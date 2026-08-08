Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Украинските отбранителни сили не са изпращали преднамерено никакви средства към България, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, по повод падналия край Кардам дрон, който по първоначална информация на българските власти е украински.
Украинското външно министерство е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата, каза Тихий пред журналисти и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украйна, която, по думите му, продължава пет години, умишлено удължавана от Москва и заплашва не само украинците, но и други народи и държави.
"Следователно, бързото прекратяване на войната е от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и ние очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир", каза още Тихий, цитиран от БНР.
Той благодари на България за "разбирането и сътрудничеството ѝ в името на пълната истина, сигурността и мира". Според
говорителя на Украинското външно министерство, всички обстоятелства около инцидента, включително всички технически подробности, в момента се изясняват.
Безпилотният летателен апарат, навлязъл в българското въздушно пространство, падна тази сутрин в района на Кардам. Няма пострадали. По първоначални данни се касае за дрон тип "Майя", както съобщиха МВР и Министерството на отбраната.
Продължават процесуално-следствените действия край "Кардам". Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм от жандармерията, съобщиха от МВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма логика украинците да ни бомбардират
Коментиран от #3, #4, #19, #84, #96, #108, #191, #194
20:52 08.08.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #6, #28
20:52 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трябва
До коментар #2 от "Хохо Бохо":да чуем мнението и на ген. Жужи. Той ще каже от къде Путин е изпратил лично дрона.
Коментиран от #33
20:55 08.08.2026
7 ЧЛЕН 5 или 5 члена за правителството
Коментиран от #202
20:56 08.08.2026
8 Много
Коментиран от #125
20:57 08.08.2026
9 Урко фашисти и терористи
20:58 08.08.2026
10 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
20:58 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мисирките питаха ли Радев
21:02 08.08.2026
14 А Ивайло ?
Паркиралият обект не е руски , но ако се установи , че е паркирал със съдействието на руснаците на българска /натовска/ територия,
"Отговорът не трябва да бъде страх", нали Ивайло .
А според разузнавателната оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство.
И въпреки , че може да се окаже , че не в руски ,
според официалните наративи сме длъжни да обвиним лично Путин .
Коментиран от #37
21:02 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
21:02 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 пешо
21:04 08.08.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":Искаха да ударят помпената и да натопят Русия Провалиха се и сега се измятат като чамова талпа на жега Каквото и да говорят се изложиха
Коментиран от #25
21:05 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факт
21:07 08.08.2026
22 Отвратителни украинци
21:07 08.08.2026
23 Трол
21:07 08.08.2026
24 Извини се бе Зелник
21:08 08.08.2026
25 Пак няма логика
До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":защото с тази помпена станция точно украинците получават газ!
Коментиран от #78
21:08 08.08.2026
26 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОТНОШЕНИЯ
21:08 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеления
До коментар #2 от "Хохо Бохо":"Мирчев каза, че е преднамерено. Аз на кой да вярвам?"
и Христо Гаджев от ГЕРБ каза че е преднамерено.
Ся кво излиза, Украйна твърди че политическите й съюзници в България ППДБ и ГЕРБ лъжат най-нагло !!!
Коментиран от #103
21:09 08.08.2026
29 Докато
До коментар #20 от "пешо":ДС изчадието превърнало София в сметище е на власт подарена му от 🎃
Коментиран от #167
21:09 08.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 вярвам,
21:10 08.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Зеления
До коментар #6 от "Трябва":"да чуем мнението и на ген. Жужи. Той ще каже от къде Путин е изпратил лично дрона."
Жужи е скрит под леглото, в момента не може да дава интервюта !!!
21:11 08.08.2026
34 БРИТАНЦИТЕ ПАК БОМБАРДИРАТ БЪЛГАРИЯ
21:11 08.08.2026
35 Моряка
21:11 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зеления
До коментар #14 от "А Ивайло ?":Ивайло е зает да плющи чело в асфалта, в момента е възпрепятстван да разследва !!!
21:13 08.08.2026
38 Киев победа винаги
Коментиран от #46
21:13 08.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 НАТО мощ и сила
Коментиран от #63
21:16 08.08.2026
43 Има обаче едно верно в написаното от теб
До коментар #30 от "Ся, да светна идиотите":"нали сме си тъпички" ! Пак е нещо. Има и по зле
21:16 08.08.2026
44 Бат Вальо
Коментиран от #53
21:16 08.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ясно е
Коментиран от #141
21:19 08.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Юра ушанката
21:20 08.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 България
-Що се отнася до Русия – в историята няма вечна концесия върху благодарността.
Българският народ почита паметта на загиналите войници, но свободата не е подарък, който се изплаща с вечно подчинение.
-Пропагандата за „вечния дълг“ се разбива в три исторически факта:Финансов: Платили сме милиони за издръжката на руската армия след 1878 г. и след 1944 г.
-Според архивите на БНБ само окупационните разходи след Освобождението възлизат на над 10 милиона златни рубли.
-Един „освободител“, който през 1944 г. те окупира и ти отнема свободата за 45 години, губи моралното право да иска признателност.Цивилизационен: Преди Русия да даде на България свобода с оръжие, България ѝ даде писменост, култура и християнство с думи.Свободният човек благодари от сърце, но робът дължи вечно. България е свободна държава.“
Коментиран от #185
21:23 08.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Смях
21:25 08.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Видяхме я днес ква сила е
До коментар #42 от "НАТО мощ и сила":"НАТО мощ и сила"
21:28 08.08.2026
64 интересно
21:29 08.08.2026
65 Хазарския каганат русия на бунището
21:29 08.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 не знам
21:31 08.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гост
21:34 08.08.2026
75 Анонимен
Коментиран от #79
21:34 08.08.2026
76 Моля тълкувание
До коментар #72 от "Така Така":Я разтълкувай това което си написал, какво и кого точно мразиш и защо?
21:35 08.08.2026
77 питанка
21:35 08.08.2026
78 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "Пак няма логика":Украйна вече не съществува нито като държава нито като нация Те загубиха всичко и вече им е все едно Целта е ако може да предизвикат ТСВ Милярдите които им даваха се изпокриха Заводите които имаха вече не съществуват В Киев настъпва глад А Русия още не е започнала да ги бомбардира както трябва
Коментиран от #180
21:35 08.08.2026
79 чао
До коментар #75 от "Анонимен":Баба алино е на мутрите от КГБ/ДС, аре чао!
21:35 08.08.2026
80 обиден
Нерде Русия, нерде България!
Как е прелетял през Румъния и то безпрепятствен?
Това е украинската отплата за помощта , която България даваше!
21:35 08.08.2026
81 Може,може
До коментар #61 от "Бат Вальо":Ма първо ти направя кратуната на мека пита.
21:35 08.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Петрич
21:36 08.08.2026
84 Има има логика да ни бомбсрдират
До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":Та те казват защо - за да ни покажат , че русия е виновна че има война и че и ние сме заплашени. ПРОВОКАЦИЯ
21:37 08.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Женчо къв "скут"
До коментар #61 от "Бат Вальо":Хората дупарата ти искат
21:38 08.08.2026
87 Реално
До коментар #82 от "Нищо не си видял 45 години!":На колко години си?
21:39 08.08.2026
88 Констатацията
21:39 08.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 въпрос
Коментиран от #95, #123
21:41 08.08.2026
91 Факт2
21:41 08.08.2026
92 браво
До коментар #89 от "Факт1":Това е страхотен виц. Ти ли го измисли или някой ти помогна?
Коментиран от #97
21:42 08.08.2026
93 факт 3
Коментиран от #200
21:43 08.08.2026
94 Хи хи
До коментар #89 от "Факт1":Видях ги архивите, фалшиви са !!
Коментиран от #98
21:43 08.08.2026
95 А тъй, точно тъй
До коментар #90 от "въпрос":Примамката е примамвала големият руски член да ни се забие мощно. А тъй, точно тъй, каза ли им го
21:44 08.08.2026
96 Логиката е приста
До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":Може да се включим и помогнем с фронтиваци - бедни, глупави и озлобени.
21:44 08.08.2026
97 мисли малко
До коментар #92 от "браво":Ами ако можеше да четеш щеше да разбереш, ползвай малко тоя интернет за да се образоваш, не само да изкарваш копейки!
21:44 08.08.2026
98 Дори и спор не можете да водите
До коментар #94 от "Хи хи":Ти си експерт по ...?
Коментиран от #110
21:45 08.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ген.Свирский
21:45 08.08.2026
101 Така е
До коментар #5 от "Русодебил":Затова България от 9 милиона, сеха, сме 5 и половина .. предимно застаряващи и малцинства..
21:46 08.08.2026
102 Факт Н
Изтегля руските офицери от младия български състав на армията в навечерието на Сръбско-българската война, надявайки се младият български съюз да рухне.
Организира вътрешни преврати, сваля княз Александър I Батенберг и прекъсва дипломатическите отношения с България за близо десетилетие (1886–1896 г.).
21:47 08.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 селяк
21:50 08.08.2026
106 Тинк
До коментар #104 от "Стига тъпотии бре":Хей, знаеш ли не е трудно, я копира и постави това твърдение в някой ИИ по избор и виж той какво ще ти отговори. Знам няма да го направиш защото не ти изнася истината. А ако не го напрвиш явно си или от полезните ид---ти или си от платените. Ай със здраве и леко с бирите от 10 сутринта!
21:53 08.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Закд
До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":Нагли !!!
21:58 08.08.2026
109 Все тая бре
21:59 08.08.2026
110 Хи хи
До коментар #98 от "Дори и спор не можете да водите":Експерт по архиви !
Коментиран от #113, #115
21:59 08.08.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 украинците да гледат себе си
22:05 08.08.2026
113 Докажи
До коментар #110 от "Хи хи":Не, не са фалшиви, и не си екперт, ако си ще докажеш че са фалшиви, другото е празни приказки!
22:05 08.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Архивите...!
До коментар #110 от "Хи хи":Окупационният дълг (1878 г.): Противно на масовото вярване, че Освобождението е безвъзмездно, по силата на чл. 22 от Берлинския договор България е задължена да плати издръжката на руската окупационна армия. Според архивите на БНБ България изплаща на Русия 10 618 250 рубли (около 28-32 тона златен еквивалент), като дългът е окончателно изчистен през 1902 г..
22:07 08.08.2026
116 Налбант
22:07 08.08.2026
117 Архивите...!
22:08 08.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Архивите...!
22:09 08.08.2026
120 Селена
22:09 08.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Сарьожът
22:10 08.08.2026
123 Напълно логичен въпрос
До коментар #90 от "въпрос":Това е украинска провокация с дрон-примамка, който е искал да "примами" руска балистична ракета на територията на Румъния или България близо до помпените станции на газопровода и да предизвикат големи експлозии или в България, или в Румъния с последващо евентуално активиране на член 5-ти от НАТО.
Коментиран от #128
22:14 08.08.2026
124 Ами изпратете ни,тогава...
22:20 08.08.2026
125 По-скоро!
До коментар #8 от "Много":Те могат само да...присвояват средства...!
22:21 08.08.2026
126 Така е!!!
22:21 08.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Малкото дронче
До коментар #123 от "Напълно логичен въпрос":Е примамвало руска ракета педофил
22:25 08.08.2026
129 Абе смотлйооооооо
Коментиран от #132, #134
22:25 08.08.2026
130 хмм
22:26 08.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Ето още към смотл....
До коментар #129 от "Абе смотлйооооооо":Твърдение: „Ние сме абсолютно занулени 1944... Кво злато, кви пари бе ей.“Фактическа неточност: Към 9 септември 1944 г. България не е „занулена“ откъм пари и злато. Официалният стратегически златен резерв на БНБ възлиза на около 24 тона злато, който остава непокътнат в трезорите на банката през цялата война.
Коментиран от #137, #147
22:27 08.08.2026
133 Все тая
22:28 08.08.2026
134 И още
До коментар #129 от "Абе смотлйооооооо":Твърдение: „Тютюневият фонд в Берлин го няма, откраднат от САЩ, банките фалирали до една...“Пълна измислица: Историческата наука не познава термин или институция „Тютюнев фонд в Берлин“. Държавните и частните авоари на България са били в БНБ и българските банки. Твърдението, че САЩ са го откраднали, е абсурдно. САЩ и съюзниците наистина конфискуват германските активи в края на войната (включително нацисткото злато), но България няма физически фондове там.
22:28 08.08.2026
135 И още
22:29 08.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Да да
До коментар #132 от "Ето още към смотл....":Той Буров по малко е знаел от писачите дето тези простотии са писали нали и кой ги изкопа и от къде според теб тези 24 тона злато ? Хахахаха.... ти въобще знаеш ли до 1944 какви мини е имало в България? Чел съм ги тея пръдни дето ги мяташ пич... всичко зарежи
Коментиран от #144
22:32 08.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Има AI ползвайте го
Коментиран от #158, #165
22:34 08.08.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 ДРОНА Е НА УКРАИКСКИ СОБСТВЕННИК
До коментар #48 от "ясно е":НА ВИЛА КРАЙ ВАРНА В БАБА АЛИ.
22:35 08.08.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Е?и
До коментар #137 от "Да да":Твърдението, че преди 1944 г. в България „не е имало никакви мини“ (или че е имало нещо незначително), е абсолютно невярно. Минната индустрия е била един от най-развитите сектори на българската икономика и е полагала основите на индустриализацията на страната десетилетия преди Втората световна война.В Царство България до 1944 г. е имало мащабен въгледобив, развит добив на цветни и благородни метали, както и сериозна законова уредба, уреждаща стотици частни и държавни минни концесии.
22:37 08.08.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Не ми се обяснявай младеж
До коментар #132 от "Ето още към смотл....":Много хляб още трябва да изядеш
Коментиран от #150
22:38 08.08.2026
148 Още мини
Коментиран от #153, #155
22:39 08.08.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Ето още
До коментар #147 от "Не ми се обяснявай младеж":Хаха, абе ти още имаш жълто около устата седнал да ми обяснява. Но благодаря за комплимента че съм младеж. Ххахаха един от полезните ид-----ти , нали?
22:41 08.08.2026
151 Мини
22:41 08.08.2026
152 9999
Коментиран от #154
22:42 08.08.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 младеж не се заблуждавай
До коментар #148 от "Още мини":Никаква индустрия до1944 България няма и не дей да се заблуждаваш. Тук таме нещо с кредит от Белгийската банка и тва е. Но според теб пък може да сме победили и 1-вата и 2-рата световна и там да са ни работили концлагеристи и чфути в мега супер дупер златните ни мини. Де да знам.
22:52 08.08.2026
156 Гост
Храни куче да те лае.
22:52 08.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Ей тва ви е грешката
До коментар #139 от "Има AI ползвайте го":Че черпите информация не от първоизточници а от котролирани и манипулирани алгоритми
23:01 08.08.2026
159 Взети са мерки
23:05 08.08.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Аз ти предлагам да си копаш
До коментар #157 от "Предлагам България":нивата и да не се занимаваш с неща, които не са за теб.
Отивай да спиш, че утре рано трябва да доиш кравите.
23:11 08.08.2026
162 До 1944 г. в България
Коментиран от #181
23:13 08.08.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Това е достатъчно основание
23:17 08.08.2026
165 Зеления
До коментар #139 от "Има AI ползвайте го":Ползваме AI и той каза че на президентските избори Йотова и Костадинов имат най-голям шанс да отидат на балотаж, а Гюров отича в канала.
Коментиран от #170
23:26 08.08.2026
166 Жана
23:31 08.08.2026
167 Ку-ку
До коментар #29 от "Докато":Да, подарена му е за да ги видите какви са "неможачи", както и сегашните прогресивни, които ви яхнаха и.....а бате ви Бойко седи и ви гледа сеира, как се гърчите и не смеетежда си признаете, че докарахте на власт множество "неможачи"....ай,честито 🤣🤣🤣
23:34 08.08.2026
168 Летец Пешеходец
23:35 08.08.2026
169 Ицо
23:36 08.08.2026
170 Абе
До коментар #165 от "Зеления":Като нямате мозъци да мислите използвайте АI....питайте и за това как да свалите мацка, след това какво следва и т.н...ама така то новото поколение на прогреса 🙏😂
Коментиран от #173
23:36 08.08.2026
171 Емигрант
23:38 08.08.2026
172 Руският ратай
23:41 08.08.2026
173 Зеления
До коментар #170 от "Абе":Аз питах AI преди да долети дрона, утре ще го питам пак след като подписа с Украйна споразумението и тя вече ни доставя дронове, не дали ще отиде на балотаж Гюров, а дали ЦИК изобщо ще го допусне да се кандидатира за президент на България или ще му издаде служебна бележка че му се разрешава да се кандидатира на следващите избори за президент на Украйна !
23:42 08.08.2026
174 Ицо
Коментиран от #175
23:43 08.08.2026
175 Кабинет на Урсула
До коментар #174 от "Ицо":"Има ли гнясъни копейки?"
Налага се да ви ограничим субстанциите и намаляваме заплащането за тролене, следващите ни плащания към вас вместо в центове ще бъдат в украински гривни.
23:47 08.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Ха ха
До коментар #118 от "Украинците ненавиждат българите":Ми тези които лупат украинките са си все мингjaни.Едва ли българин ще има вземане -даване с тези моми ,които само борш варят и сланина гризат.
23:51 08.08.2026
178 Правителството-участва в съботажи
23:53 08.08.2026
179 ФАКТИ
23:54 08.08.2026
180 Верно ли бе
До коментар #78 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":А зеленката точно сега намери да иде у Сърбия. Чий го дири там точно сега ? Дали не отиде да се моли на Вучич да му ходатайства пред Путин ?
23:55 08.08.2026
181 чети бе ....
До коментар #162 от "До 1944 г. в България":Пак не четеш. "Златния резерв на БНБ, прехвърлен в СССР в края на 50-те и началото на 60-те години под управлението на Тодор Живков. Официалните архиви показват, че тогава са продадени/прехвърлени около 22–26 тона злато за покриване на държавни дългове."
23:56 08.08.2026
182 А50
23:56 08.08.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 да бе да
00:01 09.08.2026
185 Хаха
До коментар #57 от "България":Напиши в AI "Временно руско управление" след Освобождението да видиш как дължим възстановяването си след 500 години робство точно на руската държава - парламент, столица, градоустройство, архитекти, болници, училища, университети, армия, полиция, местно самоуправление и администрация и какво ли още не! Това като добавка към руските жертви за Освобождението срещу турската армия, подпомагана логистично, с въоръжение и висши военни на място от Англия, Франция и цяла Европа!
На колко "оценяваш" тази помощ, селски...
Подобно и след 44-та година - колко електроцентрали, рафинерии, заводи язовири, въоръжение, благодарение на кой....
Коментиран от #195
00:05 09.08.2026
186 Всъщност
Коментиран от #189
00:05 09.08.2026
187 Демокрация по сметка
А сега?! Надупваре се и толкова.
00:19 09.08.2026
188 Последния Софиянец
Коментиран от #192, #196
00:21 09.08.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 грУЙО
00:23 09.08.2026
191 БАЦЕ ЕООД
До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":Няма логика за тебе, щото толкова ти е акъла.. Ай сега един член 5ти на НАТО и да ги изнасят
00:43 09.08.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Ква
До коментар #1 от "Няма логика украинците да ни бомбардират":логика те гони бе тъпанар - гръмна ли на наша територия украински дрон - гръмна.
01:07 09.08.2026
195 Ако
До коментар #185 от "Хаха":не вярва на AI, може и романа на Вазов да прочете.
01:14 09.08.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 az СВО Победа 81
С такива "съюзници" не ни трябват врагове!
01:21 09.08.2026
198 Оня с коня
Коментиран от #201
01:28 09.08.2026
199 не е вярно
01:34 09.08.2026
200 Яш ми
До коментар #93 от "факт 3":Добре че сега сме свободни и правим каквото ни кажат господарите а останалите се гъбаркат с нас ....да ва у европедалтиците...
01:57 09.08.2026
201 Яш ми
До коментар #198 от "Оня с коня":Пали коня и да те няма ,оди да пасеш крави при господарите си ,щото ако не бяха тия които мразиш щеше да пасеш кози в Анадола
01:59 09.08.2026
202 Фют
До коментар #7 от "ЧЛЕН 5 или 5 члена за правителството":Не се вярва на нещо, което е недоходоносно.
04:23 09.08.2026
203 ха ха
04:46 09.08.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Този коментар е премахнат от модератор.