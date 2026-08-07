Русия извърши една от най-големите атаки срещу петролната и газовата индустрия на Украйна

Русия атакува седем петролни и газови съоръжения в Източна Украйна тази нощ, заяви днес украинската петролна и газова компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс, пише БТА.
"Русия систематично атакува петролната и газова индустрия на Украйна в опит да нанесе максимални щети на нашата инфраструктура преди зимата", каза изпълняващият длъжността ръководител на "Нафтогаз" Сергий Федоренко.
Ударът беше един от най-мощните през последните месеци срещу обекти, чийто оператор е "Укрнафта" - най-голямата петролна компания на Украйна и част от групата "Нафтогаз", се казва в изявление.
Съобщено бе също, че в резултат на атаката е повредено критично оборудване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #3, #62, #77, #88, #113, #160
21:41 07.08.2026
2 хаха 🤣
Коментиран от #80
21:42 07.08.2026
3 Отец Дионисий
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Русия е наказана от Бог.
Коментиран от #49, #131
21:43 07.08.2026
4 Гориил
Коментиран от #13, #18, #92
21:43 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ачо
Коментиран от #11, #19, #47
21:44 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хомо Рушяк
Коментиран от #33
21:44 07.08.2026
9 Хе хе...
Путин изглежда най после се събуди и свали кадифените ръкавички...
Коментиран от #25
21:45 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха 🤣
До коментар #6 от "Ачо":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините🤣
21:45 07.08.2026
12 Грохнал Русофил
СВО след три дни е в Киев
Коментиран от #20
21:45 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Швейк
21:46 07.08.2026
16 Гинкобилоба
21:46 07.08.2026
17 Владимир Путин, президент
Коментиран от #36, #63
21:48 07.08.2026
18 Интересно
До коментар #4 от "Гориил":Правилно. Без терористични удари. Само те не са ли унищожени отдавна?
21:48 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пръднал Русофил с кафяво дъно
До коментар #12 от "Грохнал Русофил":Моля се на Путин да ме Педофилизира
21:49 07.08.2026
21 Коми
Коментиран от #102
21:49 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ъъъ
Коментиран от #26, #29, #31
21:50 07.08.2026
24 ПУШИЯ БАИ БАИ
21:50 07.08.2026
25 Интересно
До коментар #9 от "Хе хе...":Стига бе. Те да не са терористи?!?
И в един склад - за милиарди?
21:51 07.08.2026
26 ПАААЦУЛ
До коментар #23 от "Ъъъ":па цуаанененене.. как си ??? приклу4ихте,, изпушихте... ФАКТ
21:51 07.08.2026
27 О, Морес
21:52 07.08.2026
28 Хм...
Коментиран от #38
21:52 07.08.2026
29 Яяя
До коментар #23 от "Ъъъ":Така трябваше да е и миналата, и по миналата, и по по миналата. И?
Коментиран от #35, #37
21:54 07.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Историк
До коментар #23 от "Ъъъ":Русия е филм на ужасите през цялото си съществуване и до днес.
Коментиран от #174
21:57 07.08.2026
32 Дааа...
Тва монгольята с КОЙ воюват бе дееа?;?
Хехехехехехе
21:57 07.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Смях в залата
До коментар #30 от "Mими Кучева🐕🦺":Z-канали за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му .
😆
Коментиран от #91
21:58 07.08.2026
35 Баце,
До коментар #29 от "Яяя":Ми пусни си някоя у краинска телевизия и виж какви кадри от миналата зима в Киев показват и как циврят, че тая зима ще е в пъти по зле.
Коментиран от #40
21:58 07.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ъъъ
До коментар #29 от "Яяя":Глупости!
Киев се превърна в това, което е сега след операция "Паяжина"... Преди това никой не го обстрелваше.
П.с
А заради другите простотии англосаксонски, на границата с Полша има струпани над 7300 камиона, като очакваното време за преминаване е 6 дни и 23 часа.... Украйна вече няма излаз на море и се опитва да изнася през сухопътните граници, но опашките са дълги 20-на километра.... Щото са много умни!
Коментиран от #44, #48, #64
21:59 07.08.2026
38 Мх..
До коментар #28 от "Хм...":Че къде произвеждат стоманата и чугуна? Къде добиват рудата? Нали всичко е тотално разрушено още преди две,три години? Или така са ти казали?
22:00 07.08.2026
39 Ами
руската петролна и газова промишленост.
Сега защо реват?
22:03 07.08.2026
40 Баце,
До коментар #35 от "Баце,":Фронта премести ли се?
А миналата зима имаше ли руснаци, които да се чувстват зле?
Коментиран от #45
22:04 07.08.2026
41 Чичака
Марщ под землю
Кръсиии
22:05 07.08.2026
42 Читател
22:05 07.08.2026
43 грУЙО
Коментиран от #46
22:05 07.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Отец Дионисий
До коментар #40 от "Баце,":Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.
Коментиран от #53
22:07 07.08.2026
46 Отец Дионисий
До коментар #43 от "грУЙО":Русия е наказана от Бог.
22:08 07.08.2026
47 хаха 🤣
До коментар #6 от "Ачо":остави музиката, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
22:09 07.08.2026
48 Яяя..
До коментар #37 от "Ъъъ":Има карти с трафика в реално време. Всички могат да проверят за опашката 😉
22:10 07.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ...
22:11 07.08.2026
51 Гориил
Коментиран от #52
22:11 07.08.2026
52 хаха🤣
До коментар #51 от "Гориил":старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
22:12 07.08.2026
53 Ами
До коментар #45 от "Отец Дионисий":Това го кажи на западняк с две ипотеки.
Дори не можеш да си представиш какво ще ти чуят ушите :)
22:12 07.08.2026
54 Ъъъ
До коментар #44 от "Хм...":А чувам, че се завръща "Генерал Армагедон" .... В смисъл, че Путин размества генералите, за да отвори място за Суровикин....Така че, на укрите ще им се стъжни...Агейн!
Коментиран от #65
22:12 07.08.2026
55 Русия задължително трябва да си върне
Коментиран от #61, #87
22:14 07.08.2026
56 Констатация
22:14 07.08.2026
57 Артилерист
22:14 07.08.2026
58 Кои ли разрушения са по-масщабни...?!
Русия удря петролни рафинерии с Балистически Ракети...!
Коментиран от #68
22:16 07.08.2026
59 Слава на Русия, бе тъпeйки
22:16 07.08.2026
60 Мх...
До коментар #44 от "Хм...":Даже и да може да стане, ще предизвика още повече негативи и в неутралните за момента. Но фронта няма да се премести.
22:17 07.08.2026
61 Путин няма такава цел, а и
До коментар #55 от "Русия задължително трябва да си върне":няма никаква полза от това. Само реализира безсмислени загуби на хора и финанси.
22:17 07.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Скоро
До коментар #37 от "Ъъъ":тези колони ще станат легитимна цел. И тогава не ми се мисли. Когато водиш война удряш по логистиката. А руснаците оставят пътищата и жп мрежата свободни и здрави. От там влизат муниции , дронове , резервни части, храна и т. н. Няма смислено обяснение за тази тактика. Много от фабриките и заводите са ситуирани в източна Полша. Пт което поляците станаха милионери.
Коментиран от #71
22:19 07.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Интересно
До коментар #58 от "Кои ли разрушения са по-масщабни...?!":МаСщабни? Те са разбили всички отдавна, сега реват че удрят техни.
22:20 07.08.2026
69 А50
Коментиран от #76
22:23 07.08.2026
70 Ъъъ
Най-важният руски удар беше нанесен срещу стратегическата компания "Делта Плюд" в сърцето на Киев и по-специално срещу съоръжения, използвани от украинската армия за съхранение на компоненти за дронове и военна техника.
В същото време руските сили нанесоха безпрецедентен удар по пристанището Южни...Там, според съобщенията , дронове са ударили резервоари, съдържащи гориво и смазочни материали, предназначени за въоръжените сили на Украйна.... Една от най-стратегическите руски атаки обаче беше регистрирана в Харков и Донецк, където множество украински центрове за дронове бяха изравнени със земята.... В общи линии, само добри новини.
Коментиран от #82
22:25 07.08.2026
71 Интересно
До коментар #64 от "Скоро":Защо си мислиш че ако тези колони станат легитимна цел, другите няма да са? До сега винаги руснаците са определяли правилата. Бият по нещо, дълго време, само те, и когато им го върнат малко, почват да реват. Терористи.
22:27 07.08.2026
72 Гориил
Коментиран от #180
22:27 07.08.2026
73 Росомаха
Коментиран от #75, #81, #85
22:29 07.08.2026
74 хихи
22:30 07.08.2026
75 Махно
До коментар #73 от "Росомаха":Па питай ония от ресторанта
22:30 07.08.2026
76 хаха 🤣
До коментар #69 от "А50":наркомана Медвед сменил доставчика и от новата партида съвсем му се е изпържил мозъка🤣
22:30 07.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Пич
Слушайте какво ви казвам аз, а не ДВ и Укроинформ!!! И ще пораснете умни!!!
Коментиран от #98
22:31 07.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Морски
До коментар #73 от "Росомаха":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и искандери и превземането на Киев от руската мечка.🐻😂🐻😂🐻😂
22:32 07.08.2026
82 Интересно
До коментар #70 от "Ъъъ":Мислех си че повечето тъпанари са разбрали че в Украйна нищо не се държи накуп. Логично.
Сигурно се лъжа.
22:32 07.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 хаха 🤣
До коментар #80 от "Морски":малка му е, какво да направи дядо Вовчик, на 80г., всичко се амортизира 🤣🤣🤣
22:34 07.08.2026
85 Интересно
До коментар #73 от "Росомаха":Нещата са относителни. 5 ММ в окото срещу снаряд до къщата.
22:36 07.08.2026
86 Русия
Коментиран от #181
22:37 07.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 грУЙО
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Амин. Да им дава сили и тук да дойдат да очистят кочината ни.
22:39 07.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 От Киев за 3 днях
До коментар #83 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":След 5 года маЦква гарить😂🤣😅😆😁😁😃😀
22:41 07.08.2026
91 1111
До коментар #34 от "Смях в залата":Мдаа, заедно с трите гаража с комини, изчезна и Сирски...
Коментиран от #96
22:42 07.08.2026
92 Механик
До коментар #4 от "Гориил":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
22:43 07.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Мдаа
До коментар #89 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":300 рубли литър бензин в Крим ако го им.Демек 3,15 евро.
22:44 07.08.2026
95 Ха,ха,ха
22:45 07.08.2026
96 хихи
До коментар #91 от "1111":Сирски си е там. ама изчезнаха 6 броя руски генерала в ресторанта😅😅😅
Коментиран от #103
22:46 07.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ицо
До коментар #79 от "Пич":Гнясън ли си?
Коментиран от #99
22:49 07.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ами
До коментар #89 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":След края на ВСВ пет милиона германци възстановяват СССР.
Последните германци се завръщат в родината си чак през 1956г.
Робството е забранено, но не и военопленичеството.
Така, че се сещай какво имам в предвид.
Коментиран от #101, #106, #120
22:53 07.08.2026
101 Ицо
До коментар #100 от "Ами":Сещаш, че утре рано ще обереш краставиците.
22:55 07.08.2026
102 ...
До коментар #21 от "Коми":Русия сама се вкара в капана на войната и няма полезен ход. По просто казано - каквото и да направи не може да постигне целта си. Единствената причина за продължаване на войната е Путин да остане още малко на власт и най-вече да се запази физическото му съществуване.
Коментиран от #169
22:56 07.08.2026
103 1111
До коментар #96 от "хихи":Хо-хо - публична изява на Мисирски след гаражите с комини къде има? Уволниха го.
Коментиран от #110
22:56 07.08.2026
104 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
22:57 07.08.2026
105 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
22:57 07.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 хихи
22:59 07.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Гориил
Коментиран от #176
23:01 07.08.2026
115 Ами
До коментар #106 от "😂😂😂😂😂😂😂":Освен германци е имало и съюзници на Германия
които също са възстановявали СССР.
Да няма след това - Аз съм късоглед и пея в хора :)
23:03 07.08.2026
116 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ
23:04 07.08.2026
117 ОСА
23:05 07.08.2026
118 Тиква
23:05 07.08.2026
119 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
23:05 07.08.2026
120 Хе хе...
До коментар #100 от "Ами":Между другото, киевската хунта още издирва 900 азовци дето руснаците ги извлякоха за ушите от азовстал в Мариупол. Според непотвърдени слухове бачкат по 14 часа дневно в урановите мини в Сибир. И понеже руснаците са мекушави, тия бандерчета които преизпълняват плана даже получават що годе прилична храна.
23:05 07.08.2026
121 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #132
23:06 07.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
23:10 07.08.2026
124 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО
Коментиран от #139
23:12 07.08.2026
125 Феникс
23:12 07.08.2026
126 Сатана Z
Според съобщенията руски войски са преминали украинската граница на ново място. Придвижването включва пробив близо до селищата Бруски и Бунякино в Сумска област.
В резултат на това настъпление руската армия е осигурила площ от общо приблизително 12 квадратни километра в заливната низина на река Сейм, близо до горски масив, известен на местно ниво в Сумска област като „Казьонное урочище“.
По този начин, руските въоръжени сили откриват нова ос в рамките на специалната военна операция: оста Путивъл. Град Путивъл се намира на приблизително 22 км от руската граница, а през него преминава страничният път, свързващ Суми, Шостка и Новгород-Северски.
23:12 07.08.2026
127 Сесесере има ли?
Коментиран от #130
23:17 07.08.2026
128 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #177
23:17 07.08.2026
129 Бай Колю фашиеб. Еца
23:22 07.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #121 от "Българският народ е на страната на Русия":умират по окопите за тоя дето духа.
Коментиран от #136
23:24 07.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Много се ядосах
23:27 07.08.2026
135 2026
23:28 07.08.2026
136 Д-р Хаус
До коментар #132 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Само твоя и на бг гейфаша го бие
Коментиран от #142
23:29 07.08.2026
137 Есма
23:29 07.08.2026
138 Русия приключи със СВО, почва войната
23:30 07.08.2026
139 Намирате се в много дълбока заблуда.
До коментар #124 от "БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО":Дървото го ядат руснаците. Американците, британците, германците и всички останали си гледат живота и почивките, а руснаците измират стремглаво, в огромни количества и напълно безсмислено.
23:34 07.08.2026
140 Нов сезон за
До коментар #133 от "Удри русораста с лопатЕто":Трепане на укри от тука до хоризонта
23:34 07.08.2026
141 Вместо Украйна, накрая Русия
23:35 07.08.2026
142 хихи
До коментар #136 от "Д-р Хаус":я русогейфашите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
Коментиран от #144
23:36 07.08.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Бай Ставри
До коментар #142 от "хихи":Ще ви праращаме бг розовите меки китки при тях да учите руския химн
Коментиран от #146, #161
23:40 07.08.2026
145 стоян георгиев
23:42 07.08.2026
146 хихи
До коментар #144 от "Бай Ставри":а руските и меки китки и бг меките китки знаят руски😅😅😅
23:45 07.08.2026
147 Човек от народа
23:46 07.08.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Оня
Коментиран от #150
23:54 07.08.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Сарьожът
Коментиран от #154
00:01 08.08.2026
152 мишо
00:04 08.08.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 хихи
До коментар #151 от "Сарьожът":милиционера Хаяско не можа Раша да опази, ти за Украйна си се загрижил😅😅😅
Коментиран от #157
00:05 08.08.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Витали Редкозуб
00:08 08.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Браво на Русия
00:10 08.08.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Отче, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
00:14 08.08.2026
161 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #144 от "Бай Ставри":Ние знаем руски😘
00:16 08.08.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Еее нали
Коментиран от #167
00:28 08.08.2026
164 Да.....
00:29 08.08.2026
165 Въй
Движението за съпротива „Свобода за Русия“, което се бие на страната на Украйна, стигна чак до защитните съоръжения на Кримския мост! Целта? Да покажат колко уязвима е всъщност отбраната на Путлер. Активистите са филмирали в детайли „защитните структури“ около обекта с оглед на бъдещи удари.
Представители на саботажния отряд подчертаха, че хората им се разхождат напълно спокойно там, където пропагандата твърди, че пиле не може да прехвръкне! Мисията доказа едно – пълната недъгавост на руското командване и фалшивите им хвалби за „надеждна защита“ на този стратегически обект.
Ето какво казват от самата съпротива:
„Преминахме съвсем спокойно оттам, където „не трябваше да бъдем“, и записахме всичко необходимо. Дори тази ключова инсталация в Керченския проток вече не е под контрола на режима. За съпротивата няма затворени обекти или непробиваеми граници. Имаме разузнаване, хора, готови да действат... и един мост, който все още се крепи в мътните води.“ 💣👀
Кремълската пропаганда пак се срина пред реалността! 🤫🇺🇦
Коментиран от #192
00:32 08.08.2026
166 гост
00:40 08.08.2026
167 Ядрени кипейки
До коментар #163 от "Еее нали":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГадиии
00:55 08.08.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Изперкахте ли бе?
До коментар #102 от "...":Още ли не знаещ че Русия подписа за мир и в Минск и в Истанбул, а и СВО не започна за територии?
Кой принуди Зеленски да се бие, вместо да има МИР?
01:08 08.08.2026
170 Е, тя Украйна нали
01:10 08.08.2026
171 Искам да дарявам безвъзмезно
01:46 08.08.2026
172 Баце
01:52 08.08.2026
173 Мале, Мале!!!
Всички тия гладни Украинци ще дойдат в България....
Да живее ИМПЕРАТОР ПУТИН
07:26 08.08.2026
174 Ха така
До коментар #31 от "Историк":Русия е филм действително на ужасите и действително може да завърши ужасно
Коментиран от #189
08:16 08.08.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Червен плъх
До коментар #114 от "Гориил":Или как руския освободител нахлува в чечения и украйна
08:54 08.08.2026
177 Ха така
До коментар #128 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":М тая война на страната на украйна се намесиха и извънземните за това не му върви на руснака
08:57 08.08.2026
178 Вале-каро
До коментар #175 от "Червен плъх":Въпросът е ,от къде ще вземат "дебелите сопи"
Коментиран от #187
09:08 08.08.2026
179 Гост
До коментар #175 от "Червен плъх":Отец Нафърфорий ти е приготвил дебелата сопа ,която обожаваш!
09:20 08.08.2026
180 Ха така
До коментар #72 от "Гориил":До като руснака не нахлу в украйна и започна да бомбардира имаше ли бомбардировки в .русия.Значи като те нападнат да вдигне бялото знаме според твоето робско съзнание
10:54 08.08.2026
181 Някой
До коментар #86 от "Русия":Слава на Русия!
11:01 08.08.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Лекуващ лекар
11:13 08.08.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Ха така
До коментар #178 от "Вале-каро":Дебелите сопи ще пристигнат от доста места така че не бива да се притесняваш за твоите бабаити срещу по слаб противник.А има едни сопи .русофилски самохвалко DaRK EAGLE които ще ги разберат рашистите чак когато посетят москва и на други места
11:27 08.08.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Така мислеха
До коментар #174 от "Ха така":Наполеон, Хитлер,Султаните,Шведите, японците и пр.
13:17 08.08.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Андропов
До коментар #165 от "Въй":Не знам на Русия как ще им се стъжни животеца ако трънполино им наложи яките санкции, при положение, че Китай и Индия не му отчитат санкциите, а и той пазари руски ресурси и ги продава не санкциониращите еврасти, които също заобикалят санкциите и пазарят руски ресурси, па със санкциите да не би да изчезнат или свършат ресурсите на Русия, ама на европа дето няма никви ресурси яко ще и стъжни животеца.
14:54 08.08.2026