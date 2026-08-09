Извънредна сводка: Пътна обстановка, пожари и трафик в БГ

Неделният ден започва с усложнена обстановка в цялата страна. Силният летен туристически поток, съчетан с високи температури и опасност от локални пожари, изисква повишено внимание от шофьорите и туристите.

Към 8:00 часа на 9 август държавните институции излязоха с последни оперативни данни.

Тежка равносметка от КАТ и Пожарната

Черната статистика по пътищата продължава да расте. По данни от денонощния бюлетин на МВР, през изминалото денонощие в страната са регистрирани 32 тежки катастрофи. В резултат на инцидентите трима души са загинали, а други 37 са ранени с различна степен на наранявания. От Пътна полиция напомнят, че от началото на годината броят на жертвите на пътя е по-висок в сравнение със същия период на изминалата година.

Огнеборците също са работили на пълни обороти поради продължаващите горещини. Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на общо 180 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 141 пожара. С преки материални щети са възникнали 21 пожара, а без нанесени материални щети (предимно сухи треви, храсти и отпадъци) са регистрирани 120 пожара.

Ограничения на АПИ и трафик по границите

С цел облекчаване на трафика в края на уикенда, Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация. В неделния ден, от 16:00 до 20:00 часа, се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по ключови направления, включително по АМ „Струма“ и път I-1 в посока от ГКПП „Кулата“ към София. Алтернативният обходен маршрут за ТИР-ове е през Симитли – Гоце Делчев – Кулата. В следобедните часове, при температури над 35°C, камионите над 20 тона ще бъдат спирани в определени области, за да се предпази асфалтовата настилка.

Временно е затруднено движението по път II-21 Силистра – Русе в района на Тутракан поради тежко ПТП, като трафикът се пренасочва през градската улична мрежа.

Натоварено е преминаването през почти всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Интензивен е трафикът на изход за леки автомобили на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ към Гърция, както и на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на границата с Турция. На българо-румънската граница при Дунав мост Русе и Видин също се образуват колони от изчакващи автомобили.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба съобщава, че сутрешните условия за туризъм в планините са добри, но времето крие сериозни рискове. Очаква се топло лятно време с температури по върховете около 20 градуса, а в ниските планински части – до около 30 градуса.

Метеоролозите обаче предупреждават, че в следобедните часове атмосферата над планините ще стане изключително неустойчива. Очакват се локални купесто-дъждовни облаци, краткотрайни валежи, силни гръмотевични бури и опасност от градушки. Спасителите съветват туристите да приключат с преходите преди обяд и да избягват открити била и високи върхове втората половина на деня.