Русия извърши една от най-големите атаки срещу петролната и газовата индустрия на Украйна

Русия атакува седем петролни и газови съоръжения в Източна Украйна тази нощ, заяви днес украинската петролна и газова компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс, пише БТА.

"Русия систематично атакува петролната и газова индустрия на Украйна в опит да нанесе максимални щети на нашата инфраструктура преди зимата", каза изпълняващият длъжността ръководител на "Нафтогаз" Сергий Федоренко.

Ударът беше един от най-мощните през последните месеци срещу обекти, чийто оператор е "Укрнафта" - най-голямата петролна компания на Украйна и част от групата "Нафтогаз", се казва в изявление.

Съобщено бе също, че в резултат на атаката е повредено критично оборудване.