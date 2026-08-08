Интензивни преструктурирания в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и сериозни тактически загуби бележат ситуацията на фронта в събота вечерта.

Според официални сводки на руската информационна агенция ТАСС,, в Запорожкото направление при прецизен руски удар е бил елиминиран началникът на щаба на един от водещите батальони на ВСУ. Новината за ликвидирането на високопоставения офицер идва в момент на засилен натиск и ескалиращи боеве по цялата линия на съприкосновение.

Най-драматична остава ситуацията в Донбас. Източници от терен докладват, че в градската агломерация Славянск-Краматорск украинските сили са принудени да отстъпват ускорено под натиска на руската офанзива. В информациите на ТАСС се посочва, че при оттеглянето си подразделенията на ВСУ изоставят голямо количество бойна техника и тела на загинали военнослужещи, което допълнително усложнява логистичната обстановка в района.

На заден план командването в Киев предприема спешни мерки за стабилизиране на фронтовата линия в критичните зони. ТАСС информира, че бойци от специализираните подразделения, известни в публичното пространство като „полковете на смъртта“, както и от щурмовия батальон „Скалата“, ще бъдат прехвърлени и преподчинени директно под командването на бригада „Азов“. Военни анализатори коментират, че това оперативно сливане цели да концентрира оставащата опитна жива сила в най-уязвимите участъци на отбраната, за да се спре руското настъпление.