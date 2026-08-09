Йотова във Варна за 147 години ВМС

Българските Военноморски сили (ВМС) отбелязват своята 147-а годишнина от създаването си с поредица от мащабни официални прояви в град Варна.
Специален гост на събитията е президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова (изпълняваща функциите на държавен глава), която ще участва лично в тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от 140-ия випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“.
По официална информация на Българското национално радио, в 9:00 часа сутринта президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с официален почетен строй на Морска гара – Варна, предаде БНР. Програмата ще започне с тържественото издигане на флаговете на корабите от състава на родните ВМС. По време на церемонията се очаква Йотова да връчи пагоните и дипломата на курсанта-първенец на випуска и да произнесе официално празнично приветствие към младите офицери и присъстващите.
Паралелно с празничното настроение, ръководството на отбраната акцентира върху сериозните предизвикателства пред сигурността в Черно море. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчертаха пред Военния телевизионен канал необходимостта от бързо модернизиране, интеграция на нови технологии и справяне с текущите минни заплахи и дронове в региона. В честванията взима участие и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова.
Празничната програма във Варна за гражданите и гостите на града ще продължи през целия ден. Веднага след приключването на официалната част, от 10:30 часа Представителният духовен оркестър на ВМС ще изнесе открит концерт. За всички ентусиасти, военни кораби от състава на флота във Варна и Бургас ще бъдат отворени за безплатни посещения от 11:30 до 19:00 часа, като на място ще бъде представен и статичен показ на специализирано въоръжение и техника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободен
Ама чак толкова, че да се завре сред моряците си е малко прекалено!
Коментиран от #3, #5, #7
08:08 09.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПОТОПИМ " СЛУЧАЙНО"
3-4 УКРАИНСКИ ГЕМИИ
....
И СЛЕД ТОВА ДА СЕ ИЗВИНИМ
Коментиран от #32
08:10 09.08.2026
3 Факт
До коментар #1 от "Свободен":Като млада чупеше пaлките на старите милицонри ДСapи, сега одъртя и налита на млади морячета.
Коментиран от #51
08:11 09.08.2026
4 Българин
Йотова бе Изсветлена като един от платените агенти на Сорос преди няколко години!!!!
08:11 09.08.2026
5 СЛОНА
До коментар #1 от "Свободен":КАТО УЧЕНИЧКА НЕ БЕ ТАКАВА,А СЯ НЕМОЕ ВИ КААМ
Коментиран от #8
08:12 09.08.2026
6 Овчар
08:12 09.08.2026
7 Ици
До коментар #1 от "Свободен":Хубавелка?! Ти на колко ракии си рано сутринта? Тая ако се завре сред моряците най-много да получат масово симптоми на морска болест и да настане зверско драйфане.
Коментиран от #11
08:13 09.08.2026
8 СЛОНА
До коментар #5 от "СЛОНА":И МАТРЙОШКАТА ,ЧЕ ВИ КАЖЕ СЪЩОТО...
08:14 09.08.2026
9 Парадна армия
Коментиран от #13
08:14 09.08.2026
10 "Нямало опасност"
Всеки народ си заслужава управленците.
Когато хората не пожелаха да гласуват са "Пряка демокрация"
и "Движение на непартийните" ето какво получават.
За какво ли са ни продали с Боташ, освен участие проучване газ, евтина вода в
договор за Турция, и магистрала Черно море, освен мините в цяла Южна Територия.
Има някаква много топла връзка с Турция.
Продават ни за една пара.
По-големи безродници не е имало.
Това чудо ни го пробутват, заедно с другото Гюров.
08:18 09.08.2026
11 СЛОНА
До коментар #7 от "Ици":СТИГА ,ЧЕ ЩЕ СТАНАТ ПОВЕЧЕ ПОЛОВИ ИНВАЛИДИ-ЧЕ ЗА ТЕЗ РАБОТИ ЗА НИЩО НЕСТАВА ТАЗ НА СНИМКАТА
08:19 09.08.2026
12 !!!!!
08:19 09.08.2026
13 Гребна подводница
До коментар #9 от "Парадна армия":Добре че имат духов оркестър поне. Всичко друго е или надуваемо или ръждясало.
08:20 09.08.2026
14 Софето
08:20 09.08.2026
15 Гост
08:23 09.08.2026
16 бушприт
08:23 09.08.2026
17 Магелан
08:27 09.08.2026
18 Въй
08:30 09.08.2026
19 Каквото и да Кажеш !
08:34 09.08.2026
20 въпросче
08:34 09.08.2026
21 бушприт
Коментиран от #26
08:40 09.08.2026
22 в кратце
08:42 09.08.2026
23 Няма
08:44 09.08.2026
24 Никой
Коментиран от #31
08:50 09.08.2026
25 Гувньо
То не са вицепрезиденти, то не са “ изпълняваща функции на държавен глава”, мале, мале
08:50 09.08.2026
26 Къртим
До коментар #21 от "бушприт":Мивки!
М. Г.
08:53 09.08.2026
27 Милиене
08:56 09.08.2026
28 kоkорчо 💋🍌
сьмнява ме
08:57 09.08.2026
29 Мнение
Коментиран от #34
08:58 09.08.2026
30 Така Така
09:00 09.08.2026
31 И да я
До коментар #24 от "Никой":смъкне тая къделя , в главата пак ще са същите грозни планове за действия и пъклени мисли ! И наизустени , удобни на вожда им клишета ! Няма дума от устата ѝ , която да докосва !
09:03 09.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 От Кой ?
Се Измъкна ?
09:08 09.08.2026
34 Кукла !
До коментар #29 от "Мнение":На Конци !
Има си Политически Кабинет !
И Въпроса Е !
Кой Е Шефа ?
На Секретаря !
На Политическия Кабинет ?
09:16 09.08.2026
35 факт
09:23 09.08.2026
36 И колко като бройка са тези
Коментиран от #44
10:02 09.08.2026
37 Аре моме скачай в лодката
10:05 09.08.2026
38 Перо
10:08 09.08.2026
39 Някое ново адмиралче
Коментиран от #55
10:09 09.08.2026
40 Перо
10:10 09.08.2026
41 Смешници
10:12 09.08.2026
42 Да не забрави само
10:15 09.08.2026
43 Боруна Лом
10:15 09.08.2026
44 Олеееее.....
До коментар #36 от "И колко като бройка са тези":Aperçu IA казва: офицерско звание от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получават общо 35 курсанти от випуск „Априлски – 2026“. Тържественият ритуал по присвояване на званията и връчване на пагоните е насрочен за 9 август 2026 г. на Морска гара във Варна.
Коментиран от #45
10:18 09.08.2026
45 Цял ВУЗ
До коментар #44 от "Олеееее.....":За 35 душии випуск . По малко от децата в една детска градина. Но иначе стотици милиони евра от бюджета потъват всяка година в тази черна дупка. Безброй адмирали и всякаква сган
10:22 09.08.2026
46 ШЕФА
Коментиран от #48
10:23 09.08.2026
47 Не е у ред тази жена
10:31 09.08.2026
48 Каквато армията
До коментар #46 от "ШЕФА":Такъв и главнокомандващият .....
10:34 09.08.2026
49 Пак циркове
Коментиран от #53
10:44 09.08.2026
50 Варненец
11:00 09.08.2026
51 Не е
До коментар #3 от "Факт":То в Морското май работата е 50 на 50 като сложиш реалните жени и останалите дето се чувстват такива . Та що да не ги командват и да се кланят на жени . Тяхна си работа . Ние обаче Армия нямаме. Това им трябваше и на североизток и на юг от нас. Едните ни купуват и населват ,другите не остават назад с анклавите си и политиците в НС. А ние само продаваме имоти и кой където види спасение. С 1300 евро пенсия тук цели колонии правят чуждинци при пенсионирането си защото им било евтино и красиво . А нашите с 400 пенсия в Пакистан или Занзибар да ходят ,та да преживеят последните си години въпреки обран цял един живот от скапаняци политици ? Паради щели да правят -циркаджии.
11:10 09.08.2026
52 буля йотка
11:14 09.08.2026
53 Стаматов
До коментар #49 от "Пак циркове":Е ,къде другаде, ако не на увеселителния парк на ТИМ ? Може и на колулото да се повози и да види мръсотиите във морето отвисоко. От цялата работа - жалко за рибарите изгонени наоколо няколко дни.
11:20 09.08.2026
54 тая
11:20 09.08.2026
55 Някой
До коментар #39 от "Някое ново адмиралче":Типична комунистическа крава, от калибъра на Мая Манолова ,Татяна Дончева и Корнелия Нинова !! На тия им изчезна ,комунистическата, партийка обаче са не спират, искам се да са на власт и да са в управлението и това е !!!?
11:26 09.08.2026
56 Троян
11:35 09.08.2026