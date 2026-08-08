Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви

Премиерът Румен Радев съобщи на брифинг в Министерски съвет за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство.
"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.
"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейския наряд. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, но в момента там се намират наряди от "Гранична полиция", МО, които в момента установяват какъв е типът на дрона", каза още Радев.
Премиерът увери, че районът е отцепен, няма поражения по хората и инфраструктура. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран, нито в нашето. "Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон. В момента са взети мерки в района, ще установим типът на дрона, в резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния - бяха свалени три дрона и ние реагирахме веднага", обясни той и допълни, че Министерството на отбраната е усилило способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този район.
Радев уточни, че вече имат снимков материал от дрона, но не могат все още да кажат какъв е типът. "Не е дрон играчка, това е по-голям дрон, по данни на граничните служители се е чул силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива. Има указания от нас до всички ведомства, засилена е охраната, там, където имаме способности за противодронова защита, те са активирани", обясни премиерът.
Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението, а след този инцидент ще пребазират сили и средства на "Гранична полиция" за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата в Румъния.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че до 31 юли въздушното ни пространство се е охранявало от МиГ-29. "От 9:00 на 31.07 в резултат на случващото се в Румъния, усилихме наблюденията на въздушното пространство с разполагане на допълнителни сили и средства", обясни военният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #11, #18, #31, #35, #49, #84, #89, #105, #121, #123, #124, #231, #253, #262, #298
12:27 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Русодебил
Коментиран от #63
12:28 08.08.2026
4 Лопата Орешник
Коментиран от #10
12:28 08.08.2026
5 жълт парцал
ПП Де Би Ли
12:29 08.08.2026
6 Румъния
12:29 08.08.2026
7 Мунчо Фуражката
Коментиран от #12, #19, #219
12:29 08.08.2026
8 Поздравления от аятолаха
12:29 08.08.2026
9 ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ
Коментиран от #208
12:30 08.08.2026
10 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Лопата Орешник":Пропуснах да споделя, че преди ИИ да взриви дрона е откраднал лично песента на Лиана! Може да се е самовзривил и от тегоба, песента е кахърна!
12:30 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И за теб да има компрометирани материали
До коментар #7 от "Мунчо Фуражката":И ти ще гледаш уплашен
Коментиран от #223
12:30 08.08.2026
13 Ха ха ха
Коментиран от #38, #188
12:31 08.08.2026
14 Генерал Аугусто Пиночет
12:31 08.08.2026
15 РУСКАТА АРМИЯ
12:31 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ганчо, Ганчо
12:32 08.08.2026
18 Асгард
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Според теб, чии е Крим? Последния забелязан флаг там е бил руски! Следователно Крим е руски! Според обществото, което даде пълно мнозинство на Радев също! Нещо друго ако не ти е ясно, розово пони, може с Мирчев да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас!
Коментиран от #29, #79, #199
12:33 08.08.2026
19 По точно
До коментар #7 от "Мунчо Фуражката":Като уплашен заек
12:33 08.08.2026
20 АГАТ а Кристи
12:33 08.08.2026
21 Учете се БА
12:34 08.08.2026
22 Абсурдистан
- Как МиГ-29 засича и унищожава дронове?
-Какви ракетни комплекси за борба с дронове изполсваме?
Много съм любопитен да чуя отговорите!
Коментиран от #46, #71
12:34 08.08.2026
23 Овчар
12:34 08.08.2026
24 ДРОНА
или руски????
Коментиран от #61, #168
12:34 08.08.2026
25 Ха ха ха
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Географията не ти е силна страна. Сигурно имаш двойка в училище.
Коментиран от #59, #68, #96
12:34 08.08.2026
26 Терористичната държава Украйна
Коментиран от #30
12:34 08.08.2026
27 Сега
12:34 08.08.2026
28 СЛАВАТА НА ОКРАИНЕ
12:36 08.08.2026
29 Ганя Путинофила
До коментар #18 от "Асгард":Ама тя и тази територия, която населяваш, беше турска!
Защо не я върнеш на пашата?
Коментиран от #34, #36, #48, #67
12:36 08.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 4566
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Руски
12:36 08.08.2026
32 Анализ
Коментиран от #179
12:37 08.08.2026
33 шаа
Коментиран от #110
12:37 08.08.2026
34 Браво за отговора
До коментар #29 от "Ганя Путинофила":Наистина тези русодебили са най големите дебили на света. Имат 2 клетки в кратуната.
12:37 08.08.2026
35 На този
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":който го притежава. Толкова ли си Неук че не знаеш собствеността на руската федерация.
Зеленият с двете бели линии го освобождава от 2014 година всеки ден в посока на запад
12:38 08.08.2026
36 Лопата Орешник
До коментар #29 от "Ганя Путинофила":Преди това е била българска, калъф!!
Коментиран от #43
12:38 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не само това
До коментар #13 от "Ха ха ха":Отказа и да се включи в коалицията за отбрана.
12:38 08.08.2026
39 леле мале,
12:39 08.08.2026
40 РАДЕВ МАСОНА
12:39 08.08.2026
41 Няма да съ плаушите
12:40 08.08.2026
42 АГАТ а Кристи
Явно що е българско - всичко е руско 😭
12:40 08.08.2026
43 Ганя Путинофила
До коментар #36 от "Лопата Орешник":Преди това беше византийска, калъф! Връщай се в североизточен Афганистан, откъдето си дошъл по мнението на всички историци!
Коментиран от #163
12:41 08.08.2026
44 Абее...
Коментиран от #150, #196
12:42 08.08.2026
45 ЧИЧО РУМЕН
12:42 08.08.2026
46 АГАТ а Кристи
До коментар #22 от "Абсурдистан":От петолъчници НЯМА ДА ГИ ЧУЕШ !!!
12:43 08.08.2026
47 Тоцорев
12:43 08.08.2026
48 миме
До коментар #29 от "Ганя Путинофила":явно много обичаш да те думкат анадолските м.фи
Коментиран от #52, #56
12:43 08.08.2026
49 Анти-Бот
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":а Одеса?
12:44 08.08.2026
50 Ьонеков
Коментиран от #70
12:44 08.08.2026
51 Да беее,
Коментиран от #134
12:45 08.08.2026
52 Ропопев
До коментар #48 от "миме":Ручаш ле резани чеченски салами ма. Путлероидна гнас.
12:45 08.08.2026
53 И ние трябва сега
12:46 08.08.2026
54 Питане
12:46 08.08.2026
55 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
По въпросите за липса на ПВО в България, отправяйте всичките си въпроси към лицето Тодор Тагарев,
който в ролята си на министър на отбраната на Р. България раздаде всичките зенитни
ракети на Украйна.
Коментиран от #106
12:46 08.08.2026
56 Ганя Путинофила
До коментар #48 от "миме":Явно много обичаш да те клатят руските пияндури.
12:46 08.08.2026
57 ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ
12:46 08.08.2026
58 Украйна ни напада
12:46 08.08.2026
59 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Ха ха ха":Иди през Киев в Крим, ако обичаш....
12:47 08.08.2026
60 Миньоро
Коментиран от #95
12:47 08.08.2026
61 Дрона
До коментар #24 от "ДРОНА":е украински. Правят всичко възможно да ни вкарат в конфликта, за да се разрасне до Европейска война. Та дори и до трета световна
Коментиран от #65
12:47 08.08.2026
62 Много гнусна
Коментиран от #99
12:48 08.08.2026
63 Трол-бедолага..
До коментар #3 от "Русодебил":събирам стотинки за кафе от машината на ъгъла, гледам лошо минувачите, чакам оферти..
12:48 08.08.2026
64 Удари русораста с лопатеЕто!
Коментиран от #177
12:48 08.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Телефон
12:49 08.08.2026
67 Когато
До коментар #29 от "Ганя Путинофила":Турция я върне на Гърция
Коментиран от #78
12:49 08.08.2026
68 Хохо Бохо
До коментар #25 от "Ха ха ха":Последно като учих география такава държава украйна нямаше, даже и в учебниците по история нямаша. От колко години салохохлите имат валута?
12:49 08.08.2026
69 ДЕСА ВЕВЕЕСА ОЧАКВАЛА
12:49 08.08.2026
70 Мн ХГ ъх
До коментар #50 от "Ьонеков":Срещнеш ли копейка трепИ!
12:49 08.08.2026
71 Тези въпроси
До коментар #22 от "Абсурдистан":ИИ ли ти ти написа или твоят ти е бил достатъчен?
12:49 08.08.2026
72 Скоро и Иран ще ни прати честитка
12:50 08.08.2026
73 Румънците ни атакуваха
12:50 08.08.2026
74 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Борбата срещу Путин, борбата срещу режима на Путин, е част от глобалната война между силите на свободата и тиранията.
Украинският фронт е нейният най-важен фронт. В реалност тази фронтова линия преминава през цялата планета — от Тайван до Куба.
Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока на световното развитие.
И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин.
Руската история ясно показва, че промяната е възможна само след военно и геополитическо поражение.
Ето защо днешната помощ за Украйна — борбата за нейната победа и за поражението на Русия — е опит да се създадат условия Руската империя, след нейния неизбежен разпад, да се трансформира в държава, която ще бъде част от свободния свят в неговото съперничество с китайската хегемония
Коментиран от #87, #155, #306
12:50 08.08.2026
75 Къде е Калфин да ни успокои
12:50 08.08.2026
76 АГАТ а Кристи
12:51 08.08.2026
77 Кво толкова
Коментиран от #85
12:51 08.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ха, ха, ха...
До коментар #18 от "Асгард":Той и сега е руски, само дето не мога да си обясня защо руснците толкова много не го харесват, че се изнасят на бегом от там. Включително и щабовете на военния флот.
12:52 08.08.2026
80 Аре да бухат Безмер
12:52 08.08.2026
81 Гост
Коментиран от #102, #152, #200
12:52 08.08.2026
82 усс.ран русофил
12:52 08.08.2026
83 кРадев е руско-турска марионетка !
По БНТ и bTV все още не са публикували нито дума по темата ...
12:52 08.08.2026
84 идиоти вън
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Чий е дрона не е ли на Украйна а?!?!?
Коментиран от #90
12:52 08.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Спец
12:54 08.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 А ГДЕ
12:55 08.08.2026
89 На майка ти
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Тръстиката...
Коментиран от #92
12:55 08.08.2026
90 Още един сбъркан русодебил
До коментар #84 от "идиоти вън":Дрона може да е всякакъв! Кой започна войната?
12:55 08.08.2026
91 Нали се сещаш
До коментар #65 от "Още един русодебил":евентуално, де..., че Путин не се е събудил на 24.02. и си е казал - абе я да взема да я нападна тая Украйна, хей така, от скука...
Крушката си има опашка, не мислиш ли...!?
Коментиран от #98
12:55 08.08.2026
92 Не се напрегай в тая жега
До коментар #89 от "На майка ти":ще спукаш некоя вена
12:56 08.08.2026
93 ЗЕЛЕНСКИ КАТО СЕ НАШМЪРКА
12:56 08.08.2026
94 Радев Радев, пуйко
12:58 08.08.2026
95 Напротив
До коментар #60 от "Миньоро":Рушляците трябва да бъдат изгонени.
12:58 08.08.2026
96 дърт комуняга
До коментар #25 от "Ха ха ха":Абе болшевик сталински, премълчавш, че тая държава я е създал Сталин!!!
12:58 08.08.2026
97 Румен
12:59 08.08.2026
98 Още един русодебил
До коментар #91 от "Нали се сещаш":Да, така е. Путин още 2008г. в Мюнхен ясно заяви, че разпада на СССР е катастрофата на 20 век и каза какво мисли да прави!
Така, че да, не започна всичко от 2022, а много по рано.
12:59 08.08.2026
99 Ами да
До коментар #62 от "Много гнусна":Другата част е в музей в Румъния
13:00 08.08.2026
100 бушприт
13:01 08.08.2026
101 Бит русораст
13:01 08.08.2026
102 смях в залата
До коментар #81 от "Гост":Чети историята колко пъти сме нападани от руснаците
13:01 08.08.2026
103 Исторически парк
Коментиран от #119
13:02 08.08.2026
104 нахлуване и взривяване на дрон
13:02 08.08.2026
105 Радев
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":На Русия, а чие е Косово?
Коментиран от #113
13:02 08.08.2026
106 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #55 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":На то то ни пази, ес ни храни, Как-то казаат руснаците, "който черпи девойката, той и танцува с Нея"
13:03 08.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Дръпнало му се е
Абе не разбрах, кой го е свалил дрончето.
Коментиран от #181
13:03 08.08.2026
109 Щом не са го Засекли !
Ще засекат !
Следващите !
За какво ли им са Тези Миг - ове ?
13:04 08.08.2026
110 напротив
До коментар #33 от "шаа":Дронът е руски, а сега се чудят как да замажат истината.
Коментиран от #206
13:04 08.08.2026
111 Бай онзи
13:05 08.08.2026
112 Възpожденец 🇧🇬
Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
Мразят гърците.
Мразят турците.
Мразят румънците.
Мразят албанците.
Мразят сърбите.
Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
Мразят евреите, не знам за какво.
Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.
Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
И не знаят защо мразят.
Някой ги е дресирал като животни.
Преди 80г. българите не мразиха.
Приеха арменците, спасиха си евреите.
В България ЦЪРКВАТА беше жива.
Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
Моралният компас работеше безотказно.
КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.
Коментиран от #117, #151, #156, #166, #189, #224
13:05 08.08.2026
113 Милошевич
До коментар #105 от "Радев":Косово си беше сръбско но руснаците избягаха от Югославия като бити русорасти.
13:05 08.08.2026
114 БАНДЕРНАЦИСТИТЕ
13:06 08.08.2026
115 Фют
А Sunflower на Elizabeth Arden, безопасен ли е?
А слънчевия тен, а мазното олио?
13:06 08.08.2026
116 Бай онзи
До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН":Или като този разбойник??
13:06 08.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Хмм
13:07 08.08.2026
119 Чиба интернет пос.ерко
До коментар #103 от "Исторически парк":Чиба!
Коментиран от #228
13:07 08.08.2026
120 АГАТ а Кристи
13:07 08.08.2026
121 Ядосан
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":На баба ти.
13:08 08.08.2026
122 НАТОпорчен
Коментиран от #127, #133, #161
13:08 08.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Петрич
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Руски
13:09 08.08.2026
125 Олеееее
13:09 08.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Без име
До коментар #122 от "НАТОпорчен":Спечели 0,07 евро.
13:10 08.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 НИЩО МУ НЯМА
ВИДЯЛИ КО НАПРАВИ КАТО
ПРИЮТИ ЦИСТЕРНИТЕ НА АМЕРИКАНИЯ
МОЛЛИТЕ ОТВРЪЩАТ НА ИМПЕРИЯТА☝
13:10 08.08.2026
130 смях в залата
Коментиран от #137
13:11 08.08.2026
131 ТЕРИТОРИЯТА Е ГРЪЦКА, КРИМ СЪЩО Е ГРЪЦКИ
13:11 08.08.2026
132 И какъв да е..
13:12 08.08.2026
133 РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #122 от "НАТОпорчен":Щял да бяга в Русия.
13:12 08.08.2026
134 Щото сме
До коментар #51 от "Да беее,":в Шенген. И е вътрешна граница, само са му записали номера и данните. И са си прибрали такса "Преминаване"
13:13 08.08.2026
135 Сега ще го натоварят с фентанил
13:13 08.08.2026
136 Изглеждаше
13:13 08.08.2026
137 Хмм
До коментар #130 от "смях в залата":за ракетата, която взриви пристанището в Констанца, румънците казаха, че е украинска, ама Русия била виновна
13:14 08.08.2026
138 Ммм
13:14 08.08.2026
139 Васил
13:15 08.08.2026
140 Здраствуйте братушки
13:15 08.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Боруна Лом
13:16 08.08.2026
143 анализ
13:16 08.08.2026
144 Пълен фейк е всичко
13:17 08.08.2026
145 Хмм
13:18 08.08.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Укротрола има скоротечен рак.
13:19 08.08.2026
148 зелен ски нагъл
НАТО , ако Украйна БОМБАРДИРА натовска страна , какво следва . На Зеленски навярно му е позволено това?
Коментиран от #291
13:19 08.08.2026
149 Факт
Коментиран от #169
13:20 08.08.2026
150 12345
До коментар #44 от "Абее...":При Кардам границата е сухопътна. Какъв Дунав?
13:20 08.08.2026
151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":Тоя чаршаф е Целия грешен поради само една простичка причина. Коммунизма свърши преди 35 Години, събуди сееееее.
След края на коммунизма българите НИКОГО НЕ МРАЗИХА!!!!
ДЕМОКРАЦИЯТА, ПРИМЕНИ ВСИЧКО.
Коментиран от #185
13:21 08.08.2026
152 Гост 2.72
До коментар #81 от "Гост":Русия многократно ни е нападала.
Още през 968 г княз Светослав I напада България и опожарява десетки градове и крепости в северна България. Връща се с втори поход през 971г. Напада ни в гръб и опожарява столица. Руското присъствие прераства в жестока окупация с масови екзекуции на български боляри и граждани, като стига до Пловдив. Това е основната причина за отслабването на България и падането под византийско робство.
На 15.10.1915 Русия ни обявява война. Обстрелвана е Варна, Балчик. Руснаците нахлуват в Добруджа и са разбити от ген. Колев при Кочкарел и Тутракан.
През 1944 г. СССР ни обявява война, окупира България, изнася златния резерв, архива, установява марионетно правителството и избиват над 30 хил интелектуалци, фабриканти и политици.
Коментиран от #173, #174
13:21 08.08.2026
153 Уплашена куфейка
13:21 08.08.2026
154 Като ни запукат
13:21 08.08.2026
155 Добронамерен
До коментар #74 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":И Д-р Гълъбова не може да ти помогне, много си зле.
13:21 08.08.2026
156 Математически
До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":гений си! Я сметни на колко години са израсналите през комунизма? И колко годишни са тези мразещите? И ти като Бойко, предишните са ти виновни!
13:21 08.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 На дунава с погачите
Коментиран от #162
13:22 08.08.2026
159 55 от Козлодуй
13:22 08.08.2026
160 Янко
13:23 08.08.2026
161 миме
До коментар #122 от "НАТОпорчен":аууу якия евр@с, ти , що си още тука , а не си у домбас
13:24 08.08.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Лопата Орешник
До коментар #43 от "Ганя Путинофила":Ей , родоотстъпник! Мило и драго ще дадеш България да не е на българите!
Коментиран от #217
13:24 08.08.2026
164 Чакаме С ПАГАЧИ
13:25 08.08.2026
165 Братя и сьостри?!
13:25 08.08.2026
166 Попов
До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":Комунягите русофили в България създадоха през насилие и убийства, страна, в която идиотите вярваха в щастливо бъдеще, но успоредно с това добавиха още един грях - те създадоха биологично наследство, което сега вярва в щастливото минало!
Комуниzмът е зловещ социален експеримент, който доказано не работи. Но те нямат намерение да се откажат от ролята си на господари на цяла България. Още седят в образованието и не позволяват да бъде реформирано!
13:25 08.08.2026
167 Мухахаха
13:26 08.08.2026
168 Дръта чанта
До коментар #24 от "ДРОНА":Окраински
13:26 08.08.2026
169 Не е баш така
До коментар #149 от "Факт":"Съвременните трикоординатни (3D) радари могат да засичат нисколетящи обекти на височина от 0 до 1000 метра над земната повърхност, като специализираните тактически системи за борба с дронове улавят цели на едва 10 до 50 метра височина."
Коментиран от #190
13:27 08.08.2026
170 Укротрола има скоротечен рак.
13:27 08.08.2026
171 да се изпрати нота до румъния
13:27 08.08.2026
172 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #157 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Цитат:
" Попадналата информация в ръцете на американското разузнаване за предстоящи провокации се оказва истина и това, което става е само част от онова, което предстои!"
- - -
От кога евтините тpoлове на Ивайло Мирчев имат достъп до секретната информация на ЦРУ?
13:27 08.08.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #152 от "Гост 2.72":И Англия и Франция и Румъния и Гърция и Сърбия са ни нападали и бомбардирали. И САЩ - също, като жертвите са много повече от руските обстрели на Варна.
А за убитите """ Интелектуалци"""-30000 е пълна лъжа, количеството.И тогава след 1945гпо цяла Европа са осъждпли и избивали подръжници на нацизма.
Коментиран от #182, #186
13:27 08.08.2026
175 хихи
13:27 08.08.2026
176 Тъпанара
13:27 08.08.2026
177 Е стига де
До коментар #64 от "Удари русораста с лопатеЕто!":Ще ти я навра таз лопата у г...зо
13:28 08.08.2026
178 Анонимен
13:28 08.08.2026
179 До следващият
До коментар #32 от "Анализ":дрон.
13:29 08.08.2026
180 Гордиевский
Коментиран от #194, #204
13:29 08.08.2026
181 Юропа
До коментар #108 от "Дръпнало му се е":Той сам си паднал
13:29 08.08.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Кога в Полша
До коментар #157 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Са падали балистични ракети!?!
13:29 08.08.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Чиба Рашка
До коментар #151 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #192
13:30 08.08.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #157 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #191
13:31 08.08.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Не просто мразят всички,
До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":ами са и много злобни, завистливи, подли към по- слабите и раболепни пред по- силните, егоисти - не са способни на никакви организирани масови действия, готови да предадат всеки, крадливи и не на последно място - нечистоплътни!
Никъде в нормалния свят няма да видиш хора да плюят и секнат по улиците! И да хвърлят торби през терасите и в реките.
Коментиран от #207, #214, #238, #239, #241
13:31 08.08.2026
190 забрави
До коментар #169 от "Не е баш така":за радарите без значение колко са съвременни. Дроновете са направени от композитни материали, което сериозно намалява радарната им забележимост и нямат активно радиоизлъчване, което да ги издаде. Идват, свързшват си работата и това е. Очевидно целта на този дрон е бил газопровода, а кой удря по енергийната структура - рафинерии, петропроводи, газопроводи, танкери...
13:32 08.08.2026
191 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #187 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
13:32 08.08.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Така
13:32 08.08.2026
194 Именно заради
До коментар #180 от "Гордиевский":Тези 80% изпратиха Десен сектор, Азов и останалите нацисти, след преврата в Киев
13:33 08.08.2026
195 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #30 от "Всички, пишещи в подкрепа на Украйна":Ние не само пишем, подкрепяме нашите братя с пари, части за дронове от 3D принтери, облекло, генератори ...
Всеки истински българин може да се включи според възможностите си.
13:33 08.08.2026
196 Хасковски каунь
До коментар #44 от "Абее...":Дялал си че+кийка в часа по география, гиди перверзнико
13:33 08.08.2026
197 Мдаа
Коментиран от #242
13:34 08.08.2026
198 МАЛКО ПРЕДИ ТОВА ВИДЯХ КАК
13:34 08.08.2026
199 Крим
До коментар #18 от "Асгард":ще е руски още няколко месеца. Единствената причина, поради която украинците не взривяват Кримския мост е, че по него руските заселници от последните 12 години панически се изнасят в Русия.
13:34 08.08.2026
200 като питаш, да ти кажа
До коментар #81 от "Гост":"Кой има интерес........?????"
Точно от България всички проявяват интерес. Не случайно много пъти и при всеки удобен случай от България се отнемат територии и се подаряват на съседите. Така е образувана почти цяла държава (Румъния), каквато никога преди това не е съществувала, езика и писмеността дотогава на тази територия са били български, а до средата на 19 век в църквите се проповядва на църковнославянски (старобългарски). На Гърция са подарени Беломорска тракия и 52% от географската област Македония, дотогава населени от население предимно с българско самосъзнание. За Турция и Сърбия нама да коментирам. И всичко това е насилствено наложено на българите от всички онези (Велики сили), за които отправяш въпроса си, а не от местното население, което дълго време след това се е противопоставяло, но накрая основно чрез насилие е принудено да приеме. Никой не е съглсен на Балканите даима голяма и силна държава, която може самостоятелно да отстоява интересите си и да се налага другите да се съобрзяват с нея. Дори съвсем наскоро изникнаха още две нови държави, РСМ и Косово, каквито никога преди не са съществували
13:35 08.08.2026
201 Започна провокационното подгряване
13:35 08.08.2026
202 Големия !
Експерт !
13:36 08.08.2026
203 смях в залата
13:36 08.08.2026
204 миме
До коментар #180 от "Гордиевский":така е сичките предатели и шпиони на ми6 и цру кат тебе ше бъдете изклани до крак
13:37 08.08.2026
205 Няма съмнение
13:37 08.08.2026
206 Така е
До коментар #110 от "напротив":Украйна е руска земя, с изключение на малки парчета от Полша, Унгария и Румъния. Следователно и дронът е руски.
13:37 08.08.2026
207 Манифестация
До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":знаеш ли какво е? Говориш за масово организирани мероприятия. Или имаш предвид платените от чужди посолства протести? Или от чужди служби преврати?
13:39 08.08.2026
208 Анонимен
До коментар #9 от "ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ":Ако кажат открито, че е украински, ще се повдигне въпроса за всичката помощ - военна и хуманитарна, която България отделя за Украйна над 4 години вече...
13:40 08.08.2026
209 Аз аз
13:41 08.08.2026
210 Разликата
Коментиран от #216, #246
13:41 08.08.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Кеф
Коментиран от #225
13:42 08.08.2026
213 Аз аз
13:42 08.08.2026
214 Ганя Путинофила
До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":Българите и себе си мразят!
Коментиран от #251
13:42 08.08.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Всъщност
До коментар #163 от "Лопата Орешник":Не е родоотсстъпник : "Ганя Путинофила" си е турчин . Ама не ще на възродителна екскурзия в Турция . Във русофилска България му е добре .
Коментиран от #257
13:44 08.08.2026
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 тиририрам
До коментар #7 от "Мунчо Фуражката":Единствения начин да нямат за вас такива материали е да не правите нищо компрометиращо!
13:45 08.08.2026
220 Град Козлодуй
13:45 08.08.2026
221 Аз съм веган
13:46 08.08.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 малка грешчица
До коментар #12 от "И за теб да има компрометирани материали":Коментар 219 беше за теб!
13:46 08.08.2026
224 Сбъркана работа
До коментар #112 от "Възpожденец 🇧🇬":Не приписвай на българите черти, които има някаква маргинална част от обществото. Мразещи хора има във всички общества. Хейтър не е българска дума. Ние не нападаме други народи. Напротив, приютихме 100 х бежанци от войната в Украйна, изпратихме милиони помощи и спасители на пострадалите от земетресението в Турция, лекувахме изгорелите в дискотека в Македония...
Не прехвърляй злото от медиите или троловете на Путин като национални характеристики. Българите сме състрадателен и добър народ. Ние много сме изстрадали от насилие и добре разбираме жертвите. Руският вирус "захватили", "уничтожили", "победили", се лекува лесно с добротата на баба Илиица или саможертвата на Юлиян при спасяването на децата в р. Лим.
13:47 08.08.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Другари Иранци, моля ви
13:47 08.08.2026
228 Исторически парк
До коментар #119 от "Чиба интернет пос.ерко":Чиба бе сорос
13:47 08.08.2026
229 Тити
13:48 08.08.2026
230 Сентенция
13:49 08.08.2026
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Няма бомби
13:50 08.08.2026
234 Хасковски каунь
- транспорт на журналисти и оператори
- командировъчни на горните
- ТВ време за поне няколко дни
- военни и техните разходи
- спецове , експертни лица
- експертизи на вещи лица
- транспорт за извозване и унищожаване на дрона
- хонорари на Тагарев, Паси,Иво Инжев,Запрянов....
- ...и т.н.
13:50 08.08.2026
235 Аз съм веган
13:51 08.08.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Перо
13:52 08.08.2026
238 Чистоплътнико,
До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":Нямо по-нечистоплътно от това да си бъркаш в изхода. Даже и по цял ден да се оклизмяваш преди това! Дефектен индивид! 🖕😎
13:52 08.08.2026
239 Шекелкин Мирчев
До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":Това не са българи, а 4фути и сигани, те трошат всичко където и да ги настанят, стига сте си бърсали paznpaните zagници с българите.
13:52 08.08.2026
240 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #218 от "Ей Московит":Първо го извади от us Tata, хахаххах
13:53 08.08.2026
241 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #189 от "Не просто мразят всички,":Навсякъде по света го има
13:54 08.08.2026
242 хе хе
До коментар #197 от "Мдаа":Кога видиш Бою да гаси пожар!
13:55 08.08.2026
243 Аз съм
13:55 08.08.2026
244 Перо
До коментар #218 от "Ей Московит":Резньо, гледай ти да не усетиш картофите!
13:55 08.08.2026
245 Клозетни напъни са получили другарите
13:56 08.08.2026
246 Разликата е
До коментар #210 от "Разликата":че българите спестиха: 1.- от гориво за вдигане на някакво фърчило във въздуха. 2.- от моточасове/ресурс на същото това фърчило. 3 - от евентуални поразии които щяха да направят докато се опитват да свалят дрона. А така всичко е наред и спестените пари спокойно магат да си ги раздадат управляващите като допълнителни премии за добре свършена работа и всичко е точно.
Коментиран от #273
13:56 08.08.2026
247 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #231 от "АЗ СЪМ КОПЕЙ И СЕ ГОРДЕЯ СЛАВА РАСИЯ":Русофилите се борим с вас, за да може България и Русия да са И официални приятели, защото сме една вяра,една азбука и почти един език. И менталитета ни е много близък.
А вие се борите да сте "приятели" със страни помогали за 500 г " Присъствие" , страни с други езици, азбуки , друга вяра, незачитащи и неуважаващи България. Може ли някой да те уважава, като ти казва какво да строиш, с кого да будет приятел? Или да ти продаде 2 самолёта за 16 млрд
Коментиран от #278
13:56 08.08.2026
248 М.И.Й
13:57 08.08.2026
249 Ний ша Ва упрайм
13:58 08.08.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 бей хазаров
До коментар #214 от "Ганя Путинофила":А вас кой ви обича!
13:59 08.08.2026
252 Това е фейк
13:59 08.08.2026
253 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":А чия е България? Спойлер- не е на българите.
13:59 08.08.2026
254 8939
14:00 08.08.2026
255 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #231 от "АЗ СЪМ КОПЕЙ И СЕ ГОРДЕЯ СЛАВА РАСИЯ":И мен много ме кефи, npocтите шекелки като започнат да си отговарят сами.
14:01 08.08.2026
256 Гадната тръба що дири там ? А?
„Дронът се взриви в непосредствена близост до граничния пункт Кардам с Румъния“, близо до Черно море в североизточната част на страната, „на 1000 метра от компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Няма жертви“, каза Радев във видео, публикувано от правителството в социалните мрежи.
14:03 08.08.2026
257 По - скоро е
До коментар #217 от "Всъщност":rнycнo xaзарче.
14:05 08.08.2026
258 Знаещ
14:05 08.08.2026
259 Чужда газ за нацистите в
14:05 08.08.2026
260 Бай Дън Сяо Пън
14:05 08.08.2026
261 Този коментар е премахнат от модератор.
262 Този коментар е премахнат от модератор.
263 Този коментар е премахнат от модератор.
264 1488
На държава, която иска да се развива, й трябват планова икономика и морал."
Румен Радев, премиер на българите
Коментиран от #281, #290
14:07 08.08.2026
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 Хи хи
14:08 08.08.2026
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 Велик е нашият войник, велик, велик!
14:09 08.08.2026
270 Питане
До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ОБЯВИХМЕ ЛИ ВОЙНА НА ТЕЗИ, ДЕТО БОМБАНДИРАХА СОФИЯ ???
ОБЯВИХМЕ !!!
КАКВО СЕ ПЪНЕШ ТОГАВА, ИЛИ ПОНЕЖЕ Е СОФИЯ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ...
Коментиран от #285
14:09 08.08.2026
271 КПСС
Коментиран от #277
14:09 08.08.2026
272 Хи хи
14:09 08.08.2026
273 Този коментар е премахнат от модератор.
274 шкп
14:10 08.08.2026
275 Дали в България
14:13 08.08.2026
276 България пичове
14:15 08.08.2026
277 миме
До коментар #271 от "КПСС":резать евр@стьа
14:16 08.08.2026
278 Русия не руска
До коментар #247 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия за всички.
14:16 08.08.2026
279 Този коментар е премахнат от модератор.
280 Дервишоглу
14:18 08.08.2026
281 Чутател
До коментар #264 от "1488":Добре казано от Радев ! Виж България след 37 години , и вчерашния случай в Пловдив .
14:19 08.08.2026
282 Този коментар е премахнат от модератор.
283 Този коментар е премахнат от модератор.
284 Силвестър Сталоун
“ България е мястото! „
14:25 08.08.2026
285 Казване
До коментар #270 от "Питане":Войната беше приключила, дебил шорошки, ако двуполовите ни бяха метнали и една атомна, като в Япония, щеше да си много щастлив.
Коментиран от #294, #305
14:25 08.08.2026
286 ЕДГАР КЕЙСИ
14:27 08.08.2026
287 Играта за
14:33 08.08.2026
288 От нивата
Вижте как се само нараних
14:37 08.08.2026
289 Този коментар е премахнат от модератор.
290 До съветския нафталинен трол
До коментар #264 от "1488":Плановата икономика умря с комунизма!
14:40 08.08.2026
291 Какъв е проблемът
До коментар #148 от "зелен ски нагъл":Не засеченият от румънските радари украински дрон и взривил се на българска територия , всъщност да е изстрелян от украинците в България .
14:40 08.08.2026
292 Дзак
Коментиран от #295
14:44 08.08.2026
293 гост
14:47 08.08.2026
294 Този
До коментар #285 от "Казване":път ти се из.пръ.дя с тоналността на залпа от крайцера Аврора, блат нико.
Разбирам те - не ти е лесно като комунист - една да е истината, друг да е брът.вежа ти
14:49 08.08.2026
295 Като нищо
До коментар #292 от "Дзак":От България .
14:51 08.08.2026
296 Геро
приказката, стоманата, Румен Гадев и онзи
другия, мистър Кеш, Боташ ефенди!
Рундьо от Реверсивна България претопли манджата! За какво се стряскаш, НАТО ни пази от север, юг, изток, запад, даже и отгоре! Цъфнала мижетурка! Велик предател!
14:53 08.08.2026
297 фатмака
15:00 08.08.2026
298 Български фатмак
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":на фатмак радеф!
15:07 08.08.2026
299 Мунчо не беше ли приятел с Путин?
15:29 08.08.2026
300 Фори
- КОООПРИНККОООВ,
- СОООТИРР УШШШЕЕВ,
- СЛЛЛАВЯЯЯНИВООО,
- КОООНССУЛТТТАТИВВЕЕЕН СЪВЕТ!
ЖИВА ПОДЛОГА СИ!!! ЖАЛЪК СЕ ОКАЗА!!
15:29 08.08.2026
301 Благодарим ти, Муньо!
15:35 08.08.2026
302 Няма страшно ся
15:46 08.08.2026
303 Мъдрец
15:53 08.08.2026
304 !!!?
15:54 08.08.2026
305 АГАТ а Кристи
До коментар #285 от "Казване":Комуняго,
бомбардировките над София започват октомври 1943г и завършват април 1944г.
Най-тежката е на 10.01. 1944г.
Края на ВСВ е май - 1945г.
Ако си де ментен - ЧЕТИ и не пиши глю ПОСТИ !!!
15:54 08.08.2026
306 Оня
До коментар #74 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":А като се пробуди - какво да видиш ?!? С двата пръста си в контакта и г за ти ръкопляска
15:57 08.08.2026
307 Този коментар е премахнат от модератор.
308 Този коментар е премахнат от модератор.
309 Започна провокационното подгряване
Ха-ха! Каква "безпомощност". Колко удобно!
16:05 08.08.2026
310 !!!?
16:07 08.08.2026