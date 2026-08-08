Кой и защо подпали луксозния Maybach на Митьо Очите?

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В разгара на летния сезон новината за подпаления "Mercedes-Benz Maybach", ползван от несебърския подземния бос Димитър Желязков – Митьо Очите, върна Черноморието към мрачните времена на гангстерските войни.

Инцидентът, станал в края на юли пред жилищен комплекс в Слънчев бряг, бързо прерасна от обикновен криминален случай в мащабен преглед на преразпределението на влияние по Южното Черноморие.

Случаят повдига сериозни въпроси за сигурността в курортите, докато криминалистите сглобяват пъзела около извършителя и поръчителите.

Хронология и факти: Огненият ад пред комплекс „Марак-1“

Атентатът е извършен в късните часове на 29 юли около 23:00 часа. Луксозното возило със софийска регистрация е било паркирано на охраняем паркинг пред комплекс „Марак-1“. Избухналият пожар е наложил спешна евакуация и бърза намеса на РСПБЗН – Несебър, които са успели да овладеят огъня секунди преди той да обхване съседни автомобили. Щетите по предната част на лимузината са колосални.

От Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас официално потвърдиха за инцидента. В бюлетина им се посочва, че колата се ползва от 54-годишен жител на Несебър. Броени седмици преди това Димитър Желязков редовно позираше точно до този "Maybach" в поредица от свои популярни видеоклипове в социалната мрежа TikTok, където събираше хиляди гледания.

Заподозреният: Какво разкриха камерите?

Районното управление в Несебър веднага запечата района и започна изземване на записи. Ключов напредък в разследването дойде от камерите за видеонаблюдение на комплекса. На тях ясно се вижда силует на маскиран мъж, който се приближава до предния капак на автомобила броени минути преди взрива.

По неофициална информация от разследването, извършителят е действал професионално и бързо, използвайки запалителна течност с висок интензитет, което изключва всякаква вероятност за техническа неизправност по ел. инсталацията. Към момента самоличността му се изяснява, като МВР проверява криминалния контингент в региона и напускащите Бургаска област превозни средства.

Версиите: Защо точно сега?

Като обзор на събитията, криминалистите и експертите по сигурност анализират три основни направления:

Война за туристическия бизнес: Слънчев бряг остава апетитна хапка за таксиметрови услуги, плажни концесии и охранителен бизнес. Палежът може да е знак за отстъпление или опит за завземане на нови територии от конкурентни групировки.

Трансформацията в „Инфлуенсър“: Публичното демонстриране на лукс от страна на Желязков в TikTok дразни старите му врагове. Демонстративното палене на колата от клиповете е директен удар по неговото реноме и опит за публично унижение.

Предупреждение за неуредени сметки: Атентатът носи белезите на класическо „последно предупреждение“ в подземния свят – без физически жертви, но с ясна финансова и психологическа щета.

Слънчев бряг – хроника на насилието

Този инцидент не е прецедент, а поредна брънка от историята на Южното Черноморие. Слънчев бряг помни редица знакови сблъсъци, свързани с фигурата на Димитър Желязков:

Престрелката пред дискотека „Айсберг“ (2016 г.): Тогава при кървав сблъсък с хората на Божидар Георгиев – Козела, Митьо Очите бе тежко прострелян с над 5 куршума, а негов бодигард загина на място.

Палежът на ресторант „4You“ (2017 г.): Заведението, в което се разигра стрелбата от предната година, също бе умишлено подпалено от мъже с качулки.

Конфискации и дела: Години наред имоти на Желязков (включително палатът му в Сунгурларе) бяха обект на отнемане от държавата, докато самият той премина през редица дела за организирана престъпна група, пране на пари и рекет.

Сегашният палеж показва, че въпреки затишието и смяната на поколенията в подземния свят, напрежението по морето остава в точка на кипене.

Източници: БНТ, ОДМВР - Бургас, dnesbulgaria.com, eranova.bg, dir.bg, flagman.bg