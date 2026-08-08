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Ивайло Мирчев за дрона: Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване

Ивайло Мирчев за дрона: Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване

8 Август, 2026 14:35 1 950 137

  • ивайло мирчев-
  • дрон-
  • взрив

Критично важно е разследването да го установи максимално бързо. Но мястото и моментът трудно могат да бъдат разглеждани извън по-голямата картина

Ивайло Мирчев за дрона: Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Тази сутрин дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от посока Румъния и се е взривил на българска територия. Инцидентът е в непосредствена близост до бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и недалеч от компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Все още не се знае произходът на дрона. Критично важно е разследването да го установи максимално бързо. Но мястото и моментът трудно могат да бъдат разглеждани извън по-голямата картина".

Това коментира в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Кардам е една от ключовите точки на Вертикалния газов коридор - стратегическият проект на България, Гърция, Румъния и останалите партньори, който трябва да пренася все повече неруски газ от юг на север (вкл. към Украйна) и да укрепи енергийната независимост на региона. И предупрежденията вече са налице", посочи той.

"Само преди дни The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на нови оценки на американското разузнаване, че Владимир Путин може да опита да тества решимостта на НАТО чрез ограничени действия срещу държава от Алианса – от кибератака до други форми на ограничена агресия.

Дни по-рано Германия стана обект на това, което властите вече определят като хибридна атака от „чужди сили“: дрон с експлозив и детонатор достигна стратегическото летище Лайпциг/Хале и бе открит до украински транспортни самолети", заяви Мирчев.

"Федералната прокуратура определи случая като тежко нападение срещу германската транспортна и логистична инфраструктура и възложи разследването на Федералната криминална служба на Германия. А според американска разузнавателна оценка, цитирана днес от Wall Street Journal, дронът вероятно е свързан с руското правителство. Затова днешният инцидент край Кардам трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО.

Ако бъде установена руска връзка, посланието ще бъде трудно за объркване: сплашване, проверка на реакциите ни и опит да се покаже, че европейската критична инфраструктура може да бъде достигната.

Това не е демонстрация на сила. По-скоро би било знак, че Кремъл разширява натиска извън бойното поле – към държавите, които помагат на Украйна и прекъсват енергийната зависимост на Европа от Русия.

Отговорът не трябва да бъде страх. Трябва да бъде повече сигурност, повече съюзническа координация и още по-бързо изграждане на енергийната независимост на България и региона", коментира Ивайло Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12345

    141 17 Отговор
    А ако се устонови, че дронът е пуснато от приятелите окаринци - ще се задейства ли чл. 5? Тоз е голЕм дИбИлЪ!!!

    Коментиран от #17, #82

    14:36 08.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    90 13 Отговор
    Лошото е че не е засечен нито от Румъния, нито от България.Нямаме никаква защита за живота и имота си.

    Коментиран от #58

    14:36 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    84 9 Отговор
    Ддън дзън Гловоо!А сега и дрон!Уникален спец този петроханец!

    Коментиран от #99

    14:37 08.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    76 9 Отговор
    Бойко Борисов даде 600 млн народни пари за този газопровод от Гърция през България за Украйна.

    14:37 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Минувач

    107 9 Отговор
    A, ако е украински, тогава ще излезе и Мирчер-мозъка да обяснява?
    Или ще каже - ако е украински, значи е бил заблуден, но ако е руски, не е заблуден, но е умишлен.

    14:38 08.08.2026

  • 10 Пич

    100 13 Отговор
    Може да се обзалагате спокойно, че дрона е украински!!! Или както минимум е украинска провокация, за да бъде накисната Русия!!! Защо?! Защото Русия няма какво да обстрелва там, за да стане "грешка"!!!

    Коментиран от #31, #55

    14:38 08.08.2026

  • 11 Лопата Орешник

    61 9 Отговор
    Бързо да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас! Бързо!

    14:38 08.08.2026

  • 12 Мирчев

    44 7 Отговор
    Този дрон нелегално пренася пици.

    14:39 08.08.2026

  • 13 Чума

    8 57 Отговор
    Нищо! Украинските приятели ще ударят още 2 равинерии, дълбоко, дълбоко в руския тил!

    14:39 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пич

    45 6 Отговор
    Ако ще правим спекулации от въздуха - Иран обстрелва Безмер!!!

    Коментиран от #45

    14:39 08.08.2026

  • 16 Само питам

    80 9 Отговор
    Мирчо Свирчев с двата пръста чело , досега не разбра ли , че по Трансбалканския газопровод , недалеч от компресорната станция на който е паднал дрона , отдавна се пренася Руска газ от Турция , вертикално нагоре към Румъния ?! Защо Русия да го бомби ?

    14:40 08.08.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "12345":

    Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.

    14:41 08.08.2026

  • 18 Така е

    68 7 Отговор
    Ако бъде установена руска връзка веднага да пращаме Мирчев на фронта

    14:41 08.08.2026

  • 19 Гост

    22 5 Отговор
    Дронът е ирански.

    14:42 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Медвед

    18 1 Отговор
    Калинка малинка

    14:43 08.08.2026

  • 22 предвидливост ф16

    38 3 Отговор
    Не е важно чий е дрона, а че не сме в състояние нито да се защитим, нито да потърсим сметка.

    Коментиран от #62

    14:43 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това чело каква

    34 8 Отговор
    професия има
    Дали има образование да тълкува такива случаи

    Коментиран от #59, #67

    14:45 08.08.2026

  • 25 Историк

    30 4 Отговор
    Чудех се къде съм виждал тази подстрижка... и се сетих: снимки на пубертети от "Хитлерюнген"!

    14:47 08.08.2026

  • 26 Този комсомолец

    26 5 Отговор
    Винаги готов да коментира
    БКП е живо

    14:47 08.08.2026

  • 27 Добре е

    36 4 Отговор
    тоя инцидент да се коментира от уравновесени и хора с нормална психика.

    Коментиран от #46

    14:48 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Някой може ли да ми каже

    30 5 Отговор
    Какво е работил бащата на Мирчев и дали е бил доносник към ДС?

    Коментиран от #52

    14:49 08.08.2026

  • 30 Мирчев,

    18 4 Отговор
    отивай на морето бе ,пич. И, не се обаждай.

    14:49 08.08.2026

  • 31 Наблюдател

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Това го знаят и малките момчета!

    14:49 08.08.2026

  • 32 иван костов

    27 4 Отговор
    Вождът Полу ДваПръстаЧело да не се занимава с глупости, а да се кандидатира за президент, много е подходящ! Заедно с Рада Дълбоката ще са страхотна двойка+😂😂😂🤣🤣🤣

    14:50 08.08.2026

  • 33 ШЕФА

    32 4 Отговор
    Да пратим Ивайла Мирчева и Ген.Гномов на границата да защитават Българската територия,това е спасението !

    Коментиран от #86

    14:50 08.08.2026

  • 34 Много е печално

    33 5 Отговор
    Да гледаш как български политици като Мирчев и Наско GPSа се излагат повтаряйки до умопомрачение вариации на едни и същи опорки, за които им се плаща незнайно от кого.

    Коментиран от #53

    14:50 08.08.2026

  • 35 Нискочелото говедце от БКП-ДБ с.Крушари

    22 5 Отговор
    защо не превзема Москва?

    14:50 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ивайло Мирчев

    23 5 Отговор
    Някой може ли да ми препоръча фирма за доставка на пици?

    14:50 08.08.2026

  • 38 Абе ,Жираф

    20 5 Отговор
    Готов ли си да се обзаложим, че провокацията е Окраинска? Не видях някакво бавноразвиващо умозаключение при такъв вариант. Много си “остър”,Сашеее. Извинявай Свинарчеее. Ама той историческия герой Бърдоквата е бил доста по-умен от теб.

    14:51 08.08.2026

  • 39 пешо

    28 4 Отговор
    номера на украйнците гледат да въвлекат и други държави в конфликта

    14:51 08.08.2026

  • 40 Наблюдател

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "Коко":

    Не е само той! Неколцина са! И са любимците на телевизите!

    14:51 08.08.2026

  • 41 "останалите партньори"

    24 4 Отговор
    ама въобще не са ни важни и да им го туря аз и на партньорите, и на тоя ненормалник. Ще мислим ние представете си за енергийната независимост на Украйна и за това как да ги обслужваме класно и безплатно. И да питам кое точно и е критичното на тази "критична инфраструктура" и за кого точно е критично? А?

    Коментиран от #79

    14:52 08.08.2026

  • 42 На Ниското чело и на Ген.Гномов,само...

    28 4 Отговор
    ...,,Руски Хибридни атаки",денонощно им кръжат в празните тикви...!

    14:52 08.08.2026

  • 43 Някой да ми каже

    37 2 Отговор
    Според вас има ли по-неприятен политик в България от Мирчев?

    Коментиран от #47, #50, #51

    14:52 08.08.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    27 4 Отговор
    Ако бъде установена руска връзка въпросът е как е прелетял през Румъния без да го засекат - и ако натовските противовъздушни системи един мършав дрон не могат да засекат как ще ни пазят от нещо по-голямо?

    единствения начин да е руски е да мине през цяла украйна, евентуално Молдова и да влезе през Румъния. Не мисля, че малък дрон като описвания има такъв обхват

    14:52 08.08.2026

  • 45 Правист

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Пу-пу! Пепел ти на езика! Че това може и да се случи! По-лесно е да разлееш горивото на бомандировачите на земята вместо да ги целиш във въздуха!

    14:54 08.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ДрайвингПлежър

    12 4 Отговор

    До коментар #43 от "Някой да ми каже":

    оставам с много особено мнение, за "политик" 🤣

    14:54 08.08.2026

  • 48 Според вас,

    24 3 Отговор
    ако Мирчев не е в политиката, той може ли да работи нещо?

    Коментиран от #57, #77, #96, #112

    14:55 08.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Верно ли бе

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "Някой да ми каже":

    А , има , има . Конкуренцията е жестока .

    14:55 08.08.2026

  • 51 Най- неприятният

    9 24 Отговор

    До коментар #43 от "Някой да ми каже":

    политик се казва Румен Радев.

    Коментиран от #61

    14:56 08.08.2026

  • 52 Може ли аз да издаме тая обществен тайна

    27 2 Отговор

    До коментар #29 от "Някой може ли да ми каже":

    Тате му на Мирчев е бил секретар в окръжния коминтет на БКП в Толбухин до "промените", но после набързо се пробоядисва и настройвка по новите "демократични ценности". Ивчо с двата пръста челце също като тъмночервеното си пробоядисано татнеце е закърмен и отгледан в най-добрите традиции на партиените кърлежи - ренегати и нагаждачи към вкяка власт.

    14:56 08.08.2026

  • 53 Наблюдател

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Много е печално":

    Ааа, знайно е знайно е!

    14:57 08.08.2026

  • 54 Теслатъ

    19 2 Отговор
    Ами ако се окаже укро сланинска??? -)))

    14:57 08.08.2026

  • 55 Анонимен

    4 28 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Русия отдавна пуска дронове в Румъния ама вие руските малоумници защо пишете лъжи тук няколко като теб са нека вас обстрелват щом сте с Путин

    14:57 08.08.2026

  • 56 И ако бъде установена руска връзка,

    26 4 Отговор
    кво ще стане бре Мирчев? А? Ще трябва да обвиним НАТО и Румъния че са такива нещастни олигофрени че са допуснали една играчка над базите им хиляди километри да прелети нали ? Нота до Румъния ще има ли без значение чий е дрона? Или само дай там да дрънкаме глупости.

    Коментиран от #66

    14:58 08.08.2026

  • 57 мисля че става за доносник към ДAHC

    15 3 Отговор

    До коментар #48 от "Според вас,":

    и също се доказа като почти годен за регулировчик пътно движение

    14:58 08.08.2026

  • 58 Моряка

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И да га засечем,с какво ще го свалим,бе ливадо?Я по добре виж кебачета ти да не загорят.

    14:58 08.08.2026

  • 59 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Това чело каква":

    24 аз никак не харесвам Мирчев но твоята простотия защо я разпространяваш

    14:58 08.08.2026

  • 60 Бай тъпирчев

    11 3 Отговор
    Само че е окраински

    14:58 08.08.2026

  • 61 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    13 2 Отговор

    До коментар #51 от "Най- неприятният":

    Точно така мисли един мой пациент от стая 342.
    Иначе е добро момче, но когато дойдат горещините, той става много нервен.

    14:59 08.08.2026

  • 62 Благодарение

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "предвидливост ф16":

    на Радев.

    Коментиран от #68

    14:59 08.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мирчев си е епилирал челото гледам

    14 2 Отговор
    И от два пръста сега вече е три. Ако можеше да му сложат и силикон на кубето на кратуната щеше и още един пръст да епилира и съвсем на човек да заприлича

    Коментиран от #93

    15:02 08.08.2026

  • 66 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "И ако бъде установена руска връзка,":

    От 56 до края коментаторите са се объркали жестоко явно не са българи и няле живеят в европейска държава

    Коментиран от #135

    15:02 08.08.2026

  • 67 Отговор

    3 23 Отговор

    До коментар #24 от "Това чело каква":

    Ивайло Мирчев е икономист и основател на две български IT компании с успешни продукти за международния пазар. Нещо да кажеш?

    Коментиран от #73, #83, #85, #101, #120

    15:03 08.08.2026

  • 68 Поредните лъжи на жълтопаветниците

    23 3 Отговор

    До коментар #62 от "Благодарение":

    Радев по онова време беше твърдо за закупуване на "Грипен".
    Борисов и Цветанов тогава настояха да сключим договор за Ф-16 за да не ги включат САЩ в списъка Магнитски. Хубаво е да го припомняме на дементните жълтопаветни дъртаци.

    15:03 08.08.2026

  • 69 дядото

    13 2 Отговор
    а ако бъде установена връзка на украйна или ес,теб какво да те правим

    15:03 08.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 коментар

    16 3 Отговор
    Ами ако бъде установена украинска връзка, тогава какво бе Мирчев?

    15:07 08.08.2026

  • 72 Юлиан

    11 3 Отговор
    Нискочелният, вече започна ли работа? Доставката по домовете ти е в кърпа вързана! Само се питам, защо бе джанъм, беше това цялото драпане да те видим, като
    национален герой! Ми ти си селско момче с няколко класа образование! Доказа го!

    15:07 08.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 хихи

    10 1 Отговор
    както се знае от древни времена "ако-то мирише" а дронът демократичен ли е или ДА?!

    15:08 08.08.2026

  • 77 Да,може...!

    12 2 Отговор

    До коментар #48 от "Според вас,":

    Разносвач на храна и пици ...!
    Вече видя как става това,тъкмо и него да изтормози някой пишман-политик,че е паркирал неправилно,докато си изкарва хляба ...!

    15:08 08.08.2026

  • 78 Българин

    12 4 Отговор
    Русия много има да ни бие и много ще ни наказва! Сами сме си го заслужили, след като десетилетия водим войни с нея, вместо да се подчиним на законните и интереси!

    Коментиран от #94

    15:09 08.08.2026

  • 79 Естествено

    11 2 Отговор

    До коментар #41 от ""останалите партньори"":

    Че точно тази "критична инфраструктура" за нас въобще не е нито критична, нито нужна. А и точно от нея и финансови ползи нямаме реално. Кое му е толкова важно на тоя е трудно за разбиране през призмата на нашият интерес. Като Росия превземе Украйна ще си имат всичко хората и няма да имат нужда от маркучи от турция и гърция

    15:09 08.08.2026

  • 80 Хмм

    15 1 Отговор
    даде, дори да е украински, връзката е руска, дори в Крушари да се беше взривил, че не е толкова далеч, пак руска връзка, търсели евроатлантика мирчев, че е оттам

    15:09 08.08.2026

  • 81 идиоти вън

    12 1 Отговор
    А ако е украински???? Мирчевци какви ще ги плеюат???

    15:10 08.08.2026

  • 82 Да не се окаже ,като...

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "12345":

    ...случката с убитите полски трактористи...?!
    Украйна обвини Русия,че са убити от руска ракета,но по-късно лъсна голата истина,че е точно обратното...!

    15:11 08.08.2026

  • 83 Поредната лъжа

    13 0 Отговор

    До коментар #67 от "Отговор":

    Ето, проверяваме в регистъра "IT фирмата" на Мирчев.

    Име: МАРТИНЕ
    Оборот: 5 000 лв. оборот за 2020 г.
    Код на икономическа дейност: 58.11 - Издаване на книги
    Предмет на дейност: Издателска дейност, рекламна дейност, преводи, маркетинг, консултантски и административно-правни услуги, недвижими имоти, представителство на местни и чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, организиране и провеждане на курсове и обучения, туристическа дейност, транспортни услуги, копирни и размножителни услуги, фото и видео заснемане, изработка на филми, външнотърговска дейност във връзка с предмета на дейност на фирмата

    - - -

    Жълтопаветните тpoлове, не се опитвайте да лъжете защото всичко се проверява за секунди.

    15:12 08.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Мирчев е олигофрен

    12 0 Отговор

    До коментар #67 от "Отговор":

    който 5 гр. мозък няма. И е основал той дедовият .

    15:12 08.08.2026

  • 86 Моряка

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "ШЕФА":

    Те,дроновете,само като видят ушите на Гнома, ще завият към морето и ще се самовзривят от срам.

    15:13 08.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 МИРЧЕВ

    11 2 Отговор
    УКРАИНЦИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДЕПОРТИРАНЕ КАКТО В ПОЛША.

    Коментиран от #117

    15:13 08.08.2026

  • 89 Верно ли бе

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Какви дробове ми пращат бе ? Мозък трябва да ти прати някой на тебе .

    15:13 08.08.2026

  • 90 Народ

    7 0 Отговор
    Мирчо, оправи словореда, че мисълта ти не е трудна за объркване. От кой остров ни пишеш? Тука е спокойно. Прати някоя картичка.

    15:14 08.08.2026

  • 91 Бесен - Язовец

    8 0 Отговор
    Ивайло сороския Свин-чев

    15:15 08.08.2026

  • 92 Няма отървахме от комунисти

    9 0 Отговор
    Ивайло мръсното комунисче и от дронове ли взе да разбира, особено от украински

    15:16 08.08.2026

  • 93 Верно ли бе

    7 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мирчев си е епилирал челото гледам":

    Той челото и отвътре така си го е епилирал , че нищо не е останало.

    15:16 08.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Народ

    6 0 Отговор
    Мирчо, оправи словореда, че мисълта ти не е трудна за объркване. От кой остров ни пишеш? Тука е спокойно. Прати някоя картичка!

    15:17 08.08.2026

  • 96 ДО - СПОРЕД ВАС

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Според вас,":

    МОЖЕ ДА ПАСЕ ПАДКИ И ДА ВЗЕМИ КОДЗИЛАТА ЗА КОЛЕЖКА .

    15:17 08.08.2026

  • 97 Българин

    8 2 Отговор
    Много има да ни бият братушките и много да ни наказват! От десетилетия ние водим война срещу Русия и отказваме да се подчиним на законните им интереси! За това сега не само компресорни станции, а много още ще изгори!
    Ама сами си избрахме този път и сами се опълчихме на Русия!

    Коментиран от #130

    15:17 08.08.2026

  • 98 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Полуидиотите нямат почивен ден.

    15:17 08.08.2026

  • 99 Този е

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    най-мразения "политик", след Шиши .Дори си мисля, че е първенец. Защото Шиши не се заяжда с разносвачи на храна.

    Коментиран от #137

    15:18 08.08.2026

  • 100 Читател

    10 1 Отговор
    Дрона ако е укрински ?!!!

    15:18 08.08.2026

  • 101 ОЩЕ ФИРМИ НА МИРЧЕВ

    13 0 Отговор

    До коментар #67 от "Отговор":

    Това име не е майтап.
    Име на "IT фирма" на Мирчев.

    Наименование: НЕОВЪРШАНИЯТ ХАРМАН
    Седалище адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Добрич (9300), "Славянска", 17, вх. А, ап. 7
    Регистрация по ЗДДС: Не
    Сдружение “НЕОВЪРШАНИЯТ ХАРМАН” работи за постигане на основните си цели чрез следните средства: - Организиране на национални и международни културни, художествени, научни и др. мероприятия, свързани с реализиране на основните цели на Сдружението

    - - -

    Аз не намерих нищо общо с програмиране, а вие?

    Коментиран от #111

    15:19 08.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Янко

    10 1 Отговор
    Мирчев видя ли дали е червена главата на дрона за да е руски.Иначе питай твоя приятел зеле на който му пълните гушата от четири години с милиарди помощи кой пуска дроновете

    15:21 08.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 лтфжед

    14 1 Отговор
    1 ден не е работил нищо тоя селски бек, 1 ден не е бачкал и само руснаци му се привиждат и руски дронове. Селяндурина глупав си разхожда кратуната и бърбори глупости както всяка ПП и ДБ педофилска маймуна. Ами нали ако искаше Русия да ни удари до сега щеше да го е направила бре селяндурин глупав. И не се слагаи като баш бабаит че първи ще напълниш евро атлантическите шалвари. Глупак със глупака ти. Слава на Господ Иисус Христос вече намалявате. Вече българите ви се смеят на всяка "руска" глупост. За смях сте педофили.

    15:21 08.08.2026

  • 106 Кокиша

    11 0 Отговор
    Ало, нискочелният, с какво ще установиш
    тази връзка? Нищо в главата, нищо и в краката! Жив празноглавец!

    15:22 08.08.2026

  • 107 Моряка

    7 0 Отговор
    А сега по сериозно.Този блуждаещ дрон е отклонен от средства за РЕБ(радио зелектронна борба).Може да бъде както от едните,така и от другите.Като го отклонят,тръгва,накъдето му скимне.

    15:23 08.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #101 от "ОЩЕ ФИРМИ НА МИРЧЕВ":

    това си точно НПО

    15:28 08.08.2026

  • 112 Ми де да знам

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Според вас,":

    Нещо там може за овчар да става в НЕОВЪРШАНИЯТ ХАРМАН

    15:28 08.08.2026

  • 113 Николай Съев

    8 1 Отговор
    А ако не е руски? Впрочем въпросът ми е май риторичен!

    15:29 08.08.2026

  • 114 Нали,бат-Мирча Кришан?!

    9 0 Отговор
    А ако бъде установена украинска връзка, посланието,няма да бъде трудно за объркване...

    15:30 08.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Софиянец

    8 1 Отговор
    Образцов ппдб-ил 😅 а има и още по-големи жълтопаветни дбили дето му се връзват, бухахаха

    15:30 08.08.2026

  • 117 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "МИРЧЕВ":

    88 И ТИ СЪЩО ТРЯБВА ДА СИ ДЕПОРТИРАН ПРИ ПУТИН

    15:32 08.08.2026

  • 118 Дудов

    4 1 Отговор
    Да, България" но "Не" на глупаци като Ивайло Мирчев.

    15:34 08.08.2026

  • 119 фбр

    6 0 Отговор
    Този демократ с два пръсти чело е типичен пример за израза , че от природно тъп, няма как да станеш природно умен! Тати беше първи първи секретар на БКП , ама аз съм изявен демократ!!! КРЕТЕН!!!

    15:34 08.08.2026

  • 120 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "Отговор":

    😂😂😂 единственото успешно нещо, което е сътворил тоя ппдбил, е 💩 сутрин

    15:34 08.08.2026

  • 121 кой разбрал, разбрал

    5 0 Отговор
    Щом вече толкова време дори и намек не правят за произхода му, ясно какъв е. Сега се фабрикуват фалшивите сведения и още не са окончателно одобрени от Радев.

    15:34 08.08.2026

  • 122 Специалист

    5 0 Отговор
    Този Мирчев мешката противогаза сумката за пълнители и калашника и на границата да пази родината си

    15:35 08.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ДъБили

    3 0 Отговор
    A aко дронът е украински, какво Лама Мирчев, ще се почерпи с петрохански наденици ли?

    15:35 08.08.2026

  • 125 Българин

    4 0 Отговор
    На тоя избортелите и да се гръмнат ще е малко. То бива да си олигофрен ама този уникат е за Гинес

    15:38 08.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 виктория

    3 0 Отговор
    отрока на партийния секретар пак ръси мозък!!

    15:41 08.08.2026

  • 128 Шести

    3 0 Отговор
    До факти:този Мирчев и онзи Божанов са много симпатични, ако може по често да ги публикувате много са умни и двамата и винаги е много забавно човек да чете коментарите под техните изцепки , моля ви пускайте ги по често

    15:42 08.08.2026

  • 129 оня с коня

    2 0 Отговор
    Алоооо Крушари.ЩО НЕ ВЗЕМЕШ СЪСЕЛЯНИНА СИ ОТ БАТИН И ПРОСТО ДА ИЗЧЕЗНЕТЕ?ПЕТРОХАНСКИ ПРИ-МАТИ.

    15:45 08.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 коко

    3 0 Отговор
    Успокой се драги побойнико,Радев е наредил спешен внос на прашки и тояги от Китай за превъоръжаване на противовъздушната отбрана

    15:46 08.08.2026

  • 132 Механик

    2 0 Отговор
    Дронът навлязал от към Румъния, ама е руски?!?! Тоя гледал ли е картата?
    Пръв атлантик стана и тоя. И забрави за дядо си - комунистическия апаратчик, за баща си дето за върши основи на комунизма в Москва и пр.
    Такива са ми най-смешни.

    15:46 08.08.2026

  • 133 Крушарски селяндур петрохнски!

    1 0 Отговор
    Идиот от с Крушари, ако дрона е украински, Ко правим? Мълчим все едно нищо не станало. Пълен петрохановец ПП! Идиот на куб!

    15:48 08.08.2026

  • 134 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ОТПАДЪКДОЛЕН

    15:52 08.08.2026

  • 135 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    ше си останеш анонимен завинаги!!!

    15:53 08.08.2026

  • 136 Съученик от с.Крушари

    3 0 Отговор
    Винаги е бил умен....още от помощното училище дето завърши заради баща си.Такова си ни е момчето.Цял депутатин стана...

    15:54 08.08.2026

  • 137 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Този е":

    Ааа,колега за най мразен политик в България,много боклуци се натискат,не само Шиши.Мисля,че най дълго се подвизава на това място Дебелия Ал.Докато си отвори лайнопръскачката и омирисва всичко.От трибуната на НС омерзи всичко,каквото може да се омерзява,включително и Вапцаров и Русия..И после над 30 години като ненаситна въшка само смучи.С нещастното си Шуменско образование все аташе,посланик,пак посланик,пак депутат,Евродепутат.Само погледнете мишите му очички как щъкат,все дебне кого да оплюе и да напълни търбуха.В сравнение с него Шиши е едно невинно,розово прасенце,как да го намразиш.

    16:08 08.08.2026

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