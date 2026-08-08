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Кой и защо подпали луксозния Maybach на Митьо Очите?

Кой и защо подпали луксозния Maybach на Митьо Очите?

8 Август, 2026 13:30, обновена 8 Август, 2026 15:20 3 590 22

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Разследването на огнения атентат в Слънчев бряг разплита мрежа от версии – от поръчка от подземния свят до отмъщение срещу новия му имидж на инфлуенсър.

Кой и защо подпали луксозния Maybach на Митьо Очите? - 1
Снимка: newspoint.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

В разгара на летния сезон новината за подпаления "Mercedes-Benz Maybach", ползван от несебърския подземния бос Димитър Желязков – Митьо Очите, върна Черноморието към мрачните времена на гангстерските войни.

Инцидентът, станал в края на юли пред жилищен комплекс в Слънчев бряг, бързо прерасна от обикновен криминален случай в мащабен преглед на преразпределението на влияние по Южното Черноморие.

Случаят повдига сериозни въпроси за сигурността в курортите, докато криминалистите сглобяват пъзела около извършителя и поръчителите.

Хронология и факти: Огненият ад пред комплекс „Марак-1“

Атентатът е извършен в късните часове на 29 юли около 23:00 часа. Луксозното возило със софийска регистрация е било паркирано на охраняем паркинг пред комплекс „Марак-1“. Избухналият пожар е наложил спешна евакуация и бърза намеса на РСПБЗН – Несебър, които са успели да овладеят огъня секунди преди той да обхване съседни автомобили. Щетите по предната част на лимузината са колосални.

От Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас официално потвърдиха за инцидента. В бюлетина им се посочва, че колата се ползва от 54-годишен жител на Несебър. Броени седмици преди това Димитър Желязков редовно позираше точно до този "Maybach" в поредица от свои популярни видеоклипове в социалната мрежа TikTok, където събираше хиляди гледания.

Заподозреният: Какво разкриха камерите?

Районното управление в Несебър веднага запечата района и започна изземване на записи. Ключов напредък в разследването дойде от камерите за видеонаблюдение на комплекса. На тях ясно се вижда силует на маскиран мъж, който се приближава до предния капак на автомобила броени минути преди взрива.

По неофициална информация от разследването, извършителят е действал професионално и бързо, използвайки запалителна течност с висок интензитет, което изключва всякаква вероятност за техническа неизправност по ел. инсталацията. Към момента самоличността му се изяснява, като МВР проверява криминалния контингент в региона и напускащите Бургаска област превозни средства.

Версиите: Защо точно сега?

Като обзор на събитията, криминалистите и експертите по сигурност анализират три основни направления:

  • Война за туристическия бизнес: Слънчев бряг остава апетитна хапка за таксиметрови услуги, плажни концесии и охранителен бизнес. Палежът може да е знак за отстъпление или опит за завземане на нови територии от конкурентни групировки.
  • Трансформацията в „Инфлуенсър“: Публичното демонстриране на лукс от страна на Желязков в TikTok дразни старите му врагове. Демонстративното палене на колата от клиповете е директен удар по неговото реноме и опит за публично унижение.
  • Предупреждение за неуредени сметки: Атентатът носи белезите на класическо „последно предупреждение“ в подземния свят – без физически жертви, но с ясна финансова и психологическа щета.

Слънчев бряг – хроника на насилието

Този инцидент не е прецедент, а поредна брънка от историята на Южното Черноморие. Слънчев бряг помни редица знакови сблъсъци, свързани с фигурата на Димитър Желязков:

Престрелката пред дискотека „Айсберг“ (2016 г.): Тогава при кървав сблъсък с хората на Божидар Георгиев – Козела, Митьо Очите бе тежко прострелян с над 5 куршума, а негов бодигард загина на място.

Палежът на ресторант „4You“ (2017 г.): Заведението, в което се разигра стрелбата от предната година, също бе умишлено подпалено от мъже с качулки.

Конфискации и дела: Години наред имоти на Желязков (включително палатът му в Сунгурларе) бяха обект на отнемане от държавата, докато самият той премина през редица дела за организирана престъпна група, пране на пари и рекет.

Сегашният палеж показва, че въпреки затишието и смяната на поколенията в подземния свят, напрежението по морето остава в точка на кипене.

Източници: БНТ, ОДМВР - Бургас, dnesbulgaria.com, eranova.bg, dir.bg, flagman.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Нова власт -Нови дилъри.

    Коментиран от #14

    13:44 08.08.2026

  • 2 Преди

    4 7 Отговор
    15 години това нямаше да се случи когато той беше нахъсан и силен. Егн-то е виновно.

    13:56 08.08.2026

  • 3 на 29 юли около 23:00 часа

    15 0 Отговор
    амче милене що мълча досега
    и що криете очите на снимката

    13:56 08.08.2026

  • 4 Циник

    10 2 Отговор
    Залудо са похабили хубавата кола. Като им пречи, да му хвърлят един бой... ама явно не им е стискало.

    14:00 08.08.2026

  • 5 Янко

    33 0 Отговор
    Значи на дилърите на дрога вече се вика инфлуенсър.И на Митко са му запалили колата заради хубавите очи.

    14:05 08.08.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 0 Отговор
    Смърт на мутрите и фамилиите им

    14:09 08.08.2026

  • 7 Напълно ми е ясно кой

    20 3 Отговор
    Едва ли са българи.
    Украинската мафия е завладяла целия наркотрафик в България.

    14:09 08.08.2026

  • 8 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Лицето Ганев от Факти се изживява като личен PR на Митьо Очите сякаш някой го интересува личните драми на разбойника от Карнобатското село Сунгурларе.

    14:14 08.08.2026

  • 9 ДА БЕ!!!???

    26 0 Отговор
    Спете спокойно деца…и ходете на курорт по бг черноморието, където зад всеки втори хотел и ресторант се е позиционирал като паяк край паяжина, някоя мутра!!!

    14:15 08.08.2026

  • 10 Политкоректен

    31 0 Отговор
    Правилният въпрос: откъде и как добрият човек Митко си е купил Майбах? С какви доходи? Платил ли си е данъците?

    Коментиран от #12

    14:15 08.08.2026

  • 11 Местен

    8 7 Отговор
    Сега се очаква да се търкалят украински глави из алеите на Слънчака защото поръчката е именно от Укро мафията по черноморието

    14:16 08.08.2026

  • 12 Всеки с доходи в България

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "Политкоректен":

    Може да си купи Майбах на лизинг стига да си плаща месечната вноска.Такива коли се закупуват от фирми а не от физически лица

    14:18 08.08.2026

  • 13 Хихи

    12 0 Отговор
    Как ли се опулил, като го е видял😂

    14:19 08.08.2026

  • 14 подценяваш дилърите

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и техните колпулентни началници. За дни не могат да бъдат сменени, а и те са от такава закваска, че не си пускат своето. Колкото и да ти се иска да отклониш вниманието от истинските......и го лепнеш на сегашните.....

    14:24 08.08.2026

  • 15 Чичо

    10 0 Отговор
    Митьо Торбата не го мислете. Има пари да купи поне десетина нови

    14:30 08.08.2026

  • 16 Професор

    4 3 Отговор
    Откакто Митьо си направи акаунт в Тик Ток винаги харесвам видеата му за всеки случай.

    14:36 08.08.2026

  • 17 гост

    2 2 Отговор
    абе големи глупости пишете- човека или я е закъсал за пари и сам си е поръчал палежа, или напротив всичко му върви добре и пак сам го е поръчал. Може да отиде на горен клас. Зсичко се върти около застраховката. Ще си го премести от единия крачол в другия и при двата случая. Тука разни драскачи написаха цял криминален роман (последно предупреждение)- абе мухльо незнаен, огато някой има сметки за приключване той ДЕЙСТВА, не предупреждава...

    14:39 08.08.2026

  • 18 Фют

    3 1 Отговор
    Добре, че той не е станал зян, че такъв образ е непрежалим.

    14:50 08.08.2026

  • 19 Голям

    6 0 Отговор
    Всичко се знае и е ясно ,от жегата ще е

    14:51 08.08.2026

  • 20 Яростен инфлуенсър

    2 0 Отговор
    100% ще е някой инфлуенсър! Те бат Митко от едно време все инфлуенсъри го тормозят! Видно е че Митко е посъветвал мисирките да подхвърлят партенката!! Хем не го свързва с незаконна дейност, хем оправдание за пред застрахователите!! Играч е бат Митьо!

    15:32 08.08.2026

  • 21 Ник. А

    1 0 Отговор
    Застрахователна измама... 🙂

    15:56 08.08.2026

  • 22 Кофти

    1 0 Отговор
    Този защо е въобще на свобода??!

    16:22 08.08.2026