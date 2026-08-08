Рокади и тежки загуби за ВСУ в Запорожие и Донбас

Интензивни преструктурирания в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и сериозни тактически загуби бележат ситуацията на фронта в събота вечерта.
Според официални сводки на руската информационна агенция ТАСС,, в Запорожкото направление при прецизен руски удар е бил елиминиран началникът на щаба на един от водещите батальони на ВСУ. Новината за ликвидирането на високопоставения офицер идва в момент на засилен натиск и ескалиращи боеве по цялата линия на съприкосновение.
Най-драматична остава ситуацията в Донбас. Източници от терен докладват, че в градската агломерация Славянск-Краматорск украинските сили са принудени да отстъпват ускорено под натиска на руската офанзива. В информациите на ТАСС се посочва, че при оттеглянето си подразделенията на ВСУ изоставят голямо количество бойна техника и тела на загинали военнослужещи, което допълнително усложнява логистичната обстановка в района.
На заден план командването в Киев предприема спешни мерки за стабилизиране на фронтовата линия в критичните зони. ТАСС информира, че бойци от специализираните подразделения, известни в публичното пространство като „полковете на смъртта“, както и от щурмовия батальон „Скалата“, ще бъдат прехвърлени и преподчинени директно под командването на бригада „Азов“. Военни анализатори коментират, че това оперативно сливане цели да концентрира оставащата опитна жива сила в най-уязвимите участъци на отбраната, за да се спре руското настъпление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Информира ТАСС
Коментиран от #29, #39, #124
21:41 08.08.2026
3 Краят наближава
Коментиран от #36
21:42 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Такава пародия война
Коментиран от #40
21:43 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аеееее
Коментиран от #53
21:43 08.08.2026
8 Робот
Коментиран от #46
21:44 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хихи
Коментиран от #14, #20
21:44 08.08.2026
12 Манипулират
Коментиран от #107, #291, #309
21:45 08.08.2026
13 Анализ
21:46 08.08.2026
14 хехе
До коментар #11 от "хихи":А не бе. Ти чакай долче зеле.
21:47 08.08.2026
15 Съдията
Коментиран от #267
21:48 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
Коментиран от #61, #63, #136
21:49 08.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факт
21:52 08.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "Информира ТАСС":Мислех си ,че отдавна е преименувана!🤣 Ганев живее в далечното минало 😂😂😂
21:57 08.08.2026
30 Ясно
21:57 08.08.2026
31 Нямат край
21:59 08.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Многоходовото
22:01 08.08.2026
35 Регистратор
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ти не беше ли ,,Последният софиянец" бе,който винаги е ПЪРВИ в коментарите?
Дето се вика :"нерде Ямбол...нерде Стамбол"... щом сме си у редакцията на фаТките...
22:02 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Така де
До коментар #2 от "Информира ТАСС":Абе то на европейците майтап им се струва, ама падне ли Украйна половин Европа си отива.
22:06 08.08.2026
40 665
До коментар #5 от "Такава пародия война":+1000
Тая война е изкуствена , подържана от определени сили във всички от замесените страни . Русия, Украйна, Европа, САЩ, та дори и Китай
За пари става въпрос.
22:06 08.08.2026
41 ехаа
22:08 08.08.2026
42 Стенли
Коментиран от #45
22:09 08.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ако вярваме на Ганев ,
Това си му е навик на него - винаги раздува руските действия.
Коментиран от #62
22:12 08.08.2026
45 Краят няма да настъпи,
До коментар #42 от "Стенли":докато руснаците не превземат село Ню Йорк!
А за Константинова да не говорим!
Мухаха!
22:13 08.08.2026
46 Пълни глупости
До коментар #8 от "Робот":И така вече пета година в Донбас, Украйна всеки момент ще изчезне както европейския съюз.
22:14 08.08.2026
47 Кажете си го правичката!
Демек отстъпват в галоп и през глава...!
22:16 08.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Читател
22:17 08.08.2026
50 Здравей кози
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Те вече са ги оправили. Не се притеснявай.
Неподвижни по улиците са ги оставили.
22:18 08.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пацифист
Никой няма справи да те бусолизира и да те кара насилствено да умираш за глупости.
22:20 08.08.2026
53 Има ли още
До коментар #7 от "Аеееее":........лаещи от желаещите
22:20 08.08.2026
54 Малии
22:21 08.08.2026
55 Абе
Коментиран от #70
22:22 08.08.2026
56 Росомаха
22:22 08.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не умувай !Т-п си на гаа.лош
До коментар #51 от "Артилерист":Виж Кобзон кво казва.
Коментиран от #82
22:23 08.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ДА ФАКТ БЕ ЧЕ 2014 РУСИЯ НАВЛЕЗЕ В
До коментар #18 от "Факт":УКРАЙНА САМО С 40000 ВОЙНИКА ИТО ПО ЦЕЛИЯ ФРОНТ....... ТОВА БЕ ГРЕШКА ЗСЩОТО АКО БЯХА ПОНЕ 300000 СЕГА ОТДААВНА ВОЙНАТА ЩЕШЕ ДА Е ЗАБРАВЕНА...
22:27 08.08.2026
62 володимир зеленски, комик
До коментар #44 от "Ако вярваме на Ганев ,":Е ся ще ударя няколко бели защитни линии и ги спирам руснаците.
22:27 08.08.2026
63 Хи хи
До коментар #18 от "Факт":Глупости !! 2014 г Русия си върна Крим, а в Донецк започна да настъпва 2022-ра !!
22:27 08.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Война е това
22:30 08.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 хаха🤣
До коментар #55 от "Абе":дядо Вовчик, Маша, Медведа и коня са в тревога скоро няма да ходят на заведение🤣
22:31 08.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
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79 Хи хи
До коментар #74 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това за Русия са нула загуби, щото живота няма значение
Коментиран от #91
22:36 08.08.2026
80 Замислен
Коментиран от #87
22:36 08.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Що...,
До коментар #59 от "Не умувай !Т-п си на гаа.лош":на тебе трудно ли ти е да умуваш?
22:37 08.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Нацистите трябва да се денацифицират
22:38 08.08.2026
85 Ганю- простия
До коментар #74 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":На кой му пука за два милиона избити и осакатени братушки, важното е , че всичко върви по план и в Европа умират от глад, че и от студ.
Коментиран от #140, #310
22:38 08.08.2026
86 Копейки
22:38 08.08.2026
87 Росомаха
До коментар #80 от "Замислен":Означава бягане като луди! Хвърлят пушките и бягат да се спасяват:
"ВСУ изоставят голямо количество бойна техника и тела на загинали военнослужещи"
22:38 08.08.2026
88 Ами
окраинците на предните позиции, те се предават на руснаците.
Просто предпочитат да са живи пленници, вместо мъртви херой.
22:39 08.08.2026
89 Ти тан
Коментиран от #120
22:39 08.08.2026
90 Чайка
До коментар #83 от "Папугай":На заведение сме.
22:39 08.08.2026
91 Путин гол до кръста на пони
До коментар #79 от "Хи хи":Не вярно! Аз ценя многи високо живота на нашите солдати. Но те не го ценят. И нормално! Ти би ли ценил такъв живот?
Коментиран от #125, #143, #144, #147
22:39 08.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 СъсСас
22:42 08.08.2026
97 Рублевка
Бягат като луди! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
22:42 08.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Маринов
Коментиран от #103, #104
22:43 08.08.2026
100 Истината
22:44 08.08.2026
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104 Касс
До коментар #99 от "Маринов":Дрътльо... изфъскал си кат цапардосана ватенка с дрон...тссссс..
22:47 08.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Инфото на
22:51 08.08.2026
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110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ТАСС
22:52 08.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Льохман
22:53 08.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 А 2 села
22:55 08.08.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Ти ган
До коментар #89 от "Ти тан":Бягат в галоп...!
22:56 08.08.2026
121 Механик
До коментар #51 от "Артилерист":Колега,държи ли още простата?Моята вече пуска.
22:57 08.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
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124 Верно ли бе
До коментар #2 от "Информира ТАСС":Не бе , на дойче веле им е по вярна информацията - Украйна напредва по всички фронтове.
22:57 08.08.2026
125 Хи хи
До коментар #91 от "Путин гол до кръста на пони":Най важни са териториите, затова Русия печели територии! Територии не се правят, а нови русначета се правят !!
Коментиран от #250
22:58 08.08.2026
126 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #114 от "Ами":Ще го накажем.
22:58 08.08.2026
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142 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #158
23:07 08.08.2026
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162 Хохо Бохо
Коментиран от #170, #172
23:16 08.08.2026
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166 тежките загуби за ВСУ
23:19 08.08.2026
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169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Росомаха
До коментар #162 от "Хохо Бохо":Хитри урки! Оставят лошите позиции на руснаците! Затрупват ги с трупове, като опълченците на Шипка. Да се мъчат да ги събират в жегите.
Коментиран от #175, #179
23:20 08.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Супер е това
23:22 08.08.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Ахмак Слива
23:23 08.08.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Много лаладжийско е написано
23:26 08.08.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Росомаха
Коментиран от #187
23:26 08.08.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
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185 Този коментар е премахнат от модератор.
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189 Отмъщението на генералите
23:30 08.08.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 м даааа
До коментар #184 от "КопеноИД":щом толкова се разквичахте значи е истина
Коментиран от #196
23:31 08.08.2026
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193 Този коментар е премахнат от модератор.
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197 Русите
Коментиран от #287
23:35 08.08.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Този коментар е премахнат от модератор.
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203 В Славянск-Краматорск
23:40 08.08.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Хи хи
23:40 08.08.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Тръмп
Коментиран от #257
23:41 08.08.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Анонимен
23:42 08.08.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Този коментар е премахнат от модератор.
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214 Янките
23:45 08.08.2026
215 Украонците
Коментиран от #224
23:45 08.08.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 хахахахха
Коментиран от #269
23:47 08.08.2026
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Въпрос
До коментар #213 от "КопеноИД":Що не си сърбаш шкембето вместо да философстваш ? Лапай чесън да свалиш кръвното …
23:48 08.08.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 хахахахха
До коментар #213 от "КопеноИД":щом толкова се разквичахте значи е истина
23:48 08.08.2026
224 Този коментар е премахнат от модератор.
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249 Лешникотрошачката
23:54 08.08.2026
250 Нещо съвсем се объркахте в ситуацията.:)
До коментар #125 от "Хи хи":Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
Коментиран от #266
23:54 08.08.2026
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257 хаха 🤣
До коментар #207 от "Тръмп":смъркача Медвед смени доставчика и от новата партида съвсем му се изпържил мозъка🤣
00:01 09.08.2026
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261 м даааа
До коментар #258 от "стоян георгиев":евтините тролчета като тебе най добре знаят ...
Коментиран от #263
00:06 09.08.2026
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266 сoпoливо coроcне
До коментар #250 от "Нещо съвсем се объркахте в ситуацията.:)":Колега, на нас ни казаха, че руснаците воювали за територия, че им била малко сегашната. Явно не си идвал скоро при Галя да ти кажат най-новите опорки!
Коментиран от #275
00:13 09.08.2026
267 Град Козлодуй
До коментар #15 от "Съдията":Грешиш приятел. От руснак войник не става, там е проблема.
Коментиран от #272
00:14 09.08.2026
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275 Руснаците, че са глупави
До коментар #266 от "сoпoливо coроcне":глупави са, но чак толкова едва ли. Просто продължават тази война за да може Путин да остане жив. Спрат ли войната в Русия ще настане хаос. Територията няма никаква стойност, особено на фона на бруталните загуби, които Русия понесе. Самите руснаци го казват.
Коментиран от #277, #281
00:21 09.08.2026
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279 Мишел
Коментиран от #285
00:27 09.08.2026
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281 Много ги съжалявам
До коментар #275 от "Руснаците, че са глупави":такива евтини драскачи,готови на всичко за няколко цента
Коментиран от #289
00:28 09.08.2026
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284 хех
00:31 09.08.2026
285 Бъркаш се
До коментар #279 от "Мишел":Целия свят вижда как Русия прави за смях мижавия ес и измисленото нато,5та година нищо не могат да спрат Русия,жалка картинка🤣
00:31 09.08.2026
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287 Град Козлодуй
До коментар #197 от "Русите":Грешиш приятел. Русия освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
Коментиран от #288
00:33 09.08.2026
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289 За съжаление са руснаците и
До коментар #281 от "Много ги съжалявам":северно корейците. Имат много тежка и тъжна съдба. Цял живот пропаганда, робство и комунизъм и накрая ги изпращат жертви на фронта в името на диктатора си. Много тъжно.
Коментиран от #298
00:35 09.08.2026
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291 ганев
До коментар #12 от "Манипулират":ПРАВА БЕШЕ...МАЙКА..ТИ...ДА ТЕ ЗАХВЪРЛИ..ДО КАЗАНА....ВСИЧКИ ТУК ГО ЗНАЕМ
00:38 09.08.2026
292 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
До коментар #283 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Слава на руските братя,да продължат да мачкат бандерите!България и българите са с Русия и мразят хахлите!
Коментиран от #297
00:38 09.08.2026
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303 м даааа
До коментар #301 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":с тия 6 ника в 3 та форума в които спамиш (поне в толкова те засичам) до сутринта може да събереш за баничка,но не и за болкоуспокояващото което ще ти трябва след срещата с колегите😉
01:04 09.08.2026
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305 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
До коментар #304 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Слава на Руския,разгромила и унижила терористичния киевски режим и подкрепящите ги фашисти от мижавия ес,все така да продължават да мачкат бандерите!България и българите са с Русия и мразят хахлите!
01:52 09.08.2026
306 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
До коментар #304 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Слава на Русия,разгромила и унижила терористичния киевски режим и подкрепящите ги фашисти от мижавия ес,все така да продължават да мачкат бандерите!България и българите са с Русия и мразят хахлите!
01:54 09.08.2026
307 м даааа
До коментар #304 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":всеки подкрепящ уср@йна заслужава моментална евт@н@зия,както и поколението му,за да е сигурно че такава и3мет няма да съществува повече
01:56 09.08.2026
308 Росомаха
02:16 09.08.2026
309 Клеско
До коментар #12 от "Манипулират":За това пък , твоят ,,ТаЗ ,,
става !
02:59 09.08.2026
310 Бегай бе простия
До коментар #85 от "Ганю- простия":Нали ядеш немско ,,масло,, от газ , мас и оцет .
За Ганю само вредни продукти в западналите вериги .
Ядеж ми .......о
03:07 09.08.2026
311 Мишо
04:19 09.08.2026
312 Калас
06:19 09.08.2026
313 Планктона
06:40 09.08.2026
314 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪZ@
07:05 09.08.2026
315 Този коментар е премахнат от модератор.
316 Този коментар е премахнат от модератор.
317 ТАСС:
08:08 09.08.2026
318 факт
09:08 09.08.2026