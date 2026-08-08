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Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви

Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви

8 Август, 2026 12:26 9 215 310

  • дрон-
  • българско въздушно пространство-
  • взрив

Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, но в момента там се намират наряди от "Гранична полиция", МО, които в момента установяват какъв е типът на дрона

Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев съобщи на брифинг в Министерски съвет за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство.

"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.

"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейския наряд. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, но в момента там се намират наряди от "Гранична полиция", МО, които в момента установяват какъв е типът на дрона", каза още Радев.

Премиерът увери, че районът е отцепен, няма поражения по хората и инфраструктура. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран, нито в нашето. "Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон. В момента са взети мерки в района, ще установим типът на дрона, в резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния - бяха свалени три дрона и ние реагирахме веднага", обясни той и допълни, че Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този район.

Радев уточни, че вече имат снимков материал от дрона, но не могат все още да кажат какъв е типът. "Не е дрон играчка, това е по-голям дрон, по данни на граничните служители се е чул силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива. Има указания от нас до всички ведомства, засилена е охраната, там, където имаме способности за противодронова защита, те са активирани", обясни премиерът.

Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението, а след този инцидент ще пребазират сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата в Румъния.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че до 31 юли въздушното ни пространство се е охранявало от МиГ-29. "От 9:00 на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния, усилихме наблюденията на въздушното пространство с разполагане на допълнителни сили и средства", обясни военният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    104 165 Отговор
    Радев, чии е Крим?

    Коментиран от #11, #18, #31, #35, #49, #84, #89, #105, #121, #123, #124, #231, #253, #262, #298

    12:27 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Русодебил

    61 156 Отговор
    Жужака медведев каза, че щял да изпрати към територията една Сарма и щял да изтрепе сумати русофили!

    Коментиран от #63

    12:28 08.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    228 13 Отговор
    Дронът е бил с ИИ! Осъзнал е къде се намира и се е самовзривил от ужас!

    Коментиран от #10

    12:28 08.08.2026

  • 5 жълт парцал

    167 34 Отговор
    и тролската ферма на Мирчев да стартира сега.
    ПП Де Би Ли

    12:29 08.08.2026

  • 6 Румъния

    97 15 Отговор
    Реши да спестява от Ф-16

    12:29 08.08.2026

  • 7 Мунчо Фуражката

    127 78 Отговор
    гледа като напикано мушкато!

    Коментиран от #12, #19, #219

    12:29 08.08.2026

  • 8 Поздравления от аятолаха

    110 33 Отговор
    За съюзниците смели

    12:29 08.08.2026

  • 9 ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ

    210 40 Отговор
    Хранете бандерите по морето.

    Коментиран от #208

    12:30 08.08.2026

  • 10 Лопата Орешник

    91 6 Отговор

    До коментар #4 от "Лопата Орешник":

    Пропуснах да споделя, че преди ИИ да взриви дрона е откраднал лично песента на Лиана! Може да се е самовзривил и от тегоба, песента е кахърна!

    12:30 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И за теб да има компрометирани материали

    65 18 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо Фуражката":

    И ти ще гледаш уплашен

    Коментиран от #223

    12:30 08.08.2026

  • 13 Ха ха ха

    76 70 Отговор
    В Румъния Ф16 свалиха три дрона. В България - некадърници. Пълна излагация. Рублен отказа поръчката за радари от Франция и всеки път други са му виновни.

    Коментиран от #38, #188

    12:31 08.08.2026

  • 14 Генерал Аугусто Пиночет

    78 29 Отговор
    Почва се,да пращат още и да се затрива тая бананова република

    12:31 08.08.2026

  • 15 РУСКАТА АРМИЯ

    116 44 Отговор
    Пак ще ни спаси от тези нападения.

    12:31 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганчо, Ганчо

    82 53 Отговор
    Мунчо ви вкара във война.

    12:32 08.08.2026

  • 18 Асгард

    161 46 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Според теб, чии е Крим? Последния забелязан флаг там е бил руски! Следователно Крим е руски! Според обществото, което даде пълно мнозинство на Радев също! Нещо друго ако не ти е ясно, розово пони, може с Мирчев да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас!

    Коментиран от #29, #79, #199

    12:33 08.08.2026

  • 19 По точно

    66 26 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо Фуражката":

    Като уплашен заек

    12:33 08.08.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    49 43 Отговор
    Да здраствует Москва - нашата Матушка !!!

    12:33 08.08.2026

  • 21 Учете се БА

    41 13 Отговор
    Която армия има дронове стотици с ИИ той е силен самолетите са скъпи със скъпи боеприпаси а БТР артилерия у войници това са морално остаряло инструменти в военното дело незнам закупува БА Фки от които само производителя печели????

    12:34 08.08.2026

  • 22 Абсурдистан

    84 16 Отговор
    Брифинга на мамника показа колко зле са журналите с материала и продължават да задават безмислени въпроси. Бих им предложил , след като управляващите казаха че въздушното ни пространство зе защитава с МиГ-29 и ракети, следните въпроси:
    - Как МиГ-29 засича и унищожава дронове?
    -Какви ракетни комплекси за борба с дронове изполсваме?
    Много съм любопитен да чуя отговорите!

    Коментиран от #46, #71

    12:34 08.08.2026

  • 23 Овчар

    67 21 Отговор
    Това са невидими разузнавателни дронове след като изпратят необходимата информация се самоубиват..! Каквото е писано да става ще стане през зимата..! Руснака може да е добър но ако няма други опции може да е безпощаден .! Отделен факт е че има много дронове с магнит залепени и заспали по инфраструктурни пътища на енергия..!

    12:34 08.08.2026

  • 24 ДРОНА

    78 5 Отговор
    "приятелски" ли е
    или руски????

    Коментиран от #61, #168

    12:34 08.08.2026

  • 25 Ха ха ха

    14 22 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Географията не ти е силна страна. Сигурно имаш двойка в училище.

    Коментиран от #59, #68, #96

    12:34 08.08.2026

  • 26 Терористичната държава Украйна

    120 35 Отговор
    Вече извършва терористични операции в България.

    Коментиран от #30

    12:34 08.08.2026

  • 27 Сега

    115 11 Отговор
    Се почва маратона по нашите телевизи.. Всички "експерти" вече са се наредили на опашката за да облъчват зрителите в следващите 3 дни. Урсула и Кая и те вече са яхнали "Фламинго"-то и пътуват насам за безплатната реклама!

    12:34 08.08.2026

  • 28 СЛАВАТА НА ОКРАИНЕ

    41 52 Отговор
    Поредната голяма военна победа на Зеленски. Слава.

    12:36 08.08.2026

  • 29 Ганя Путинофила

    29 49 Отговор

    До коментар #18 от "Асгард":

    Ама тя и тази територия, която населяваш, беше турска!
    Защо не я върнеш на пашата?

    Коментиран от #34, #36, #48, #67

    12:36 08.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 4566

    13 39 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Руски

    12:36 08.08.2026

  • 32 Анализ

    73 3 Отговор
    Ужас десет дена само за това ще се говори!

    Коментиран от #179

    12:37 08.08.2026

  • 33 шаа

    97 8 Отговор
    за пореден път еугленски атакува страна на нато, сега "експертите" са се събрали да решават как да изкарат дрона руски

    Коментиран от #110

    12:37 08.08.2026

  • 34 Браво за отговора

    21 61 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    Наистина тези русодебили са най големите дебили на света. Имат 2 клетки в кратуната.

    12:37 08.08.2026

  • 35 На този

    45 12 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    който го притежава. Толкова ли си Неук че не знаеш собствеността на руската федерация.
    Зеленият с двете бели линии го освобождава от 2014 година всеки ден в посока на запад

    12:38 08.08.2026

  • 36 Лопата Орешник

    42 9 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    Преди това е била българска, калъф!!

    Коментиран от #43

    12:38 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не само това

    14 24 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха":

    Отказа и да се включи в коалицията за отбрана.

    12:38 08.08.2026

  • 39 леле мале,

    16 46 Отговор
    Започва се, копейките да се стягат и да се настаняват отсега на фронта който сами си харесат, докато Путин не ги е запратил в Украйна.

    12:39 08.08.2026

  • 40 РАДЕВ МАСОНА

    30 18 Отговор
    Да пали ф-ката и да ходи да защитава НА НАТЮ ФЛАНГА И ШЛАНГА.

    12:39 08.08.2026

  • 41 Няма да съ плаушите

    41 8 Отговор
    НАТЮ ви пази

    12:40 08.08.2026

  • 42 АГАТ а Кристи

    4 17 Отговор
    37 - гумата... 🤣.
    Явно що е българско - всичко е руско 😭

    12:40 08.08.2026

  • 43 Ганя Путинофила

    13 33 Отговор

    До коментар #36 от "Лопата Орешник":

    Преди това беше византийска, калъф! Връщай се в североизточен Афганистан, откъдето си дошъл по мнението на всички историци!

    Коментиран от #163

    12:41 08.08.2026

  • 44 Абее...

    44 12 Отговор
    100 метра навътре "в" българската граница от посока Румъния е някъде в Дунав бре мишки. Кви глупости дрънка тоя Радев. Да не са ударили Беляне случайно

    Коментиран от #150, #196

    12:42 08.08.2026

  • 45 ЧИЧО РУМЕН

    25 14 Отговор
    Ни вкарва във войската на британците в Новорусия.

    12:42 08.08.2026

  • 46 АГАТ а Кристи

    8 24 Отговор

    До коментар #22 от "Абсурдистан":

    От петолъчници НЯМА ДА ГИ ЧУЕШ !!!

    12:43 08.08.2026

  • 47 Тоцорев

    12 46 Отговор
    Това е правиславен дрон на просия. Путлероидите веднага да му се поклонят

    12:43 08.08.2026

  • 48 миме

    19 8 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    явно много обичаш да те думкат анадолските м.фи

    Коментиран от #52, #56

    12:43 08.08.2026

  • 49 Анти-Бот

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    а Одеса?

    12:44 08.08.2026

  • 50 Ьонеков

    10 45 Отговор
    Квичите ли путлероиди??до един в сибир мръ.сни мър.ши

    Коментиран от #70

    12:44 08.08.2026

  • 51 Да беее,

    45 5 Отговор
    регистриран бил от "Гранична полиция" в Румъния. А що те не са го свалили? А?

    Коментиран от #134

    12:45 08.08.2026

  • 52 Ропопев

    5 33 Отговор

    До коментар #48 от "миме":

    Ручаш ле резани чеченски салами ма. Путлероидна гнас.

    12:45 08.08.2026

  • 53 И ние трябва сега

    16 9 Отговор
    да атакуваме Румъния

    12:46 08.08.2026

  • 54 Питане

    10 16 Отговор
    Тия китки пред муня - белег за ориентацията му ли са ???

    12:46 08.08.2026

  • 55 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    71 7 Отговор
    Впиянчените русофобни олигофрени най-после се сетиха, че България трябва да притежава ПВО.

    По въпросите за липса на ПВО в България, отправяйте всичките си въпроси към лицето Тодор Тагарев,
    който в ролята си на министър на отбраната на Р. България раздаде всичките зенитни
    ракети на Украйна.

    Коментиран от #106

    12:46 08.08.2026

  • 56 Ганя Путинофила

    8 34 Отговор

    До коментар #48 от "миме":

    Явно много обичаш да те клатят руските пияндури.

    12:46 08.08.2026

  • 57 ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ

    39 5 Отговор
    Най-накрая ни, нахранени ни опазени.

    12:46 08.08.2026

  • 58 Украйна ни напада

    39 7 Отговор
    Ще се задейства ли чл.4 или някакъв член за този украински дрон

    12:46 08.08.2026

  • 59 Ха ХаХа

    21 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Иди през Киев в Крим, ако обичаш....

    12:47 08.08.2026

  • 60 Миньоро

    38 10 Отговор
    Време е всички украинци пребиваващи на територията на ЕС да бъдат екстрадирани незабавно в родината си за да бъде победен агресора и да се свърши тази мъка с дроновете. Това са няколко милиона души и ако грабнат по една лопата 🪏 ще изгонят руснаците отвъд Крим.

    Коментиран от #95

    12:47 08.08.2026

  • 61 Дрона

    62 7 Отговор

    До коментар #24 от "ДРОНА":

    е украински. Правят всичко възможно да ни вкарат в конфликта, за да се разрасне до Европейска война. Та дори и до трета световна

    Коментиран от #65

    12:47 08.08.2026

  • 62 Много гнусна

    33 9 Отговор
    Румънска провокация. Тва е щото откраднахме зъбите на дунавският мамот

    Коментиран от #99

    12:48 08.08.2026

  • 63 Трол-бедолага..

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    събирам стотинки за кафе от машината на ъгъла, гледам лошо минувачите, чакам оферти..

    12:48 08.08.2026

  • 64 Удари русораста с лопатеЕто!

    6 26 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #177

    12:48 08.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Телефон

    12 32 Отговор
    По последни сведения дронът е руски тип "Геран -2".

    12:49 08.08.2026

  • 67 Когато

    11 7 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    Турция я върне на Гърция

    Коментиран от #78

    12:49 08.08.2026

  • 68 Хохо Бохо

    52 7 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Последно като учих география такава държава украйна нямаше, даже и в учебниците по история нямаша. От колко години салохохлите имат валута?

    12:49 08.08.2026

  • 69 ДЕСА ВЕВЕЕСА ОЧАКВАЛА

    13 7 Отговор
    Члена да се задейства най-после

    12:49 08.08.2026

  • 70 Мн ХГ ъх

    7 30 Отговор

    До коментар #50 от "Ьонеков":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    12:49 08.08.2026

  • 71 Тези въпроси

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Абсурдистан":

    ИИ ли ти ти написа или твоят ти е бил достатъчен?

    12:49 08.08.2026

  • 72 Скоро и Иран ще ни прати честитка

    48 9 Отговор
    Фашистите от Украйна ни пращат дронове тунинговани и маркирани като руски!

    12:50 08.08.2026

  • 73 Румънците ни атакуваха

    29 8 Отговор
    Може и в Добруджа да навлязат сега като е пресъхнал Дунава

    12:50 08.08.2026

  • 74 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    15 58 Отговор
    Путин е враг на всеки нормален, свободен човек. Той е олицетворение на абсолютното зло, което трябва да бъде изкоренено.
    ​Борбата срещу Путин, борбата срещу режима на Путин, е част от глобалната война между силите на свободата и тиранията.
    ​Украинският фронт е нейният най-важен фронт. В реалност тази фронтова линия преминава през цялата планета — от Тайван до Куба.
    ​Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока на световното развитие.
    ​И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин.
    ​Руската история ясно показва, че промяната е възможна само след военно и геополитическо поражение.
    ​Ето защо днешната помощ за Украйна — борбата за нейната победа и за поражението на Русия — е опит да се създадат условия Руската империя, след нейния неизбежен разпад, да се трансформира в държава, която ще бъде част от свободния свят в неговото съперничество с китайската хегемония

    Коментиран от #87, #155, #306

    12:50 08.08.2026

  • 75 Къде е Калфин да ни успокои

    47 3 Отговор
    Районът бил отцепен. Глупости. Пак добре ,че не е ударил компресорната станция. Но в бъдеще никакви проблеми дрон да удари където си поиска на фронтовата територия. Никакво отцепване няма да помогне. Все пак гранична полиция е регистрирала шум от дрона. Постижение велико. Добре ,че не ги е ударил докато са се ослушвали какво им бучи в ушите.

    12:50 08.08.2026

  • 76 АГАТ а Кристи

    17 16 Отговор
    Дрона е изпратен с благословии от оня, дето червенокосата бивша говорителка, гордееща се, че е потомствен комунист, ничком падна в краката му и го целива къде ли не !

    12:51 08.08.2026

  • 77 Кво толкова

    13 28 Отговор
    И какво толкова! Това е православен дрон. До вчера Радев и Йотова целуваха ръка на полковник Гундяев, а сега мрънкат заради дроновете му.

    Коментиран от #85

    12:51 08.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ха, ха, ха...

    7 24 Отговор

    До коментар #18 от "Асгард":

    Той и сега е руски, само дето не мога да си обясня защо руснците толкова много не го харесват, че се изнасят на бегом от там. Включително и щабовете на военния флот.

    12:52 08.08.2026

  • 80 Аре да бухат Безмер

    21 7 Отговор
    Че ни писна да чакаме

    12:52 08.08.2026

  • 81 Гост

    38 9 Отговор
    Провокация, Русия никога няма да нападне България. Кой има интерес........?????

    Коментиран от #102, #152, #200

    12:52 08.08.2026

  • 82 усс.ран русофил

    9 18 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    12:52 08.08.2026

  • 83 кРадев е руско-турска марионетка !

    11 19 Отговор
    Остават два, май-много три дни преди Румен Радев да подари Пловдивския панаир на съветската олигархия.
    По БНТ и bTV все още не са публикували нито дума по темата ...

    12:52 08.08.2026

  • 84 идиоти вън

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Чий е дрона не е ли на Украйна а?!?!?

    Коментиран от #90

    12:52 08.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Спец

    43 4 Отговор
    Зеленото наркоджудже дупе дава да ни вкара във война с Русия.

    12:54 08.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 А ГДЕ

    26 2 Отговор
    Кая Калас

    12:55 08.08.2026

  • 89 На майка ти

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Тръстиката...

    Коментиран от #92

    12:55 08.08.2026

  • 90 Още един сбъркан русодебил

    8 22 Отговор

    До коментар #84 от "идиоти вън":

    Дрона може да е всякакъв! Кой започна войната?

    12:55 08.08.2026

  • 91 Нали се сещаш

    34 3 Отговор

    До коментар #65 от "Още един русодебил":

    евентуално, де..., че Путин не се е събудил на 24.02. и си е казал - абе я да взема да я нападна тая Украйна, хей така, от скука...
    Крушката си има опашка, не мислиш ли...!?

    Коментиран от #98

    12:55 08.08.2026

  • 92 Не се напрегай в тая жега

    4 4 Отговор

    До коментар #89 от "На майка ти":

    ще спукаш некоя вена

    12:56 08.08.2026

  • 93 ЗЕЛЕНСКИ КАТО СЕ НАШМЪРКА

    32 6 Отговор
    Фърга дронове навсякъде. Наркоман майна.

    12:56 08.08.2026

  • 94 Радев Радев, пуйко

    22 7 Отговор
    Не било дрон играчка, това било по-голям дрон.... по голяма играчка а? И той ако се е взривил дали въобще части ще намериш ? ..... ама такива тъпотии се пишат и говорят че верно съвсем ще се смахнем

    12:58 08.08.2026

  • 95 Напротив

    9 25 Отговор

    До коментар #60 от "Миньоро":

    Рушляците трябва да бъдат изгонени.

    12:58 08.08.2026

  • 96 дърт комуняга

    11 7 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха":

    Абе болшевик сталински, премълчавш, че тая държава я е създал Сталин!!!

    12:58 08.08.2026

  • 97 Румен

    11 4 Отговор
    Слънчогледа му е бил по симпатичен от нашия Парламент. Следващия път слънчогледа ще бъде обран и ……….знае ли се. Може би ще отърве народа от вратовръзките

    12:59 08.08.2026

  • 98 Още един русодебил

    13 11 Отговор

    До коментар #91 от "Нали се сещаш":

    Да, така е. Путин още 2008г. в Мюнхен ясно заяви, че разпада на СССР е катастрофата на 20 век и каза какво мисли да прави!
    Така, че да, не започна всичко от 2022, а много по рано.

    12:59 08.08.2026

  • 99 Ами да

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Много гнусна":

    Другата част е в музей в Румъния

    13:00 08.08.2026

  • 100 бушприт

    18 5 Отговор
    Значи войната започва. ЮЕс няма да ни защитават,само приказки въртят.Дупе да ни е яко!

    13:01 08.08.2026

  • 101 Бит русораст

    3 16 Отговор
    На оружжие братя русорасти!!!

    13:01 08.08.2026

  • 102 смях в залата

    14 5 Отговор

    До коментар #81 от "Гост":

    Чети историята колко пъти сме нападани от руснаците

    13:01 08.08.2026

  • 103 Исторически парк

    17 10 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ИДАТ!

    Коментиран от #119

    13:02 08.08.2026

  • 104 нахлуване и взривяване на дрон

    6 2 Отговор
    и ще го намерят ама нанай .... пълни глупости.

    13:02 08.08.2026

  • 105 Радев

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    На Русия, а чие е Косово?

    Коментиран от #113

    13:02 08.08.2026

  • 106 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #55 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    На то то ни пази, ес ни храни, Как-то казаат руснаците, "който черпи девойката, той и танцува с Нея"

    13:03 08.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Дръпнало му се е

    16 5 Отговор
    Гувното на Радев
    Абе не разбрах, кой го е свалил дрончето.

    Коментиран от #181

    13:03 08.08.2026

  • 109 Щом не са го Засекли !

    7 3 Отговор
    Толкова И !

    Ще засекат !

    Следващите !

    За какво ли им са Тези Миг - ове ?

    13:04 08.08.2026

  • 110 напротив

    8 17 Отговор

    До коментар #33 от "шаа":

    Дронът е руски, а сега се чудят как да замажат истината.

    Коментиран от #206

    13:04 08.08.2026

  • 111 Бай онзи

    20 4 Отговор
    Когато дрон навлезе в румънското въздушно пространство,на 100 метра го засичат,а сега е минал през югоизточна Румъния и никой не го е видял.

    13:05 08.08.2026

  • 112 Възpожденец 🇧🇬

    13 26 Отговор
    Нямам обяснение защо българите така обичат да мразят.
    Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
    Мразят гърците.
    Мразят турците.
    Мразят румънците.
    Мразят албанците.
    Мразят сърбите.
    Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
    Мразят евреите, не знам за какво.
    Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.

    Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
    Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
    И не знаят защо мразят.
    Някой ги е дресирал като животни.
    Преди 80г. българите не мразиха.
    Приеха арменците, спасиха си евреите.
    В България ЦЪРКВАТА беше жива.
    Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
    Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
    Моралният компас работеше безотказно.
    КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
    500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
    До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
    Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.

    Коментиран от #117, #151, #156, #166, #189, #224

    13:05 08.08.2026

  • 113 Милошевич

    4 17 Отговор

    До коментар #105 от "Радев":

    Косово си беше сръбско но руснаците избягаха от Югославия като бити русорасти.

    13:05 08.08.2026

  • 114 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ

    24 6 Отговор
    Пращат дронове и правят провокации в България.

    13:06 08.08.2026

  • 115 Фют

    11 2 Отговор
    И това след новината за строг контрол върху вноса на слънчоглед от Украйна!?
    А Sunflower на Elizabeth Arden, безопасен ли е?
    А слънчевия тен, а мазното олио?

    13:06 08.08.2026

  • 116 Бай онзи

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН":

    Или като този разбойник??

    13:06 08.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Хмм

    5 0 Отговор
    на 20 км от Добрич

    13:07 08.08.2026

  • 119 Чиба интернет пос.ерко

    4 5 Отговор

    До коментар #103 от "Исторически парк":

    Чиба!

    Коментиран от #228

    13:07 08.08.2026

  • 120 АГАТ а Кристи

    7 13 Отговор
    "другарите" се страхуват като дявол от тамян от иранска ракета, но руските дронове ги посрещат на "Дунав мост" с хляб и сол и кръшни хора и ръченици, включително и казачок !

    13:07 08.08.2026

  • 121 Ядосан

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    На баба ти.

    13:08 08.08.2026

  • 122 НАТОпорчен

    6 29 Отговор
    Московската наглост няма граници! Сега ще се види кой е българин и кой е руски агент на влияние! Умиращият режим на Путлер се опитва да сплаши първо най- податливите за това държави! За съжаление, България е най-слабото звено на южния фланг на НАТО! Тук отдавна има сериозна пета колона, която работи за интересите на Москва! При приемането на поредния пакет със санкции срещу Московията, правителството на Радев не се поколеба да застане в защита на агента на КГБ Гундяев (сега московски патриарх) и няколко руски олигарха. Как да не се окуражи Московията да прати някой дрон за дисциплиниране на задунайската продажна клика, която управлява България?

    Коментиран от #127, #133, #161

    13:08 08.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Петрич

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Руски

    13:09 08.08.2026

  • 125 Олеееее

    27 4 Отговор
    Сега ще изпълзи Външната ще почне да чупи стойки, врясъци, драми ..после пък в Брюксел некоя дикларацийка как и що.... А да ги питам аз от тва НАТО, как точно тази играчка над цяла Румъния уж е прелетяла? А?

    13:09 08.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Без име

    3 3 Отговор

    До коментар #122 от "НАТОпорчен":

    Спечели 0,07 евро.

    13:10 08.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 НИЩО МУ НЯМА

    10 9 Отговор
    ЧОРАПЕ
    ВИДЯЛИ КО НАПРАВИ КАТО
    ПРИЮТИ ЦИСТЕРНИТЕ НА АМЕРИКАНИЯ
    МОЛЛИТЕ ОТВРЪЩАТ НА ИМПЕРИЯТА☝

    13:10 08.08.2026

  • 130 смях в залата

    8 18 Отговор
    Щом чичо Румен увърта какъв е дрона значи е руски. Сега изработват хипотези как да го изкарат някакъв друг или неизвестен. Истината ще я разберем от Румънците.

    Коментиран от #137

    13:11 08.08.2026

  • 131 ТЕРИТОРИЯТА Е ГРЪЦКА, КРИМ СЪЩО Е ГРЪЦКИ

    6 16 Отговор
    РУСОФИЛИТЕ ДА СЕ ВРЪЩАТ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН АФГАНИСТАН, ОТ КЪДЕТО СА ДОШЛИ, ПО МНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ РУСКИ И СВЕТОВНИ УЧЕНИ!

    13:11 08.08.2026

  • 132 И какъв да е..

    13 2 Отговор
    Украино чуждестрански т.е. натювски....

    13:12 08.08.2026

  • 133 РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 11 Отговор

    До коментар #122 от "НАТОпорчен":

    Щял да бяга в Русия.

    13:12 08.08.2026

  • 134 Щото сме

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Да беее,":

    в Шенген. И е вътрешна граница, само са му записали номера и данните. И са си прибрали такса "Преминаване"

    13:13 08.08.2026

  • 135 Сега ще го натоварят с фентанил

    9 1 Отговор
    И ще го пратят на Украйна

    13:13 08.08.2026

  • 136 Изглеждаше

    10 3 Отговор
    притеснен Радев. А главнокомандващият рече ли нещо по въпроса, или се готви да поведе армията в бой? Радев спешно трябва да преосмисли кандидатурата за президент.

    13:13 08.08.2026

  • 137 Хмм

    18 2 Отговор

    До коментар #130 от "смях в залата":

    за ракетата, която взриви пристанището в Констанца, румънците казаха, че е украинска, ама Русия била виновна

    13:14 08.08.2026

  • 138 Ммм

    12 4 Отговор
    Е как какъв е дрона естествено че Руски каза Урсула.

    13:14 08.08.2026

  • 139 Васил

    9 1 Отговор
    Нашите просто са го изгледали как рее в небесата!

    13:15 08.08.2026

  • 140 Здраствуйте братушки

    8 19 Отговор
    Благодарим ви братушки!!! Следващия път го пратете върху един блок с русофили, да им дойде акъла в главата.

    13:15 08.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ПОЧНА СЕЕЕМАМИЦАТАВИИИИ

    13:16 08.08.2026

  • 143 анализ

    18 3 Отговор
    Сигурен съм, че след разпита дронът ще признае, че е руски, че лично Путин му е поставил задача да се взриви на граница с Румъния, за да ни скара (понеже всеки ще вика - ти защо не го свали?), че нарочно е избрана слънчогледова нива, за да провали износът ни на олио, че нарочно е пуснат ниско, за да компрометира ПВО-то на Нато, че Путин е бързал да компрометира и нашите Миг самолети, като неспособни да се борят с дронове, че най-вероятно на мястото на взрива ще намерят непокътнат хартиен лист с надписи - "Здраствуйте братушки" и "Из России с любовью"

    13:16 08.08.2026

  • 144 Пълен фейк е всичко

    3 3 Отговор
    виртуална реалност

    13:17 08.08.2026

  • 145 Хмм

    16 3 Отговор
    йотова главнокомандващата поздравява МО че реагирали светкавично, дронът се взривил, никой не го засякъл, тя доволна и щастлива

    13:18 08.08.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Укротрола има скоротечен рак.

    5 2 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    13:19 08.08.2026

  • 148 зелен ски нагъл

    17 1 Отговор
    Да не би да искате да вярваме , че руснаците използват украински дронове за да ги взривяват на натовска територия.
    НАТО , ако Украйна БОМБАРДИРА натовска страна , какво следва . На Зеленски навярно му е позволено това?

    Коментиран от #291

    13:19 08.08.2026

  • 149 Факт

    10 2 Отговор
    А, бе тези дронове летят под радарите. Ще ги хванете, ама некой друг път.

    Коментиран от #169

    13:20 08.08.2026

  • 150 12345

    12 0 Отговор

    До коментар #44 от "Абее...":

    При Кардам границата е сухопътна. Какъв Дунав?

    13:20 08.08.2026

  • 151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Тоя чаршаф е Целия грешен поради само една простичка причина. Коммунизма свърши преди 35 Години, събуди сееееее.
    След края на коммунизма българите НИКОГО НЕ МРАЗИХА!!!!
    ДЕМОКРАЦИЯТА, ПРИМЕНИ ВСИЧКО.

    Коментиран от #185

    13:21 08.08.2026

  • 152 Гост 2.72

    7 14 Отговор

    До коментар #81 от "Гост":

    Русия многократно ни е нападала.
    Още през 968 г княз Светослав I напада България и опожарява десетки градове и крепости в северна България. Връща се с втори поход през 971г. Напада ни в гръб и опожарява столица. Руското присъствие прераства в жестока окупация с масови екзекуции на български боляри и граждани, като стига до Пловдив. Това е основната причина за отслабването на България и падането под византийско робство.
    На 15.10.1915 Русия ни обявява война. Обстрелвана е Варна, Балчик. Руснаците нахлуват в Добруджа и са разбити от ген. Колев при Кочкарел и Тутракан.
    През 1944 г. СССР ни обявява война, окупира България, изнася златния резерв, архива, установява марионетно правителството и избиват над 30 хил интелектуалци, фабриканти и политици.

    Коментиран от #173, #174

    13:21 08.08.2026

  • 153 Уплашена куфейка

    2 2 Отговор
    Щъъ съъ мриеееее

    13:21 08.08.2026

  • 154 Като ни запукат

    3 3 Отговор
    от вси страни, на кой господ ще се кланяме? Дано се смилят над нас-просто смъртните и старите приятели от югоизток и братята от североизток.

    13:21 08.08.2026

  • 155 Добронамерен

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    И Д-р Гълъбова не може да ти помогне, много си зле.

    13:21 08.08.2026

  • 156 Математически

    10 0 Отговор

    До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":

    гений си! Я сметни на колко години са израсналите през комунизма? И колко годишни са тези мразещите? И ти като Бойко, предишните са ти виновни!

    13:21 08.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 На дунава с погачите

    8 4 Отговор
    Даже и корабче дронче ще посрещнем само петолъчка да има и да ни асвабади

    Коментиран от #162

    13:22 08.08.2026

  • 159 55 от Козлодуй

    7 10 Отговор
    На всички е ясно , че дронът е руски. Сега ще разследват, докато забравим .

    13:22 08.08.2026

  • 160 Янко

    8 1 Отговор
    Значи трябва пак всички фенове на зеле да извикат слава на Украйна и да засилят помощите за укровермахта

    13:23 08.08.2026

  • 161 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "НАТОпорчен":

    аууу якия евр@с, ти , що си още тука , а не си у домбас

    13:24 08.08.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Лопата Орешник

    12 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ганя Путинофила":

    Ей , родоотстъпник! Мило и драго ще дадеш България да не е на българите!

    Коментиран от #217

    13:24 08.08.2026

  • 164 Чакаме С ПАГАЧИ

    5 4 Отговор
    Дунав е много лесен за минаване пак омесихме че последните мулясаа но дали БЛАТУШКИТЕ им е до нас точно сега🙄

    13:25 08.08.2026

  • 165 Братя и сьостри?!

    9 2 Отговор
    Този дрон е дошъл да ни " асвабаждава ", но като видял "МААЛАТА ", се е гръмнал от мъка....

    13:25 08.08.2026

  • 166 Попов

    8 13 Отговор

    До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Комунягите русофили в България създадоха през насилие и убийства, страна, в която идиотите вярваха в щастливо бъдеще, но успоредно с това добавиха още един грях - те създадоха биологично наследство, което сега вярва в щастливото минало!
    Комуниzмът е зловещ социален експеримент, който доказано не работи. Но те нямат намерение да се откажат от ролята си на господари на цяла България. Още седят в образованието и не позволяват да бъде реформирано!

    13:25 08.08.2026

  • 167 Мухахаха

    8 1 Отговор
    Окраински е

    13:26 08.08.2026

  • 168 Дръта чанта

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "ДРОНА":

    Окраински

    13:26 08.08.2026

  • 169 Не е баш така

    3 1 Отговор

    До коментар #149 от "Факт":

    "Съвременните трикоординатни (3D) радари могат да засичат нисколетящи обекти на височина от 0 до 1000 метра над земната повърхност, като специализираните тактически системи за борба с дронове улавят цели на едва 10 до 50 метра височина."

    Коментиран от #190

    13:27 08.08.2026

  • 170 Укротрола има скоротечен рак.

    2 1 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    13:27 08.08.2026

  • 171 да се изпрати нота до румъния

    1 1 Отговор
    и ако не спрат да пращат дронове , да ги напада българската армия с цялата си мощ

    13:27 08.08.2026

  • 172 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    15 1 Отговор

    До коментар #157 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Цитат:
    " Попадналата информация в ръцете на американското разузнаване за предстоящи провокации се оказва истина и това, което става е само част от онова, което предстои!"

    - - -
    От кога евтините тpoлове на Ивайло Мирчев имат достъп до секретната информация на ЦРУ?

    13:27 08.08.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #152 от "Гост 2.72":

    И Англия и Франция и Румъния и Гърция и Сърбия са ни нападали и бомбардирали. И САЩ - също, като жертвите са много повече от руските обстрели на Варна.
    А за убитите """ Интелектуалци"""-30000 е пълна лъжа, количеството.И тогава след 1945гпо цяла Европа са осъждпли и избивали подръжници на нацизма.

    Коментиран от #182, #186

    13:27 08.08.2026

  • 175 хихи

    9 1 Отговор
    Дронът демократичен ли е или ДА|!?\

    13:27 08.08.2026

  • 176 Тъпанара

    7 0 Отговор
    Така и не се научихте да пишете конкретно, точно и ясно. Въобще четете ли някога какво сте написали? Явно толкова си могат мисирките и мисироците също.

    13:27 08.08.2026

  • 177 Е стига де

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Удари русораста с лопатеЕто!":

    Ще ти я навра таз лопата у г...зо

    13:28 08.08.2026

  • 178 Анонимен

    11 0 Отговор
    На един километър разстояние от "инцидента" е газовата станция "Кардам", част от Трансбалканския газопровод.

    13:28 08.08.2026

  • 179 До следващият

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Анализ":

    дрон.

    13:29 08.08.2026

  • 180 Гордиевский

    3 13 Отговор
    Преди началото на войната 80 % от украинските граждани в Източна Украйна искаха държавата им да остане в орбитата на Русия и бяха против интеграцията в ЕС. За благодарност Путин нападна страната им, изби синовете и мъжете им, разруши градовете им и превърна живота на останалите живи в ад. Такава путинска благодарност очаква и българските предатели путинофили. Дори към тях руснаците ще бъдат по-жестоки, защото повече от врага руснакът мрази предателя. Да му мисли Радев и партията му.

    Коментиран от #194, #204

    13:29 08.08.2026

  • 181 Юропа

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Дръпнало му се е":

    Той сам си паднал

    13:29 08.08.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Кога в Полша

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Са падали балистични ракети!?!

    13:29 08.08.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Чиба Рашка

    5 7 Отговор

    До коментар #151 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #192

    13:30 08.08.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    9 6 Отговор

    До коментар #157 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #191

    13:31 08.08.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Не просто мразят всички,

    5 3 Отговор

    До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ами са и много злобни, завистливи, подли към по- слабите и раболепни пред по- силните, егоисти - не са способни на никакви организирани масови действия, готови да предадат всеки, крадливи и не на последно място - нечистоплътни!
    Никъде в нормалния свят няма да видиш хора да плюят и секнат по улиците! И да хвърлят торби през терасите и в реките.

    Коментиран от #207, #214, #238, #239, #241

    13:31 08.08.2026

  • 190 забрави

    4 2 Отговор

    До коментар #169 от "Не е баш така":

    за радарите без значение колко са съвременни. Дроновете са направени от композитни материали, което сериозно намалява радарната им забележимост и нямат активно радиоизлъчване, което да ги издаде. Идват, свързшват си работата и това е. Очевидно целта на този дрон е бил газопровода, а кой удря по енергийната структура - рафинерии, петропроводи, газопроводи, танкери...

    13:32 08.08.2026

  • 191 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 6 Отговор

    До коментар #187 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    13:32 08.08.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Така

    7 0 Отговор
    и така е минал границата поне да беше стигнал Безмер и там да гръмне. Можеше и да стане някоя файда, а така всичко напразно.

    13:32 08.08.2026

  • 194 Именно заради

    7 0 Отговор

    До коментар #180 от "Гордиевский":

    Тези 80% изпратиха Десен сектор, Азов и останалите нацисти, след преврата в Киев

    13:33 08.08.2026

  • 195 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 14 Отговор

    До коментар #30 от "Всички, пишещи в подкрепа на Украйна":

    Ние не само пишем, подкрепяме нашите братя с пари, части за дронове от 3D принтери, облекло, генератори ...
    Всеки истински българин може да се включи според възможностите си.

    13:33 08.08.2026

  • 196 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Абее...":

    Дялал си че+кийка в часа по география, гиди перверзнико

    13:33 08.08.2026

  • 197 Мдаа

    6 6 Отговор
    Крайно време е зеления чорап лично да вдигне самолета и да свърши нещо полезно, стига е демагогствал.

    Коментиран от #242

    13:34 08.08.2026

  • 198 МАЛКО ПРЕДИ ТОВА ВИДЯХ КАК

    12 0 Отговор
    КАК ЛИЧНО ПУТИН ИЗБАЦА ДРОНА В ПОСОКА БАНКЯ !

    13:34 08.08.2026

  • 199 Крим

    1 21 Отговор

    До коментар #18 от "Асгард":

    ще е руски още няколко месеца. Единствената причина, поради която украинците не взривяват Кримския мост е, че по него руските заселници от последните 12 години панически се изнасят в Русия.

    13:34 08.08.2026

  • 200 като питаш, да ти кажа

    20 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гост":

    "Кой има интерес........?????"

    Точно от България всички проявяват интерес. Не случайно много пъти и при всеки удобен случай от България се отнемат територии и се подаряват на съседите. Така е образувана почти цяла държава (Румъния), каквато никога преди това не е съществувала, езика и писмеността дотогава на тази територия са били български, а до средата на 19 век в църквите се проповядва на църковнославянски (старобългарски). На Гърция са подарени Беломорска тракия и 52% от географската област Македония, дотогава населени от население предимно с българско самосъзнание. За Турция и Сърбия нама да коментирам. И всичко това е насилствено наложено на българите от всички онези (Велики сили), за които отправяш въпроса си, а не от местното население, което дълго време след това се е противопоставяло, но накрая основно чрез насилие е принудено да приеме. Никой не е съглсен на Балканите даима голяма и силна държава, която може самостоятелно да отстоява интересите си и да се налага другите да се съобрзяват с нея. Дори съвсем наскоро изникнаха още две нови държави, РСМ и Косово, каквито никога преди не са съществували

    13:35 08.08.2026

  • 201 Започна провокационното подгряване

    5 0 Отговор
    На 100 м. навътре от българо-румънската граница! На 100м?! Ей, как го изчислиха, само! Сещайте се. Сега ще настане водят на помиярите.

    13:35 08.08.2026

  • 202 Големия !

    4 0 Отговор
    Военен !

    Експерт !

    13:36 08.08.2026

  • 203 смях в залата

    2 11 Отговор
    Руски дрон като целта е била компресорната станция. Наближава зимата и искат да откъснат Украйна от достъп до газопреносната мрежа

    13:36 08.08.2026

  • 204 миме

    5 1 Отговор

    До коментар #180 от "Гордиевский":

    така е сичките предатели и шпиони на ми6 и цру кат тебе ше бъдете изклани до крак

    13:37 08.08.2026

  • 205 Няма съмнение

    4 12 Отговор
    Дронът е руски, подарък за резидента от агента Путин.Украинските дронове летят в обратна посока.

    13:37 08.08.2026

  • 206 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "напротив":

    Украйна е руска земя, с изключение на малки парчета от Полша, Унгария и Румъния. Следователно и дронът е руски.

    13:37 08.08.2026

  • 207 Манифестация

    10 0 Отговор

    До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":

    знаеш ли какво е? Говориш за масово организирани мероприятия. Или имаш предвид платените от чужди посолства протести? Или от чужди служби преврати?

    13:39 08.08.2026

  • 208 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ":

    Ако кажат открито, че е украински, ще се повдигне въпроса за всичката помощ - военна и хуманитарна, която България отделя за Украйна над 4 години вече...

    13:40 08.08.2026

  • 209 Аз аз

    9 0 Отговор
    Правителство пренасочва 3та Целодневна детска градина Добрич въоражени с прашки , че е доста вероятно по добре да се справят и да го уцелят още в Румъния

    13:41 08.08.2026

  • 210 Разликата

    5 3 Отговор
    Румънците вдигнаха цял изтребител ф16 и поразиха дрона във въздуха., ганьо само локализирал мястото на самовзривяването.

    Коментиран от #216, #246

    13:41 08.08.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Кеф

    10 0 Отговор
    Напълниха памперсите с дрон за $15 от Алиекспрес. Ами като паднат иранските ракети? Посерkовци.

    Коментиран от #225

    13:42 08.08.2026

  • 213 Аз аз

    5 0 Отговор
    Правителство пренасочва 3та Целодневна детска градина Добрич въоражени с прашки , че е доста вероятно по добре да се справят и да го уцелят още в Румъния

    13:42 08.08.2026

  • 214 Ганя Путинофила

    2 9 Отговор

    До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":

    Българите и себе си мразят!

    Коментиран от #251

    13:42 08.08.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Всъщност

    7 2 Отговор

    До коментар #163 от "Лопата Орешник":

    Не е родоотсстъпник : "Ганя Путинофила" си е турчин . Ама не ще на възродителна екскурзия в Турция . Във русофилска България му е добре .

    Коментиран от #257

    13:44 08.08.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо Фуражката":

    Единствения начин да нямат за вас такива материали е да не правите нищо компрометиращо!

    13:45 08.08.2026

  • 220 Град Козлодуй

    11 1 Отговор
    НАЙ МИ Е ДОБРЕ-КОГАТО УКРИТЕ СА ЗЛЕ!ВСИЧКИ УКРОПИ-В ДОНЕЦКИТЕ ОКОПИ!ДОКАТО НЕ СЕ УТИЛИЗИРА ТАЯ ТЕРИТОРИЯ-МИР НЯМА ДА ИМА!УДРИТЕ БРАТУШКИ ПО БАНДЕРСКАТА КРАТУНА!

    13:45 08.08.2026

  • 221 Аз съм веган

    3 7 Отговор
    Както винаги мунчо неадекватен

    13:46 08.08.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 малка грешчица

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "И за теб да има компрометирани материали":

    Коментар 219 беше за теб!

    13:46 08.08.2026

  • 224 Сбъркана работа

    8 5 Отговор

    До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не приписвай на българите черти, които има някаква маргинална част от обществото. Мразещи хора има във всички общества. Хейтър не е българска дума. Ние не нападаме други народи. Напротив, приютихме 100 х бежанци от войната в Украйна, изпратихме милиони помощи и спасители на пострадалите от земетресението в Турция, лекувахме изгорелите в дискотека в Македония...
    Не прехвърляй злото от медиите или троловете на Путин като национални характеристики. Българите сме състрадателен и добър народ. Ние много сме изстрадали от насилие и добре разбираме жертвите. Руският вирус "захватили", "уничтожили", "победили", се лекува лесно с добротата на баба Илиица или саможертвата на Юлиян при спасяването на децата в р. Лим.

    13:47 08.08.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Другари Иранци, моля ви

    9 1 Отговор
    Коалиционният БГ партньор на Коалицията на Желаещите изглежда като п0cpaни дедовци хванати около обяд да гледат п0рно на лаптопа на внучката. Едииния по разтегната тениска (пенсионера военен министър), другия нахлузил сако върху потника (баш льотчика), третия некъв генерал облечен във въшкарник. Гледам им фотоса, смея се и се моля иранците да пратят нещо крилато ей така, за смях.

    13:47 08.08.2026

  • 228 Исторически парк

    9 1 Отговор

    До коментар #119 от "Чиба интернет пос.ерко":

    Чиба бе сорос

    13:47 08.08.2026

  • 229 Тити

    0 9 Отговор
    По последни сведения дронът е руски тип "Геран -2".

    13:48 08.08.2026

  • 230 Сентенция

    1 6 Отговор
    Искаш ли бомби, избери си боксьор за кмет, 6ато Кличко и Киев, а искаш ли въздушни тревоти, леьотчика радев за премиер.

    13:49 08.08.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Няма бомби

    11 0 Отговор
    БГ ВВС се заключава до два и половина МИГ-29, които могат да ходят по пистата, но не могат да излетят. Американските летящи прахосмукачки дори не могат да ги разходят, защото имали некви проблеми с резервоарите, крилете, електрониката и всичко друго. ПВО няма никакво. Пушки няма. Гранати няма. Даже лопати няма, като онези, които рашките вече 3 години използват за да свалят летящи обекти. Радева мъка, мъка, мъка...

    13:50 08.08.2026

  • 234 Хасковски каунь

    18 0 Отговор
    Загубите от този дрон ще са пона 100 000 от новите пари.
    - транспорт на журналисти и оператори
    - командировъчни на горните
    - ТВ време за поне няколко дни
    - военни и техните разходи
    - спецове , експертни лица
    - експертизи на вещи лица
    - транспорт за извозване и унищожаване на дрона
    - хонорари на Тагарев, Паси,Иво Инжев,Запрянов....
    - ...и т.н.

    13:50 08.08.2026

  • 235 Аз съм веган

    7 6 Отговор
    Мунчо миролюбеца изглежда жалко. Добре че депутатите са в отпуск, иначе щяха да се плетът още -повече.

    13:51 08.08.2026

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Перо

    11 3 Отговор
    Елементарни провокации на ционисткия режим в Киев, рекет за пари, че уж те спасяват света от робство!

    13:52 08.08.2026

  • 238 Чистоплътнико,

    4 2 Отговор

    До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":

    Нямо по-нечистоплътно от това да си бъркаш в изхода. Даже и по цял ден да се оклизмяваш преди това! Дефектен индивид! 🖕😎

    13:52 08.08.2026

  • 239 Шекелкин Мирчев

    7 1 Отговор

    До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":

    Това не са българи, а 4фути и сигани, те трошат всичко където и да ги настанят, стига сте си бърсали paznpaните zagници с българите.

    13:52 08.08.2026

  • 240 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #218 от "Ей Московит":

    Първо го извади от us Tata, хахаххах

    13:53 08.08.2026

  • 241 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":

    Навсякъде по света го има

    13:54 08.08.2026

  • 242 хе хе

    5 0 Отговор

    До коментар #197 от "Мдаа":

    Кога видиш Бою да гаси пожар!

    13:55 08.08.2026

  • 243 Аз съм

    8 0 Отговор
    Еврошушлек и се гордея с това.Толкова ми е гладък мозъка,че капка вода би се плъзнала по него като скиор по шанца.Хахаха

    13:55 08.08.2026

  • 244 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #218 от "Ей Московит":

    Резньо, гледай ти да не усетиш картофите!

    13:55 08.08.2026

  • 245 Клозетни напъни са получили другарите

    7 3 Отговор
    Резидента се наака с некъв дрон купен от Алиекспрес. А, като завалят ракети? Истински, хиперзвукови? Ирански. Ще засерат жълтите павета с другата пенсия, военния малоyмниk. Ще бъде епично и забавно.

    13:56 08.08.2026

  • 246 Разликата е

    7 2 Отговор

    До коментар #210 от "Разликата":

    че българите спестиха: 1.- от гориво за вдигане на някакво фърчило във въздуха. 2.- от моточасове/ресурс на същото това фърчило. 3 - от евентуални поразии които щяха да направят докато се опитват да свалят дрона. А така всичко е наред и спестените пари спокойно магат да си ги раздадат управляващите като допълнителни премии за добре свършена работа и всичко е точно.

    Коментиран от #273

    13:56 08.08.2026

  • 247 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #231 от "АЗ СЪМ КОПЕЙ И СЕ ГОРДЕЯ СЛАВА РАСИЯ":

    Русофилите се борим с вас, за да може България и Русия да са И официални приятели, защото сме една вяра,една азбука и почти един език. И менталитета ни е много близък.
    А вие се борите да сте "приятели" със страни помогали за 500 г " Присъствие" , страни с други езици, азбуки , друга вяра, незачитащи и неуважаващи България. Може ли някой да те уважава, като ти казва какво да строиш, с кого да будет приятел? Или да ти продаде 2 самолёта за 16 млрд

    Коментиран от #278

    13:56 08.08.2026

  • 248 М.И.Й

    6 0 Отговор
    Гого Лозанов изчака ли се по темата из под папионката?

    13:57 08.08.2026

  • 249 Ний ша Ва упрайм

    3 3 Отговор
    урки, плашат гаргите

    13:58 08.08.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 бей хазаров

    2 0 Отговор

    До коментар #214 от "Ганя Путинофила":

    А вас кой ви обича!

    13:59 08.08.2026

  • 252 Това е фейк

    6 0 Отговор
    Но следващият път няма да е фейк.

    13:59 08.08.2026

  • 253 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    А чия е България? Спойлер- не е на българите.

    13:59 08.08.2026

  • 254 8939

    8 4 Отговор
    А само до преди седмица некой си политик от балтийските пинчери беше казал, че очакват провокации от руснаците, да ни нападат с украински дронове, толкова са прозрачни, че не се и усещат....

    14:00 08.08.2026

  • 255 🤣🤣🤣🤣🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #231 от "АЗ СЪМ КОПЕЙ И СЕ ГОРДЕЯ СЛАВА РАСИЯ":

    И мен много ме кефи, npocтите шекелки като започнат да си отговарят сами.

    14:01 08.08.2026

  • 256 Гадната тръба що дири там ? А?

    7 0 Отговор
    Дрон, влязъл в България от съседна Румъния в събота, се взриви близо до границата между двете страни и Трансбалканския газопровод, който свързва Турция с Украйна, съобщи българският премиер Румен Радев.

    „Дронът се взриви в непосредствена близост до граничния пункт Кардам с Румъния“, близо до Черно море в североизточната част на страната, „на 1000 метра от компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Няма жертви“, каза Радев във видео, публикувано от правителството в социалните мрежи.

    14:03 08.08.2026

  • 257 По - скоро е

    6 0 Отговор

    До коментар #217 от "Всъщност":

    rнycнo xaзарче.

    14:05 08.08.2026

  • 258 Знаещ

    6 2 Отговор
    Трябва да вдигнем процента за отбрана! Бързо нови данъци и акцизи, да се спасяваме!

    14:05 08.08.2026

  • 259 Чужда газ за нацистите в

    9 2 Отговор
    Украйна безплатно прекарваме после що така ставало а?

    14:05 08.08.2026

  • 260 Бай Дън Сяо Пън

    9 2 Отговор
    Нали нашите "съюзници" ни опазеха и гарантираха че и пиле няма да прехвръкне ??? ...пумпали ...

    14:05 08.08.2026

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 1488

    8 5 Отговор
    "Свободният пазар и демокрацията се оказаха едно недоносче - див капитализъм, където всички извращения са позволени.
    На държава, която иска да се развива, й трябват планова икономика и морал."

    Румен Радев, премиер на българите

    Коментиран от #281, #290

    14:07 08.08.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Хи хи

    13 2 Отговор
    Марк Рюте обеща, че ще пази всеки сантиметър от нато, а дронът е навлязъл на 100 СТО МЕТРА натовска територия ??!!

    14:08 08.08.2026

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Велик е нашият войник, велик, велик!

    3 3 Отговор
    Ганчо с всички войни загубени !

    14:09 08.08.2026

  • 270 Питане

    4 3 Отговор

    До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ОБЯВИХМЕ ЛИ ВОЙНА НА ТЕЗИ, ДЕТО БОМБАНДИРАХА СОФИЯ ???
    ОБЯВИХМЕ !!!
    КАКВО СЕ ПЪНЕШ ТОГАВА, ИЛИ ПОНЕЖЕ Е СОФИЯ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ...

    Коментиран от #285

    14:09 08.08.2026

  • 271 КПСС

    2 3 Отговор
    Что делат???

    Коментиран от #277

    14:09 08.08.2026

  • 272 Хи хи

    9 2 Отговор
    Ей тагаренковци, Путин идва, вий изкопахте ли си вече бункерчета ?????

    14:09 08.08.2026

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 шкп

    6 0 Отговор
    Да знаете че за модераторите на факти само изписването на б к п е обида. Трият го

    14:10 08.08.2026

  • 275 Дали в България

    11 3 Отговор
    дали в Румъния или някъде другаде този газопровод от Турция до Украйна и всички други вертикални тръби по някакъв начин ще бъдат унищожени. Може да сте сигурни на 100% Тва сега е или фейк или предупреждение, но следващият път най вероятно ще има сериозни последствия от малоумната ни политика.

    14:13 08.08.2026

  • 276 България пичове

    13 0 Отговор
    Нито цент не получава от транзита за Украйна. Нито цент!

    14:15 08.08.2026

  • 277 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #271 от "КПСС":

    резать евр@стьа

    14:16 08.08.2026

  • 278 Русия не руска

    0 6 Отговор

    До коментар #247 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия за всички.

    14:16 08.08.2026

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 Дервишоглу

    1 7 Отговор
    Статията е неточна. Радефф каза че дрона е дошъл от Румъния и се е взривил на турско румънската граница.

    14:18 08.08.2026

  • 281 Чутател

    3 2 Отговор

    До коментар #264 от "1488":

    Добре казано от Радев ! Виж България след 37 години , и вчерашния случай в Пловдив .

    14:19 08.08.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 Силвестър Сталоун

    3 0 Отговор
    Холивудският актьор в рекламен клип:
    “ България е мястото! „

    14:25 08.08.2026

  • 285 Казване

    7 2 Отговор

    До коментар #270 от "Питане":

    Войната беше приключила, дебил шорошки, ако двуполовите ни бяха метнали и една атомна, като в Япония, щеше да си много щастлив.

    Коментиран от #294, #305

    14:25 08.08.2026

  • 286 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 10 Отговор
    ДРОНА Е БИЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ....................... АГЕНТА НА КГБ, МУНЧО-ШПИОНИНА ....................... ФАКТ !

    14:27 08.08.2026

  • 287 Играта за

    9 3 Отговор
    България започва. Жестоко се подиграват с нас и ни настройват за войната. Проблемът е повече от сериозен и е необходим твърд и безкомпромисен отговор и мерки за гарантиране националната сигурност на България. Генералът е на ред.

    14:33 08.08.2026

  • 288 От нивата

    0 0 Отговор
    Съмнително
    Вижте как се само нараних

    14:37 08.08.2026

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 До съветския нафталинен трол

    3 4 Отговор

    До коментар #264 от "1488":

    Плановата икономика умря с комунизма!

    14:40 08.08.2026

  • 291 Какъв е проблемът

    5 2 Отговор

    До коментар #148 от "зелен ски нагъл":

    Не засеченият от румънските радари украински дрон и взривил се на българска територия , всъщност да е изстрелян от украинците в България .

    14:40 08.08.2026

  • 292 Дзак

    1 1 Отговор
    Откъде дошъл?

    Коментиран от #295

    14:44 08.08.2026

  • 293 гост

    4 0 Отговор
    Да използваш свръхзвуков самолет срещу дрон е като да пребиеш хлебарка с бейзболна бухалка.

    14:47 08.08.2026

  • 294 Този

    2 3 Отговор

    До коментар #285 от "Казване":

    път ти се из.пръ.дя с тоналността на залпа от крайцера Аврора, блат нико.
    Разбирам те - не ти е лесно като комунист - една да е истината, друг да е брът.вежа ти

    14:49 08.08.2026

  • 295 Като нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #292 от "Дзак":

    От България .

    14:51 08.08.2026

  • 296 Геро

    5 5 Отговор
    Цялата тази история, все по-вече звучи за
    приказката, стоманата, Румен Гадев и онзи
    другия, мистър Кеш, Боташ ефенди!
    Рундьо от Реверсивна България претопли манджата! За какво се стряскаш, НАТО ни пази от север, юг, изток, запад, даже и отгоре! Цъфнала мижетурка! Велик предател!

    14:53 08.08.2026

  • 297 фатмака

    3 6 Отговор
    Взриви го лично нашия премиер "герой на соц.България" фатмак Радко урааааа

    15:00 08.08.2026

  • 298 Български фатмак

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    на фатмак радеф!

    15:07 08.08.2026

  • 299 Мунчо не беше ли приятел с Путин?

    2 5 Отговор
    Не търся отговор. Но гледах как руски Панцир С изстреля последователно три ракети срещу украински нападателен дрон, заснето от камерата на дрона. После дронът достигна целта си - кораб до брега, и му запали надстройката. Ако ще предлагате да закупи руски Панцири - не се хабете. Не стават.

    15:29 08.08.2026

  • 300 Фори

    5 3 Отговор
    Мистър Кеш, Боташ ефенди, Рундьо Велики, когато утре нахлие ракета, какво ще свикаш?
    - КОООПРИНККОООВ,
    - СОООТИРР УШШШЕЕВ,
    - СЛЛЛАВЯЯЯНИВООО,
    - КОООНССУЛТТТАТИВВЕЕЕН СЪВЕТ!
    ЖИВА ПОДЛОГА СИ!!! ЖАЛЪК СЕ ОКАЗА!!

    15:29 08.08.2026

  • 301 Благодарим ти, Муньо!

    4 2 Отговор
    И за дорновете и за падналите сащиански визи... и за кошницата с гаври и за всичко! Чакаме иранския хиперзвук!

    15:35 08.08.2026

  • 302 Няма страшно ся

    2 0 Отговор
    Казаха те - единия по пижама, другия с лице, запечатано в ужас. Нали си имаме 50 г нарисувани ф - ки и чакаме миг от Полша за части. Евентуално.

    15:46 08.08.2026

  • 303 Мъдрец

    2 0 Отговор
    Американски военен самолет кацна в София. Неизвестен дрон кацна и се взриви до Кардам. Дано се сетят да ни уведомяват предварително какво и къде ще кацне.

    15:53 08.08.2026

  • 304 !!!?

    3 2 Отговор
    Така е...който е само за мир, но не е против войната на Путлер получава изневиделица дрон в спалнята си !!!?

    15:54 08.08.2026

  • 305 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #285 от "Казване":

    Комуняго,
    бомбардировките над София започват октомври 1943г и завършват април 1944г.
    Най-тежката е на 10.01. 1944г.
    Края на ВСВ е май - 1945г.
    Ако си де ментен - ЧЕТИ и не пиши глю ПОСТИ !!!

    15:54 08.08.2026

  • 306 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    А като се пробуди - какво да видиш ?!? С двата пръста си в контакта и г за ти ръкопляска

    15:57 08.08.2026

  • 307 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 308 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 309 Започна провокационното подгряване

    0 0 Отговор
    "В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран, нито в нашето"
    Ха-ха! Каква "безпомощност". Колко удобно!

    16:05 08.08.2026

  • 310 !!!?

    2 0 Отговор
    Радев е най-голямия позор за българското офицерство - ербап е само на заря, но в действителност е един откровен страхливец !!!?

    16:07 08.08.2026

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