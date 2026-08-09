Нови руски удари в Харков: Жертви и тежки разрушения

Серия от масирани руски удари остави след себе си нови жертви, десетки ранени и тежки разрушения в Харков и региона през последните часове.

Според изявления на местните власти, цитирани от световните медии, вражеските атаки са били насочени умишлено срещу жилищни масиви и многоетажни сгради. Ситуацията в района остава критична, а спасителните екипи работят в условия на постоянен риск от последващи нападения.

Удари по жилищни блокове: Срутени етажи и блокирани хора

Кметът на Харков Игор Терехов потвърди за тежки поражения в Салтовския район на града, където руски снаряди са поразили многоетажен жилищен блок. По първоначални данни са напълно унищожени етажите от 7-и до 10-и. Веднага след първия взрив е последвал втори удар по съседна висока сграда, което според властите доказва съзнателно таргетиране на цивилно население. По думите на Терехов, много хора са останали заклещени под отломките, което наложи стартирането на незабавна спасителна операция под развалините.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов обяви, че на мястото на ударите има загинали и ранени граждански лица, като точният брой се уточнява в реално време заради мащаба на разрушенията.

Черна хроника: Увеличаващ се брой на жертвите в региона

Атаките в самия град Харков са част от по-широка офанзива в областта през последните денонощия. Официалната информация на прокуратурата в Харковска област, цитирана в международния информационен поток, съобщава за смъртта на 68-годишен мъж в Купянския район, убит на място при атака с FPV дрон. При друг сходен случай в село Михайловка тежко е ранена 46-годишна жена. През изминалото денонощие под обстрел са били общо 17 населени места в региона. Нанесени са сериозни щети по енергийната мрежа, газопроводите и цивилните предприятия, пише Mezha.net.

Паралелно с това украинският президент Володимир Зеленски отново апелира към международните партньори за спешна доставка на ракети за противовъздушна отбрана (ПВО). Според данни на Киев, доставките на критично важните прехващачи са спаднали драстично в сравнение с предходни периоди, което оставя градове като Харков уязвими за постоянния руски ракетен и дронов терор.