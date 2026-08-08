Ивайло Мирчев за дрона: Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване

"Тази сутрин дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от посока Румъния и се е взривил на българска територия. Инцидентът е в непосредствена близост до бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и недалеч от компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Все още не се знае произходът на дрона. Критично важно е разследването да го установи максимално бързо. Но мястото и моментът трудно могат да бъдат разглеждани извън по-голямата картина".
Това коментира в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
"Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона. И предупрежденията вече са налице", посочи той.
"Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия.
Дни по-рано Германия стана обект на това, което властите вече определят като хибридна атака от „чужди сили“: дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и бе открит до украински транспортни самолети", заяви Мирчев.
"Федералната прокуратура определи случая като тежко нападение срещу германската транспортна и логистична инфраструктура и възложи разследването на Федералната криминална служба на Германия. А според американска разузнавателна оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство. Затова днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО.
Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване: сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната.
Това не е демонстрация на сила. По-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия.
Отговорът не трябва да бъде страх. Трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона", коментира Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12345
Коментиран от #17, #82
14:36 08.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #58
14:36 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
Коментиран от #99
14:37 08.08.2026
6 Последния Софиянец
14:37 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Минувач
Или ще каже - ако е украински, значи е бил заблуден, но ако е руски, не е заблуден, но е умишлен.
14:38 08.08.2026
10 Пич
Коментиран от #31, #55
14:38 08.08.2026
11 Лопата Орешник
14:38 08.08.2026
12 Мирчев
14:39 08.08.2026
13 Чума
14:39 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
Коментиран от #45
14:39 08.08.2026
16 Само питам
14:40 08.08.2026
17 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "12345":Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.
14:41 08.08.2026
18 Така е
14:41 08.08.2026
19 Гост
14:42 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Медвед
14:43 08.08.2026
22 предвидливост ф16
Коментиран от #62
14:43 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Това чело каква
Дали има образование да тълкува такива случаи
Коментиран от #59, #67
14:45 08.08.2026
25 Историк
14:47 08.08.2026
26 Този комсомолец
БКП е живо
14:47 08.08.2026
27 Добре е
Коментиран от #46
14:48 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Някой може ли да ми каже
Коментиран от #52
14:49 08.08.2026
30 Мирчев,
14:49 08.08.2026
31 Наблюдател
До коментар #10 от "Пич":Това го знаят и малките момчета!
14:49 08.08.2026
32 иван костов
14:50 08.08.2026
33 ШЕФА
Коментиран от #86
14:50 08.08.2026
34 Много е печално
Коментиран от #53
14:50 08.08.2026
35 Нискочелото говедце от БКП-ДБ с.Крушари
14:50 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ивайло Мирчев
14:50 08.08.2026
38 Абе ,Жираф
14:51 08.08.2026
39 пешо
14:51 08.08.2026
40 Наблюдател
До коментар #14 от "Коко":Не е само той! Неколцина са! И са любимците на телевизите!
14:51 08.08.2026
41 "останалите партньори"
Коментиран от #79
14:52 08.08.2026
42 На Ниското чело и на Ген.Гномов,само...
14:52 08.08.2026
43 Някой да ми каже
Коментиран от #47, #50, #51
14:52 08.08.2026
44 ДрайвингПлежър
единствения начин да е руски е да мине през цяла украйна, евентуално Молдова и да влезе през Румъния. Не мисля, че малък дрон като описвания има такъв обхват
14:52 08.08.2026
45 Правист
До коментар #15 от "Пич":Пу-пу! Пепел ти на езика! Че това може и да се случи! По-лесно е да разлееш горивото на бомандировачите на земята вместо да ги целиш във въздуха!
14:54 08.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ДрайвингПлежър
До коментар #43 от "Някой да ми каже":оставам с много особено мнение, за "политик" 🤣
14:54 08.08.2026
48 Според вас,
Коментиран от #57, #77, #96, #112
14:55 08.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Верно ли бе
До коментар #43 от "Някой да ми каже":А , има , има . Конкуренцията е жестока .
14:55 08.08.2026
51 Най- неприятният
До коментар #43 от "Някой да ми каже":политик се казва Румен Радев.
Коментиран от #61
14:56 08.08.2026
52 Може ли аз да издаме тая обществен тайна
До коментар #29 от "Някой може ли да ми каже":Тате му на Мирчев е бил секретар в окръжния коминтет на БКП в Толбухин до "промените", но после набързо се пробоядисва и настройвка по новите "демократични ценности". Ивчо с двата пръста челце също като тъмночервеното си пробоядисано татнеце е закърмен и отгледан в най-добрите традиции на партиените кърлежи - ренегати и нагаждачи към вкяка власт.
14:56 08.08.2026
53 Наблюдател
До коментар #34 от "Много е печално":Ааа, знайно е знайно е!
14:57 08.08.2026
54 Теслатъ
14:57 08.08.2026
55 Анонимен
До коментар #10 от "Пич":Русия отдавна пуска дронове в Румъния ама вие руските малоумници защо пишете лъжи тук няколко като теб са нека вас обстрелват щом сте с Путин
14:57 08.08.2026
56 И ако бъде установена руска връзка,
Коментиран от #66
14:58 08.08.2026
57 мисля че става за доносник към ДAHC
До коментар #48 от "Според вас,":и също се доказа като почти годен за регулировчик пътно движение
14:58 08.08.2026
58 Моряка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И да га засечем,с какво ще го свалим,бе ливадо?Я по добре виж кебачета ти да не загорят.
14:58 08.08.2026
59 Анонимен
До коментар #24 от "Това чело каква":24 аз никак не харесвам Мирчев но твоята простотия защо я разпространяваш
14:58 08.08.2026
60 Бай тъпирчев
14:58 08.08.2026
61 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #51 от "Най- неприятният":Точно така мисли един мой пациент от стая 342.
Иначе е добро момче, но когато дойдат горещините, той става много нервен.
14:59 08.08.2026
62 Благодарение
До коментар #22 от "предвидливост ф16":на Радев.
Коментиран от #68
14:59 08.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мирчев си е епилирал челото гледам
Коментиран от #93
15:02 08.08.2026
66 Анонимен
До коментар #56 от "И ако бъде установена руска връзка,":От 56 до края коментаторите са се объркали жестоко явно не са българи и няле живеят в европейска държава
Коментиран от #135
15:02 08.08.2026
67 Отговор
До коментар #24 от "Това чело каква":Ивайло Мирчев е икономист и основател на две български IT компании с успешни продукти за международния пазар. Нещо да кажеш?
Коментиран от #73, #83, #85, #101, #120
15:03 08.08.2026
68 Поредните лъжи на жълтопаветниците
До коментар #62 от "Благодарение":Радев по онова време беше твърдо за закупуване на "Грипен".
Борисов и Цветанов тогава настояха да сключим договор за Ф-16 за да не ги включат САЩ в списъка Магнитски. Хубаво е да го припомняме на дементните жълтопаветни дъртаци.
15:03 08.08.2026
69 дядото
15:03 08.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 коментар
15:07 08.08.2026
72 Юлиан
национален герой! Ми ти си селско момче с няколко класа образование! Доказа го!
15:07 08.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 хихи
15:08 08.08.2026
77 Да,може...!
До коментар #48 от "Според вас,":Разносвач на храна и пици ...!
Вече видя как става това,тъкмо и него да изтормози някой пишман-политик,че е паркирал неправилно,докато си изкарва хляба ...!
15:08 08.08.2026
78 Българин
Коментиран от #94
15:09 08.08.2026
79 Естествено
До коментар #41 от ""останалите партньори"":Че точно тази "критична инфраструктура" за нас въобще не е нито критична, нито нужна. А и точно от нея и финансови ползи нямаме реално. Кое му е толкова важно на тоя е трудно за разбиране през призмата на нашият интерес. Като Росия превземе Украйна ще си имат всичко хората и няма да имат нужда от маркучи от турция и гърция
15:09 08.08.2026
80 Хмм
15:09 08.08.2026
81 идиоти вън
15:10 08.08.2026
82 Да не се окаже ,като...
До коментар #1 от "12345":...случката с убитите полски трактористи...?!
Украйна обвини Русия,че са убити от руска ракета,но по-късно лъсна голата истина,че е точно обратното...!
15:11 08.08.2026
83 Поредната лъжа
До коментар #67 от "Отговор":Ето, проверяваме в регистъра "IT фирмата" на Мирчев.
Име: МАРТИНЕ
Оборот: 5 000 лв. оборот за 2020 г.
Код на икономическа дейност: 58.11 - Издаване на книги
Предмет на дейност: Издателска дейност, рекламна дейност, преводи, маркетинг, консултантски и административно-правни услуги, недвижими имоти, представителство на местни и чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, организиране и провеждане на курсове и обучения, туристическа дейност, транспортни услуги, копирни и размножителни услуги, фото и видео заснемане, изработка на филми, външнотърговска дейност във връзка с предмета на дейност на фирмата
- - -
Жълтопаветните тpoлове, не се опитвайте да лъжете защото всичко се проверява за секунди.
15:12 08.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Мирчев е олигофрен
До коментар #67 от "Отговор":който 5 гр. мозък няма. И е основал той дедовият .
15:12 08.08.2026
86 Моряка
До коментар #33 от "ШЕФА":Те,дроновете,само като видят ушите на Гнома, ще завият към морето и ще се самовзривят от срам.
15:13 08.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 МИРЧЕВ
Коментиран от #117
15:13 08.08.2026
89 Верно ли бе
До коментар #46 от "Анонимен":Какви дробове ми пращат бе ? Мозък трябва да ти прати някой на тебе .
15:13 08.08.2026
90 Народ
15:14 08.08.2026
91 Бесен - Язовец
15:15 08.08.2026
92 Няма отървахме от комунисти
15:16 08.08.2026
93 Верно ли бе
До коментар #65 от "Мирчев си е епилирал челото гледам":Той челото и отвътре така си го е епилирал , че нищо не е останало.
15:16 08.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Народ
15:17 08.08.2026
96 ДО - СПОРЕД ВАС
До коментар #48 от "Според вас,":МОЖЕ ДА ПАСЕ ПАДКИ И ДА ВЗЕМИ КОДЗИЛАТА ЗА КОЛЕЖКА .
15:17 08.08.2026
97 Българин
Ама сами си избрахме този път и сами се опълчихме на Русия!
Коментиран от #130
15:17 08.08.2026
98 Сатана Z
15:17 08.08.2026
99 Този е
До коментар #5 от "Анонимен":най-мразения "политик", след Шиши .Дори си мисля, че е първенец. Защото Шиши не се заяжда с разносвачи на храна.
Коментиран от #137
15:18 08.08.2026
100 Читател
15:18 08.08.2026
101 ОЩЕ ФИРМИ НА МИРЧЕВ
До коментар #67 от "Отговор":Това име не е майтап.
Име на "IT фирма" на Мирчев.
Наименование: НЕОВЪРШАНИЯТ ХАРМАН
Седалище адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич (9300), "Славянска", 17, вх. А, ап. 7
Регистрация по ЗДДС: Не
Сдружение “НЕОВЪРШАНИЯТ ХАРМАН” работи за постигане на основните си цели чрез следните средства: - Организиране на национални и международни културни, художествени, научни и др. мероприятия, свързани с реализиране на основните цели на Сдружението
- - -
Аз не намерих нищо общо с програмиране, а вие?
Коментиран от #111
15:19 08.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Янко
15:21 08.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 лтфжед
15:21 08.08.2026
106 Кокиша
тази връзка? Нищо в главата, нищо и в краката! Жив празноглавец!
15:22 08.08.2026
107 Моряка
15:23 08.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Хмм
До коментар #101 от "ОЩЕ ФИРМИ НА МИРЧЕВ":това си точно НПО
15:28 08.08.2026
112 Ми де да знам
До коментар #48 от "Според вас,":Нещо там може за овчар да става в НЕОВЪРШАНИЯТ ХАРМАН
15:28 08.08.2026
113 Николай Съев
15:29 08.08.2026
114 Нали,бат-Мирча Кришан?!
15:30 08.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Софиянец
15:30 08.08.2026
117 Анонимен
До коментар #88 от "МИРЧЕВ":88 И ТИ СЪЩО ТРЯБВА ДА СИ ДЕПОРТИРАН ПРИ ПУТИН
15:32 08.08.2026
118 Дудов
15:34 08.08.2026
119 фбр
15:34 08.08.2026
120 стоян георгиев
До коментар #67 от "Отговор":😂😂😂 единственото успешно нещо, което е сътворил тоя ппдбил, е 💩 сутрин
15:34 08.08.2026
121 кой разбрал, разбрал
15:34 08.08.2026
122 Специалист
15:35 08.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 ДъБили
15:35 08.08.2026
125 Българин
15:38 08.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 виктория
15:41 08.08.2026
128 Шести
15:42 08.08.2026
129 оня с коня
15:45 08.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 коко
15:46 08.08.2026
132 Механик
Пръв атлантик стана и тоя. И забрави за дядо си - комунистическия апаратчик, за баща си дето за върши основи на комунизма в Москва и пр.
Такива са ми най-смешни.
15:46 08.08.2026
133 Крушарски селяндур петрохнски!
15:48 08.08.2026
134 Боруна Лом
15:52 08.08.2026
135 виктория
До коментар #66 от "Анонимен":ше си останеш анонимен завинаги!!!
15:53 08.08.2026
136 Съученик от с.Крушари
15:54 08.08.2026
137 Моряка
До коментар #99 от "Този е":Ааа,колега за най мразен политик в България,много боклуци се натискат,не само Шиши.Мисля,че най дълго се подвизава на това място Дебелия Ал.Докато си отвори лайнопръскачката и омирисва всичко.От трибуната на НС омерзи всичко,каквото може да се омерзява,включително и Вапцаров и Русия..И после над 30 години като ненаситна въшка само смучи.С нещастното си Шуменско образование все аташе,посланик,пак посланик,пак депутат,Евродепутат.Само погледнете мишите му очички как щъкат,все дебне кого да оплюе и да напълни търбуха.В сравнение с него Шиши е едно невинно,розово прасенце,как да го намразиш.
16:08 08.08.2026