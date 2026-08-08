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Владо Йончев: Ако случаят "Петрохан" остане неразкрит, ще е травма за обществото

Владо Йончев: Ако случаят "Петрохан" остане неразкрит, ще е травма за обществото

8 Август, 2026 12:18 1 990 68

  • владо йончев-
  • убийство-
  • петрохан

Това, което наистина ме изненада, беше състоянието, в което беше оставена хижата. Охраняващите сякаш бяха ползвали хола за тоалетна. И се бяха изходили насред това, което пазят

Владо Йончев: Ако случаят "Петрохан" остане неразкрит, ще е травма за обществото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип на OFFNews влезе в хижата "Петрохан" и публикува поредица видеоклипове, след като бе преустановена полицейската охрана там. Владо Йончев, главен редактор на OFFNews – разказва в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" подробности от мястото.

"Там бях в продължение на 10 или 11 дни. Нашият сайт е един от малкото, на които близките имат доверие, и основната задача беше да заснемем всичко, което може да се заснеме и което в едно евентуално бъдеще би вършило някаква работа. Това правихме основно: заснемахме кадри, фотографирахме, правихме видеа. И другото – помагахме за изнасянето на вещите, защото хижата е изгоряла много, тя не може просто да се заключи, а там имаше страшно много лични вещи и багаж."

Изненадата

"Това, което наистина ме изненада, беше състоянието, в което беше оставена хижата. Охраняващите сякаш бяха ползвали хола за тоалетна. И се бяха изходили насред това, което пазят. Което показва отношението им. Имаше страшно много фасове, кенчета от бира, хартийки, въобще беше превърнато в една кочина. Което страшно много контрастира с педантичната чистота, която имаха загиналите. Аз знам колко чисто държаха навсякъде, колко искаха да е такова, и отношението им към природата. Въобще цялото им отношение беше на една такава огромна чистота. А ние заварихме една кочина.

Беше ужасно – ходим из хижата и близките на загиналите се опитват да си спомнят кое къде е стояло. Със сигурност има неща, които са изгорели – това се вижда и е логично. Но имаше неща, които виждахме на клиповете, които прокуратурата разпространи, а сега тях вече ги нямаше. Имаше неща, които очевидно са откраднати.

Например – китарите, които са стояли там. Едната от тях е изключително скъпа, другите също са много скъпи. Калъфите стоят, вътре китарите са махнати. В стаята, в която са си държали парапланерите, някой е извадил най-хубавите. Ето такива неща, които едва ли са много изненадващи, но са малко обидни."

Съмнението

"Има един разпит на Деян – първия свидетел, който открива телата. Всъщност в деня, в който се случват нещата – първи февруари – помните на записите как Ивей и Пламен слизат с един джип, а после се връщат с два джипа. Слизайки с този един джип, те всъщност имат среща с Деян – на чешмата на Петрохан, която се намира на около 6-7 минути от хижата.

Където малко преди това се вижда как Ивей влиза в кухнята и взима някакъв пакет. Това е пакетът с курабийки, който той занесе на Деян, а Деян му дава един пакет с гипс. Всъщност срещата е била, защото те са помолили Деян да им качи гипса за този ремонт. И после на кадрите се вижда как Пламен сваля чувала с гипса. Всъщност това е последното, което са правили. Те са две стаи – едната е вече изцяло ремонтирана, другата е подготвена за ремонт. Най-вероятно точно този гипс е разтворен в една кофа, която още е там. И всъщност това е последното им занимание.

Другото, което е много впечатляващо – което намерихме – в кухнята намерихме тесто за местен хляб. Хляб, който е чакал да бъде изпечен. То е оставено там да втасва и така си е останало това тесто. Има и място, където са си държали хлябовете и два хляба – хляб и половина – и двата са рязани – стоят все още там.

Наистина – въпросите са много. Кой би се самоубил, ако се готви да си изпече хляб? Или е зарязал боята за стените – подготвена? Или гипса – следобедно време – да започне да ремонтира тази стая?

За мен е очевидно, че не става въпрос за самоубийство. Очевидно става въпрос, че те са ликвидирани. И тук ми е интересна ролята на държавата. Значи, когато е ставало някакво убийство, през годините ние сме се нагледали на много случаи – и тогава полицията винаги си има няколко дежурни реплики: "Работим по всички версии" и т.н. А тук изведнъж – на втория, на третия ден – започнаха да се налагат някакви фантасмагории, чиято единствена цел беше стигматизацията на жертвите. Те да бъдат изкарани някакви злодеи, които каквото и да им се е случило – все е малко.

И всъщност другата цел вероятно е била близките да бъдат поставени в ступор – някак си да не могат да реагират адекватно и да съберат необходимите улики, доказателства, действия, които трябва да се направят веднага.

Оттам нататък последваха купища действия, които са, меко казано, странни. Близките непрекъснато пишат някакви искания до прокуратурата – и тя или им ги удовлетворява, или някой им ги удовлетворява и казва, че да, те имат право, но "някъде нещо било пропаднало по веригата", "то някъде било" и "в момента не може да им го предостави".

Ето – ще дам пример с едно от исканията на един от родителите на загиналите. Той беше поискал трафичните данни. И те дават само изходящите обаждания, но не позволяват входящите обаждания, защото това "противоречало на GDPR". Представяте ли си – човекът е умрял, а ние се глезим с GDPR-а – кой му се е обадил да бъде скрит.

Което ни навява на мисълта, че там има нещо – вероятно – след като толкова се крие. Или другият вариант е да става въпрос за обикновена гавра с жертвите.

Всъщност този случай е толкова тежък, от една страна, защото поставя въпрос за отношението към мъртвите. Може ли така да се говори за мъртви хора? А от друга страна, поставя въпроси за това дали не сме свидетели на участието на държавата в прикриването на убийства. Защото никой не може да ме убеди, че Ивей се е самоубил с два изстрела в главата. Ние не виждаме никакъв опит да се води разследване."

Кога ще научим истината

"След като министър Демерджиев каза, че се надява до края на август да бъде изкарана цялата истина, той продължава по следния начин: "Да съберем всичките парченца от информация, с която разполагат и останалите служби." С нещо разполага МВР, с нещо – ДАНС, с нещо – прокуратурата. Което ми изглежда изключително тревожно.

Имам чувството, че в момента се водят три паралелни събирания на информация. Аз не бих ги нарекъл разследвания. Да, може би имаше период при предишното управление, в който тези три служби работеха заедно, а в момента имам чувство, че има конкуренция между тях и всеки гледа да събере колкото се може повече неща, които да не сподели с другите, а да ги използва за опровергаване на това, което са събрали другите служби. Което ми звучи като пълен разнобой.

И аз изобщо не съм уверен, че със смяната на новата власт са овладени всичките механизми. Например – съдебната власт, според мен, продължава да си е владяна от същите хора, които и преди си я владееха. За ДАНС не съм много сигурен, но пак не съм и уверен, че там е станала някаква революция и ДАНС са започнали да се занимават с разузнаване, а не с това, с което обичат да се занимават.

Не съм песимист, защото ми се струва, че има някакво раздвижване. Случаят стана много публичен, прекалено много хора са ангажирани с него. С нас също непрекъснато се свързват хора, подават ни някакви парченца от информация. Понякога тази информация е фалшива – пращане на грешна следа. Но ние бавно, съвестно се опитваме да проверяваме всичко, да разглобяваме картинката.

При положение че това е казус, който е страшно травматичен, той не може да остане така. Ако остане така, ще бъде огромна травма за цялото общество. Ако няма категорични доказателства в едната или в другата посока, ще остане травмата, че ти можеш да бъдеш убит – и убийството да остане неразкрито. Или нещо повече – че можеш да бъдеш убит от държавата. Това е нещо, което разрушава обществото. Разрушава доверието в това, че можем да живеем заедно."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 почна се

    18 11 Отговор
    Падна дрон в България преди минути. Айде да ни е честито, почна се.

    Коментиран от #53

    12:21 08.08.2026

  • 4 Хаха

    24 29 Отговор
    Тази шоросоидна НПО 🐞,кой му иска мнението?

    Коментиран от #24

    12:21 08.08.2026

  • 5 ПЕДАЛСКИТЕ ДРАМИ

    23 33 Отговор
    Не вълнуват обществото.

    Коментиран от #55

    12:24 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е

    16 27 Отговор
    Иначе травмата е само в задните ви части и някой трябва за я извади наяве.

    12:27 08.08.2026

  • 8 Ясно е

    32 10 Отговор
    че държавата знае какво е станало. Ясно е, че държавата не може да разкрие какво е станало. Има ли още нещо неясно?

    Коментиран от #44

    12:29 08.08.2026

  • 9 аааа

    17 21 Отговор
    Аз не знам дали са убити, или са се самоубили, но ако приживе са си позволили да ограничат неправомерно достъпа дори на един човек до територия на България, ако дори веднъж са поискали на някого лична карта в качеството си на "рейнджъри", напълно оправдавам ликвидирането им. Сепаратизмът е сигурно най-тежкото престъпление срещу държавата и толерирането му под каквато и да е форма, обезсмисля самото съществуване на държава. Дали са били педофили, трафиканти, сектанти или светци ми е далеч на заден план, ако дори един единствен път са се изживяли като "рейнджъри".

    Коментиран от #15

    12:34 08.08.2026

  • 10 Отвличане на вниманието на

    10 15 Отговор
    Обществото от по важните и по актуални новини на деня също е травма. Никой разумен човек не си мисле че тези хора са се самоубили. И какво да направим. Тяхното присъствие там и целия им живот са странни и съмнителни. Напълно логично завършиха за съжаление. ...

    Коментиран от #29

    12:34 08.08.2026

  • 11 идиоти вън

    8 17 Отговор
    Да, психолозите казват, че педофилите оставят голяма травма у децата!!!!

    12:37 08.08.2026

  • 12 РазгоненаЛама

    8 17 Отговор
    личиси че е от сектата на калуша, истината е ясна, а ровещия го хвърля на гърба си !!!

    12:39 08.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 родител

    6 18 Отговор
    Детето като видя снимката се уплаши

    12:39 08.08.2026

  • 15 Непрекъснато ни ограничават достъпа

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "аааа":

    До някъде и до нещо. Дори и по форумите. Ето например на мен Оператора ми променя Плана едностранчиво !!! Но какво да направим. Да спрем децата от училище ли ?

    Коментиран от #16

    12:39 08.08.2026

  • 16 аааа

    9 12 Отговор

    До коментар #15 от "Непрекъснато ни ограничават достъпа":

    Форумът е частна собственост и собственикът може да си дерибейства колкото си иска в него. Районът на Петрохан е на всеки български гражданин и единственият, който може да ти ограничава или забранява достъпа до него е държавата. Всеки друг, който направи подобен опит, подлежи на ликвидиране и извършителят трябва да бъде третиран като национален герой, защитил държавата, територията и и гражданите и. В законите на страната съвсем ясно е посочено кой има право да ти ограничава достъпа до определен район и кой има право да ти проверява документите. Частни НПО-та не са в този списък, затова и всяко подобно действие от тяхна страна си е чист сепаратизъм. Самият наемател на хижата и "шеф" на тези рейнджъри е мастит юрист, така че не става дума за незнание и неразбиране на законите, а за чист сепаратизъм. Дали сепаратистът е педофил, или ангелче ми е все тая.

    Коментиран от #17

    12:47 08.08.2026

  • 17 За сведение

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "аааа":

    хижата не е държавна, а е купена от рейнджърите от бащата на герберката Фидосова.

    Коментиран от #19, #20

    12:56 08.08.2026

  • 18 Тъпи парчета

    4 13 Отговор
    Несъмнено са служили на ПеПеДебейската "държава" и много са си повярвали,че са недосегаеми. Били са носни кърпи на "партньорски" служби ,но в един момент са станали с отпаднала необходимост, точно точно защото са си повярвали ,че са голямата работа и са се превърнали в Заплаха за Тайните им операции.Тук въобще не става въпрос за трафик на наркотици и мигранти, а за подриване режима на Вучич в Сърбия.

    12:58 08.08.2026

  • 19 аааа

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "За сведение":

    Да са си рейнджърствали в нея тогава, а не в целия район, огромната част от който е изключителна държавна собственост. В хижата могат да са си рейнджъри колкото си искат. Напуснат ли дворът и обаче, нямат повече права от никой друг български гражданин и нямат право да ти искат лична карта, или да ограничават с оръжие достъпът ти до природата. Дано този случай е за урок и на други подобни, от НПО-та до концесионери на плажове, язовири и т.н., че нещо се самозабравиха.

    13:01 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да да

    4 5 Отговор
    Свидетели на Калушев......

    13:06 08.08.2026

  • 22 Интересно

    2 1 Отговор
    Последното интервю на Калушев.

    13:09 08.08.2026

  • 23 Стършели

    2 9 Отговор
    Владо, хилиш се защото Обществото не го интесуват рецидивисти! Ти си травмиран за микрофон!
    Полицията е на линия!

    13:10 08.08.2026

  • 24 Ха, ам чи

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    тоз е бил първи приятел с петроханците, той сам се похвали..само дето не са му казали с какво точно занимават...

    13:12 08.08.2026

  • 25 Факт

    3 4 Отговор
    МНЗ предупреждава-Искането на лични карти в Балкана носи риск за вашето здраве.

    13:17 08.08.2026

  • 26 Пука И ! На Държавата !

    7 3 Отговор
    За Нея Няма Закон !

    Нито Конституция !

    Прави !

    Каквото Си Реши !

    Коментиран от #35

    13:19 08.08.2026

  • 27 Тука е така

    9 1 Отговор
    С тези публикации авторът рискува животът си.
    Които са разстреляли шестимата може би ще му запушат устата. Човек, пази се!

    Коментиран от #46

    13:19 08.08.2026

  • 28 Така провалиха

    1 9 Отговор
    Цялата работа voнi .на gнЪсната приватизация на държавни активи за жълти стотинки. Така жълтите паvetници провалиха националната туристическа пътека Ком-Емине. Лека-полека цялата държава става собственост на такива като тоя на снимката.

    13:23 08.08.2026

  • 29 с мистерии се прикриват неудобни връзки

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Отвличане на вниманието на":

    Хижарите петроханци са имали персонална подкрепа от влиятелни мъже във властта (софийския кмет В.Терзиев хем ги е спонсорирал, хем семейно им е гостувал по само признания).
    Ползвали са се с авторитет на Национална агенция за контрол на защитени територии с подпис на екоминистър Б.Сандов.
    Нито са потърсили връзка с менторите си, нито по стандартния начин със свои близки , нито на 112, ако са нападнати.

    13:26 08.08.2026

  • 30 Абе

    6 11 Отговор
    Оставам с впечатление, че Йончев добре и отдавна е познавал групата. Питам се, никога ли не допусна за странно, че въпросната група отглежда чужди деца, зарязани там от родителите им. Че като навършат накаква възраст биват подменяни с нови, че едно от тези деца е подавало сигнали за педофилия, че изземват неправомерно правомощия на полицията... Като ходи в хижата да снима изпражненията, не се ли сети да снима и следите от "престрелката" в хижата, за която твърдяха неговите приближени?...

    Коментиран от #31

    13:26 08.08.2026

  • 31 Абе

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "Абе":

    Ако беше гледал какво човека е снимал, нямаше да задаваш въпросите, които си задал.

    Коментиран от #32

    13:29 08.08.2026

  • 32 Абе

    6 9 Отговор

    До коментар #31 от "Абе":

    Напротив, гледах го. За следи от престрелка изобщо не отвори дума. През цялото време са опитва да оправдае ирационалността на едно самоубийство с рационални аргументи. Всеки психолог ще ти каже, че самоубийството е възможно най-ирационалното човешко действие и то не може да се оправдае с рационални аргументи. Месили си били хляб и си правили ремонт, пък взели, че се самоубили. Това може да изглежда странно на нормален човек, но за самоубийците е съвсем закономерно. 99% от самоубиствата са извършвани просто ей така, с абсурдни за нормалния човек мотиви, които обаче са водещи за самоубиеца. Да ти давам ли пример с известни хора - писатели, музиканти... дето единият се гръмнал точно преди да завърши книгата си, а другият докато се подготвя за следващия концерт и настройва китарата си, а третият... Няма нито едно масово самоубиство, което да не наподобява това. При всичките животът си е течал по обичайният начин до последно.

    Коментиран от #37, #38

    13:37 08.08.2026

  • 33 Aлфа Вълкът

    5 1 Отговор
    Аз не вярвам във версията за самоубийство, само че всички свързани с групата приличат на тоя.

    13:41 08.08.2026

  • 34 ЩО НЕ РАЗПЛЕТЕШ СЛУЧАЯ БЕ ГЕРБАВА

    2 5 Отговор
    ПОДЛОГО , МИ РАЗТЕГАТЕЛСТВАШ ЛУКУМИ ТЪДЯВА - ВСЪЩНОСТ ЗА ПАРИ ! ПОД НАБЛЮДЕНИ СИ ОТДАВНА !

    13:42 08.08.2026

  • 35 Разкраченото писане е неприемливо

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пука И ! На Държавата !":

    Нямаш морално право да критикуваш защото ти също си в нарушение. Всички пишем по хоризонтала само ти по вертикала. За по хитър ли се имаш.

    13:49 08.08.2026

  • 36 Разкраченото писане е неприемливо

    3 3 Отговор
    Нямаш морално право да критикуваш защото ти също си в нарушение. Всички пишем по хоризонтала само ти по вертикала. За по хитър ли се имаш.

    13:51 08.08.2026

  • 37 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Абе":

    И кое масово самоубийство наподобява това?
    Особено с версията за окултно самоубийство, там нещата се случват с отрова по принцип, има някаква символика и ритуал преди самоубийствата, подреждане, обредно облекло, специално избиране на мястото на смъртта.
    Нито едно от тези изброени неща не са задължителни, но винаги при ритуалните самоубийства едно от тях го има.
    Тия какво правят, ходят като клошари, кой как сварил се облякъл, едните се гръмнали на хижата, другите на баира. Що на тоя баир?

    Коментиран от #51

    13:55 08.08.2026

  • 38 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Абе":

    Какво ми разтягаш ластици за единични случаи на самоубийства? Тук става на въпрос за шест, от които някои са деца. Две различни локации... Едните правили ремонт и решили да се гръмнат, а другите дни по-късно? Я малко по-сериозно моля.

    Коментиран от #40

    14:08 08.08.2026

  • 39 А ти

    2 1 Отговор
    Мила педдроханке, коя истина очакваш
    Защото налипната не е удобна. Гласувайте с смс - за мафиоти, за извънземни, за съкровища

    14:12 08.08.2026

  • 40 хех

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Абе":

    А как трябваше да се самоубият правилно? Я ми дай пример за едно масово самоубийство, извършено по установения правилен ред за извършване на масови самоубийства? Не ти ли побира акъла, че за масови самоубиства хората се "програмират" продължително време, за да може като "настъпи момента", да зарежат всичко и да си пръснат тиквите, отровят, скочат от скала хванати за ръка и т.н.? Кажи за поне едно масово самоубийство в историята, което да не е изпълненио с абсурдни и необясними противоречия? Той самият акт на самоубийство в повечето случаи е абсурден и необясним. Нямало било ритуал... Ами може това да им е бил ритуалът - да няма ритуал. Децата са най-лесните жертви на подобни култове.

    Коментиран от #45

    14:21 08.08.2026

  • 41 Хаха

    6 6 Отговор
    Тоя рошавия и некъпан псевдо журналист явно е гледал прекалено много криминални филми и се изживява като Хорейшио. За него било очевидно, дрън, дрън.. За мен пък рошльото си е жив Петроханец, да отива да живее там и да става лама

    14:21 08.08.2026

  • 42 Естествено че

    3 0 Отговор
    можеш да бъдеш убит от държавата.

    14:28 08.08.2026

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Аман от нагли педофили

    14:29 08.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "хех":

    Я кажи кое масово самоубийство се е състояло няколко дни?

    Коментиран от #52

    14:31 08.08.2026

  • 46 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тука е така":

    Мъглата около "Петрохан" полека-лека се разсейва...
    Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.

    14:32 08.08.2026

  • 47 Родната полиция ни пази бре

    1 0 Отговор
    Охраняващите бяха ползвали хола за тоалетна. И се бяха изходили насред това, което пазят. Имаше страшно много фасове, кенчета от бира, презервативи, хартийки, въобще беше превърнато в една кочина.

    14:32 08.08.2026

  • 48 Странно

    3 0 Отговор
    Пропуска се ,че са създадени от руския агент Хасан Омеров,по известен с агентурния си псевдоним Алексей Петров трактор,ивей е адвокат на Росатом в делото срещу България на арбитража в Швейцария,взема колосална сума пари хонорар няколко милиона евро

    14:33 08.08.2026

  • 49 миме

    2 1 Отговор
    тоа на снимката, че е п € д@ л, п€ д @ л е ама май , май е и п€ д0% ил

    14:34 08.08.2026

  • 50 Факт

    2 0 Отговор
    Там в района вили имат бивши шефове на служите

    14:34 08.08.2026

  • 51 Сигма котето

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Aлфа Bълкът":

    Ако се бяха отровили вместо да се застрелят, сега щеше да питаш "защо просто не са се гръмнали при наличието на толкова оръжия, ами е трябвало да си правят труд да се снабдяват с отрова и да рискуват да страдат дълго докато пукнат".

    Коментиран от #58

    14:34 08.08.2026

  • 52 хех

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Абе":

    Защо? Колко дни е срокът по закона за масовите самоубийства?

    Коментиран от #54

    14:36 08.08.2026

  • 53 Руди

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "почна се":

    Ти добре ли си, нали не те е ударил?

    14:37 08.08.2026

  • 54 Абе

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "хех":

    До сега примери даваше, ама нещо секнаха а?

    Коментиран от #56

    14:39 08.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хех

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Абе":

    "Орден на слънчевия храм". Масовите самоубийства са в няколко различни дни от 94 до 97г. Октомври 94г. - 53 жертви, декември 95г. - 16 жертви, март 97г. - пет жертви. Не само на различни места, ами дори в различни държави и континенти.

    Коментиран от #62

    14:48 08.08.2026

  • 57 Мнение

    3 0 Отговор
    Едва ли има нужда този случай да се разследва, защото на най-високо ниво не може да не знаят какво точно се е случило там и защо се е случило. Друг е въпросът какви версии ще измислят за медиите. Но каквото и да съчинят, за народа е ясно, че онези хора бяха убити, за да не пречат на нещо или защото са знаели много, а това не е било изгодно за някого.

    14:55 08.08.2026

  • 58 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Сигма котето":

    Единият дори се е застрелял два пъти!!!
    Облечени са в някакви роби ли, имат някакви кръстчета медальони ли, някаква позиция на телата към някаква географска или астрономическа точка ли има?
    Видео съобщение ли има? Тъй пък на един не му се посвидял животът и да избяга?!


    П.П. и не забравяй, че примерите ти от предишния ти коментар се касаят за единични случаи, а не за масово (само)убийство.

    Коментиран от #60

    14:57 08.08.2026

  • 59 Йеронимус БОШ

    1 1 Отговор
    Владо , ако се подстрижеш , ще придобиеш човешки вид , а и ако се обръснеш - цена няма да имаш !
    Върху това се концентрирай , човече ! Нямаш ли огледала у вас ?

    15:03 08.08.2026

  • 60 хех

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Aлфа Вълкът":

    Обясни моля? Какви са правилата при масови самоубийства и къде да ги прочета, какви ордени/медальони трябва да се носят и каква трябва да е позицията на главата? Какво е наказанието, ако някой самоубиец наруши правилата за масово самоубийство? Ако примерно не носиш роба, признава ли се за самоубийство или идва Йончев и казва, че е убийство?

    15:05 08.08.2026

  • 61 миме

    1 0 Отговор
    наистина много жалко, че лама калушев не пръсна мозъка на йончев както направи с другите сектанти

    15:09 08.08.2026

  • 62 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "хех":

    Я проследи хронологията на събитията. Паралелът с Петрохан–Околчица не излиза. При Ордена на слънчевия храм първо, през 1994 г., загиват основните организатори заедно с останалите, сред които има както самоубили се, така и убити. През 1995 и 1997 г. вече оцелели последователи продължават започнатото. При Петрохан–Околчица, според официалната версия, последователността е обратната — първо са самоубийствата при Петрохан, а след това при Околчица, при тънкото ти твърдение на недоказана "секта".

    Коментиран от #63

    15:09 08.08.2026

  • 63 хех

    1 3 Отговор

    До коментар #62 от "Абе":

    Какъв паралел ма како? Пита ме за пример на масови самоубийства продължили няколко дни и ти дадох. Разбира се че никое масово самоубийство не е идентично с друго. Всъщност точно в този пример има стряскащо много общи неща (пожарът, разстрелите, комбинация на убиства и самоубиства, жертви деца...), но те са общи за много култове. Не можеш да обясниш масово самоубийство с някакъв установен ред и да кажеш, че щом не е спазен, значи не е масово самоубиство. То по принцип не можеш да обясниш никое масово самоубийство с някаква нормална логика и рационално човешо поведение, но това не означава, че няма масови самоубиства и че щом не са идентични, значи не са самоубийства.

    Коментиран от #65

    15:18 08.08.2026

  • 64 Хаха

    1 1 Отговор
    Този на снимката прилича на аМбреаж.

    15:23 08.08.2026

  • 65 Цеко

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "хех":

    И на теб ли ти е удобно да е самоубийство?

    Коментиран от #68

    15:52 08.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Да, бе

    0 0 Отговор
    конспирацията е пълна.
    Цяла държава крие от всички, че е убила тези кукувци.
    Без повече коментар.

    16:05 08.08.2026

  • 68 хех

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Цеко":

    На мен ми е все тая. На теб неудобно ли ще ти е, да е самоубийство?

    16:06 08.08.2026

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