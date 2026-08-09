Йотова във Варна за 147 години ВМС

Българските Военноморски сили (ВМС) отбелязват своята 147-а годишнина от създаването си с поредица от мащабни официални прояви в град Варна.

Специален гост на събитията е президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова (изпълняваща функциите на държавен глава), която ще участва лично в тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от 140-ия випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“.

По официална информация на Българското национално радио, в 9:00 часа сутринта президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с официален почетен строй на Морска гара – Варна, предаде БНР. Програмата ще започне с тържественото издигане на флаговете на корабите от състава на родните ВМС. По време на церемонията се очаква Йотова да връчи пагоните и дипломата на курсанта-първенец на випуска и да произнесе официално празнично приветствие към младите офицери и присъстващите.

Паралелно с празничното настроение, ръководството на отбраната акцентира върху сериозните предизвикателства пред сигурността в Черно море. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчертаха пред Военния телевизионен канал необходимостта от бързо модернизиране, интеграция на нови технологии и справяне с текущите минни заплахи и дронове в региона. В честванията взима участие и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова.

Празничната програма във Варна за гражданите и гостите на града ще продължи през целия ден. Веднага след приключването на официалната част, от 10:30 часа Представителният духовен оркестър на ВМС ще изнесе открит концерт. За всички ентусиасти, военни кораби от състава на флота във Варна и Бургас ще бъдат отворени за безплатни посещения от 11:30 до 19:00 часа, като на място ще бъде представен и статичен показ на специализирано въоръжение и техника.