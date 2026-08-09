Нови руски удари в Харков: Жертви и тежки разрушения

Серия от масирани руски удари остави след себе си нови жертви, десетки ранени и тежки разрушения в Харков и региона през последните часове.
Според изявления на местните власти, цитирани от световните медии, вражеските атаки са били насочени умишлено срещу жилищни масиви и многоетажни сгради. Ситуацията в района остава критична, а спасителните екипи работят в условия на постоянен риск от последващи нападения.
Удари по жилищни блокове: Срутени етажи и блокирани хора
Кметът на Харков Игор Терехов потвърди за тежки поражения в Салтовския район на града, където руски снаряди са поразили многоетажен жилищен блок. По първоначални данни са напълно унищожени етажите от 7-и до 10-и. Веднага след първия взрив е последвал втори удар по съседна висока сграда, което според властите доказва съзнателно таргетиране на цивилно население. По думите на Терехов, много хора са останали заклещени под отломките, което наложи стартирането на незабавна спасителна операция под развалините.
Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов обяви, че на мястото на ударите има загинали и ранени граждански лица, като точният брой се уточнява в реално време заради мащаба на разрушенията.
Черна хроника: Увеличаващ се брой на жертвите в региона
Атаките в самия град Харков са част от по-широка офанзива в областта през последните денонощия. Официалната информация на прокуратурата в Харковска област, цитирана в международния информационен поток, съобщава за смъртта на 68-годишен мъж в Купянския район, убит на място при атака с FPV дрон. При друг сходен случай в село Михайловка тежко е ранена 46-годишна жена. През изминалото денонощие под обстрел са били общо 17 населени места в региона. Нанесени са сериозни щети по енергийната мрежа, газопроводите и цивилните предприятия, пише Mezha.net.
Паралелно с това украинският президент Володимир Зеленски отново апелира към международните партньори за спешна доставка на ракети за противовъздушна отбрана (ПВО). Според данни на Киев, доставките на критично важните прехващачи са спаднали драстично в сравнение с предходни периоди, което оставя градове като Харков уязвими за постоянния руски ракетен и дронов терор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как пък
08:23 09.08.2026
2 Оня
08:24 09.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #13, #16
08:25 09.08.2026
4 Пич
Изненадата беше, че нас ни бомбардират украинците!!!
Дайте им още пари!!!
Коментиран от #18
08:25 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Топчията
08:32 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стоян георгиев
Коментиран от #12
08:40 09.08.2026
9 Оня
Коментиран от #14
08:42 09.08.2026
10 Геймър-оператор
08:55 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Георги Стоянов
До коментар #8 от "стоян георгиев":Наш! Но първо ще обесим убиеца и военнопрестъпник Зеленски!
09:07 09.08.2026
13 име
До коментар #3 от "Овчар":Харков е руски, руснаците ще си го ремонтират.
Коментиран от #17
09:09 09.08.2026
14 Оня
До коментар #9 от "Оня":Вече е ок успокоих я няколко пъти!
09:12 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Въпрос
До коментар #13 от "име":Като е руски що трепят цивилни руснаци?
Коментиран от #19, #31
09:25 09.08.2026
18 Антирашист 2268
До коментар #4 от "Пич":Само рашист може така да разкрасява нещата в двоя полза !
09:25 09.08.2026
19 име
До коментар #17 от "Въпрос":Не трепят цивилни руснаци, а денацифицират бандери. Ако трепеха само цивилни, на бандерите нямаше да им се налага да буцифицират по 34 хиляди клетника всеки месец. А таргета е 40 хиляди.
09:58 09.08.2026
20 Укротрола е пипнал скоротечен рак.
10:03 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Боруна Лом
10:43 09.08.2026
23 последната укра
10:44 09.08.2026
24 последната укра
10:44 09.08.2026
25 последната укра
10:48 09.08.2026
26 хахахаха
10:48 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Инна
Руското министерство на отбраната съобщи за удар с прецизно насочвани оръжия по украински военни обекти.
Прецизно насочвани оръжия и дронове са ударили военни складове в пристанището на Одеса, където са били съхранявани комуникационно оборудване и системи за електронна война.
В пристанището Николаев са ударени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад, съдържащ оръжия и военни доставки. В Черно море е унищожен товарен кораб, доставящ военни доставки за украинските въоръжени сили.
През последните две седмици базираната в Хамбург немска корабна компания Blumenthal GMBH е понесла значителни загуби. Най-малко три от корабите на компанията са били повредени от удари с дронове близо до Одеса, според източник от корабоплавателната индустрия.
Използвани са балистични ракети „Искандер-М“ и „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“. Мощни удари по военни и обекти с двойно предназначение са регистрирани в Харков, Житомир и Сумска област.
Според официални съобщения, удари са извършени в районите на Павлоград и Суми по временни места за разполагане на резерва на украинската армия, складове за боеприпаси и заводи за сглобяване на дронове. Министерството на отбраната съобщава, че всички целеви обекти са били успешно атакувани.
10:56 09.08.2026
29 БАЦЕ ЕООД
11:15 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.