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Нови руски удари в Харков: Жертви и тежки разрушения
  Тема: Украйна

Нови руски удари в Харков: Жертви и тежки разрушения

9 Август, 2026 08:14, обновена 9 Август, 2026 08:18 1 775 31

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  • разрушения

Руската армия атакува многоетажни сгради и цивилни райони, спасители вадят хора под развалините

Нови руски удари в Харков: Жертви и тежки разрушения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от масирани руски удари остави след себе си нови жертви, десетки ранени и тежки разрушения в Харков и региона през последните часове.

Според изявления на местните власти, цитирани от световните медии, вражеските атаки са били насочени умишлено срещу жилищни масиви и многоетажни сгради. Ситуацията в района остава критична, а спасителните екипи работят в условия на постоянен риск от последващи нападения.

Удари по жилищни блокове: Срутени етажи и блокирани хора

Кметът на Харков Игор Терехов потвърди за тежки поражения в Салтовския район на града, където руски снаряди са поразили многоетажен жилищен блок. По първоначални данни са напълно унищожени етажите от 7-и до 10-и. Веднага след първия взрив е последвал втори удар по съседна висока сграда, което според властите доказва съзнателно таргетиране на цивилно население. По думите на Терехов, много хора са останали заклещени под отломките, което наложи стартирането на незабавна спасителна операция под развалините.

Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов обяви, че на мястото на ударите има загинали и ранени граждански лица, като точният брой се уточнява в реално време заради мащаба на разрушенията.

Черна хроника: Увеличаващ се брой на жертвите в региона

Атаките в самия град Харков са част от по-широка офанзива в областта през последните денонощия. Официалната информация на прокуратурата в Харковска област, цитирана в международния информационен поток, съобщава за смъртта на 68-годишен мъж в Купянския район, убит на място при атака с FPV дрон. При друг сходен случай в село Михайловка тежко е ранена 46-годишна жена. През изминалото денонощие под обстрел са били общо 17 населени места в региона. Нанесени са сериозни щети по енергийната мрежа, газопроводите и цивилните предприятия, пише Mezha.net.

Паралелно с това украинският президент Володимир Зеленски отново апелира към международните партньори за спешна доставка на ракети за противовъздушна отбрана (ПВО). Според данни на Киев, доставките на критично важните прехващачи са спаднали драстично в сравнение с предходни периоди, което оставя градове като Харков уязвими за постоянния руски ракетен и дронов терор.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как пък

    19 1 Отговор
    една не можа да ви чукне ...

    08:23 09.08.2026

  • 2 Оня

    32 3 Отговор
    Цяла седмица само добри новини! Айде хайрлия да е!

    08:24 09.08.2026

  • 3 Овчар

    36 4 Отговор
    Скоро всичко ще приключи и този разрушен курник ще трябва да се ремонтира..! Ще влязат европейските строителни компании , демек съюзниците на Украйна..! Строителните кърлежи ще наемат евтина украинска ръка и на практика украинците ще си направят ремонта но пак ще си платят на кърлежите..! Жалка картинка.

    Коментиран от #13, #16

    08:25 09.08.2026

  • 4 Пич

    38 2 Отговор
    Няма изненади!!! Точно така се прави!!!
    Изненадата беше, че нас ни бомбардират украинците!!!
    Дайте им още пари!!!

    Коментиран от #18

    08:25 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Топчията

    26 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    08:32 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    17 1 Отговор
    Чей будет Харков ?

    Коментиран от #12

    08:40 09.08.2026

  • 9 Оня

    24 1 Отговор
    Гледам една Украйна на плажа реве ама от радост ли ,от мъка ли! Незнам.

    Коментиран от #14

    08:42 09.08.2026

  • 10 Геймър-оператор

    27 1 Отговор
    Това си е тактика на украинците от край време да крият операторите си на дронове в жилищни сгради, използвайки останалите живущи като щит. Могат да вдигат врява за цивилни жертви, но те сами са си виновни. Ако знаеш, че в блока ти има оператори, трябва незабавно да го напуснеш, ако искаш да оцелееш.

    08:55 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги Стоянов

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Наш! Но първо ще обесим убиеца и военнопрестъпник Зеленски!

    09:07 09.08.2026

  • 13 име

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Харков е руски, руснаците ще си го ремонтират.

    Коментиран от #17

    09:09 09.08.2026

  • 14 Оня

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Вече е ок успокоих я няколко пъти!

    09:12 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Въпрос

    1 10 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Като е руски що трепят цивилни руснаци?

    Коментиран от #19, #31

    09:25 09.08.2026

  • 18 Антирашист 2268

    0 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Само рашист може така да разкрасява нещата в двоя полза !

    09:25 09.08.2026

  • 19 име

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Не трепят цивилни руснаци, а денацифицират бандери. Ако трепеха само цивилни, на бандерите нямаше да им се налага да буцифицират по 34 хиляди клетника всеки месец. А таргета е 40 хиляди.

    09:58 09.08.2026

  • 20 Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    3 0 Отговор
    Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    10:03 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ ДУМНАТ ПОТНИКА И ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА

    10:43 09.08.2026

  • 23 последната укра

    4 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:44 09.08.2026

  • 24 последната укра

    4 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:44 09.08.2026

  • 25 последната укра

    8 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:48 09.08.2026

  • 26 хахахаха

    8 0 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    10:48 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Инна

    4 0 Отговор
    9 август 2026 г.
    Руското министерство на отбраната съобщи за удар с прецизно насочвани оръжия по украински военни обекти.
    Прецизно насочвани оръжия и дронове са ударили военни складове в пристанището на Одеса, където са били съхранявани комуникационно оборудване и системи за електронна война.
    В пристанището Николаев са ударени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад, съдържащ оръжия и военни доставки. В Черно море е унищожен товарен кораб, доставящ военни доставки за украинските въоръжени сили.

    През последните две седмици базираната в Хамбург немска корабна компания Blumenthal GMBH е понесла значителни загуби. Най-малко три от корабите на компанията са били повредени от удари с дронове близо до Одеса, според източник от корабоплавателната индустрия.

    Използвани са балистични ракети „Искандер-М“ и „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“. Мощни удари по военни и обекти с двойно предназначение са регистрирани в Харков, Житомир и Сумска област.

    Според официални съобщения, удари са извършени в районите на Павлоград и Суми по временни места за разполагане на резерва на украинската армия, складове за боеприпаси и заводи за сглобяване на дронове. Министерството на отбраната съобщава, че всички целеви обекти са били успешно атакувани.

    10:56 09.08.2026

  • 29 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор
    Харков няма стратегическо значение ... да почвате да се упражнявате ей

    11:15 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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