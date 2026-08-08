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Румъния, Русия и Украйна с първи коментари след инцидента край Кардам

Румъния, Русия и Украйна с първи коментари след инцидента край Кардам

8 Август, 2026 18:19, обновена 8 Август, 2026 18:25 9 628 112

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Реакции в чужбина за падналия дрон у нас

Румъния, Русия и Украйна с първи коментари след инцидента край Кардам - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешното навлизане и последвалият взрив на неидентифициран безпилотен летателен апарат (БПЛА) на 100 метра навътре в българската граница край село Кардам предизвика вълна от спешни анализи и позиции в съседните държави и страните, въвлечени в конфликта.

По официални данни инцидентът се е случил в 08:10 ч. сутринта, на около километър от компресорната станция на стратегическия Трансбалкански газопровод.

Министерството на отбраната в София излезе с първоначален анализ, според който става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван активно от украинските въоръжени сили, като няма доказателства за умишлен удар. Въпреки това, международните отзвуци варират от официален детайлен отказ за засичане до остри експертни коментари.

Букурещ: „Нашите радари не са засичали нищо“

Румъния реагира най-бързо на официално ниво, тъй като София обяви, че летателният апарат е дошъл от нейна посока.

  • Официална позиция: Министерството на националната отбрани на Румъния (MapN) категорично заяви чрез официално прессъобщение, разпространено от държавната агенция Agerpres (www.agerpres.ro), че радарните системи в страната не са отчели никакво нарушение. В изявлението се посочва, че във времевия интервал около инцидента „не са регистрирани движения на въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България“.
  • Медии и военни експерти: Журналисти от румънската медийна група HotNews припомнят, че инцидентът идва само две седмици след като румънските ВВС бяха принудени да вдигнат изтребители F-16 три поредни дни в края на юли, за да свалят руски дронове тип „Шахед“ по поречието на Дунав. Румънски военни анализатори в платформите за сигурност подчертават, че ниската височина на полета прави подобни апарати невидими за съществуващата радарна мрежа на НАТО в Югоизточна Европа. Експерти допълват пред HotNews, че този случай налага спешно укрепване на радарното покритие по целия източен фланг на Алианса.

Киев: Анализ на хибридните заплахи и спецификации на „Майя“

Украинската страна разглежда инцидента в контекста на продължаващата война и засилващия се натиск върху източния фланг на НАТО.

  • Медийно отразяване: Водещото украинско издание „Украинска правда“ (pravda.com.ua) публикува подробен материал за инцидента, като акцентира върху факта, че дронът е избухнал в близост до Вертикалния газов коридор – критична инфраструктура, пренасяща неруски газ към Централна Европа и Украйна. Международни анализатори пред Euronews посочват, че инцидентът край Кардам изглежда е пряк резултат от защитни действия на украинската армия, а не от умишлена руска атака спрямо територия на НАТО.
  • Военни блогъри и технически данни: В украинските канали в Telegram и специализирания портал „Милитарний“ (militarnyi.com.ua) активно се коментира хипотезата за използването на дрона-примамка „Майя“ и се разкриват неговите спецификации. Този тип апарати са проектирани изключително евтино от шперплат и пластмаса с цел хибридно претоварване на руското ПВО. За да изглеждат опасни, те използват специални лещи на Люнеберг, които симулират радарния отпечатък на реален голям атакуващ дрон. Военни наблюдатели в „Милитарний“ допълват, че масираното им изстрелване цели да разкрива позициите на противника, но заглушаването на GPS сигналите и средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) в Черноморския регион често стават причина тези машини да губят курс и да падат на съюзническа територия.

Москва: „Очередна провокация за въвличане на НАТО“

Руската реакция се движи по линията на официално дистанциране и обвинения към Украйна за неспособност да контролира оръжията си.

  • Държавни медии и анализатори: ТАСС и РИА Новости своевременно цитираха изявленията на българското военно министерство, че дронът е с украински произход. Руски политически анализатори коментират в предавания по държавната телевизия, че инцидентът доказва „неконтролируемото разпространение на бойни БПЛА от страна на Киев“.
  • Z-блогъри и експерти: Влиятелни руски военни кореспонденти в мрежата изразяват мнението, че Украйна умишлено или поради техническа грешка насочва апарати към държави от НАТО с цел да предизвика задействане на Член 5 от Вашингтонския договор или да принуди пакта да затвори въздушното пространство над Черно море. Те дават за пример и последните инциденти с паднали отломки в Полша и Латвия.

Брюксел: Официалните лица на НАТО следят ситуацията

Инцидентът бързо стигна и до щабквартирата на Алианса. Представители на НАТО коментираха пред Reuters (reuters.com), че са в постоянен контакт с българските и румънските власти. От Брюксел подчертават, че макар инцидентът да не се разглежда като целенасочена атака, зачестилите случаи на паднали военни отломки в Черноморския регион изискват повишена бдителност и допълнително координиране на противовъздушната отбрана между съюзниците.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 започва голямото увъртане

    199 10 Отговор
    и усукване..... дрона бил примамка но с взрив за поражение...?

    18:30 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    199 30 Отговор
    С приятели като Украйна, врагове не ни трябват.

    18:32 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СВО 1 626 дни РЕЗИЛ

    40 131 Отговор
    Малко е нелогично, Украйна да взриви свой дрон край газова инфраструктура, която доставя газ към самата нея.

    Коментиран от #18, #70

    18:34 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    69 38 Отговор
    Радев незабавно да излезе да се извини на българския народ. За брифинга си ала предаването "Ку Ку" за Козлодуй от 1996.

    Станаха за смях и резил. Оказа се, че дронът е украински тип-примамка "Майа", заблуден след заглушаване. Съобщи с прессъобщение официално Министерство на отбраната.

    Постигнахте няколко управленски ефекта:

    Пникьосахте хората, особено възрастните. Всяхте абсолютно необоснована паника.

    Целият свят разбра, че нямаме анти-дрон защита.

    Никой няма да ви вярва за нещо по-сериозно от сега нататък. Лъжливите овчарчета. Абсолютни лаици сте!

    Военният министър стана за подигравка и на кучетата заради външния си вид. Цял фолклор се роди за часове.

    А пресцентърът на МС е за уволнение, защото изтри емблемата на "Кинтекс" от рекламната тениска на Стоянов от официалните снимки, при положение, че се излъчваше на живо пред цял свят. За малоумни ли мислите хората?!

    Гола вода сте! Така не се носи отговорност за живота, здравето и собствеността на хората в една държава. Не се управлява с димки и паника!

    Коментиран от #35

    18:35 08.08.2026

  • 12 Зеления път

    122 18 Отговор
    Зеленото го играе световен терорист. Изживява се като украински Карлос Чакала. Чакала Наркоман.

    18:35 08.08.2026

  • 13 Киев ни стреля

    105 14 Отговор
    а измисленият Алианс се прави на прасе обърлено и разфасовано сред Коледа.
    Кажете истината и не се правете на умряла свиня която много добре разбира че е дала фира.

    18:35 08.08.2026

  • 14 Сусу Манарата

    50 4 Отговор
    Ясно, вятър не духа, заек не бяга, а тревата се клати.

    18:35 08.08.2026

  • 15 АВЕ НА ПЛАЖА ВЪВ ВАРНА

    47 15 Отговор
    ГЪРМЯХА ПИРАТКИ
    СИГУРЕН СЪМ ЧЕ СА РУСКИ
    АМИ БЪЛГАРИЯ Е ВРАЖЕСКА ЗА РУСИЯ ДЪРЖАВА ЩОТО ПОДКРЕПЯ БАНДЕРА.....СТИ
    А БЕЗ ГАЗОПРОВОДА НА УКРИТЕ ЗИМАТА ИМ СЕ РАЗКАЗА ИГРАТА
    МАКАР ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УНИШОЖЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА УКРАЙНА
    ТАКА Е ПО ЕФЕКТНО

    18:38 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дърт Вейдър

    12 93 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 626 дни РЕЗИЛ":

    Синко , Украйна добива собствен природен газ и разполага с едни от най-големите доказани резерви в Европа втори по големина след Норвегия.Това връзва ли ти се логически ?
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    Коментиран от #37

    18:44 08.08.2026

  • 19 Робот

    17 26 Отговор
    Ниско летящите дронове няма как да бъдат засечени , все едно да засечеш радиото или смартфона на човека в автомобила примерно.!

    Коментиран от #55

    18:44 08.08.2026

  • 20 Алекс

    43 40 Отговор
    Оставка на Радев. Възраждане да изкарат народа на всеобщи протести. Такова безродно, предателско и продажно правителство, които са подлоги на сатанистите и нацистите не ни трябва.

    18:45 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъхъъъъ

    65 14 Отговор
    Инцидентът бързо стигна и до щабквартирата на Алианса след като Радев надрънка куп глупости и лъжи. А относно НАТО, те се оказаха за пореден път пълни нещастници.

    18:46 08.08.2026

  • 23 Фейк - либераст

    49 3 Отговор
    Когато две кучета се подушат взаимно си предават повече информация от колкото всичките "демократични" медии!

    18:48 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Днес...

    12 52 Отговор

    До коментар #16 от "АМИ НА РУСНАЦИТЕ ИМ Е СЕ ТАЯ":

    На копейкаджиите са раздали копейки щото като гледам много са се активирали.

    18:49 08.08.2026

  • 27 Зеленият пръдлю

    68 7 Отговор
    значи пуска хварчила и където отидат там ? Примамки били. Ами ако бяха примамили на братушките големият боздуган а?

    18:49 08.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анонимен

    49 2 Отговор
    Материалът е изключително некадърно преведен!

    18:50 08.08.2026

  • 30 Кирка

    5 30 Отговор

    До коментар #3 от "Боздуган":

    Няма да бъде много голям,защото русотрътките сте малко

    Коментиран от #49

    18:52 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъъъъ

    27 1 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    БайТанас се е скрил в чекмеджето на бюрото си зад гумичката до камерите и трепери от страх! Никаква реакция!😨

    18:55 08.08.2026

  • 35 Някой

    28 9 Отговор

    До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Какво да каже Калоянчо. Ако беше на държавната хранилка друга песен щеше да пее.

    18:56 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 СВО 1 626 дни РЕЗИЛ

    20 22 Отговор

    До коментар #18 от "Дърт Вейдър":

    За големите находища никой не спори. Преди началото на инвазията страната добиваше около 18 млрд кубически метра газ годишно за покриване по-голямата част от вътрешното ѝ потребление.

    След началото на СВО газодобивният сектор обаче е под постоянни атаки от страна на агресора. Около 60% от съоръженията за добив на газ и инфраструктурата са разрушени или сериозно засегнати от удари. Това налага внос на повече от 4 млрд кубически метра, за да се покрият нуждите на страната.

    Коментиран от #108

    18:59 08.08.2026

  • 38 Абе, къде е НАТО?

    62 13 Отговор
    Абе, нали НАТО ни пазеше.

    Жалки сте, слуги!!

    19:01 08.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бе днеска

    9 15 Отговор
    некакви цял ден говорат за кардан. Азека имам един такъв за Жоган. Май сега е момента да го шитнем. Та ако некой тражи кардан за Жоган зил 157 да свирне. Тънко го давам

    19:03 08.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 факт

    48 8 Отговор
    тука има достатъчно бандери за да пуснат дрон от наша теритирия, както го правят в Русия

    Коментиран от #60

    19:07 08.08.2026

  • 45 Рамбо

    19 18 Отговор
    Мунчо и Боташиското му смотано управление са се надупели и не знаят какво да правят. Това че са Чорапи не ги прави умни, защото са свикнали някой друг да мисли вместо тях.

    19:08 08.08.2026

  • 46 Да обявим война на Украйна !

    22 3 Отговор
    « Министерството на отбраната в София излезе с първоначален анализ, според който става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван активно от украинските въоръжени сили »

    19:10 08.08.2026

  • 47 факт

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Изумен":

    тъпиии са

    19:11 08.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кирка":

    Малко или много, баща ти ще е начело със знамето. Онова шареничкото.

    19:15 08.08.2026

  • 50 От Русия с любов

    7 28 Отговор
    Шахед в кожата на Майя. Кво да очакваш от неприятелска държава. Целили са орките компресорните станции с неруски газ.

    19:20 08.08.2026

  • 51 Дядо ви Камен

    37 2 Отговор
    Да им имам радарите на мамалигарите! Примамките Мая са специално конструирани да активират радарите на противника. За взрив не знам... Няма начин да не са регистрирани от румънските военни и да не са пратили великите Ф16 да го свали самолетчето. Слушам нашите умници и се кефя - като "пате в кълчища" са ятаците на "слава кокаине"...

    19:21 08.08.2026

  • 52 Българин 🇧🇬

    34 5 Отговор
    Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили."

    П П. Украински дрон бомби балкански газопровод , по който от Турция идва газ към Балканите .(Критична инфраструктура ) ❗ И не било умишлено ? А Член 5ти ?

    19:21 08.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дядо ви Камен

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Робот":

    С микровълнов радар може и да не може, но с лазерен може. Може да се засече и с проси око... Душица дедова ненагледна!

    19:27 08.08.2026

  • 56 Веднага

    10 5 Отговор
    да добавя - и да мацнете с дебелата четка на всичко дето фърчи "ЕФ 16 - пази се идвам", а може и отпред нещо уста със зъби, като по филмите, че да изплащим и гаргите по път

    19:28 08.08.2026

  • 57 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    10 7 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    19:31 08.08.2026

  • 58 Изтриха ми коментара, та пак пиша

    13 2 Отговор
    Веднага да вдигате всичко дето може да хвърчи – миг, спартан, кугар, мацвате с блажна боя отстрани „ЕФ шеснайсе“ и отпред уста със зъби, товарите щайги с чакъл , камък, стари домати – какво има, товарите до горе – и газ с 200 и бомбардирате всичко де що се движи из влашко, украинско, ако има гориво и крим. После кацате на летище София - ще ви посрешнем с цветя и баница

    19:33 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дядо ви Камен

    24 4 Отговор

    До коментар #44 от "факт":

    Изгледа че работата е била точно такава! Петата колона в действие! Обута и нахранена с нашите пари! Да го пропуснат румънците не ми се вярва... Абе не носят ли съдебна отговорност нашите "избранници" за действията и бездействието си?

    19:34 08.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 фактите

    32 6 Отговор
    Дронът можел да лети до 600 км, Украйна по въздух е под 200 км, а континентална част на Русия до Кардам доста над 600 км, единствено Крим по права линия над Черно море е около 400 км. Дронът уж примамка, ама носи 5 кг - взрив и случайно пада близо до газпопровода.
    Сами си направете изводи, кой какво, откъде и защо пуснал, че официална информация няма да има или ще е от вида - Уккрайна прати боен дрон, но Путин е виновен, че го отклонил от бункера към България и то толкова точно, че за малко да улучи газопровода.

    19:35 08.08.2026

  • 63 Руси Филев

    17 5 Отговор
    За какво му е на Путин да взривява компресорна станция с газ за Украйна?

    19:36 08.08.2026

  • 64 Украйна

    11 6 Отговор
    иска да превърне приятелските Русия и НАТО във врагове!

    19:38 08.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ъъъ

    13 7 Отговор
    Голяма драма! Тц, тц, рц, ть....Паднал дрон на наша територия....Чудо голямо! Тя всичката ни наред, че сега 1 месец ще се занимаваме с този дрон....

    19:39 08.08.2026

  • 67 ИИ Гладен редактор

    15 1 Отговор
    Сами ИИ МИЛЕНЧО не разбрал , чий е дронът и ,,статия,, изохкал!

    19:41 08.08.2026

  • 68 Фашистите бандери

    21 4 Отговор
    Терористи

    19:41 08.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Орк

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 626 дни РЕЗИЛ":

    И защо е логичноРусия бомбардира и взривява сама себе си а украйна не логично?

    19:43 08.08.2026

  • 71 Малиии

    8 8 Отговор
    Руzzнята се превъзбуди ...

    19:43 08.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 От Гундяев с любов

    5 8 Отговор
    Главнокомандващата се е омъглила и не смее да гъкне да не се разсмърди руската шит-ня.

    19:47 08.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Как пък

    6 8 Отговор
    не падна в Камчия?

    Коментиран от #99

    19:51 08.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тихо бе

    4 11 Отговор

    До коментар #78 от "оня с коня":

    Руски тръбата.Срхщай паспорта и се о ми та й към Блатото,немедленно

    19:52 08.08.2026

  • 83 И как разбра

    4 11 Отговор

    До коментар #77 от "ДРАПАТИ НАЦИСТА":

    Че е нацист да те питам,разбирам ,че си с една гънка като всеки руски тръбата ,ама напъни се прочети нещо.Не ползвай руски лозунги.

    19:54 08.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Путин

    2 7 Отговор
    защи мълчи,като риба?

    19:56 08.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Украинците

    22 2 Отговор
    Нападат натовска страна
    Кой член от устава на НАТО трябва да се задейства сега

    19:57 08.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Въвличане НАТО

    10 0 Отговор
    Ама те украинците били много наивни !Десетметрова ракета до Варшава не го въвлече,те с картонено дронче...

    19:59 08.08.2026

  • 90 Хо хо

    7 4 Отговор
    Кой му верва на Мун-чо и Митьо СМС особено след инцидента с МиГ29 край Шабла когато прикриха собствената си некадърност и хвърлиха вината върху летеца. Ами двамата загинали летци с учебния самолет 2024 когато станахме за резил пред асовете от НАТО заради амбициите на Мун-чо. Това правителство е тотал щета.

    20:00 08.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Защо некой

    7 9 Отговор
    Томахоук,случайно не падне на Кремъл?

    20:00 08.08.2026

  • 93 Как не бъркат

    5 1 Отговор
    НПЗ на 2000 км.?

    20:02 08.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Азз

    18 3 Отговор
    Дробът е пуснат от България, затова никъде не е засечен. Това е саботаж

    20:06 08.08.2026

  • 96 Факти

    13 5 Отговор
    Кървавия киевски режим напада България! Защо, не е привикан киевския посланик или сатрапа със златните тоалетни?!

    Коментиран от #102

    20:06 08.08.2026

  • 97 коко

    8 5 Отговор
    Този дрон носи пет кила взрив. В нашата махала на сватба гърмят повече. Само плашат хората. Все пак не е лошо Бойко и Радев да занесат едно кученце на Путин за всеки случай...

    20:06 08.08.2026

  • 98 Сандо

    10 2 Отговор
    Е,и на кьоравит,сакатите и илитератите им стана ясно,че щом е украински всичко му е позволено.Само козячетата още настояват,че дрона е руски и лично Путин го е управлявал в почивния си ден за да се зебавлява като малко дете.

    Коментиран от #100

    20:10 08.08.2026

  • 99 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Как пък":

    Може да пуснат от там. Разстоянието по права линия във въздуха е по-малко от 90 км.
    Кой да го засече?

    20:17 08.08.2026

  • 100 Паси си овците

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Сандо":

    трай

    20:18 08.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тихо руски мръшляк

    2 10 Отговор

    До коментар #96 от "Факти":

    Трай там и виж кой започна войната семката ти д....ба едногънковаа

    20:19 08.08.2026

  • 103 Иде да Сибирското джудже

    0 5 Отговор

    До коментар #101 от "ДОБРЕ ЧЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ":

    Най малко ще го свалят или с една глава по нисък и без това е джуджак

    20:21 08.08.2026

  • 104 доказателства за

    1 0 Отговор
    - като няма доказателства за умишлен удар.

    20:59 08.08.2026

  • 105 ухльоф

    7 1 Отговор
    Интересно, дрона Майя е създаден да имитира по-големи дронове и нарочно да бъде откриван от противниковите радари. Ако е невидим как ще е примамка? Та да попитам защо румънските ПВО не са го засекли? Дали пък тези дронове се пускат от територии различни от украинските?

    21:37 08.08.2026

  • 106 Дежурен метеоролог

    6 0 Отговор
    ..днес слънцето изгря в 06.45 ч. за което е виновен Путинъ......

    22:09 08.08.2026

  • 107 Хмм

    7 0 Отговор
    координиране на противовъздушната отбрана на съюзниците - от кого се отбраняваме, от украйна?

    22:26 08.08.2026

  • 108 Дърт Вейдър

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "СВО 1 626 дни РЕЗИЛ":

    Синко , искаш да кажеш че по трасето България -Румъния Украйна получава дерусифициран гас вместо да купува норвежки през безопасното през Полша !
    Погледни географската карта и сам си направи изводите.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    Коментиран от #110

    23:45 08.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Баща ми

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Дърт Вейдър":

    А Франция , Германия , Белгия защо купува двойно и тройно повече руски газ а не купува от Норвегия ?
    Чети бе ,,баща ,,ми

    Коментиран от #112

    08:48 09.08.2026

  • 111 веско

    3 0 Отговор
    Украинските дронове могат да падат там където искат те са приятелски и не са опасни за Националната ни Безопасност . От 5 години финансираме и въоръжаваме Украйна като цялата Съветска военна техника я предоставихме и военните ни заводи работят на 3- смени които бяха построени с Съветско оборудване и произвеждат всякакво оръжие и снаряди .. Иначе не сме участници на конфликта но имаме право да помагаме на Украйна- от къде това право и кой ни го дава и какви ще бъдат последствията ако вместо иди..ота Путин дойде някой решителен и смел лидер ?

    09:47 09.08.2026

  • 112 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Баща ми":

    Синко , Германия купува гас от Норвегия , Нидерландия и Белгия а Франция от Алжир , Норвегия и LNG ог САЩ , Катар и малка част от Русия . Белгия също купува от Норвегия и Нидерландия и втечнен гас от Русия.
    Но тук ставаше въпрос за тръбопровод от Норвегия от която и Полша взема гас и е много по-безопасно да се пусни от там към Украйна.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    11:02 09.08.2026