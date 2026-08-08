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Рокади и тежки загуби за ВСУ в Запорожие и Донбас
  Тема: Украйна

Рокади и тежки загуби за ВСУ в Запорожие и Донбас

8 Август, 2026 21:34, обновена 8 Август, 2026 21:38 7 280 318

  • украйна-
  • запорожие-
  • донбас-
  • всу-
  • русия-
  • война

ТАСС: Украинската армия прехвърля „полковете на смъртта“ към „Азов“, докато отстъпва край Краматорск

Рокади и тежки загуби за ВСУ в Запорожие и Донбас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивни преструктурирания в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и сериозни тактически загуби бележат ситуацията на фронта в събота вечерта.

Според официални сводки на руската информационна агенция ТАСС,, в Запорожкото направление при прецизен руски удар е бил елиминиран началникът на щаба на един от водещите батальони на ВСУ. Новината за ликвидирането на високопоставения офицер идва в момент на засилен натиск и ескалиращи боеве по цялата линия на съприкосновение.

Най-драматична остава ситуацията в Донбас. Източници от терен докладват, че в градската агломерация Славянск-Краматорск украинските сили са принудени да отстъпват ускорено под натиска на руската офанзива. В информациите на ТАСС се посочва, че при оттеглянето си подразделенията на ВСУ изоставят голямо количество бойна техника и тела на загинали военнослужещи, което допълнително усложнява логистичната обстановка в района.

На заден план командването в Киев предприема спешни мерки за стабилизиране на фронтовата линия в критичните зони. ТАСС информира, че бойци от специализираните подразделения, известни в публичното пространство като „полковете на смъртта“, както и от щурмовия батальон „Скалата“, ще бъдат прехвърлени и преподчинени директно под командването на бригада „Азов“. Военни анализатори коментират, че това оперативно сливане цели да концентрира оставащата опитна жива сила в най-уязвимите участъци на отбраната, за да се спре руското настъпление.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Информира ТАСС

    128 81 Отговор
    😅😅😅😅😅😅

    Коментиран от #29, #39, #124

    21:41 08.08.2026

  • 3 Краят наближава

    151 158 Отговор
    Тупкат сърца ни.........

    Коментиран от #36

    21:42 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Такава пародия война

    96 108 Отговор
    Тия от Запорожие са на Ривиерата,безплатен хотел ,море,прясна рибка,и пари в кеш за харчалак,всеки месец ходят безплатно до Украйна да си гледат имотите

    Коментиран от #40

    21:43 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аеееее

    116 14 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    Коментиран от #53

    21:43 08.08.2026

  • 8 Робот

    176 31 Отговор
    Да би мирно седяло не би чудо видяло..! След още малко зеления бял нос няма да има почти никакъв полезен ход..!

    Коментиран от #46

    21:44 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хихи

    27 87 Отговор
    каза ТАСС 😅😅😇

    Коментиран от #14, #20

    21:44 08.08.2026

  • 12 Манипулират

    29 110 Отговор
    Aгенция ТАСС не става .

    Коментиран от #107, #291, #309

    21:45 08.08.2026

  • 13 Анализ

    133 27 Отговор
    Отиват си укрите!

    21:46 08.08.2026

  • 14 хехе

    118 14 Отговор

    До коментар #11 от "хихи":

    А не бе. Ти чакай долче зеле.

    21:47 08.08.2026

  • 15 Съдията

    154 28 Отговор
    Леле, много лошо бият руснаците със сапьорски лопатки, докато се опитват да откраднат чиповете от пералните в обоза на украинците. Тепърва ще има да вие клоунът, Украйна се разпада. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #267

    21:48 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    28 121 Отговор
    Още през 2014г. руската армия окупира по голямата част от украинската Донецка област. Сега 12 години по късно руската армия все още не може да окупира цялата територия на украинската Донецка област!!!!!!!

    Коментиран от #61, #63, #136

    21:49 08.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факт

    15 65 Отговор
    Западния елит чрез технологиите си колонизира ръша

    21:52 08.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мдаа!🤔

    14 34 Отговор

    До коментар #2 от "Информира ТАСС":

    Мислех си ,че отдавна е преименувана!🤣 Ганев живее в далечното минало 😂😂😂

    21:57 08.08.2026

  • 30 Ясно

    22 42 Отговор
    Вярваме на руските информационни агенции.

    21:57 08.08.2026

  • 31 Нямат край

    18 59 Отговор
    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат..😂

    21:59 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Многоходовото

    20 79 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:01 08.08.2026

  • 35 Регистратор

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ти не беше ли ,,Последният софиянец" бе,който винаги е ПЪРВИ в коментарите?
    Дето се вика :"нерде Ямбол...нерде Стамбол"... щом сме си у редакцията на фаТките...

    22:02 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Така де

    56 18 Отговор

    До коментар #2 от "Информира ТАСС":

    Абе то на европейците майтап им се струва, ама падне ли Украйна половин Европа си отива.

    22:06 08.08.2026

  • 40 665

    41 6 Отговор

    До коментар #5 от "Такава пародия война":

    +1000
    Тая война е изкуствена , подържана от определени сили във всички от замесените страни . Русия, Украйна, Европа, САЩ, та дори и Китай
    За пари става въпрос.

    22:06 08.08.2026

  • 41 ехаа

    26 12 Отговор
    Туй дронче на снимката нашето ли е? Даже и снимков материал са ни изпратили да знаем предисторията на Майя. Браво укри, така се прави!

    22:08 08.08.2026

  • 42 Стенли

    71 14 Отговор
    Мда ,това е началото на края за така наречената държава Украйна

    Коментиран от #45

    22:09 08.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ако вярваме на Ганев ,

    14 36 Отговор
    руснаците едва ли не превзеха Краматорск!

    Това си му е навик на него - винаги раздува руските действия.

    Коментиран от #62

    22:12 08.08.2026

  • 45 Краят няма да настъпи,

    15 24 Отговор

    До коментар #42 от "Стенли":

    докато руснаците не превземат село Ню Йорк!

    А за Константинова да не говорим!
    Мухаха!

    22:13 08.08.2026

  • 46 Пълни глупости

    20 28 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    И така вече пета година в Донбас, Украйна всеки момент ще изчезне както европейския съюз.

    22:14 08.08.2026

  • 47 Кажете си го правичката!

    61 10 Отговор
    ,,...украинските сили са принудени да отстъпват ускорено..."
    Демек отстъпват в галоп и през глава...!

    22:16 08.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Читател

    70 12 Отговор
    Казах ви Киев е новият Берлин вече няма да има никакви преговори защото не можеш да вярваш на нацисти и фашисти така че е въпрос на време.

    22:17 08.08.2026

  • 50 Здравей кози

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Те вече са ги оправили. Не се притеснявай.
    Неподвижни по улиците са ги оставили.

    22:18 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пацифист

    47 9 Отговор
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или предал се в плен украински мъж.
    Никой няма справи да те бусолизира и да те кара насилствено да умираш за глупости.

    22:20 08.08.2026

  • 53 Има ли още

    22 9 Отговор

    До коментар #7 от "Аеееее":

    ........лаещи от желаещите

    22:20 08.08.2026

  • 54 Малии

    12 28 Отговор
    Рузнята пак се въодушеви ...

    22:21 08.08.2026

  • 55 Абе

    12 25 Отговор
    Захарова не се е мяркала скоро.Да не е ходила на ресторант?

    Коментиран от #70

    22:22 08.08.2026

  • 56 Росомаха

    46 8 Отговор
    Накратко, бягат. Зеленски от Сърбия да отива директно при урсуланите, защото в Украйна е опасно за живота му.

    22:22 08.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Не умувай !Т-п си на гаа.лош

    9 21 Отговор

    До коментар #51 от "Артилерист":

    Виж Кобзон кво казва.

    Коментиран от #82

    22:23 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ДА ФАКТ БЕ ЧЕ 2014 РУСИЯ НАВЛЕЗЕ В

    23 12 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    УКРАЙНА САМО С 40000 ВОЙНИКА ИТО ПО ЦЕЛИЯ ФРОНТ....... ТОВА БЕ ГРЕШКА ЗСЩОТО АКО БЯХА ПОНЕ 300000 СЕГА ОТДААВНА ВОЙНАТА ЩЕШЕ ДА Е ЗАБРАВЕНА...

    22:27 08.08.2026

  • 62 володимир зеленски, комик

    36 9 Отговор

    До коментар #44 от "Ако вярваме на Ганев ,":

    Е ся ще ударя няколко бели защитни линии и ги спирам руснаците.

    22:27 08.08.2026

  • 63 Хи хи

    20 11 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Глупости !! 2014 г Русия си върна Крим, а в Донецк започна да настъпва 2022-ра !!

    22:27 08.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Война е това

    4 17 Отговор
    Противната ми Украйна губи, още по-противната Русия печели.

    22:30 08.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 хаха🤣

    12 20 Отговор

    До коментар #55 от "Абе":

    дядо Вовчик, Маша, Медведа и коня са в тревога скоро няма да ходят на заведение🤣

    22:31 08.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хи хи

    11 19 Отговор

    До коментар #74 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това за Русия са нула загуби, щото живота няма значение

    Коментиран от #91

    22:36 08.08.2026

  • 80 Замислен

    39 6 Отговор
    Ускорено отстъпление,бягство ли значи на украински?

    Коментиран от #87

    22:36 08.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Що...,

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "Не умувай !Т-п си на гаа.лош":

    на тебе трудно ли ти е да умуваш?

    22:37 08.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Нацистите трябва да се денацифицират

    34 12 Отговор
    Успех на руската освободителна армия

    22:38 08.08.2026

  • 85 Ганю- простия

    9 26 Отговор

    До коментар #74 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На кой му пука за два милиона избити и осакатени братушки, важното е , че всичко върви по план и в Европа умират от глад, че и от студ.

    Коментиран от #140, #310

    22:38 08.08.2026

  • 86 Копейки

    13 26 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    22:38 08.08.2026

  • 87 Росомаха

    30 8 Отговор

    До коментар #80 от "Замислен":

    Означава бягане като луди! Хвърлят пушките и бягат да се спасяват:

    "ВСУ изоставят голямо количество бойна техника и тела на загинали военнослужещи"

    22:38 08.08.2026

  • 88 Ами

    42 8 Отговор
    Проблемът е, че ако няма нацбатальони които да охраняват
    окраинците на предните позиции, те се предават на руснаците.
    Просто предпочитат да са живи пленници, вместо мъртви херой.

    22:39 08.08.2026

  • 89 Ти тан

    23 8 Отговор
    Бягат през глава.

    Коментиран от #120

    22:39 08.08.2026

  • 90 Чайка

    7 9 Отговор

    До коментар #83 от "Папугай":

    На заведение сме.

    22:39 08.08.2026

  • 91 Путин гол до кръста на пони

    9 19 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи":

    Не вярно! Аз ценя многи високо живота на нашите солдати. Но те не го ценят. И нормално! Ти би ли ценил такъв живот?

    Коментиран от #125, #143, #144, #147

    22:39 08.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 СъсСас

    8 14 Отговор
    Тия изсмукани неща от чепеца, Таска, отдавна да е завладяла УкраИна за 3 деня

    22:42 08.08.2026

  • 97 Рублевка

    26 10 Отговор
    "ВСУ изоставят голямо количество бойна техника и тела на загинали военнослужещи"
    Бягат като луди! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    22:42 08.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Маринов

    26 8 Отговор
    Много неправилен ход - да събереш главорезите на едно място. Ще ги избият по лесно. Ако има възможност и войската ще помага да се ликвидират заградителните. Те са просто опитни убийци на всичко пред тях - чужди или свои. Сега попаднаха в капана.

    Коментиран от #103, #104

    22:43 08.08.2026

  • 100 Истината

    8 8 Отговор
    Си е истина

    22:44 08.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Касс

    8 7 Отговор

    До коментар #99 от "Маринов":

    Дрътльо... изфъскал си кат цапардосана ватенка с дрон...тссссс..

    22:47 08.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Инфото на

    10 7 Отговор
    тази агенцийка е само фейк.

    22:51 08.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ТАСС

    11 10 Отговор
    Ликвидирахме началник щаб!Опитваме да научим името !

    22:52 08.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Льохман

    6 6 Отговор
    Не може да бъде?!?!?! Как така??????

    22:53 08.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 А 2 села

    6 8 Отговор
    превзеха ли?

    22:55 08.08.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Ти ган

    9 5 Отговор

    До коментар #89 от "Ти тан":

    Бягат в галоп...!

    22:56 08.08.2026

  • 121 Механик

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "Артилерист":

    Колега,държи ли още простата?Моята вече пуска.

    22:57 08.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Верно ли бе

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "Информира ТАСС":

    Не бе , на дойче веле им е по вярна информацията - Украйна напредва по всички фронтове.

    22:57 08.08.2026

  • 125 Хи хи

    4 9 Отговор

    До коментар #91 от "Путин гол до кръста на пони":

    Най важни са териториите, затова Русия печели територии! Територии не се правят, а нови русначета се правят !!

    Коментиран от #250

    22:58 08.08.2026

  • 126 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    3 2 Отговор

    До коментар #114 от "Ами":

    Ще го накажем.

    22:58 08.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    23 7 Отговор
    Идва краят на фашистка Украйна! Братушките ще изринат евроатлантическата измет ! Тези които ни вкараха във война с Русия и Иран скоро ще си платят!

    Коментиран от #158

    23:07 08.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Хохо Бохо

    16 7 Отговор
    Невъзможно. Х ох лите не гужет, те се изтеглят на по-изгодни позиции, а лошите позиции оставят на руснаците

    Коментиран от #170, #172

    23:16 08.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 тежките загуби за ВСУ

    16 7 Отговор
    са крачка на пред към мира нали?

    23:19 08.08.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Росомаха

    14 6 Отговор

    До коментар #162 от "Хохо Бохо":

    Хитри урки! Оставят лошите позиции на руснаците! Затрупват ги с трупове, като опълченците на Шипка. Да се мъчат да ги събират в жегите.

    Коментиран от #175, #179

    23:20 08.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Супер е това

    12 6 Отговор
    концентриране на оставащата украинска жива сила. Така на куп рязко ще стане мъртва сила

    23:22 08.08.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Ахмак Слива

    12 5 Отговор
    Бай Милен Петолъчников 🟊 брише ли, брише. 😬

    23:23 08.08.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Много лаладжийско е написано

    19 8 Отговор
    Можеше направо да напишете че братушките тотално помляха азовските нацисти. Само за 3 дена направо им разказаха тотално играта

    23:26 08.08.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Росомаха

    16 8 Отговор
    Охххх, котьоооо! Да видим къде ще бягат ония момченца и момиченца, дето изпращаха пет години хората да мрат на източния фронт! И оня Сибига с голямото шкембе и тлъстите свински бузи!

    Коментиран от #187

    23:26 08.08.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Отмъщението на генералите

    15 8 Отговор
    Ще ни убивате децата! А! Бомби ще слагате!

    23:30 08.08.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 м даааа

    12 7 Отговор

    До коментар #184 от "КопеноИД":

    щом толкова се разквичахте значи е истина

    Коментиран от #196

    23:31 08.08.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Русите

    16 8 Отговор
    Смазаха нацистите като гниди , такъв пердах ще ги върне в реалността в близките дни ! Иначе българските фашаги млък !

    Коментиран от #287

    23:35 08.08.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 В Славянск-Краматорск

    21 8 Отговор
    украинските войничета направо ги отпишете. Обречени са. Дано в плен ги вземат ама не вярвам

    23:40 08.08.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Хи хи

    18 7 Отговор
    урсуля ще побеснее като чуе тва, но бабишкера направи каквото можа да направи !!

    23:40 08.08.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Тръмп

    18 7 Отговор
    Още преди две години му обясних на смъркача да си ходи ама не слуша … и друго как да им дам оръжия на тези айдуци дето им изчезнаха три милиарда незнайно къде миналата година ?

    Коментиран от #257

    23:41 08.08.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Анонимен

    10 7 Отговор
    Голямата офанзива на армията се извършва с подкрепата на севернокорейската армия.Червените петолъчки са ръководени от умни стратези,познаващи слабостите им.Плановете щателно са подготвени предварително.Търчетете към Дунава с погачите и по стар славянски обичай ги посрещнете с хляб и сол.Може и някоя китка.Идат ,тука са.

    23:42 08.08.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Янките

    16 8 Отговор
    Показаха всички удари по Kiiw по всички телевизии в САЩ ! Президента Тръм им обясни надълго и нашироко каква ще им се случи на бандерите и ортаците им от бившият Райхстаг ! Е се случи !

    23:45 08.08.2026

  • 215 Украонците

    15 9 Отговор
    изоставят телата на загиналите си военнослужещи и в тази жега с миризмата тормозят яко руснаците

    Коментиран от #224

    23:45 08.08.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 хахахахха

    2 6 Отговор
    с калната си халка ще ме опознаеш

    Коментиран от #269

    23:47 08.08.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Въпрос

    5 6 Отговор

    До коментар #213 от "КопеноИД":

    Що не си сърбаш шкембето вместо да философстваш ? Лапай чесън да свалиш кръвното …

    23:48 08.08.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 хахахахха

    7 8 Отговор

    До коментар #213 от "КопеноИД":

    щом толкова се разквичахте значи е истина

    23:48 08.08.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 Лешникотрошачката

    12 7 Отговор
    Посетила триисетена нацистки складове за оръжия и бензин снощи у Kiiw и камък върху камък не останал …

    23:54 08.08.2026

  • 250 Нещо съвсем се объркахте в ситуацията.:)

    8 12 Отговор

    До коментар #125 от "Хи хи":

    Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    Коментиран от #266

    23:54 08.08.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 хаха 🤣

    8 5 Отговор

    До коментар #207 от "Тръмп":

    смъркача Медвед смени доставчика и от новата партида съвсем му се изпържил мозъка🤣

    00:01 09.08.2026

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 м даааа

    4 4 Отговор

    До коментар #258 от "стоян георгиев":

    евтините тролчета като тебе най добре знаят ...

    Коментиран от #263

    00:06 09.08.2026

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 сoпoливо coроcне

    12 5 Отговор

    До коментар #250 от "Нещо съвсем се объркахте в ситуацията.:)":

    Колега, на нас ни казаха, че руснаците воювали за територия, че им била малко сегашната. Явно не си идвал скоро при Галя да ти кажат най-новите опорки!

    Коментиран от #275

    00:13 09.08.2026

  • 267 Град Козлодуй

    5 14 Отговор

    До коментар #15 от "Съдията":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, там е проблема.

    Коментиран от #272

    00:14 09.08.2026

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 275 Руснаците, че са глупави

    6 18 Отговор

    До коментар #266 от "сoпoливо coроcне":

    глупави са, но чак толкова едва ли. Просто продължават тази война за да може Путин да остане жив. Спрат ли войната в Русия ще настане хаос. Територията няма никаква стойност, особено на фона на бруталните загуби, които Русия понесе. Самите руснаци го казват.

    Коментиран от #277, #281

    00:21 09.08.2026

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 279 Мишел

    6 16 Отговор
    Украйна и тази нощ смля малкото останали здрави кораби на рашняците в Черно и Азовско море. Огнени пламъци о хвърчящи тела на раши екипаж. Цял свят гледа руския позор и безпомощност

    Коментиран от #285

    00:27 09.08.2026

  • 280 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 281 Много ги съжалявам

    8 5 Отговор

    До коментар #275 от "Руснаците, че са глупави":

    такива евтини драскачи,готови на всичко за няколко цента

    Коментиран от #289

    00:28 09.08.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 хех

    6 8 Отговор
    "Според официални сводки на руската информационна агенция ТАСС" Пха ха. Чуек, според ТАСС крайцерът Москва още плава, а екипажът е жив и здрав. Айде малко по-сериозно! Дори в Русия никой не цитира ТАСС. Това е руското Дойче Веле.

    00:31 09.08.2026

  • 285 Бъркаш се

    13 6 Отговор

    До коментар #279 от "Мишел":

    Целия свят вижда как Русия прави за смях мижавия ес и измисленото нато,5та година нищо не могат да спрат Русия,жалка картинка🤣

    00:31 09.08.2026

  • 286 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 287 Град Козлодуй

    5 10 Отговор

    До коментар #197 от "Русите":

    Грешиш приятел. Русия освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    Коментиран от #288

    00:33 09.08.2026

  • 288 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 289 За съжаление са руснаците и

    6 11 Отговор

    До коментар #281 от "Много ги съжалявам":

    северно корейците. Имат много тежка и тъжна съдба. Цял живот пропаганда, робство и комунизъм и накрая ги изпращат жертви на фронта в името на диктатора си. Много тъжно.

    Коментиран от #298

    00:35 09.08.2026

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 ганев

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Манипулират":

    ПРАВА БЕШЕ...МАЙКА..ТИ...ДА ТЕ ЗАХВЪРЛИ..ДО КАЗАНА....ВСИЧКИ ТУК ГО ЗНАЕМ

    00:38 09.08.2026

  • 292 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    12 7 Отговор

    До коментар #283 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Слава на руските братя,да продължат да мачкат бандерите!България и българите са с Русия и мразят хахлите!

    Коментиран от #297

    00:38 09.08.2026

  • 293 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 294 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 295 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 296 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 297 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 м даааа

    11 1 Отговор

    До коментар #301 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    с тия 6 ника в 3 та форума в които спамиш (поне в толкова те засичам) до сутринта може да събереш за баничка,но не и за болкоуспокояващото което ще ти трябва след срещата с колегите😉

    01:04 09.08.2026

  • 304 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 305 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    11 0 Отговор

    До коментар #304 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Слава на Руския,разгромила и унижила терористичния киевски режим и подкрепящите ги фашисти от мижавия ес,все така да продължават да мачкат бандерите!България и българите са с Русия и мразят хахлите!

    01:52 09.08.2026

  • 306 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    14 0 Отговор

    До коментар #304 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Слава на Русия,разгромила и унижила терористичния киевски режим и подкрепящите ги фашисти от мижавия ес,все така да продължават да мачкат бандерите!България и българите са с Русия и мразят хахлите!

    01:54 09.08.2026

  • 307 м даааа

    12 1 Отговор

    До коментар #304 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    всеки подкрепящ уср@йна заслужава моментална евт@н@зия,както и поколението му,за да е сигурно че такава и3мет няма да съществува повече

    01:56 09.08.2026

  • 308 Росомаха

    11 1 Отговор
    Синовете на хазари и кози бягат като луди от руската освободителна армия. ☝️

    02:16 09.08.2026

  • 309 Клеско

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Манипулират":

    За това пък , твоят ,,ТаЗ ,,
    става !

    02:59 09.08.2026

  • 310 Бегай бе простия

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ганю- простия":

    Нали ядеш немско ,,масло,, от газ , мас и оцет .
    За Ганю само вредни продукти в западналите вериги .
    Ядеж ми .......о

    03:07 09.08.2026

  • 311 Мишо

    9 0 Отговор
    абе на вас какво ви става как така ще пишете че уркина страда единственно се пише колко зле е Русия как имат криза за всичко с кой акъл пишете истината за укр не ви ли плащата достатъчно или ви бавят заплатите

    04:19 09.08.2026

  • 312 Калас

    10 0 Отговор
    Украинците засилено настъпват на Запад,към Берлин!

    06:19 09.08.2026

  • 313 Планктона

    1 0 Отговор
    Ще го познаете по минусите. Факт.

    06:40 09.08.2026

  • 314 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪZ@

    6 0 Отговор
    Абе милене , укрофашистите не отстъпват много ускорено , а бягат като зайци от бойното поле , затова надрусаняка реве за мир , защото и киев го рушнаха и всичко е в руини !!!!! Нали ходеше по акъла на урсулите от ес и ето до къде я докара , сега реве като булка за КУ......R !!!!

    07:05 09.08.2026

  • 315 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 316 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 317 ТАСС:

    0 3 Отговор
    Лъжем безспирно, както правехме когато СССР все още го имаше.

    08:08 09.08.2026

  • 318 факт

    3 0 Отговор
    един от новите командващи е българин

    09:08 09.08.2026

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