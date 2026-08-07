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Русия извърши една от най-големите атаки срещу петролната и газовата индустрия на Украйна
  Тема: Украйна

Русия извърши една от най-големите атаки срещу петролната и газовата индустрия на Украйна

7 Август, 2026 21:39 11 369 192

  • русия-
  • украйна-
  • нафтогаз-
  • укрнафта

Русия систематично атакува петролната и газова индустрия на Украйна в опит да нанесе максимални щети на нашата инфраструктура преди зимата, каза изпълняващият длъжността ръководител на "Нафтогаз" Сергий Федоренко

Русия извърши една от най-големите атаки срещу петролната и газовата индустрия на Украйна - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия атакува седем петролни и газови съоръжения в Източна Украйна тази нощ, заяви днес украинската петролна и газова компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс, пише БТА.

"Русия систематично атакува петролната и газова индустрия на Украйна в опит да нанесе максимални щети на нашата инфраструктура преди зимата", каза изпълняващият длъжността ръководител на "Нафтогаз" Сергий Федоренко.

Ударът беше един от най-мощните през последните месеци срещу обекти, чийто оператор е "Укрнафта" - най-голямата петролна компания на Украйна и част от групата "Нафтогаз", се казва в изявление.

Съобщено бе също, че в резултат на атаката е повредено критично оборудване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    181 22 Отговор
    Господ да ги благослови!Амин!

    Коментиран от #3, #62, #77, #88, #113, #160

    21:41 07.08.2026

  • 2 хаха 🤣

    51 144 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и бензиностанции, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #80

    21:42 07.08.2026

  • 3 Отец Дионисий

    26 214 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Русия е наказана от Бог.

    Коментиран от #49, #131

    21:43 07.08.2026

  • 4 Гориил

    208 24 Отговор
    От този ден руските ракети напълно унищожиха производството на нефт и газ в източните райони на Украйна. Километрови стълбове от пламъци и гъст черен дим се издигат над нефтените и газовите кладенци. Петдесет процента от цялото производство на нефт и газ в страната е унищожено.

    Коментиран от #13, #18, #92

    21:43 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ачо

    195 29 Отговор
    Каква музика за ушите ми!Бийте братушки тази фашистка сган!Така съм доволен от Путин.Вперьод друзя!

    Коментиран от #11, #19, #47

    21:44 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хомо Рушяк

    27 59 Отговор
    Те би обърнаха Халките сега се сетихме да се правим на силни

    Коментиран от #33

    21:44 07.08.2026

  • 9 Хе хе...

    187 14 Отговор
    Освен това в Германия циврят с кървави сълзи, че руснаците са изтърбушили и изгорили до основи в 4о4 огромен склад принадлежащ на германска компания. Говори се, че доста милиарди са отишли на вятъра. Странното е, че всъщност руснаците си траят по въпроса с изключение на гаврите на неколцина пропагандисти над Германия.
    Путин изглежда най после се събуди и свали кадифените ръкавички...

    Коментиран от #25

    21:45 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха 🤣

    32 62 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣стегнете малко бе таварищи и памперси се продават по магазините🤣

    21:45 07.08.2026

  • 12 Грохнал Русофил

    28 87 Отговор
    Мачкаме

    СВО след три дни е в Киев

    Коментиран от #20

    21:45 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Швейк

    16 92 Отговор
    Ако Путин иска да разсмее Бог, да Му каже, че има план!

    21:46 07.08.2026

  • 16 Гинкобилоба

    145 18 Отговор
    Ревете ли факти,ревете че скоро ще спрът парите за вой срещу русия и ще трябва да работите

    21:46 07.08.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    31 152 Отговор
    Руснаците са една от най-замърсените гинетично нации !!! Руснак Родина няма, само територия 👆

    Коментиран от #36, #63

    21:48 07.08.2026

  • 18 Интересно

    8 49 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Правилно. Без терористични удари. Само те не са ли унищожени отдавна?

    21:48 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пръднал Русофил с кафяво дъно

    21 68 Отговор

    До коментар #12 от "Грохнал Русофил":

    Моля се на Путин да ме Педофилизира

    21:49 07.08.2026

  • 21 Коми

    171 14 Отговор
    Интересно. Всяка следваща статия е със заглавие" ... най-големият удар .....". И друго забелязвам, когато Украйна поразява Руски петролни съоръжения това е геройство, а когато Русия отговаря със същото Укрите рИват на умрЕло.

    Коментиран от #102

    21:49 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ъъъ

    105 19 Отговор
    Тази зима Киев ще е като декор от филм на ужасите... Или като декор от филм за ядрена катастрофа - безлюден, с разрушени сгради и трупове по улиците.

    Коментиран от #26, #29, #31

    21:50 07.08.2026

  • 24 ПУШИЯ БАИ БАИ

    14 73 Отговор
    на ток4ета и с 4ервило... традиционен ден у КРЕМЛЯ

    21:50 07.08.2026

  • 25 Интересно

    7 38 Отговор

    До коментар #9 от "Хе хе...":

    Стига бе. Те да не са терористи?!?
    И в един склад - за милиарди?

    21:51 07.08.2026

  • 26 ПАААЦУЛ

    35 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъ":

    па цуаанененене.. как си ??? приклу4ихте,, изпушихте... ФАКТ

    21:51 07.08.2026

  • 27 О, Морес

    56 8 Отговор
    Ако дрон удари ректификационна колона,особено ако е с ограничен заряд или керосин,пораженията са минимални.Понеже колоните са от доста дебела стомана,а нефта трудно гори.Ако обаче снаряди или ракети думнат паровата централа на рафинерията,та става купчина желязо...

    21:52 07.08.2026

  • 28 Хм...

    140 14 Отговор
    След като руснаците затвориха черноморските пристанища на 4о4, господарите на киевската хунта изгубха 50% от износа на стомана, 95% от износа на чугун, 50% от износа на желязна руда, почти 100% от износа на селскостопанска продукция. Само загубите от износ на пшеница се оценяват на около $70млн дневно. А изглежда, че руснаците едва що са запрегнали...

    Коментиран от #38

    21:52 07.08.2026

  • 29 Яяя

    85 10 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъ":

    Така трябваше да е и миналата, и по миналата, и по по миналата. И?

    Коментиран от #35, #37

    21:54 07.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Историк

    18 95 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъ":

    Русия е филм на ужасите през цялото си съществуване и до днес.

    Коментиран от #174

    21:57 07.08.2026

  • 32 Дааа...

    12 72 Отговор
    13 год...ТАКА и...оше превземаме селата Купянск, Покровск, Малая Токмачка и Донбас?!?
    Тва монгольята с КОЙ воюват бе дееа?;?
    Хехехехехехе

    21:57 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Смях в залата

    10 70 Отговор

    До коментар #30 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Z-канали за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му .

    😆

    Коментиран от #91

    21:58 07.08.2026

  • 35 Баце,

    76 11 Отговор

    До коментар #29 от "Яяя":

    Ми пусни си някоя у краинска телевизия и виж какви кадри от миналата зима в Киев показват и как циврят, че тая зима ще е в пъти по зле.

    Коментиран от #40

    21:58 07.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ъъъ

    99 12 Отговор

    До коментар #29 от "Яяя":

    Глупости!
    Киев се превърна в това, което е сега след операция "Паяжина"... Преди това никой не го обстрелваше.

    П.с

    А заради другите простотии англосаксонски, на границата с Полша има струпани над 7300 камиона, като очакваното време за преминаване е 6 дни и 23 часа.... Украйна вече няма излаз на море и се опитва да изнася през сухопътните граници, но опашките са дълги 20-на километра.... Щото са много умни!

    Коментиран от #44, #48, #64

    21:59 07.08.2026

  • 38 Мх..

    11 50 Отговор

    До коментар #28 от "Хм...":

    Че къде произвеждат стоманата и чугуна? Къде добиват рудата? Нали всичко е тотално разрушено още преди две,три години? Или така са ти казали?

    22:00 07.08.2026

  • 39 Ами

    110 14 Отговор
    Каква радост беше когато окраина атакуваше
    руската петролна и газова промишленост.
    Сега защо реват?

    22:03 07.08.2026

  • 40 Баце,

    5 37 Отговор

    До коментар #35 от "Баце,":

    Фронта премести ли се?
    А миналата зима имаше ли руснаци, които да се чувстват зле?

    Коментиран от #45

    22:04 07.08.2026

  • 41 Чичака

    7 33 Отговор
    Укитаааааа
    Марщ под землю
    Кръсиии

    22:05 07.08.2026

  • 42 Читател

    44 12 Отговор
    Недей лъжете те нямат ракети от 2 години

    22:05 07.08.2026

  • 43 грУЙО

    42 12 Отговор
    Бог е с тях. Продължавайте до пълното им унищожение . Готови са...

    Коментиран от #46

    22:05 07.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Отец Дионисий

    16 82 Отговор

    До коментар #40 от "Баце,":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #53

    22:07 07.08.2026

  • 46 Отец Дионисий

    11 66 Отговор

    До коментар #43 от "грУЙО":

    Русия е наказана от Бог.

    22:08 07.08.2026

  • 47 хаха 🤣

    13 60 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    остави музиката, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    22:09 07.08.2026

  • 48 Яяя..

    40 5 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъ":

    Има карти с трафика в реално време. Всички могат да проверят за опашката 😉

    22:10 07.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ...

    10 31 Отговор
    Сенатът на САЩ прие законопроекта "Греъм". В подкрепа гласуваха 86 сенатори, а против – 11.

    22:11 07.08.2026

  • 51 Гориил

    63 15 Отговор
    Предстоящата зима в Украйна ще бъде най-страшната през всичките години на войната между НАТО и Русия. Украйна има стара стратегия за оцеляване, която включва кражба на колосални обеми гориво от руски газопроводи и нефтопроводи. Междувременно Европа отказва да признае тази кражба за незаконна, а европейските арбитражни съдилища оправдават и подкрепят тези престъпления на международно ниво. Русия е получила съдебни дела от европейски съдилища за отказ да доставя гориво на Украйна безплатно.

    Коментиран от #52

    22:11 07.08.2026

  • 52 хаха🤣

    15 53 Отговор

    До коментар #51 от "Гориил":

    старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    22:12 07.08.2026

  • 53 Ами

    41 11 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    Това го кажи на западняк с две ипотеки.
    Дори не можеш да си представиш какво ще ти чуят ушите :)

    22:12 07.08.2026

  • 54 Ъъъ

    62 11 Отговор

    До коментар #44 от "Хм...":

    А чувам, че се завръща "Генерал Армагедон" .... В смисъл, че Путин размества генералите, за да отвори място за Суровикин....Така че, на укрите ще им се стъжни...Агейн!

    Коментиран от #65

    22:12 07.08.2026

  • 55 Русия задължително трябва да си върне

    69 13 Отговор
    Всичките Руски градове и пристанища на Черно море , Одеса е руски град

    Коментиран от #61, #87

    22:14 07.08.2026

  • 56 Констатация

    10 25 Отговор
    Квото повикало, такова съ обадило! Касае и едните, и другите! Абе веднъж на 100 години руснаците (разбирай в туй число и укрите - прекръстени руснаци) си пускат кръвчица..., традиция, да го е..., кво да ги прайш! -))))

    22:14 07.08.2026

  • 57 Артилерист

    82 15 Отговор
    Ама нали Зеленски се хвали, че разрушава всички рафинерии на Русия, какъв е този плач сега? Когато Русия съвсем коректно и внимателно ви подсказваше да си налягате парцалите и да се съгласявате с умерените й условия за примирие, вие й се подигравахте, практикувахте тероризъм по цялата й територия и най-вече спрямо цивилните хора в приграничните й области, говорехте небивалици, че ще я победите, ще си връщате Крим и тн, и тн, а сега като се обърна дебелата страна на сопота, изведнъж сакън не може така с лошо...

    22:14 07.08.2026

  • 58 Кои ли разрушения са по-масщабни...?!

    52 12 Отговор
    Украйна удря петролни рафинерии с дронове...!
    Русия удря петролни рафинерии с Балистически Ракети...!

    Коментиран от #68

    22:16 07.08.2026

  • 59 Слава на Русия, бе тъпeйки

    50 13 Отговор
    Утре двойно по-голям удар.

    22:16 07.08.2026

  • 60 Мх...

    9 25 Отговор

    До коментар #44 от "Хм...":

    Даже и да може да стане, ще предизвика още повече негативи и в неутралните за момента. Но фронта няма да се премести.

    22:17 07.08.2026

  • 61 Путин няма такава цел, а и

    13 27 Отговор

    До коментар #55 от "Русия задължително трябва да си върне":

    няма никаква полза от това. Само реализира безсмислени загуби на хора и финанси.

    22:17 07.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Скоро

    40 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъ":

    тези колони ще станат легитимна цел. И тогава не ми се мисли. Когато водиш война удряш по логистиката. А руснаците оставят пътищата и жп мрежата свободни и здрави. От там влизат муниции , дронове , резервни части, храна и т. н. Няма смислено обяснение за тази тактика. Много от фабриките и заводите са ситуирани в източна Полша. Пт което поляците станаха милионери.

    Коментиран от #71

    22:19 07.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Интересно

    25 7 Отговор

    До коментар #58 от "Кои ли разрушения са по-масщабни...?!":

    МаСщабни? Те са разбили всички отдавна, сега реват че удрят техни.

    22:20 07.08.2026

  • 69 А50

    43 10 Отговор
    Тая нощ пак ще има кютек, наркомана избяга в Сърбия тоя път

    Коментиран от #76

    22:23 07.08.2026

  • 70 Ъъъ

    54 13 Отговор
    Москва нанесе стратегически удари по пристанището Южни в Одеса, в сърцето на Киев , по центрове за дронове в Харков и Донецк , докато в същото време доклади от фронта говорят за смъртоносно нанасяне на удари по 3 ключови украински бригади с бомби FAB 500, хвърлени от изтребители Су-34.

    Най-важният руски удар беше нанесен срещу стратегическата компания "Делта Плюд" в сърцето на Киев и по-специално срещу съоръжения, използвани от украинската армия за съхранение на компоненти за дронове и военна техника.
    В същото време руските сили нанесоха безпрецедентен удар по пристанището Южни...Там, според съобщенията , дронове са ударили резервоари, съдържащи гориво и смазочни материали, предназначени за въоръжените сили на Украйна.... Една от най-стратегическите руски атаки обаче беше регистрирана в Харков и Донецк, където множество украински центрове за дронове бяха изравнени със земята.... В общи линии, само добри новини.

    Коментиран от #82

    22:25 07.08.2026

  • 71 Интересно

    6 40 Отговор

    До коментар #64 от "Скоро":

    Защо си мислиш че ако тези колони станат легитимна цел, другите няма да са? До сега винаги руснаците са определяли правилата. Бият по нещо, дълго време, само те, и когато им го върнат малко, почват да реват. Терористи.

    22:27 07.08.2026

  • 72 Гориил

    27 18 Отговор
    Стокхолмският арбитражен съд разпореди на „Газпром“ да доставя природен газ на Украйна безплатно, заявявайки, че Русия е разгърнала война срещу Украйна и е причинила колосални икономически щети. Но тази война не се води срещу Украйна. Тя се води срещу безумния европейски печатар, който извършва удари с дронове и ракети по плажовете на Геленджик и жилищните райони на Курск.Никой от европейските съдилища вече не е признат в Русия (още през пролетта на 2026 г. беше приет пакет от хиляда страници закони, предвиждащи доживотен затвор и конфискация на имущество за опити за изпълнение на решенията на европейските съдилища).Защото европейските съдилища са се превърнали в инструменти за икономическото, финансовото и търговското унищожение на Русия. Никоя държава в света няма да толерира това.Нещо повече, руските съдилища ще ви нанесат контраобезщетения, като издадат присъди за милиарди пропуснати ползи по вина на европейските съдилища. И тези присъди вече са представени на Европа. Както е добре известно, неизпълнението на тези присъди ще доведе до изземване и конфискация на милиарди евро обезпечения, принадлежащи на европейски фирми и компании в Русия.

    Коментиран от #180

    22:27 07.08.2026

  • 73 Росомаха

    36 10 Отговор
    Искандери и ФАБ3000 срещу украински дрончета с 5 кила взрив. Да видим, кои са по-яки.

    Коментиран от #75, #81, #85

    22:29 07.08.2026

  • 74 хихи

    19 6 Отговор
    хубава вечер...

    22:30 07.08.2026

  • 75 Махно

    11 10 Отговор

    До коментар #73 от "Росомаха":

    Па питай ония от ресторанта

    22:30 07.08.2026

  • 76 хаха 🤣

    10 28 Отговор

    До коментар #69 от "А50":

    наркомана Медвед сменил доставчика и от новата партида съвсем му се е изпържил мозъка🤣

    22:30 07.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Пич

    38 11 Отговор
    Мрънкат, не мрънкат - примката се затяга!!!
    Слушайте какво ви казвам аз, а не ДВ и Укроинформ!!! И ще пораснете умни!!!

    Коментиран от #98

    22:31 07.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Морски

    17 43 Отговор

    До коментар #73 от "Росомаха":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и искандери и превземането на Киев от руската мечка.🐻😂🐻😂🐻😂

    22:32 07.08.2026

  • 82 Интересно

    11 21 Отговор

    До коментар #70 от "Ъъъ":

    Мислех си че повечето тъпанари са разбрали че в Украйна нищо не се държи накуп. Логично.
    Сигурно се лъжа.

    22:32 07.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 хаха 🤣

    10 22 Отговор

    До коментар #80 от "Морски":

    малка му е, какво да направи дядо Вовчик, на 80г., всичко се амортизира 🤣🤣🤣

    22:34 07.08.2026

  • 85 Интересно

    6 14 Отговор

    До коментар #73 от "Росомаха":

    Нещата са относителни. 5 ММ в окото срещу снаряд до къщата.

    22:36 07.08.2026

  • 86 Русия

    29 10 Отговор
    Победа будет за нами !

    Коментиран от #181

    22:37 07.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 грУЙО

    23 13 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Амин. Да им дава сили и тук да дойдат да очистят кочината ни.

    22:39 07.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 От Киев за 3 днях

    12 21 Отговор

    До коментар #83 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    След 5 года маЦква гарить😂🤣😅😆😁😁😃😀

    22:41 07.08.2026

  • 91 1111

    17 10 Отговор

    До коментар #34 от "Смях в залата":

    Мдаа, заедно с трите гаража с комини, изчезна и Сирски...

    Коментиран от #96

    22:42 07.08.2026

  • 92 Механик

    14 22 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    22:43 07.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Мдаа

    11 23 Отговор

    До коментар #89 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    300 рубли литър бензин в Крим ако го им.Демек 3,15 евро.

    22:44 07.08.2026

  • 95 Ха,ха,ха

    12 12 Отговор
    Каквото повикало , тава се обадило.

    22:45 07.08.2026

  • 96 хихи

    13 26 Отговор

    До коментар #91 от "1111":

    Сирски си е там. ама изчезнаха 6 броя руски генерала в ресторанта😅😅😅

    Коментиран от #103

    22:46 07.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ицо

    14 8 Отговор

    До коментар #79 от "Пич":

    Гнясън ли си?

    Коментиран от #99

    22:49 07.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ами

    22 7 Отговор

    До коментар #89 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    След края на ВСВ пет милиона германци възстановяват СССР.
    Последните германци се завръщат в родината си чак през 1956г.
    Робството е забранено, но не и военопленичеството.
    Така, че се сещай какво имам в предвид.

    Коментиран от #101, #106, #120

    22:53 07.08.2026

  • 101 Ицо

    9 6 Отговор

    До коментар #100 от "Ами":

    Сещаш, че утре рано ще обереш краставиците.

    22:55 07.08.2026

  • 102 ...

    12 30 Отговор

    До коментар #21 от "Коми":

    Русия сама се вкара в капана на войната и няма полезен ход. По просто казано - каквото и да направи не може да постигне целта си. Единствената причина за продължаване на войната е Путин да остане още малко на власт и най-вече да се запази физическото му съществуване.

    Коментиран от #169

    22:56 07.08.2026

  • 103 1111

    10 11 Отговор

    До коментар #96 от "хихи":

    Хо-хо - публична изява на Мисирски след гаражите с комини къде има? Уволниха го.

    Коментиран от #110

    22:56 07.08.2026

  • 104 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    12 14 Отговор
    раша гарить🥳🤯🥵 неть гарива, неть храна, нет интернет 😂🤣😅😆

    22:57 07.08.2026

  • 105 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    11 17 Отговор
    раша гарить🥳🤯🥵 неть гарива, неть храна, нет интернет 😂🤣😅😆

    22:57 07.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 хихи

    12 17 Отговор
    откриха ли главите на 20 руски полковници и генерали на рождения ден в Масква

    22:59 07.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Гориил

    36 12 Отговор
    Международното право, за което Западът лицемерно поучаваше Русия в продължение на десетилетия, се е превърнало в боклук на бунището на историята. За какво международно право можеш изобщо да говориш, когато виждаш как отвличат чуждестранни президенти и крадат петрол от танкери в световния океан?

    Коментиран от #176

    23:01 07.08.2026

  • 115 Ами

    21 6 Отговор

    До коментар #106 от "😂😂😂😂😂😂😂":

    Освен германци е имало и съюзници на Германия
    които също са възстановявали СССР.
    Да няма след това - Аз съм късоглед и пея в хора :)

    23:03 07.08.2026

  • 116 НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ

    8 16 Отговор
    Защо няма опашки по бензиностанциите в бандерия?

    23:04 07.08.2026

  • 117 ОСА

    31 9 Отговор
    В миналите седмици Зеленски се хвалеше с ударите по руските такива и още тогава ни беше ясно, че Русия ще отговори по подобаващ начин ....ето отговора дойде !!! И сега рев и вой против руските военнолюбци ?????

    23:05 07.08.2026

  • 118 Тиква

    28 8 Отговор
    Хиените трябва да бъдат бити всеки 58 минути, особено окрабандеровци.

    23:05 07.08.2026

  • 119 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    21 10 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил от руската армия.

    23:05 07.08.2026

  • 120 Хе хе...

    24 10 Отговор

    До коментар #100 от "Ами":

    Между другото, киевската хунта още издирва 900 азовци дето руснаците ги извлякоха за ушите от азовстал в Мариупол. Според непотвърдени слухове бачкат по 14 часа дневно в урановите мини в Сибир. И понеже руснаците са мекушави, тия бандерчета които преизпълняват плана даже получават що годе прилична храна.

    23:05 07.08.2026

  • 121 Българският народ е на страната на Русия

    30 13 Отговор
    Напред Русия! Фашистките ЕС и Украйна ще капитулират!

    Коментиран от #132

    23:06 07.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    32 10 Отговор
    Можеха да имат държава, но британците ги излъгаха да водят британската прокси война. Сега бандерите губят всичко.

    23:10 07.08.2026

  • 124 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО

    24 8 Отговор
    Руснаците няма да им оставят даже и Иванофранкофск.

    Коментиран от #139

    23:12 07.08.2026

  • 125 Феникс

    22 8 Отговор
    Путин започна да свяла кадифените бели ръкавички!

    23:12 07.08.2026

  • 126 Сатана Z

    19 7 Отговор
    Хубавите новини от Украйна продължават.
    Според съобщенията руски войски са преминали украинската граница на ново място. Придвижването включва пробив близо до селищата Бруски и Бунякино в Сумска област.

    В резултат на това настъпление руската армия е осигурила площ от общо приблизително 12 квадратни километра в заливната низина на река Сейм, близо до горски масив, известен на местно ниво в Сумска област като „Казьонное урочище“.
    По този начин, руските въоръжени сили откриват нова ос в рамките на специалната военна операция: оста Путивъл. Град Путивъл се намира на приблизително 22 км от руската граница, а през него преминава страничният път, свързващ Суми, Шостка и Новгород-Северски.

    23:12 07.08.2026

  • 127 Сесесере има ли?

    8 20 Отговор
    Така ще стане и с Русия. Което е добре за тях. Щом чакат помощ от Ким Чен незнам кой си е ясно.

    Коментиран от #130

    23:17 07.08.2026

  • 128 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    17 8 Отговор
    Е тотален крах.

    Коментиран от #177

    23:17 07.08.2026

  • 129 Бай Колю фашиеб. Еца

    14 8 Отговор
    Украта пак лъже, да може да му пуснат малко милостиня , за златен външен кенеф

    23:22 07.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 21 Отговор

    До коментар #121 от "Българският народ е на страната на Русия":

    умират по окопите за тоя дето духа.

    Коментиран от #136

    23:24 07.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Много се ядосах

    12 7 Отговор
    Сега разбрах че тая Украйна до днес и петролната и газовата индустрия имала още

    23:27 07.08.2026

  • 135 2026

    20 9 Отговор
    Тая година укрите ще вият като вуци в студената руска зима

    23:28 07.08.2026

  • 136 Д-р Хаус

    7 13 Отговор

    До коментар #132 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Само твоя и на бг гейфаша го бие

    Коментиран от #142

    23:29 07.08.2026

  • 137 Есма

    6 9 Отговор
    Шах и мат

    23:29 07.08.2026

  • 138 Русия приключи със СВО, почва войната

    27 9 Отговор
    Дончо обяви неутралитет и отряза зеленото от всякаква военна помощ. Почва здравия пердах по укранацистите и по всички държави които им помагат! Също така ще бъдат ударени всички които си позволят нападения срещу руски кораби ( кръстени от Урсулата "сенчест флот) в открито море!

    23:30 07.08.2026

  • 139 Намирате се в много дълбока заблуда.

    9 24 Отговор

    До коментар #124 от "БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО":

    Дървото го ядат руснаците. Американците, британците, германците и всички останали си гледат живота и почивките, а руснаците измират стремглаво, в огромни количества и напълно безсмислено.

    23:34 07.08.2026

  • 140 Нов сезон за

    16 8 Отговор

    До коментар #133 от "Удри русораста с лопатЕто":

    Трепане на укри от тука до хоризонта

    23:34 07.08.2026

  • 141 Вместо Украйна, накрая Русия

    8 18 Отговор
    стана жертвата в тая война.

    23:35 07.08.2026

  • 142 хихи

    9 8 Отговор

    До коментар #136 от "Д-р Хаус":

    я русогейфашите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    Коментиран от #144

    23:36 07.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Бай Ставри

    10 9 Отговор

    До коментар #142 от "хихи":

    Ще ви праращаме бг розовите меки китки при тях да учите руския химн

    Коментиран от #146, #161

    23:40 07.08.2026

  • 145 стоян георгиев

    5 18 Отговор
    Украйна се справя много добре с руските атаки на нефтопреработвателния сектор.

    23:42 07.08.2026

  • 146 хихи

    6 8 Отговор

    До коментар #144 от "Бай Ставри":

    а руските и меки китки и бг меките китки знаят руски😅😅😅

    23:45 07.08.2026

  • 147 Човек от народа

    18 6 Отговор
    Бандерите тая зима ще спат с белите мечки

    23:46 07.08.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Оня

    17 7 Отговор
    Най хубавото е че Путин няма да допусне грешката на Сталин и няма да остави нито един жив от урко нацистите!

    Коментиран от #150

    23:54 07.08.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Сарьожът

    9 5 Отговор
    Половината Украйна са електротехници, пък не можаха да опазят Розетката !

    Коментиран от #154

    00:01 08.08.2026

  • 152 мишо

    10 7 Отговор
    когатп укр дрн удари руска рафинерия е голяма криза за бензин когато руска ракета удари рафинерия няма криза за бензин в уркина

    00:04 08.08.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 хихи

    7 5 Отговор

    До коментар #151 от "Сарьожът":

    милиционера Хаяско не можа Раша да опази, ти за Украйна си се загрижил😅😅😅

    Коментиран от #157

    00:05 08.08.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Витали Редкозуб

    16 6 Отговор
    За 40 деня спецялна операция по принуждаване на Рашка към мир ,украина се превърна във Велика Сухопътна Държава ! Слава Бандерки !

    00:08 08.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Браво на Русия

    11 5 Отговор
    Нима нещо друго ли очаквахте нещастници нагли.

    00:10 08.08.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Град Козлодуй

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Отче, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    00:14 08.08.2026

  • 161 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 6 Отговор

    До коментар #144 от "Бай Ставри":

    Ние знаем руски😘

    00:16 08.08.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Еее нали

    16 3 Отговор
    Се сещате п..ости урсули,че няма как да седят и гледат как нищожните урки се е..б.ват с тях?Тая зима Украйна ще бъде без ток и вода,само стойте и гледайте как ЕС ОБЕДНЯВА ОЩЕ!!!Г...УПАЦИ С Г...УПАЦИТЕ ВИ НЕДЪГАВИ СМОТАНИ УУУЕЕЕ

    Коментиран от #167

    00:28 08.08.2026

  • 164 Да.....

    2 6 Отговор
    Тия варвари се избиха един друг. А даже не знаят защо. Затова и доброволците отдавна привършиха.

    00:29 08.08.2026

  • 165 Въй

    4 17 Отговор
    Огромен пробив в сигурността на Кремъл! 😱💥
    Движението за съпротива „Свобода за Русия“, което се бие на страната на Украйна, стигна чак до защитните съоръжения на Кримския мост! Целта? Да покажат колко уязвима е всъщност отбраната на Путлер. Активистите са филмирали в детайли „защитните структури“ около обекта с оглед на бъдещи удари.
    Представители на саботажния отряд подчертаха, че хората им се разхождат напълно спокойно там, където пропагандата твърди, че пиле не може да прехвръкне! Мисията доказа едно – пълната недъгавост на руското командване и фалшивите им хвалби за „надеждна защита“ на този стратегически обект.
    Ето какво казват от самата съпротива:
    „Преминахме съвсем спокойно оттам, където „не трябваше да бъдем“, и записахме всичко необходимо. Дори тази ключова инсталация в Керченския проток вече не е под контрола на режима. За съпротивата няма затворени обекти или непробиваеми граници. Имаме разузнаване, хора, готови да действат... и един мост, който все още се крепи в мътните води.“ 💣👀
    Кремълската пропаганда пак се срина пред реалността! 🤫🇺🇦

    Коментиран от #192

    00:32 08.08.2026

  • 166 гост

    2 11 Отговор
    С огромна подкрепа: Сенатът на САЩ прие законопроекта "Греъм", считан за "ядрено търговско оръжие" срещу Путин (ВИДЕО) Сенатът на Конгреса на САЩ прие с огромно мнозинство пакет от нови санкции срещу Русия, предадоха световните агенции. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против – 11. Законопроектът бе подготвен от покойния вече сенатор Линдзи Греъм. Законопроектът би позволил на Тръмп да наложи високи мита върху страни, които продължават да купуват руски петрол, газ и уран, увеличавайки натиска върху Москва заради войната в Украйна. Санкциите срещу Русия предвиждат космическите 500% мита за държавите, които купуват руски нефт и газ. Така се цели спирането на износа на енергийни ресурси от страна на Русия, тъй като това е основният източник на средства за финансиране на войната на Путин срещу Киев. Преди гласуването лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че Путин може да бъде спрян само с действия, а не със слова. „Новото законодателство трябва да изпрати на Москва ясно послание, че САЩ са готови да подкрепят Украйна колкото е необходимо. Бандити като Путин не се интересуват от това, което казваме, а само от това, което правим Той също така цитира предупрежденията на американската разузнавателна общност, че Путин може да се опита да нападне страна от НАТО, за да изпита решимостта на Запада, и обвини Тръмп, че се опитва да „умилостиви руснаците“.

    00:40 08.08.2026

  • 167 Ядрени кипейки

    3 5 Отговор

    До коментар #163 от "Еее нали":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГадиии

    00:55 08.08.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Изперкахте ли бе?

    18 3 Отговор

    До коментар #102 от "...":

    Още ли не знаещ че Русия подписа за мир и в Минск и в Истанбул, а и СВО не започна за територии?
    Кой принуди Зеленски да се бие, вместо да има МИР?

    01:08 08.08.2026

  • 170 Е, тя Украйна нали

    11 0 Отговор
    побеждава.

    01:10 08.08.2026

  • 171 Искам да дарявам безвъзмезно

    6 1 Отговор
    Имам две бутилки с газ, може ли ми дадете адрес къде да ги изпратя?

    01:46 08.08.2026

  • 172 Баце

    20 2 Отговор
    Браво така трябваше от самото начало. Истинският въпрос е кога ще е ГОЛЯМАТА, която ще сложи край на мокрите сънища на англосаксите за победа и завоюване на Русия и богатствата й?

    01:52 08.08.2026

  • 173 Мале, Мале!!!

    0 2 Отговор
    Защо се радвате Русофили?
    Всички тия гладни Украинци ще дойдат в България....
    Да живее ИМПЕРАТОР ПУТИН

    07:26 08.08.2026

  • 174 Ха така

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    Русия е филм действително на ужасите и действително може да завърши ужасно

    Коментиран от #189

    08:16 08.08.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Червен плъх

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Гориил":

    Или как руския освободител нахлува в чечения и украйна

    08:54 08.08.2026

  • 177 Ха така

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":

    М тая война на страната на украйна се намесиха и извънземните за това не му върви на руснака

    08:57 08.08.2026

  • 178 Вале-каро

    0 1 Отговор

    До коментар #175 от "Червен плъх":

    Въпросът е ,от къде ще вземат "дебелите сопи"

    Коментиран от #187

    09:08 08.08.2026

  • 179 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #175 от "Червен плъх":

    Отец Нафърфорий ти е приготвил дебелата сопа ,която обожаваш!

    09:20 08.08.2026

  • 180 Ха така

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    До като руснака не нахлу в украйна и започна да бомбардира имаше ли бомбардировки в .русия.Значи като те нападнат да вдигне бялото знаме според твоето робско съзнание

    10:54 08.08.2026

  • 181 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Русия":

    Слава на Русия!

    11:01 08.08.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Лекуващ лекар

    2 0 Отговор
    Аааааауууууу красота. Така новини направо ми оправят деня. Настроението се приповдига, кръвното се нормализира,всички чакри се отварят,на човек му идва чак да сипе една ракия. Кеф!

    11:13 08.08.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Ха така

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Вале-каро":

    Дебелите сопи ще пристигнат от доста места така че не бива да се притесняваш за твоите бабаити срещу по слаб противник.А има едни сопи .русофилски самохвалко DaRK EAGLE които ще ги разберат рашистите чак когато посетят москва и на други места

    11:27 08.08.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Така мислеха

    1 0 Отговор

    До коментар #174 от "Ха така":

    Наполеон, Хитлер,Султаните,Шведите, японците и пр.

    13:17 08.08.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Андропов

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Въй":

    Не знам на Русия как ще им се стъжни животеца ако трънполино им наложи яките санкции, при положение, че Китай и Индия не му отчитат санкциите, а и той пазари руски ресурси и ги продава не санкциониращите еврасти, които също заобикалят санкциите и пазарят руски ресурси, па със санкциите да не би да изчезнат или свършат ресурсите на Русия, ама на европа дето няма никви ресурси яко ще и стъжни животеца.

    14:54 08.08.2026

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