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Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

8 Август, 2026 20:50 3 588 205

  • киев-
  • украйна-
  • дрон-
  • взрив

Всички обстоятелства около инцидента в момента се изясняват, заяви говорителят на украинското МВнР

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските отбранителни сили не са изпращали преднамерено никакви средства към България, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, по повод падналия край Кардам дрон, който по първоначална информация на българските власти е украински.

Украинското външно министерство е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата, каза Тихий пред журналисти и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украйна, която, по думите му, продължава пет години, умишлено удължавана от Москва и заплашва не само украинците, но и други народи и държави.

"Следователно, бързото прекратяване на войната е от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и ние очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир", каза още Тихий, цитиран от БНР.

Той благодари на България за "разбирането и сътрудничеството ѝ в името на пълната истина, сигурността и мира". Според

говорителя на Украинското външно министерство, всички обстоятелства около инцидента, включително всички технически подробности, в момента се изясняват.

Безпилотният летателен апарат, навлязъл в българското въздушно пространство, падна тази сутрин в района на Кардам. Няма пострадали. По първоначални данни се касае за дрон тип "Майя", както съобщиха МВР и Министерството на отбраната.

Продължават процесуално-следствените действия край "Кардам". Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм от жандармерията, съобщиха от МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма логика украинците да ни бомбардират

    22 161 Отговор
    при положение, че 1/3 от оръжието с което воюват идва от България!

    Коментиран от #3, #4, #19, #84, #96, #108, #191, #194

    20:52 08.08.2026

  • 2 Хохо Бохо

    130 5 Отговор
    Мирчев каза, че е преднамерено. Аз на кой да вярвам?

    Коментиран от #6, #28

    20:52 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трябва

    85 9 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    да чуем мнението и на ген. Жужи. Той ще каже от къде Путин е изпратил лично дрона.

    Коментиран от #33

    20:55 08.08.2026

  • 7 ЧЛЕН 5 или 5 члена за правителството

    82 4 Отговор
    леле как вярвам ,че напълно чистосърдечни : )

    Коментиран от #202

    20:56 08.08.2026

  • 8 Много

    115 5 Отговор
    ясно, че не са изпращали стедства, те могат само да усвояват средства.

    Коментиран от #125

    20:57 08.08.2026

  • 9 Урко фашисти и терористи

    140 9 Отговор
    Урки малко ви бие Русия!

    20:58 08.08.2026

  • 10 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    123 4 Отговор
    Пак лъжат елементарно.

    20:58 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мисирките питаха ли Радев

    56 11 Отговор
    защо обърка посланичката, която трябваше да привика?

    21:02 08.08.2026

  • 14 А Ивайло ?

    89 8 Отговор
    Призовавам депутатът с ниското ТАКОВА, да разследва как така дронът е преминал през румънското въздушно пространство , абсолютно незабелязан и е паркирал на българска територия неправомерно.
    Паркиралият обект не е руски , но ако се установи , че е паркирал със съдействието на руснаците на българска /натовска/ територия,
    "Отговорът не трябва да бъде страх", нали Ивайло .
    А според разузнавателната оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство.
    И въпреки , че може да се окаже , че не в руски ,
    според официалните наративи сме длъжни да обвиним лично Путин .

    Коментиран от #37

    21:02 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    104 4 Отговор
    Съвпадение ли е че Олеся Иласчук не е в България?

    21:02 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пешо

    81 1 Отговор
    храни куче да те хапе

    21:04 08.08.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    132 4 Отговор

    До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    Искаха да ударят помпената и да натопят Русия Провалиха се и сега се измятат като чамова талпа на жега Каквото и да говорят се изложиха

    Коментиран от #25

    21:05 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    77 0 Отговор
    Пробна атака,ще следят кви са реакциите

    21:07 08.08.2026

  • 22 Отвратителни украинци

    119 2 Отговор
    Малко им е всичко ,което ви се случва .Нагли използвачи. Отвратен съм от поведението на тия екземпляри на българска територия

    21:07 08.08.2026

  • 23 Трол

    78 1 Отговор
    Песни и ние повярвахме,след време ЕС ще съжалява че е бил редом и помагал на усрайнс

    21:07 08.08.2026

  • 24 Извини се бе Зелник

    63 2 Отговор
    Заради вас яйца няма. Кокошките спряха да снасят.

    21:08 08.08.2026

  • 25 Пак няма логика

    11 56 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    защото с тази помпена станция точно украинците получават газ!

    Коментиран от #78

    21:08 08.08.2026

  • 26 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОТНОШЕНИЯ

    97 4 Отговор
    С бандерите, дето бомбардират България.

    21:08 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеления

    75 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    "Мирчев каза, че е преднамерено. Аз на кой да вярвам?"

    и Христо Гаджев от ГЕРБ каза че е преднамерено.
    Ся кво излиза, Украйна твърди че политическите й съюзници в България ППДБ и ГЕРБ лъжат най-нагло !!!

    Коментиран от #103

    21:09 08.08.2026

  • 29 Докато

    28 3 Отговор

    До коментар #20 от "пешо":

    ДС изчадието превърнало София в сметище е на власт подарена му от 🎃

    Коментиран от #167

    21:09 08.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 вярвам,

    88 2 Отговор
    че е било непреднамерено. Укрите нищо не правят преднамерено. Дори съвсем непреднамерено изсякоха вековни дървета и си построиха незаконен анклав съвсем без да искат. Ако дроновете им убият българи или причинят екологична катастрофа, знаете ли колко ме интересува дали го правят преднамерено. А и за дрон говорим, на него му се задава точна локация, няма как да е бил насочен към Русия, а да се взриви у нас.

    21:10 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Зеления

    39 5 Отговор

    До коментар #6 от "Трябва":

    "да чуем мнението и на ген. Жужи. Той ще каже от къде Путин е изпратил лично дрона."

    Жужи е скрит под леглото, в момента не може да дава интервюта !!!

    21:11 08.08.2026

  • 34 БРИТАНЦИТЕ ПАК БОМБАРДИРАТ БЪЛГАРИЯ

    65 1 Отговор
    Чрез проксито си Зеленски.

    21:11 08.08.2026

  • 35 Моряка

    28 1 Отговор
    Сега е време Стоянчо да ни защити с гърдите си.Бе къде се скри това момче?Да не е арестувал вече Зеленчука?

    21:11 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зеления

    42 0 Отговор

    До коментар #14 от "А Ивайло ?":

    Ивайло е зает да плющи чело в асфалта, в момента е възпрепятстван да разследва !!!

    21:13 08.08.2026

  • 38 Киев победа винаги

    3 56 Отговор
    Ръша умря, Камбаните звънят

    Коментиран от #46

    21:13 08.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 НАТО мощ и сила

    3 56 Отговор
    НАТО гарантират сигурността на България от комунистически фашисти като русия,останалото е за наивници

    Коментиран от #63

    21:16 08.08.2026

  • 43 Има обаче едно верно в написаното от теб

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ся, да светна идиотите":

    "нали сме си тъпички" ! Пак е нещо. Има и по зле

    21:16 08.08.2026

  • 44 Бат Вальо

    37 2 Отговор
    Веднага да се задейства чл.5 - НАПАДНАТА Е НАТОВСКА ДЪРЖАВА!!!

    Коментиран от #53

    21:16 08.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ясно е

    2 51 Отговор
    Ясно. е че дрона е пратен от русия, сега оня радев ще се пробва да направи диктатура, елементарно!

    Коментиран от #141

    21:19 08.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Юра ушанката

    4 34 Отговор
    Как така целия комунистически интернационал и колективния Брикс губим от една украине срам и позор

    21:20 08.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 България

    4 49 Отговор
    „България не дължи на никого нищо. Всички взети заеми и международни договори са финансово уредени.
    -Що се отнася до Русия – в историята няма вечна концесия върху благодарността.
    Българският народ почита паметта на загиналите войници, но свободата не е подарък, който се изплаща с вечно подчинение.
    -Пропагандата за „вечния дълг“ се разбива в три исторически факта:Финансов: Платили сме милиони за издръжката на руската армия след 1878 г. и след 1944 г.
    -Според архивите на БНБ само окупационните разходи след Освобождението възлизат на над 10 милиона златни рубли.
    -Един „освободител“, който през 1944 г. те окупира и ти отнема свободата за 45 години, губи моралното право да иска признателност.Цивилизационен: Преди Русия да даде на България свобода с оръжие, България ѝ даде писменост, култура и християнство с думи.Свободният човек благодари от сърце, но робът дължи вечно. България е свободна държава.“

    Коментиран от #185

    21:23 08.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Смях

    13 0 Отговор
    М.и.ш. К.и .... Какво друго да кажат

    21:25 08.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Видяхме я днес ква сила е

    34 0 Отговор

    До коментар #42 от "НАТО мощ и сила":

    "НАТО мощ и сила"

    21:28 08.08.2026

  • 64 интересно

    41 0 Отговор
    Що не са излетели истребители от Румъния, България и Гърция? Радиолокацията спи ли? Нато ще поеме ли отговорност за този гаф?

    21:29 08.08.2026

  • 65 Хазарския каганат русия на бунището

    3 21 Отговор
    Индия купуват нафта от сащ и Канада,а се водят от колектива Брикс и Коминтерна,

    21:29 08.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 не знам

    47 2 Отговор
    защо си мисля, че след този украински дрон животът на укрите у нас ще стане една идея по-тежък. Трябва да им се признае, че имат невероятен талант да настройват всички срещу себе си. Казвам всички, защото настроенията срещу тях далеч не са само в България, в много други държави преди нас пропищехя от наглостта и арогантността им. След този случай нито едно българско евро не трябва да отива в подкрепа на Украйна и украинците. Да си сърбат това, което сами си надробиха.

    21:31 08.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гост

    20 2 Отговор
    Постановки от украйнски вечеринки. Мижи да та лъжа малко, че пара трябва. Сега ще трябва ПВО за Украйна та да ни пази.

    21:34 08.08.2026

  • 75 Анонимен

    30 4 Отговор
    Бандеровците започнаха да ни бомбят заради Баба Алино

    Коментиран от #79

    21:34 08.08.2026

  • 76 Моля тълкувание

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Така Така":

    Я разтълкувай това което си написал, какво и кого точно мразиш и защо?

    21:35 08.08.2026

  • 77 питанка

    30 2 Отговор
    Как така не е забелязан нито в Румъния, нито у нас. Нещо ми намирисва цялата работа. Този дрон е вдигнат в близост до мястото, където е гръмнал. И още нещо, щом пишат, че е имало бомба на него, която е гръмнала, пита се кой запали фитила на бомбата.

    21:35 08.08.2026

  • 78 Дякон Унуфрий Араллампиев

    41 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пак няма логика":

    Украйна вече не съществува нито като държава нито като нация Те загубиха всичко и вече им е все едно Целта е ако може да предизвикат ТСВ Милярдите които им даваха се изпокриха Заводите които имаха вече не съществуват В Киев настъпва глад А Русия още не е започнала да ги бомбардира както трябва

    Коментиран от #180

    21:35 08.08.2026

  • 79 чао

    4 20 Отговор

    До коментар #75 от "Анонимен":

    Баба алино е на мутрите от КГБ/ДС, аре чао!

    21:35 08.08.2026

  • 80 обиден

    50 1 Отговор
    Какво правят украински дрон в България?
    Нерде Русия, нерде България!
    Как е прелетял през Румъния и то безпрепятствен?
    Това е украинската отплата за помощта , която България даваше!

    21:35 08.08.2026

  • 81 Може,може

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бат Вальо":

    Ма първо ти направя кратуната на мека пита.

    21:35 08.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Петрич

    16 0 Отговор
    Нямам думи за тези които в този случай подкрепят

    21:36 08.08.2026

  • 84 Има има логика да ни бомбсрдират

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    Та те казват защо - за да ни покажат , че русия е виновна че има война и че и ние сме заплашени. ПРОВОКАЦИЯ

    21:37 08.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Женчо къв "скут"

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Бат Вальо":

    Хората дупарата ти искат

    21:38 08.08.2026

  • 87 Реално

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Нищо не си видял 45 години!":

    На колко години си?

    21:39 08.08.2026

  • 88 Констатацията

    4 21 Отговор
    В руските анклави баба Камчия,баба Бургас,баба варна,руски охранители да с Калашников...това редно ли е,къде са бг службите

    21:39 08.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 въпрос

    32 2 Отговор
    Моля някой, която е наясно с дроновете да ми отговори на следния въпрос: Ако взривилият се украински дрон е бил дрон-примамка, каква е била целта на украинците? Не е ли логично да приемем, че дронът е имал за задача да примами руска ракета към газопровода, т.е. руска ракета да взриви газопровода? Иначе какво би дирил точно там дрон-примамка?

    Коментиран от #95, #123

    21:41 08.08.2026

  • 91 Факт2

    1 25 Отговор
    От гледна точка на международното право, Русия днес не ни дължи пари (тъй като договорите са затворени), но историческият и материален баланс (платени милиони, изнесени архиви и издръжка на армии) показва, че България е дала на Русия много повече, отколкото и дължи.

    21:41 08.08.2026

  • 92 браво

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Факт1":

    Това е страхотен виц. Ти ли го измисли или някой ти помогна?

    Коментиран от #97

    21:42 08.08.2026

  • 93 факт 3

    0 22 Отговор
    Ако сметката се води на базата на държавен суверенитет, материални щети, политически саботажи и исторически последици, тезата, че България дължи безусловна и вечна признателност, е неоснователна. Напротив — натрупването на руска намеса във вътрешните работи, военните агресии (като бомбардировката на Варна и нахлуването през 1944 г.) и налагането на тоталитарен модел правят историческата отговорност съвсем различна.

    Коментиран от #200

    21:43 08.08.2026

  • 94 Хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Факт1":

    Видях ги архивите, фалшиви са !!

    Коментиран от #98

    21:43 08.08.2026

  • 95 А тъй, точно тъй

    9 1 Отговор

    До коментар #90 от "въпрос":

    Примамката е примамвала големият руски член да ни се забие мощно. А тъй, точно тъй, каза ли им го

    21:44 08.08.2026

  • 96 Логиката е приста

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    Може да се включим и помогнем с фронтиваци - бедни, глупави и озлобени.

    21:44 08.08.2026

  • 97 мисли малко

    0 9 Отговор

    До коментар #92 от "браво":

    Ами ако можеше да четеш щеше да разбереш, ползвай малко тоя интернет за да се образоваш, не само да изкарваш копейки!

    21:44 08.08.2026

  • 98 Дори и спор не можете да водите

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Хи хи":

    Ти си експерт по ...?

    Коментиран от #110

    21:45 08.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ген.Свирский

    3 8 Отговор
    Нравится не нравится терпи моя красавица

    21:45 08.08.2026

  • 101 Така е

    23 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русодебил":

    Затова България от 9 милиона, сеха, сме 5 и половина .. предимно застаряващи и малцинства..

    21:46 08.08.2026

  • 102 Факт Н

    0 25 Отговор
    Едва няколко години след Освобождението Русия показва, че нейният интерес не е силна и независима българска държава, а васална територия под неин протекция. Когато българите от Княжество България и Източна Румелия се обединяват през 1885 г., Русия реагира с остри санкции:

    Изтегля руските офицери от младия български състав на армията в навечерието на Сръбско-българската война, надявайки се младият български съюз да рухне.

    Организира вътрешни преврати, сваля княз Александър I Батенберг и прекъсва дипломатическите отношения с България за близо десетилетие (1886–1896 г.).

    21:47 08.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 селяк

    9 1 Отговор
    А НАТОФците кво ш кажат? :Д

    21:50 08.08.2026

  • 106 Тинк

    1 5 Отговор

    До коментар #104 от "Стига тъпотии бре":

    Хей, знаеш ли не е трудно, я копира и постави това твърдение в някой ИИ по избор и виж той какво ще ти отговори. Знам няма да го направиш защото не ти изнася истината. А ако не го напрвиш явно си или от полезните ид---ти или си от платените. Ай със здраве и леко с бирите от 10 сутринта!

    21:53 08.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Закд

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    Нагли !!!

    21:58 08.08.2026

  • 109 Все тая бре

    24 0 Отговор
    И руски и украински и да се взриви и да не се взриви все тая е. Искаха НАТО, получиха си НАТО с всички бонуси авансово. По важно е дали и кога и ние ще го отнесем с тези кретени които ни управляват. Ще падат естествено. С тази безумна милитаризация ще стане ежадневие. Деца ще убиват, атентати ще има защото реално това е модела за подражание създаван от ЕК и НАТО, ционизма толериран от САЩ

    21:59 08.08.2026

  • 110 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Дори и спор не можете да водите":

    Експерт по архиви !

    Коментиран от #113, #115

    21:59 08.08.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 украинците да гледат себе си

    13 1 Отговор
    А не другите народи и държави . Те не са ние. Те са смет, побъркана и психясала пасмина. И да спрат да ни обиждат като и от наше име се изказват

    22:05 08.08.2026

  • 113 Докажи

    1 4 Отговор

    До коментар #110 от "Хи хи":

    Не, не са фалшиви, и не си екперт, ако си ще докажеш че са фалшиви, другото е празни приказки!

    22:05 08.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Архивите...!

    1 14 Отговор

    До коментар #110 от "Хи хи":

    Окупационният дълг (1878 г.): Противно на масовото вярване, че Освобождението е безвъзмездно, по силата на чл. 22 от Берлинския договор България е задължена да плати издръжката на руската окупационна армия. Според архивите на БНБ България изплаща на Русия 10 618 250 рубли (около 28-32 тона златен еквивалент), като дългът е окончателно изчистен през 1902 г..

    22:07 08.08.2026

  • 116 Налбант

    11 1 Отговор
    Плановете за Украйна са да е с размера на Естония!

    22:07 08.08.2026

  • 117 Архивите...!

    1 18 Отговор
    Издръжката на Червената армия (1944–1947 г.): По време на тригодишната съветска окупация след Втората световна война, България е принудена изцяло да издържа разположените тук съветски войски. Тази издръжка струва на фалиралия български бюджет близо 133 милиарда тогавашни лева – сума, надхвърляща неколкократно репарациите, които е трябвало да плащаме на Гърция и Югославия взети заедно.

    22:08 08.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Архивите...!

    1 13 Отговор
    Присвоените български архиви: През 1944 г. СССР конфискува и изнася в Москва целия държавен архив на Царство България (включително секретни фондове на МВР, МВнР, армията и съда), обявявайки ги за „военен трофей“. Тези архиви са българска държавна собственост и Русия отказва да ги върне, въпреки десетките официални искания от българска страна.

    22:09 08.08.2026

  • 120 Селена

    10 2 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма Украйна на картата.

    22:09 08.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Сарьожът

    15 2 Отговор
    Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България ...но нямаме нищо против България да ни прати некой лев ,че закъсахмИ

    22:10 08.08.2026

  • 123 Напълно логичен въпрос

    20 0 Отговор

    До коментар #90 от "въпрос":

    Това е украинска провокация с дрон-примамка, който е искал да "примами" руска балистична ракета на територията на Румъния или България близо до помпените станции на газопровода и да предизвикат големи експлозии или в България, или в Румъния с последващо евентуално активиране на член 5-ти от НАТО.

    Коментиран от #128

    22:14 08.08.2026

  • 124 Ами изпратете ни,тогава...

    4 0 Отговор
    ... - парични средства...!

    22:20 08.08.2026

  • 125 По-скоро!

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много":

    Те могат само да...присвояват средства...!

    22:21 08.08.2026

  • 126 Така е!!!

    2 4 Отговор
    България не дължи на никого нищо, като изключим сумите по взетите заеми и ангажиментите, поети по сключените международни договори. А що се отнася до Русия – може да се каже, че е тъкмо обратното.

    22:21 08.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Малкото дронче

    4 4 Отговор

    До коментар #123 от "Напълно логичен въпрос":

    Е примамвало руска ракета педофил

    22:25 08.08.2026

  • 129 Абе смотлйооооооо

    14 0 Отговор
    Цялата индустрия на България, инфраструктура и кво се сетиш след 1944 с кво е платена бре? Ние сме абсолютно занулени 1944. Тютюневият фонд в Берлин го няма, откраднат от САЩ, банките фалирали до една и ти ми цитираш кво били писали някакви бунаци ? Кво злато ,кви пари бе ей. До 1944 основен износ на България дори не е тютюна и шаеците а яйца ! 80 000 каруцари яйца по селата са събирали и после сортирали. .... дивотия до шия и мизерия. Женски концлагер на Николов във Варна, 20 000 жени роби шивачки ...и т.нт...и т.нт....

    Коментиран от #132, #134

    22:25 08.08.2026

  • 130 хмм

    16 0 Отговор
    "ние очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир". Мир с принуда? Някой да е чувал досега руснаците да са сключвали мирен договор с принуда? Интересен е начинът на мислене на украинците.

    22:26 08.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Ето още към смотл....

    2 9 Отговор

    До коментар #129 от "Абе смотлйооооооо":

    Твърдение: „Ние сме абсолютно занулени 1944... Кво злато, кви пари бе ей.“Фактическа неточност: Към 9 септември 1944 г. България не е „занулена“ откъм пари и злато. Официалният стратегически златен резерв на БНБ възлиза на около 24 тона злато, който остава непокътнат в трезорите на банката през цялата война.

    Коментиран от #137, #147

    22:27 08.08.2026

  • 133 Все тая

    12 1 Отговор
    Още един повод да псуваме Украйна

    22:28 08.08.2026

  • 134 И още

    1 6 Отговор

    До коментар #129 от "Абе смотлйооооооо":

    Твърдение: „Тютюневият фонд в Берлин го няма, откраднат от САЩ, банките фалирали до една...“Пълна измислица: Историческата наука не познава термин или институция „Тютюнев фонд в Берлин“. Държавните и частните авоари на България са били в БНБ и българските банки. Твърдението, че САЩ са го откраднали, е абсурдно. САЩ и съюзниците наистина конфискуват германските активи в края на войната (включително нацисткото злато), но България няма физически фондове там.

    22:28 08.08.2026

  • 135 И още

    1 6 Отговор
    Лъжа за банките: Към 1944 г. българските банки не са фалирали. Те работят и притежават сериозни активи. Те спират да съществуват не поради фалит, а защото през декември 1947 г. комунистическата власт ги национализира принудително и ги слива в една мега-структура под контрола на БНБ.

    22:29 08.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Да да

    7 0 Отговор

    До коментар #132 от "Ето още към смотл....":

    Той Буров по малко е знаел от писачите дето тези простотии са писали нали и кой ги изкопа и от къде според теб тези 24 тона злато ? Хахахаха.... ти въобще знаеш ли до 1944 какви мини е имало в България? Чел съм ги тея пръдни дето ги мяташ пич... всичко зарежи

    Коментиран от #144

    22:32 08.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Има AI ползвайте го

    3 11 Отговор
    Подлагайте на проверка всяко едно твърдение на русофил или руснак!

    Коментиран от #158, #165

    22:34 08.08.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 ДРОНА Е НА УКРАИКСКИ СОБСТВЕННИК

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "ясно е":

    НА ВИЛА КРАЙ ВАРНА В БАБА АЛИ.

    22:35 08.08.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Е?и

    4 5 Отговор

    До коментар #137 от "Да да":

    Твърдението, че преди 1944 г. в България „не е имало никакви мини“ (или че е имало нещо незначително), е абсолютно невярно. Минната индустрия е била един от най-развитите сектори на българската икономика и е полагала основите на индустриализацията на страната десетилетия преди Втората световна война.В Царство България до 1944 г. е имало мащабен въгледобив, развит добив на цветни и благородни метали, както и сериозна законова уредба, уреждаща стотици частни и държавни минни концесии.

    22:37 08.08.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Не ми се обяснявай младеж

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "Ето още към смотл....":

    Много хляб още трябва да изядеш

    Коментиран от #150

    22:38 08.08.2026

  • 148 Още мини

    4 5 Отговор
    Рудодобив и цветна металургия (Мед, олово, цинк)Родопският минен басейн (Мадан, Рудозем, Лъки): Още през 20-те и 30-те години на XX век в Родопите започва мащабно проучване и добив на оловно-цинкови руди. През 1939 г. е създадено българо-германското акционерно дружество „Гранитоид“ (впоследствие трансформирано в добре известното „Горубсо“ след национализацията), което разработва мините в региона.

    Коментиран от #153, #155

    22:39 08.08.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Ето още

    1 2 Отговор

    До коментар #147 от "Не ми се обяснявай младеж":

    Хаха, абе ти още имаш жълто около устата седнал да ми обяснява. Но благодаря за комплимента че съм младеж. Ххахаха един от полезните ид-----ти , нали?

    22:41 08.08.2026

  • 151 Мини

    4 1 Отговор
    Урановата мина „Бухово“: Малцина знаят, че проучванията и първоначалният добив на уран в Бухово (край София) започват преди 1944 г. от германски специалисти по силата на тайни договори с Царство България за нуждите на Третия райх. След 9 септември 1944 г. мината веднага е поета от СССР.

    22:41 08.08.2026

  • 152 9999

    3 8 Отговор
    Комунистическата пропаганда след 1944 г. умишлено налага тезата, че преди тях в България е имало само „мизерия и земеделие с дървено рало“. Но истината е, че новата власт стъпва върху напълно готова, работеща и разработена минна инфраструктура. Единственото голямо изключение е басейнът „Марица-Изток“, чието геоложко проучване и изграждане наистина започва в края на 40-те и началото на 50-те години. Всички останали основни минни басейни (Перник, Бобов дол, Родопите, Искърското дефиле) са функционирали на пълни обороти десетилетия преди това.

    Коментиран от #154

    22:42 08.08.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 младеж не се заблуждавай

    6 2 Отговор

    До коментар #148 от "Още мини":

    Никаква индустрия до1944 България няма и не дей да се заблуждаваш. Тук таме нещо с кредит от Белгийската банка и тва е. Но според теб пък може да сме победили и 1-вата и 2-рата световна и там да са ни работили концлагеристи и чфути в мега супер дупер златните ни мини. Де да знам.

    22:52 08.08.2026

  • 156 Гост

    13 2 Отговор
    Ние им пращаме по една заплата, а те ни изпратиха дрон-камикадзе.
    Храни куче да те лае.

    22:52 08.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Ей тва ви е грешката

    6 0 Отговор

    До коментар #139 от "Има AI ползвайте го":

    Че черпите информация не от първоизточници а от котролирани и манипулирани алгоритми

    23:01 08.08.2026

  • 159 Взети са мерки

    11 0 Отговор
    Всички обстоятелства около инцидента в момента се изясняват, заяви говорителят на украинското МВнР. Виновните за пропускането на газопровода ще бъдат наказани максимално. Ще бъдат взети мерки следващия дрон да порази целта.

    23:05 08.08.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Аз ти предлагам да си копаш

    2 3 Отговор

    До коментар #157 от "Предлагам България":

    нивата и да не се занимаваш с неща, които не са за теб.

    Отивай да спиш, че утре рано трябва да доиш кравите.

    23:11 08.08.2026

  • 162 До 1944 г. в България

    5 2 Отговор
    Някакъв добив на злато верно се е извършвало Челопеч, мина Злата в Трънско, Чипровци и Говежда Монтанско. Количествата са били нищожни и за 24 тона добито злато е абсурдно здравомислещ човек да говори а и данни за закупуване на злато от там от БНБ няма. Направо граничи с психиатрична диагноза. Общо в целият минен бранш до 1944 г. са работили не повече от 7- 10 000 души, като на 90% са били въглищари

    Коментиран от #181

    23:13 08.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Това е достатъчно основание

    10 2 Отговор
    Да изгоним украинците от България. Да ги депортираме към немските лагери

    23:17 08.08.2026

  • 165 Зеления

    7 2 Отговор

    До коментар #139 от "Има AI ползвайте го":

    Ползваме AI и той каза че на президентските избори Йотова и Костадинов имат най-голям шанс да отидат на балотаж, а Гюров отича в канала.

    Коментиран от #170

    23:26 08.08.2026

  • 166 Жана

    10 1 Отговор
    Какво толкова сте се зачудили за този дрон, Гюров подписа с Украйна 10 годишно споразумение да ни изпращат дронове и ето първите доставки долетяха до България !

    23:31 08.08.2026

  • 167 Ку-ку

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Докато":

    Да, подарена му е за да ги видите какви са "неможачи", както и сегашните прогресивни, които ви яхнаха и.....а бате ви Бойко седи и ви гледа сеира, как се гърчите и не смеетежда си признаете, че докарахте на власт множество "неможачи"....ай,честито 🤣🤣🤣

    23:34 08.08.2026

  • 168 Летец Пешеходец

    11 2 Отговор
    В понеделник се очаква Кирил Петков да призове да почнем да изпращаме вече по 2 заплати на Украйна. Сега при една заплата идва един дрон, а при две заплати ще долитат по два дрона накуп.

    23:35 08.08.2026

  • 169 Ицо

    1 2 Отговор
    Аз избрах украинската гривна

    23:36 08.08.2026

  • 170 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #165 от "Зеления":

    Като нямате мозъци да мислите използвайте АI....питайте и за това как да свалите мацка, след това какво следва и т.н...ама така то новото поколение на прогреса 🙏😂

    Коментиран от #173

    23:36 08.08.2026

  • 171 Емигрант

    4 2 Отговор
    Обичам Украйна, тя ни дава безплатно по въздух технологични дронове

    23:38 08.08.2026

  • 172 Руският ратай

    5 11 Отговор
    Радев е заплаха за националната сигурност със слугинаж си към Кремъл. Да го свалим и да изберем про Натовско управление.

    23:41 08.08.2026

  • 173 Зеления

    3 3 Отговор

    До коментар #170 от "Абе":

    Аз питах AI преди да долети дрона, утре ще го питам пак след като подписа с Украйна споразумението и тя вече ни доставя дронове, не дали ще отиде на балотаж Гюров, а дали ЦИК изобщо ще го допусне да се кандидатира за президент на България или ще му издаде служебна бележка че му се разрешава да се кандидатира на следващите избори за президент на Украйна !

    23:42 08.08.2026

  • 174 Ицо

    1 12 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    Коментиран от #175

    23:43 08.08.2026

  • 175 Кабинет на Урсула

    4 4 Отговор

    До коментар #174 от "Ицо":

    "Има ли гнясъни копейки?"

    Налага се да ви ограничим субстанциите и намаляваме заплащането за тролене, следващите ни плащания към вас вместо в центове ще бъдат в украински гривни.

    23:47 08.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #118 от "Украинците ненавиждат българите":

    Ми тези които лупат украинките са си все мингjaни.Едва ли българин ще има вземане -даване с тези моми ,които само борш варят и сланина гризат.

    23:51 08.08.2026

  • 178 Правителството-участва в съботажи

    1 12 Отговор
    Над 30 са инцидентите с дронове в Румъния през последните четири години - всички са с руски произход

    23:53 08.08.2026

  • 179 ФАКТИ

    3 2 Отговор
    ВСИЧКИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ ИДВАТ ОТ ТАЯ САТАНА.

    23:54 08.08.2026

  • 180 Верно ли бе

    6 2 Отговор

    До коментар #78 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    А зеленката точно сега намери да иде у Сърбия. Чий го дири там точно сега ? Дали не отиде да се моли на Вучич да му ходатайства пред Путин ?

    23:55 08.08.2026

  • 181 чети бе ....

    2 4 Отговор

    До коментар #162 от "До 1944 г. в България":

    Пак не четеш. "Златния резерв на БНБ, прехвърлен в СССР в края на 50-те и началото на 60-те години под управлението на Тодор Живков. Официалните архиви показват, че тогава са продадени/прехвърлени около 22–26 тона злато за покриване на държавни дългове."

    23:56 08.08.2026

  • 182 А50

    7 5 Отговор
    Да бе, отказахме подкрепа за 404 и почнаха да си показват рогата, долни хазари. И това е само предупреждение

    23:56 08.08.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 да бе да

    7 1 Отговор
    Не било преднамерено. Тия ги разправяйте на тоя дето духа. Това е отмъщение за Баба Алино. Никаква милост към кучетата независимо от коя страна са. Дори да са от страна унищожавана от бедствия и гражданска война щом посегне на България никаква милост. Толкова провокации, че ако някой от нашите политици имаше смелост щеше да изгони всички украинци от България. Но всички идиоти във Власата са подлоги на чужди интереси да не изпуснат "келепирчето", че са готови да продадат майка си на дявола!!

    00:01 09.08.2026

  • 185 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "България":

    Напиши в AI "Временно руско управление" след Освобождението да видиш как дължим възстановяването си след 500 години робство точно на руската държава - парламент, столица, градоустройство, архитекти, болници, училища, университети, армия, полиция, местно самоуправление и администрация и какво ли още не! Това като добавка към руските жертви за Освобождението срещу турската армия, подпомагана логистично, с въоръжение и висши военни на място от Англия, Франция и цяла Европа!
    На колко "оценяваш" тази помощ, селски...
    Подобно и след 44-та година - колко електроцентрали, рафинерии, заводи язовири, въоръжение, благодарение на кой....

    Коментиран от #195

    00:05 09.08.2026

  • 186 Всъщност

    5 3 Отговор
    Всъщност за по голяма правдоподобност трябваше дрона да зачистил няколко русодебиле.

    Коментиран от #189

    00:05 09.08.2026

  • 187 Демокрация по сметка

    5 2 Отговор
    Така безнаказано ли ще оставим тази провинция?! Ако беше руски сигурно щяхте да виете като вълци през зимата. Да зовете за отмъщение... да го избивате на патриотизъм и национална сигурност...
    А сега?! Надупваре се и толкова.

    00:19 09.08.2026

  • 188 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    До като не се унищожи блатния нужник и ботокса не висне от башнята няма да спре световния терор, от мен да го запомните.

    Коментиран от #192, #196

    00:21 09.08.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 грУЙО

    1 0 Отговор
    Вървете в ада , на никому не сте нужни . Смрад!

    00:23 09.08.2026

  • 191 БАЦЕ ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    Няма логика за тебе, щото толкова ти е акъла.. Ай сега един член 5ти на НАТО и да ги изнасят

    00:43 09.08.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Ква

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":

    логика те гони бе тъпанар - гръмна ли на наша територия украински дрон - гръмна.

    01:07 09.08.2026

  • 195 Ако

    0 1 Отговор

    До коментар #185 от "Хаха":

    не вярва на AI, може и романа на Вазов да прочете.

    01:14 09.08.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    С такива "съюзници" не ни трябват врагове!

    01:21 09.08.2026

  • 198 Оня с коня

    0 5 Отговор
    Русофилстващите се парализираха от страх че някакъв заблуден Дрон ще сложи край на жалкия им Животец,но няма да се пръждосат от БГ- Няммааа!!!

    Коментиран от #201

    01:28 09.08.2026

  • 199 не е вярно

    0 0 Отговор
    за да принудим Москва за постигане на мир.С принуда траен мир не се постига, само още по-голяма война.

    01:34 09.08.2026

  • 200 Яш ми

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "факт 3":

    Добре че сега сме свободни и правим каквото ни кажат господарите а останалите се гъбаркат с нас ....да ва у европедалтиците...

    01:57 09.08.2026

  • 201 Яш ми

    2 0 Отговор

    До коментар #198 от "Оня с коня":

    Пали коня и да те няма ,оди да пасеш крави при господарите си ,щото ако не бяха тия които мразиш щеше да пасеш кози в Анадола

    01:59 09.08.2026

  • 202 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЛЕН 5 или 5 члена за правителството":

    Не се вярва на нещо, което е недоходоносно.

    04:23 09.08.2026

  • 203 ха ха

    0 0 Отговор
    и кога ще почнат песните за нуждата от анти дрон система и космически войски , дали случайно е падна

    04:46 09.08.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

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