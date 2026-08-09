Астън Вила привлича нов ляв бек от Атлетико Мадрид

Астън Вила е на прага да осъществи впечатляващ трансфер, след като постигна принципна договорка с Атлетико Мадрид за привличането на италианския ляв бек Матео Руджери. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, английският клуб ще брои 20 милиона евро за 24-годишния бранител, който се очаква да подсили защитната линия на бирмингамци.

Двата клуба вече са уточнили основните параметри на сделката и в момента доуточняват финалните детайли, преди трансферът да бъде официално потвърден. Очаква се Руджери да подпише договор с Вила в най-скоро време, с което ще сложи край на краткия си престой в испанската столица.

Матео Руджери се присъедини към Атлетико Мадрид през миналото лято, след като бе привлечен от Аталанта. В рамките на един сезон той записа 26 участия с екипа на "дюшекчиите", като демонстрира стабилност и постоянство по левия фланг на защитата.

Очаква се италианецът да заеме мястото на Люка Дин, който вероятно ще напусне Вила Парк през това лято. С привличането на Руджери, мениджърът на Астън Вила ще разполага с нови опции и свежи сили в дефанзивен план, което може да се окаже ключово за амбициите на отбора през предстоящия сезон във Висшата лига.