни дори в напрегнати ситуации. Не отлагайте осъществяването на идеите си – те биха могли да се окажат многообещаващи. Вторник е благоприятен ден за стартиране на нови проекти и решаване на натрупани задачи. В четвъртък се опитайте да избягвате емоционални покупки. Петък може да бъде ден на лични конфликти. Звездите съветват да не се карате, а по-скоро да изслушате партньора си и да се опитате да видите ситуацията от различна гледна точка. Уикендът ще донесе усещане за вътрешна стабилност.

Водолей

Водолей ще започне период на постепенно възстановяване от финансови затруднения. Звездите съветват да обмислите допълнителни източници на доходи и нови предложения за работа. Във вторник очаквайте новини, които ще ви помогнат да напреднете в кариерата си. В средата на седмицата поемете инициативата и не отлагайте важни задачи. В петък са възможни интересни срещи или откровени разговори с партньор. Най-добре е да прекарате уикенда в компанията на приятели, а не сами.

Риби

Тази седмица ще донесе на Рибите полезни контакти и обещаващи нови познанства. Някои от тези контакти ще ви помогнат да достигнете ново професионално ниво или да подобрите финансовото си състояние в бъдеще. Кариерният хороскоп е благоприятен за търсене на работа, бизнес преговори и стартиране на самостоятелни проекти. В личния ви живот предстои период на хармония, романтика и духовно благополучие. Уикендът ще ви зарадва с нови познанства, приятни срещи и ярки емоции.