Ивайло Мирчев за дрона: Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване

"Тази сутрин дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от посока Румъния и се е взривил на българска територия. Инцидентът е в непосредствена близост до бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и недалеч от компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Все още не се знае произходът на дрона. Критично важно е разследването да го установи максимално бързо. Но мястото и моментът трудно могат да бъдат разглеждани извън по-голямата картина".

Това коментира в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона. И предупрежденията вече са налице", посочи той.

"Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия.

Дни по-рано Германия стана обект на това, което властите вече определят като хибридна атака от „чужди сили“: дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и бе открит до украински транспортни самолети", заяви Мирчев.

"Федералната прокуратура определи случая като тежко нападение срещу германската транспортна и логистична инфраструктура и възложи разследването на Федералната криминална служба на Германия. А според американска разузнавателна оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство. Затова днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО.

Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване: сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната.

Това не е демонстрация на сила. По-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия.

Отговорът не трябва да бъде страх. Трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона", коментира Ивайло Мирчев.