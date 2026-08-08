Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Украинските отбранителни сили не са изпращали преднамерено никакви средства към България, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, по повод падналия край Кардам дрон, който по първоначална информация на българските власти е украински.

Украинското външно министерство е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата, каза Тихий пред журналисти и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украйна, която, по думите му, продължава пет години, умишлено удължавана от Москва и заплашва не само украинците, но и други народи и държави.

"Следователно, бързото прекратяване на войната е от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и ние очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир", каза още Тихий, цитиран от БНР.

Той благодари на България за "разбирането и сътрудничеството ѝ в името на пълната истина, сигурността и мира". Според

говорителя на Украинското външно министерство, всички обстоятелства около инцидента, включително всички технически подробности, в момента се изясняват.

Безпилотният летателен апарат, навлязъл в българското въздушно пространство, падна тази сутрин в района на Кардам. Няма пострадали. По първоначални данни се касае за дрон тип "Майя", както съобщиха МВР и Министерството на отбраната.

Продължават процесуално-следствените действия край "Кардам". Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм от жандармерията, съобщиха от МВР.