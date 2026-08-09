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Йотова във Варна за 147 години ВМС

Йотова във Варна за 147 години ВМС

9 Август, 2026 08:03, обновена 9 Август, 2026 08:05 932 56

  • илияна йотова-
  • президент-
  • вмф-
  • варна-
  • празник

Вицепрезидентът връчва пагоните на първенеца от випуск „Априлски – 2026“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на Морска гара

Йотова във Варна за 147 години ВМС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските Военноморски сили (ВМС) отбелязват своята 147-а годишнина от създаването си с поредица от мащабни официални прояви в град Варна.

Специален гост на събитията е президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова (изпълняваща функциите на държавен глава), която ще участва лично в тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от 140-ия випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“.

По официална информация на Българското национално радио, в 9:00 часа сутринта президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с официален почетен строй на Морска гара – Варна, предаде БНР. Програмата ще започне с тържественото издигане на флаговете на корабите от състава на родните ВМС. По време на церемонията се очаква Йотова да връчи пагоните и дипломата на курсанта-първенец на випуска и да произнесе официално празнично приветствие към младите офицери и присъстващите.

Паралелно с празничното настроение, ръководството на отбраната акцентира върху сериозните предизвикателства пред сигурността в Черно море. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчертаха пред Военния телевизионен канал необходимостта от бързо модернизиране, интеграция на нови технологии и справяне с текущите минни заплахи и дронове в региона. В честванията взима участие и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова.

Празничната програма във Варна за гражданите и гостите на града ще продължи през целия ден. Веднага след приключването на официалната част, от 10:30 часа Представителният духовен оркестър на ВМС ще изнесе открит концерт. За всички ентусиасти, военни кораби от състава на флота във Варна и Бургас ще бъдат отворени за безплатни посещения от 11:30 до 19:00 часа, като на място ще бъде представен и статичен показ на специализирано въоръжение и техника.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    20 2 Отговор
    От млада обича мъжки компании, хубавелката!
    Ама чак толкова, че да се завре сред моряците си е малко прекалено!

    Коментиран от #3, #5, #7

    08:08 09.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 7 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ЗА ПРАЗНИКА
    ДА ПОТОПИМ " СЛУЧАЙНО"
    3-4 УКРАИНСКИ ГЕМИИ
    ....
    И СЛЕД ТОВА ДА СЕ ИЗВИНИМ

    Коментиран от #32

    08:10 09.08.2026

  • 3 Факт

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Като млада чупеше пaлките на старите милицонри ДСapи, сега одъртя и налита на млади морячета.

    Коментиран от #51

    08:11 09.08.2026

  • 4 Българин

    26 2 Отговор
    Тая Сорос я разкарва като панаирджийска маймуна из България , та дано стане Президент и продължи да изпълнява АНТИбългарската политика на Сорос, чиято цел е пълното унищожение на България.

    Йотова бе Изсветлена като един от платените агенти на Сорос преди няколко години!!!!

    08:11 09.08.2026

  • 5 СЛОНА

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    КАТО УЧЕНИЧКА НЕ БЕ ТАКАВА,А СЯ НЕМОЕ ВИ КААМ

    Коментиран от #8

    08:12 09.08.2026

  • 6 Овчар

    20 3 Отговор
    Божеее къде са Българските военноморски сили..? Имаше ги преди години ,сега има само началници но на какви сили са началници.? НА НИКАКВИ!

    08:12 09.08.2026

  • 7 Ици

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Хубавелка?! Ти на колко ракии си рано сутринта? Тая ако се завре сред моряците най-много да получат масово симптоми на морска болест и да настане зверско драйфане.

    Коментиран от #11

    08:13 09.08.2026

  • 8 СЛОНА

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "СЛОНА":

    И МАТРЙОШКАТА ,ЧЕ ВИ КАЖЕ СЪЩОТО...

    08:14 09.08.2026

  • 9 Парадна армия

    18 2 Отговор
    Само тържества и показност ... и огромни заплати

    Коментиран от #13

    08:14 09.08.2026

  • 10 "Нямало опасност"

    15 1 Отговор
    В две войни участваме и "нямало опасност".
    Всеки народ си заслужава управленците.
    Когато хората не пожелаха да гласуват са "Пряка демокрация"
    и "Движение на непартийните" ето какво получават.
    За какво ли са ни продали с Боташ, освен участие проучване газ, евтина вода в
    договор за Турция, и магистрала Черно море, освен мините в цяла Южна Територия.
    Има някаква много топла връзка с Турция.
    Продават ни за една пара.
    По-големи безродници не е имало.
    Това чудо ни го пробутват, заедно с другото Гюров.

    08:18 09.08.2026

  • 11 СЛОНА

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ици":

    СТИГА ,ЧЕ ЩЕ СТАНАТ ПОВЕЧЕ ПОЛОВИ ИНВАЛИДИ-ЧЕ ЗА ТЕЗ РАБОТИ ЗА НИЩО НЕСТАВА ТАЗ НА СНИМКАТА

    08:19 09.08.2026

  • 12 !!!!!

    3 15 Отговор
    Има страхотна коса!

    08:19 09.08.2026

  • 13 Гребна подводница

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Парадна армия":

    Добре че имат духов оркестър поне. Всичко друго е или надуваемо или ръждясало.

    08:20 09.08.2026

  • 14 Софето

    19 4 Отговор
    ПроЗта говорителка предимно наведена

    08:20 09.08.2026

  • 15 Гост

    17 2 Отговор
    Здраво ще я освиркваме!

    08:23 09.08.2026

  • 16 бушприт

    6 1 Отговор
    Специална гостeнка на събитията е президентката и върховна главнокомандваща на Въоръжените сили- Илияна Йотова.

    08:23 09.08.2026

  • 17 Магелан

    15 1 Отговор
    Кораби може да нямаме , но за сметка на това от септември разкриха длъжност за още 1 адмирал.

    08:27 09.08.2026

  • 18 Въй

    13 1 Отговор
    Йотова влиза във Варна на 147 години- ВъйМалей,миСя!

    08:30 09.08.2026

  • 19 Каквото и да Кажеш !

    5 1 Отговор
    Няма Да Е Цвете !

    08:34 09.08.2026

  • 20 въпросче

    13 1 Отговор
    Кой е вицепрезидентът?

    08:34 09.08.2026

  • 21 бушприт

    2 2 Отговор
    Вицепрезидент ще връчи пагоните на първенеца от випуск „Априлски – 2026-та г.“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на Морската гара.

    Коментиран от #26

    08:40 09.08.2026

  • 22 в кратце

    8 1 Отговор
    На гара се дават отличия на завършилите ПеЖеИ-то. А не на висше образовани моряци.

    08:42 09.08.2026

  • 23 Няма

    21 0 Отговор
    спирка с пилеенето на държавни пари без окото ѝ да мигне ! Ядене , пиене и снимки ! Безконечни разходи по лимузини , гориво, шофьори , охрани и т.н. за НИЩО !

    08:44 09.08.2026

  • 24 Никой

    10 2 Отговор
    Не може ли да промени тази прическа малко поне.

    Коментиран от #31

    08:50 09.08.2026

  • 25 Гувньо

    9 0 Отговор
    Днес направо си вето! Надмина себе си по тъпня.
    То не са вицепрезиденти, то не са “ изпълняваща функции на държавен глава”, мале, мале

    08:50 09.08.2026

  • 26 Къртим

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "бушприт":

    Мивки!
    М. Г.

    08:53 09.08.2026

  • 27 Милиене

    9 0 Отговор
    Йотова във Варна на 147 години, а в Шумен на колко ще е?

    08:56 09.08.2026

  • 28 kоkорчо 💋🍌

    6 0 Отговор
    дали ще издьржи 147 години на поста там
    сьмнява ме

    08:57 09.08.2026

  • 29 Мнение

    14 0 Отговор
    Масонка, сектантка, ескурзиантка!

    Коментиран от #34

    08:58 09.08.2026

  • 30 Така Така

    12 1 Отговор
    Тя не е бъдещият Президент на България.

    09:00 09.08.2026

  • 31 И да я

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Никой":

    смъкне тая къделя , в главата пак ще са същите грозни планове за действия и пъклени мисли ! И наизустени , удобни на вожда им клишета ! Няма дума от устата ѝ , която да докосва !

    09:03 09.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 От Кой ?

    9 0 Отговор
    Бардак !

    Се Измъкна ?

    09:08 09.08.2026

  • 34 Кукла !

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    На Конци !

    Има си Политически Кабинет !

    И Въпроса Е !

    Кой Е Шефа ?

    На Секретаря !

    На Политическия Кабинет ?

    09:16 09.08.2026

  • 35 факт

    5 0 Отговор
    и тая ще я пробутат за президент

    09:23 09.08.2026

  • 36 И колко като бройка са тези

    3 1 Отговор
    които офицерско звание от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получават в този випуск-2026 ? Че да разберем дали въобще нужда има от това училище за пимпирчета

    Коментиран от #44

    10:02 09.08.2026

  • 37 Аре моме скачай в лодката

    3 0 Отговор
    и на гребният поход че иначе няма кой 2 лодки да напълни и пак трябва хора от Козлодуй да идват за масовката. ...то пък забравих че от 2 години го отмениха...пуу...

    10:05 09.08.2026

  • 38 Перо

    3 1 Отговор
    Как Йотова е пропуснала да поздрави курсантите, след семестриалните и випускни изпити по време на следването? Можеше да я забележат и да си вдигне ПР рейтинга за изборите! Има и други военни училища по родове войски, където да трупа рейтинг за държавна сметка!

    10:08 09.08.2026

  • 39 Някое ново адмиралче

    4 0 Отговор
    няма ли да приоизведе? Ей тъй за бройка

    Коментиран от #55

    10:09 09.08.2026

  • 40 Перо

    2 1 Отговор
    За пръв път държавен глава връчва пагони на курсантите! Това даже не е на ранга на министъра!

    10:10 09.08.2026

  • 41 Смешници

    2 0 Отговор
    Но "военния телевизионен канал" им е много важен нали?

    10:12 09.08.2026

  • 42 Да не забрави само

    4 0 Отговор
    гвардейците и духовата музика да довлече и мисирките на Нова, БНТ и БТВ в един рейс да натовари

    10:15 09.08.2026

  • 43 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЯВНО Е ОТИШЛА НА ПАНАХИДА? СЛЕД 1989 ГОДИНА ВЕЧЕ НЯМАМЕ НИЩО ПО! НИТО ДЪРЖАВА,НИТО НЕЩО РАБОТЕЩО!

    10:15 09.08.2026

  • 44 Олеееее.....

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "И колко като бройка са тези":

    Aperçu IA казва: офицерско звание от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получават общо 35 курсанти от випуск „Априлски – 2026“. Тържественият ритуал по присвояване на званията и връчване на пагоните е насрочен за 9 август 2026 г. на Морска гара във Варна.

    Коментиран от #45

    10:18 09.08.2026

  • 45 Цял ВУЗ

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Олеееее.....":

    За 35 душии випуск . По малко от децата в една детска градина. Но иначе стотици милиони евра от бюджета потъват всяка година в тази черна дупка. Безброй адмирали и всякаква сган

    10:22 09.08.2026

  • 46 ШЕФА

    7 2 Отговор
    Представяте ли си че това недоразумение на природата Идиотова е Главнокомандващ на Българската армия ?

    Коментиран от #48

    10:23 09.08.2026

  • 47 Не е у ред тази жена

    3 1 Отговор
    Пълна пародия е. После може и на някой футболен селски мач да отиде .... Естествено ако духовете на Перперикон извикани от азербайджанският шаман са и го нашепнали

    10:31 09.08.2026

  • 48 Каквато армията

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "ШЕФА":

    Такъв и главнокомандващият .....

    10:34 09.08.2026

  • 49 Пак циркове

    3 1 Отговор
    на Морска гара. Предишният път беше да ни покаже как хубавичко са боядисали на Пимпирата корабчето. По предишният пък беше на едно катерче модел 1977, докарано от Атия НО е вече по НАТО-вски стандарт видиш ли

    Коментиран от #53

    10:44 09.08.2026

  • 50 Варненец

    1 0 Отговор
    Да повика на работна почивка и оная другата с костюм-униформа, Рускинята . Двете с военните униформи ще командват парада и адмирала ще им козирува. Може и ръка и друго да им поцелува. Всъщност бая ще се озорят от целувки защото са три -заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова. Къде са Ви мъжете ? Те само да козируват и да вдигат ръчичка в Народното събрание , а другите масово в чужбина май ? Само се чудя ако и Радев отиде ,кого ли повече от тези тримата ще попържат Варненци или изобщо на парада ще са само семействата на военните и политиците ? На парад с кокошки не ходим . На това му казват пазар и си има друго място.

    11:00 09.08.2026

  • 51 Не е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    То в Морското май работата е 50 на 50 като сложиш реалните жени и останалите дето се чувстват такива . Та що да не ги командват и да се кланят на жени . Тяхна си работа . Ние обаче Армия нямаме. Това им трябваше и на североизток и на юг от нас. Едните ни купуват и населват ,другите не остават назад с анклавите си и политиците в НС. А ние само продаваме имоти и кой където види спасение. С 1300 евро пенсия тук цели колонии правят чуждинци при пенсионирането си защото им било евтино и красиво . А нашите с 400 пенсия в Пакистан или Занзибар да ходят ,та да преживеят последните си години въпреки обран цял един живот от скапаняци политици ? Паради щели да правят -циркаджии.

    11:10 09.08.2026

  • 52 буля йотка

    0 0 Отговор
    пак ще ходи на разходка

    11:14 09.08.2026

  • 53 Стаматов

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пак циркове":

    Е ,къде другаде, ако не на увеселителния парк на ТИМ ? Може и на колулото да се повози и да види мръсотиите във морето отвисоко. От цялата работа - жалко за рибарите изгонени наоколо няколко дни.

    11:20 09.08.2026

  • 54 тая

    0 0 Отговор
    не беше ли на колене пред сатрапа и шеф на кгб гундзяев и му целуваше подметките?

    11:20 09.08.2026

  • 55 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Някое ново адмиралче":

    Типична комунистическа крава, от калибъра на Мая Манолова ,Татяна Дончева и Корнелия Нинова !! На тия им изчезна ,комунистическата, партийка обаче са не спират, искам се да са на власт и да са в управлението и това е !!!?

    11:26 09.08.2026

  • 56 Троян

    0 0 Отговор
    Адмирал Дьониц със само една подводница е бил във състояние да потопи целия настоящ Български флот. Какво инспектира телевизионната говорителка главнокомандващ? Какво има във гащите на морячетата?

    11:35 09.08.2026

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