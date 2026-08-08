Владо Йончев: Ако случаят "Петрохан" остане неразкрит, ще е травма за обществото

Екип на OFFNews влезе в хижата "Петрохан" и публикува поредица видеоклипове, след като бе преустановена полицейската охрана там. Владо Йончев, главен редактор на OFFNews – разказва в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" подробности от мястото.
"Там бях в продължение на 10 или 11 дни. Нашият сайт е един от малкото, на които близките имат доверие, и основната задача беше да заснемем всичко, което може да се заснеме и което в едно евентуално бъдеще би вършило някаква работа. Това правихме основно: заснемахме кадри, фотографирахме, правихме видеа. И другото – помагахме за изнасянето на вещите, защото хижата е изгоряла много, тя не може просто да се заключи, а там имаше страшно много лични вещи и багаж."
Изненадата
"Това, което наистина ме изненада, беше състоянието, в което беше оставена хижата. Охраняващите сякаш бяха ползвали хола за тоалетна. И се бяха изходили насред това, което пазят. Което показва отношението им. Имаше страшно много фасове, кенчета от бира, хартийки, въобще беше превърнато в една кочина. Което страшно много контрастира с педантичната чистота, която имаха загиналите. Аз знам колко чисто държаха навсякъде, колко искаха да е такова, и отношението им към природата. Въобще цялото им отношение беше на една такава огромна чистота. А ние заварихме една кочина.
Беше ужасно – ходим из хижата и близките на загиналите се опитват да си спомнят кое къде е стояло. Със сигурност има неща, които са изгорели – това се вижда и е логично. Но имаше неща, които виждахме на клиповете, които прокуратурата разпространи, а сега тях вече ги нямаше. Имаше неща, които очевидно са откраднати.
Например – китарите, които са стояли там. Едната от тях е изключително скъпа, другите също са много скъпи. Калъфите стоят, вътре китарите са махнати. В стаята, в която са си държали парапланерите, някой е извадил най-хубавите. Ето такива неща, които едва ли са много изненадващи, но са малко обидни."
Съмнението
"Има един разпит на Деян – първия свидетел, който открива телата. Всъщност в деня, в който се случват нещата – първи февруари – помните на записите как Ивей и Пламен слизат с един джип, а после се връщат с два джипа. Слизайки с този един джип, те всъщност имат среща с Деян – на чешмата на Петрохан, която се намира на около 6-7 минути от хижата.
Където малко преди това се вижда как Ивей влиза в кухнята и взима някакъв пакет. Това е пакетът с курабийки, който той занесе на Деян, а Деян му дава един пакет с гипс. Всъщност срещата е била, защото те са помолили Деян да им качи гипса за този ремонт. И после на кадрите се вижда как Пламен сваля чувала с гипса. Всъщност това е последното, което са правили. Те са две стаи – едната е вече изцяло ремонтирана, другата е подготвена за ремонт. Най-вероятно точно този гипс е разтворен в една кофа, която още е там. И всъщност това е последното им занимание.
Другото, което е много впечатляващо – което намерихме – в кухнята намерихме тесто за местен хляб. Хляб, който е чакал да бъде изпечен. То е оставено там да втасва и така си е останало това тесто. Има и място, където са си държали хлябовете и два хляба – хляб и половина – и двата са рязани – стоят все още там.
Наистина – въпросите са много. Кой би се самоубил, ако се готви да си изпече хляб? Или е зарязал боята за стените – подготвена? Или гипса – следобедно време – да започне да ремонтира тази стая?
За мен е очевидно, че не става въпрос за самоубийство. Очевидно става въпрос, че те са ликвидирани. И тук ми е интересна ролята на държавата. Значи, когато е ставало някакво убийство, през годините ние сме се нагледали на много случаи – и тогава полицията винаги си има няколко дежурни реплики: "Работим по всички версии" и т.н. А тук изведнъж – на втория, на третия ден – започнаха да се налагат някакви фантасмагории, чиято единствена цел беше стигматизацията на жертвите. Те да бъдат изкарани някакви злодеи, които каквото и да им се е случило – все е малко.
И всъщност другата цел вероятно е била близките да бъдат поставени в ступор – някак си да не могат да реагират адекватно и да съберат необходимите улики, доказателства, действия, които трябва да се направят веднага.
Оттам нататък последваха купища действия, които са, меко казано, странни. Близките непрекъснато пишат някакви искания до прокуратурата – и тя или им ги удовлетворява, или някой им ги удовлетворява и казва, че да, те имат право, но "някъде нещо било пропаднало по веригата", "то някъде било" и "в момента не може да им го предостави".
Ето – ще дам пример с едно от исканията на един от родителите на загиналите. Той беше поискал трафичните данни. И те дават само изходящите обаждания, но не позволяват входящите обаждания, защото това "противоречало на GDPR". Представяте ли си – човекът е умрял, а ние се глезим с GDPR-а – кой му се е обадил да бъде скрит.
Което ни навява на мисълта, че там има нещо – вероятно – след като толкова се крие. Или другият вариант е да става въпрос за обикновена гавра с жертвите.
Всъщност този случай е толкова тежък, от една страна, защото поставя въпрос за отношението към мъртвите. Може ли така да се говори за мъртви хора? А от друга страна, поставя въпроси за това дали не сме свидетели на участието на държавата в прикриването на убийства. Защото никой не може да ме убеди, че Ивей се е самоубил с два изстрела в главата. Ние не виждаме никакъв опит да се води разследване."
Кога ще научим истината
"След като министър Демерджиев каза, че се надява до края на август да бъде изкарана цялата истина, той продължава по следния начин: "Да съберем всичките парченца от информация, с която разполагат и останалите служби." С нещо разполага МВР, с нещо – ДАНС, с нещо – прокуратурата. Което ми изглежда изключително тревожно.
Имам чувството, че в момента се водят три паралелни събирания на информация. Аз не бих ги нарекъл разследвания. Да, може би имаше период при предишното управление, в който тези три служби работеха заедно, а в момента имам чувство, че има конкуренция между тях и всеки гледа да събере колкото се може повече неща, които да не сподели с другите, а да ги използва за опровергаване на това, което са събрали другите служби. Което ми звучи като пълен разнобой.
И аз изобщо не съм уверен, че със смяната на новата власт са овладени всичките механизми. Например – съдебната власт, според мен, продължава да си е владяна от същите хора, които и преди си я владееха. За ДАНС не съм много сигурен, но пак не съм и уверен, че там е станала някаква революция и ДАНС са започнали да се занимават с разузнаване, а не с това, с което обичат да се занимават.
Не съм песимист, защото ми се струва, че има някакво раздвижване. Случаят стана много публичен, прекалено много хора са ангажирани с него. С нас също непрекъснато се свързват хора, подават ни някакви парченца от информация. Понякога тази информация е фалшива – пращане на грешна следа. Но ние бавно, съвестно се опитваме да проверяваме всичко, да разглобяваме картинката.
При положение че това е казус, който е страшно травматичен, той не може да остане така. Ако остане така, ще бъде огромна травма за цялото общество. Ако няма категорични доказателства в едната или в другата посока, ще остане травмата, че ти можеш да бъдеш убит – и убийството да остане неразкрито. Или нещо повече – че можеш да бъдеш убит от държавата. Това е нещо, което разрушава обществото. Разрушава доверието в това, че можем да живеем заедно."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 почна се
Коментиран от #53
12:21 08.08.2026
4 Хаха
Коментиран от #24
12:21 08.08.2026
5 ПЕДАЛСКИТЕ ДРАМИ
Коментиран от #55
12:24 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така е
12:27 08.08.2026
8 Ясно е
Коментиран от #44
12:29 08.08.2026
9 аааа
Коментиран от #15
12:34 08.08.2026
10 Отвличане на вниманието на
Коментиран от #29
12:34 08.08.2026
11 идиоти вън
12:37 08.08.2026
12 РазгоненаЛама
12:39 08.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 родител
12:39 08.08.2026
15 Непрекъснато ни ограничават достъпа
До коментар #9 от "аааа":До някъде и до нещо. Дори и по форумите. Ето например на мен Оператора ми променя Плана едностранчиво !!! Но какво да направим. Да спрем децата от училище ли ?
Коментиран от #16
12:39 08.08.2026
16 аааа
До коментар #15 от "Непрекъснато ни ограничават достъпа":Форумът е частна собственост и собственикът може да си дерибейства колкото си иска в него. Районът на Петрохан е на всеки български гражданин и единственият, който може да ти ограничава или забранява достъпа до него е държавата. Всеки друг, който направи подобен опит, подлежи на ликвидиране и извършителят трябва да бъде третиран като национален герой, защитил държавата, територията и и гражданите и. В законите на страната съвсем ясно е посочено кой има право да ти ограничава достъпа до определен район и кой има право да ти проверява документите. Частни НПО-та не са в този списък, затова и всяко подобно действие от тяхна страна си е чист сепаратизъм. Самият наемател на хижата и "шеф" на тези рейнджъри е мастит юрист, така че не става дума за незнание и неразбиране на законите, а за чист сепаратизъм. Дали сепаратистът е педофил, или ангелче ми е все тая.
Коментиран от #17
12:47 08.08.2026
17 За сведение
До коментар #16 от "аааа":хижата не е държавна, а е купена от рейнджърите от бащата на герберката Фидосова.
Коментиран от #19, #20
12:56 08.08.2026
18 Тъпи парчета
12:58 08.08.2026
19 аааа
До коментар #17 от "За сведение":Да са си рейнджърствали в нея тогава, а не в целия район, огромната част от който е изключителна държавна собственост. В хижата могат да са си рейнджъри колкото си искат. Напуснат ли дворът и обаче, нямат повече права от никой друг български гражданин и нямат право да ти искат лична карта, или да ограничават с оръжие достъпът ти до природата. Дано този случай е за урок и на други подобни, от НПО-та до концесионери на плажове, язовири и т.н., че нещо се самозабравиха.
13:01 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да да
13:06 08.08.2026
22 Интересно
13:09 08.08.2026
23 Стършели
Полицията е на линия!
13:10 08.08.2026
24 Ха, ам чи
До коментар #4 от "Хаха":тоз е бил първи приятел с петроханците, той сам се похвали..само дето не са му казали с какво точно занимават...
13:12 08.08.2026
25 Факт
13:17 08.08.2026
26 Пука И ! На Държавата !
Нито Конституция !
Прави !
Каквото Си Реши !
Коментиран от #35
13:19 08.08.2026
27 Тука е така
Които са разстреляли шестимата може би ще му запушат устата. Човек, пази се!
Коментиран от #46
13:19 08.08.2026
28 Така провалиха
13:23 08.08.2026
29 с мистерии се прикриват неудобни връзки
До коментар #10 от "Отвличане на вниманието на":Хижарите петроханци са имали персонална подкрепа от влиятелни мъже във властта (софийския кмет В.Терзиев хем ги е спонсорирал, хем семейно им е гостувал по само признания).
Ползвали са се с авторитет на Национална агенция за контрол на защитени територии с подпис на екоминистър Б.Сандов.
Нито са потърсили връзка с менторите си, нито по стандартния начин със свои близки , нито на 112, ако са нападнати.
13:26 08.08.2026
30 Абе
Коментиран от #31
13:26 08.08.2026
31 Абе
До коментар #30 от "Абе":Ако беше гледал какво човека е снимал, нямаше да задаваш въпросите, които си задал.
Коментиран от #32
13:29 08.08.2026
32 Абе
До коментар #31 от "Абе":Напротив, гледах го. За следи от престрелка изобщо не отвори дума. През цялото време са опитва да оправдае ирационалността на едно самоубийство с рационални аргументи. Всеки психолог ще ти каже, че самоубийството е възможно най-ирационалното човешко действие и то не може да се оправдае с рационални аргументи. Месили си били хляб и си правили ремонт, пък взели, че се самоубили. Това може да изглежда странно на нормален човек, но за самоубийците е съвсем закономерно. 99% от самоубиствата са извършвани просто ей така, с абсурдни за нормалния човек мотиви, които обаче са водещи за самоубиеца. Да ти давам ли пример с известни хора - писатели, музиканти... дето единият се гръмнал точно преди да завърши книгата си, а другият докато се подготвя за следващия концерт и настройва китарата си, а третият... Няма нито едно масово самоубиство, което да не наподобява това. При всичките животът си е течал по обичайният начин до последно.
Коментиран от #37, #38
13:37 08.08.2026
33 Aлфа Вълкът
13:41 08.08.2026
34 ЩО НЕ РАЗПЛЕТЕШ СЛУЧАЯ БЕ ГЕРБАВА
13:42 08.08.2026
35 Разкраченото писане е неприемливо
До коментар #26 от "Пука И ! На Държавата !":Нямаш морално право да критикуваш защото ти също си в нарушение. Всички пишем по хоризонтала само ти по вертикала. За по хитър ли се имаш.
13:49 08.08.2026
36 Разкраченото писане е неприемливо
13:51 08.08.2026
37 Aлфа Bълкът
До коментар #32 от "Абе":И кое масово самоубийство наподобява това?
Особено с версията за окултно самоубийство, там нещата се случват с отрова по принцип, има някаква символика и ритуал преди самоубийствата, подреждане, обредно облекло, специално избиране на мястото на смъртта.
Нито едно от тези изброени неща не са задължителни, но винаги при ритуалните самоубийства едно от тях го има.
Тия какво правят, ходят като клошари, кой как сварил се облякъл, едните се гръмнали на хижата, другите на баира. Що на тоя баир?
Коментиран от #51
13:55 08.08.2026
38 Абе
До коментар #32 от "Абе":Какво ми разтягаш ластици за единични случаи на самоубийства? Тук става на въпрос за шест, от които някои са деца. Две различни локации... Едните правили ремонт и решили да се гръмнат, а другите дни по-късно? Я малко по-сериозно моля.
Коментиран от #40
14:08 08.08.2026
39 А ти
Защото налипната не е удобна. Гласувайте с смс - за мафиоти, за извънземни, за съкровища
14:12 08.08.2026
40 хех
До коментар #38 от "Абе":А как трябваше да се самоубият правилно? Я ми дай пример за едно масово самоубийство, извършено по установения правилен ред за извършване на масови самоубийства? Не ти ли побира акъла, че за масови самоубиства хората се "програмират" продължително време, за да може като "настъпи момента", да зарежат всичко и да си пръснат тиквите, отровят, скочат от скала хванати за ръка и т.н.? Кажи за поне едно масово самоубийство в историята, което да не е изпълненио с абсурдни и необясними противоречия? Той самият акт на самоубийство в повечето случаи е абсурден и необясним. Нямало било ритуал... Ами може това да им е бил ритуалът - да няма ритуал. Децата са най-лесните жертви на подобни култове.
Коментиран от #45
14:21 08.08.2026
41 Хаха
14:21 08.08.2026
42 Естествено че
14:28 08.08.2026
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:29 08.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Абе
До коментар #40 от "хех":Я кажи кое масово самоубийство се е състояло няколко дни?
Коментиран от #52
14:31 08.08.2026
46 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #27 от "Тука е така":Мъглата около "Петрохан" полека-лека се разсейва...
Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.
14:32 08.08.2026
47 Родната полиция ни пази бре
14:32 08.08.2026
48 Странно
14:33 08.08.2026
49 миме
14:34 08.08.2026
50 Факт
14:34 08.08.2026
51 Сигма котето
До коментар #37 от "Aлфа Bълкът":Ако се бяха отровили вместо да се застрелят, сега щеше да питаш "защо просто не са се гръмнали при наличието на толкова оръжия, ами е трябвало да си правят труд да се снабдяват с отрова и да рискуват да страдат дълго докато пукнат".
Коментиран от #58
14:34 08.08.2026
52 хех
До коментар #45 от "Абе":Защо? Колко дни е срокът по закона за масовите самоубийства?
Коментиран от #54
14:36 08.08.2026
53 Руди
До коментар #3 от "почна се":Ти добре ли си, нали не те е ударил?
14:37 08.08.2026
54 Абе
До коментар #52 от "хех":До сега примери даваше, ама нещо секнаха а?
Коментиран от #56
14:39 08.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 хех
До коментар #54 от "Абе":"Орден на слънчевия храм". Масовите самоубийства са в няколко различни дни от 94 до 97г. Октомври 94г. - 53 жертви, декември 95г. - 16 жертви, март 97г. - пет жертви. Не само на различни места, ами дори в различни държави и континенти.
Коментиран от #62
14:48 08.08.2026
57 Мнение
14:55 08.08.2026
58 Aлфа Вълкът
До коментар #51 от "Сигма котето":Единият дори се е застрелял два пъти!!!
Облечени са в някакви роби ли, имат някакви кръстчета медальони ли, някаква позиция на телата към някаква географска или астрономическа точка ли има?
Видео съобщение ли има? Тъй пък на един не му се посвидял животът и да избяга?!
П.П. и не забравяй, че примерите ти от предишния ти коментар се касаят за единични случаи, а не за масово (само)убийство.
Коментиран от #60
14:57 08.08.2026
59 Йеронимус БОШ
Върху това се концентрирай , човече ! Нямаш ли огледала у вас ?
15:03 08.08.2026
60 хех
До коментар #58 от "Aлфа Вълкът":Обясни моля? Какви са правилата при масови самоубийства и къде да ги прочета, какви ордени/медальони трябва да се носят и каква трябва да е позицията на главата? Какво е наказанието, ако някой самоубиец наруши правилата за масово самоубийство? Ако примерно не носиш роба, признава ли се за самоубийство или идва Йончев и казва, че е убийство?
15:05 08.08.2026
61 миме
15:09 08.08.2026
62 Абе
До коментар #56 от "хех":Я проследи хронологията на събитията. Паралелът с Петрохан–Околчица не излиза. При Ордена на слънчевия храм първо, през 1994 г., загиват основните организатори заедно с останалите, сред които има както самоубили се, така и убити. През 1995 и 1997 г. вече оцелели последователи продължават започнатото. При Петрохан–Околчица, според официалната версия, последователността е обратната — първо са самоубийствата при Петрохан, а след това при Околчица, при тънкото ти твърдение на недоказана "секта".
Коментиран от #63
15:09 08.08.2026
63 хех
До коментар #62 от "Абе":Какъв паралел ма како? Пита ме за пример на масови самоубийства продължили няколко дни и ти дадох. Разбира се че никое масово самоубийство не е идентично с друго. Всъщност точно в този пример има стряскащо много общи неща (пожарът, разстрелите, комбинация на убиства и самоубиства, жертви деца...), но те са общи за много култове. Не можеш да обясниш масово самоубийство с някакъв установен ред и да кажеш, че щом не е спазен, значи не е масово самоубиство. То по принцип не можеш да обясниш никое масово самоубийство с някаква нормална логика и рационално човешо поведение, но това не означава, че няма масови самоубиства и че щом не са идентични, значи не са самоубийства.
Коментиран от #65
15:18 08.08.2026
64 Хаха
15:23 08.08.2026
65 Цеко
До коментар #63 от "хех":И на теб ли ти е удобно да е самоубийство?
Коментиран от #68
15:52 08.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Да, бе
Цяла държава крие от всички, че е убила тези кукувци.
Без повече коментар.
16:05 08.08.2026
68 хех
До коментар #65 от "Цеко":На мен ми е все тая. На теб неудобно ли ще ти е, да е самоубийство?
16:06 08.08.2026