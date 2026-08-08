Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви

Премиерът Румен Радев съобщи на брифинг в Министерски съвет за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство.

"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.

"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейския наряд. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, но в момента там се намират наряди от "Гранична полиция", МО, които в момента установяват какъв е типът на дрона", каза още Радев.

Премиерът увери, че районът е отцепен, няма поражения по хората и инфраструктура. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран, нито в нашето. "Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон. В момента са взети мерки в района, ще установим типът на дрона, в резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния - бяха свалени три дрона и ние реагирахме веднага", обясни той и допълни, че Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този район.

Радев уточни, че вече имат снимков материал от дрона, но не могат все още да кажат какъв е типът. "Не е дрон играчка, това е по-голям дрон, по данни на граничните служители се е чул силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива. Има указания от нас до всички ведомства, засилена е охраната, там, където имаме способности за противодронова защита, те са активирани", обясни премиерът.

Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението, а след този инцидент ще пребазират сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата в Румъния.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че до 31 юли въздушното ни пространство се е охранявало от МиГ-29. "От 9:00 на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния, усилихме наблюденията на въздушното пространство с разполагане на допълнителни сили и средства", обясни военният министър.