Днешното навлизане и последвалият взрив на неидентифициран безпилотен летателен апарат (БПЛА) на 100 метра навътре в българската граница край село Кардам предизвика вълна от спешни анализи и позиции в съседните държави и страните, въвлечени в конфликта.

По официални данни инцидентът се е случил в 08:10 ч. сутринта, на около километър от компресорната станция на стратегическия Трансбалкански газопровод.

Министерството на отбраната в София излезе с първоначален анализ, според който става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван активно от украинските въоръжени сили, като няма доказателства за умишлен удар. Въпреки това, международните отзвуци варират от официален детайлен отказ за засичане до остри експертни коментари.

Букурещ: „Нашите радари не са засичали нищо“

Румъния реагира най-бързо на официално ниво, тъй като София обяви, че летателният апарат е дошъл от нейна посока.

Официална позиция: Министерството на националната отбрани на Румъния (MapN) категорично заяви чрез официално прессъобщение, разпространено от държавната агенция Agerpres (www.agerpres.ro), че радарните системи в страната не са отчели никакво нарушение. В изявлението се посочва, че във времевия интервал около инцидента „не са регистрирани движения на въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България“.

Министерството на националната отбрани на Румъния (MapN) категорично заяви чрез официално прессъобщение, разпространено от държавната агенция Agerpres (www.agerpres.ro), че радарните системи в страната не са отчели никакво нарушение. В изявлението се посочва, че във времевия интервал около инцидента „не са регистрирани движения на въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България“. Медии и военни експерти: Журналисти от румънската медийна група HotNews припомнят, че инцидентът идва само две седмици след като румънските ВВС бяха принудени да вдигнат изтребители F-16 три поредни дни в края на юли, за да свалят руски дронове тип „Шахед“ по поречието на Дунав. Румънски военни анализатори в платформите за сигурност подчертават, че ниската височина на полета прави подобни апарати невидими за съществуващата радарна мрежа на НАТО в Югоизточна Европа. Експерти допълват пред HotNews, че този случай налага спешно укрепване на радарното покритие по целия източен фланг на Алианса.

Киев: Анализ на хибридните заплахи и спецификации на „Майя“

Украинската страна разглежда инцидента в контекста на продължаващата война и засилващия се натиск върху източния фланг на НАТО.

Медийно отразяване: Водещото украинско издание „Украинска правда“ (pravda.com.ua) публикува подробен материал за инцидента, като акцентира върху факта, че дронът е избухнал в близост до Вертикалния газов коридор – критична инфраструктура, пренасяща неруски газ към Централна Европа и Украйна. Международни анализатори пред Euronews посочват, че инцидентът край Кардам изглежда е пряк резултат от защитни действия на украинската армия, а не от умишлена руска атака спрямо територия на НАТО.

Водещото украинско издание „Украинска правда“ (pravda.com.ua) публикува подробен материал за инцидента, като акцентира върху факта, че дронът е избухнал в близост до Вертикалния газов коридор – критична инфраструктура, пренасяща неруски газ към Централна Европа и Украйна. Международни анализатори пред Euronews посочват, че инцидентът край Кардам изглежда е пряк резултат от защитни действия на украинската армия, а не от умишлена руска атака спрямо територия на НАТО. Военни блогъри и технически данни: В украинските канали в Telegram и специализирания портал „Милитарний“ (militarnyi.com.ua) активно се коментира хипотезата за използването на дрона-примамка „Майя“ и се разкриват неговите спецификации. Този тип апарати са проектирани изключително евтино от шперплат и пластмаса с цел хибридно претоварване на руското ПВО. За да изглеждат опасни, те използват специални лещи на Люнеберг, които симулират радарния отпечатък на реален голям атакуващ дрон. Военни наблюдатели в „Милитарний“ допълват, че масираното им изстрелване цели да разкрива позициите на противника, но заглушаването на GPS сигналите и средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) в Черноморския регион често стават причина тези машини да губят курс и да падат на съюзническа територия.

Москва: „Очередна провокация за въвличане на НАТО“

Руската реакция се движи по линията на официално дистанциране и обвинения към Украйна за неспособност да контролира оръжията си.

Държавни медии и анализатори: ТАСС и РИА Новости своевременно цитираха изявленията на българското военно министерство, че дронът е с украински произход. Руски политически анализатори коментират в предавания по държавната телевизия, че инцидентът доказва „неконтролируемото разпространение на бойни БПЛА от страна на Киев“.

ТАСС и РИА Новости своевременно цитираха изявленията на българското военно министерство, че дронът е с украински произход. Руски политически анализатори коментират в предавания по държавната телевизия, че инцидентът доказва „неконтролируемото разпространение на бойни БПЛА от страна на Киев“. Z-блогъри и експерти: Влиятелни руски военни кореспонденти в мрежата изразяват мнението, че Украйна умишлено или поради техническа грешка насочва апарати към държави от НАТО с цел да предизвика задействане на Член 5 от Вашингтонския договор или да принуди пакта да затвори въздушното пространство над Черно море. Те дават за пример и последните инциденти с паднали отломки в Полша и Латвия.

Брюксел: Официалните лица на НАТО следят ситуацията

Инцидентът бързо стигна и до щабквартирата на Алианса. Представители на НАТО коментираха пред Reuters (reuters.com), че са в постоянен контакт с българските и румънските власти. От Брюксел подчертават, че макар инцидентът да не се разглежда като целенасочена атака, зачестилите случаи на паднали военни отломки в Черноморския регион изискват повишена бдителност и допълнително координиране на противовъздушната отбрана между съюзниците.