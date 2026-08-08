Румъния, Русия и Украйна с първи коментари след инцидента край Кардам

Днешното навлизане и последвалият взрив на неидентифициран безпилотен летателен апарат (БПЛА) на 100 метра навътре в българската граница край село Кардам предизвика вълна от спешни анализи и позиции в съседните държави и страните, въвлечени в конфликта.
По официални данни инцидентът се е случил в 08:10 ч. сутринта, на около километър от компресорната станция на стратегическия Трансбалкански газопровод.
Министерството на отбраната в София излезе с първоначален анализ, според който става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван активно от украинските въоръжени сили, като няма доказателства за умишлен удар. Въпреки това, международните отзвуци варират от официален детайлен отказ за засичане до остри експертни коментари.
Букурещ: „Нашите радари не са засичали нищо“
Румъния реагира най-бързо на официално ниво, тъй като София обяви, че летателният апарат е дошъл от нейна посока.
- Официална позиция: Министерството на националната отбрани на Румъния (MapN) категорично заяви чрез официално прессъобщение, разпространено от държавната агенция Agerpres (www.agerpres.ro), че радарните системи в страната не са отчели никакво нарушение. В изявлението се посочва, че във времевия интервал около инцидента „не са регистрирани движения на въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България“.
- Медии и военни експерти: Журналисти от румънската медийна група HotNews припомнят, че инцидентът идва само две седмици след като румънските ВВС бяха принудени да вдигнат изтребители F-16 три поредни дни в края на юли, за да свалят руски дронове тип „Шахед“ по поречието на Дунав. Румънски военни анализатори в платформите за сигурност подчертават, че ниската височина на полета прави подобни апарати невидими за съществуващата радарна мрежа на НАТО в Югоизточна Европа. Експерти допълват пред HotNews, че този случай налага спешно укрепване на радарното покритие по целия източен фланг на Алианса.
Киев: Анализ на хибридните заплахи и спецификации на „Майя“
Украинската страна разглежда инцидента в контекста на продължаващата война и засилващия се натиск върху източния фланг на НАТО.
- Медийно отразяване: Водещото украинско издание „Украинска правда“ (pravda.com.ua) публикува подробен материал за инцидента, като акцентира върху факта, че дронът е избухнал в близост до Вертикалния газов коридор – критична инфраструктура, пренасяща неруски газ към Централна Европа и Украйна. Международни анализатори пред Euronews посочват, че инцидентът край Кардам изглежда е пряк резултат от защитни действия на украинската армия, а не от умишлена руска атака спрямо територия на НАТО.
- Военни блогъри и технически данни: В украинските канали в Telegram и специализирания портал „Милитарний“ (militarnyi.com.ua) активно се коментира хипотезата за използването на дрона-примамка „Майя“ и се разкриват неговите спецификации. Този тип апарати са проектирани изключително евтино от шперплат и пластмаса с цел хибридно претоварване на руското ПВО. За да изглеждат опасни, те използват специални лещи на Люнеберг, които симулират радарния отпечатък на реален голям атакуващ дрон. Военни наблюдатели в „Милитарний“ допълват, че масираното им изстрелване цели да разкрива позициите на противника, но заглушаването на GPS сигналите и средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) в Черноморския регион често стават причина тези машини да губят курс и да падат на съюзническа територия.
Москва: „Очередна провокация за въвличане на НАТО“
Руската реакция се движи по линията на официално дистанциране и обвинения към Украйна за неспособност да контролира оръжията си.
- Държавни медии и анализатори: ТАСС и РИА Новости своевременно цитираха изявленията на българското военно министерство, че дронът е с украински произход. Руски политически анализатори коментират в предавания по държавната телевизия, че инцидентът доказва „неконтролируемото разпространение на бойни БПЛА от страна на Киев“.
- Z-блогъри и експерти: Влиятелни руски военни кореспонденти в мрежата изразяват мнението, че Украйна умишлено или поради техническа грешка насочва апарати към държави от НАТО с цел да предизвика задействане на Член 5 от Вашингтонския договор или да принуди пакта да затвори въздушното пространство над Черно море. Те дават за пример и последните инциденти с паднали отломки в Полша и Латвия.
Брюксел: Официалните лица на НАТО следят ситуацията
Инцидентът бързо стигна и до щабквартирата на Алианса. Представители на НАТО коментираха пред Reuters (reuters.com), че са в постоянен контакт с българските и румънските власти. От Брюксел подчертават, че макар инцидентът да не се разглежда като целенасочена атака, зачестилите случаи на паднали военни отломки в Черноморския регион изискват повишена бдителност и допълнително координиране на противовъздушната отбрана между съюзниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 започва голямото увъртане
18:30 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фен
18:32 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СВО 1 626 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #18, #70
18:34 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Станаха за смях и резил. Оказа се, че дронът е украински тип-примамка "Майа", заблуден след заглушаване. Съобщи с прессъобщение официално Министерство на отбраната.
Постигнахте няколко управленски ефекта:
Пникьосахте хората, особено възрастните. Всяхте абсолютно необоснована паника.
Целият свят разбра, че нямаме анти-дрон защита.
Никой няма да ви вярва за нещо по-сериозно от сега нататък. Лъжливите овчарчета. Абсолютни лаици сте!
Военният министър стана за подигравка и на кучетата заради външния си вид. Цял фолклор се роди за часове.
А пресцентърът на МС е за уволнение, защото изтри емблемата на "Кинтекс" от рекламната тениска на Стоянов от официалните снимки, при положение, че се излъчваше на живо пред цял свят. За малоумни ли мислите хората?!
Гола вода сте! Така не се носи отговорност за живота, здравето и собствеността на хората в една държава. Не се управлява с димки и паника!
Коментиран от #35
18:35 08.08.2026
12 Зеления път
18:35 08.08.2026
13 Киев ни стреля
Кажете истината и не се правете на умряла свиня която много добре разбира че е дала фира.
18:35 08.08.2026
14 Сусу Манарата
18:35 08.08.2026
15 АВЕ НА ПЛАЖА ВЪВ ВАРНА
СИГУРЕН СЪМ ЧЕ СА РУСКИ
АМИ БЪЛГАРИЯ Е ВРАЖЕСКА ЗА РУСИЯ ДЪРЖАВА ЩОТО ПОДКРЕПЯ БАНДЕРА.....СТИ
А БЕЗ ГАЗОПРОВОДА НА УКРИТЕ ЗИМАТА ИМ СЕ РАЗКАЗА ИГРАТА
МАКАР ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УНИШОЖЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА УКРАЙНА
ТАКА Е ПО ЕФЕКТНО
18:38 08.08.2026
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17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дърт Вейдър
До коментар #9 от "СВО 1 626 дни РЕЗИЛ":Синко , Украйна добива собствен природен газ и разполага с едни от най-големите доказани резерви в Европа втори по големина след Норвегия.Това връзва ли ти се логически ?
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
Коментиран от #37
18:44 08.08.2026
19 Робот
Коментиран от #55
18:44 08.08.2026
20 Алекс
18:45 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ъхъъъъ
18:46 08.08.2026
23 Фейк - либераст
18:48 08.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Днес...
До коментар #16 от "АМИ НА РУСНАЦИТЕ ИМ Е СЕ ТАЯ":На копейкаджиите са раздали копейки щото като гледам много са се активирали.
18:49 08.08.2026
27 Зеленият пръдлю
18:49 08.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Анонимен
18:50 08.08.2026
30 Кирка
До коментар #3 от "Боздуган":Няма да бъде много голям,защото русотрътките сте малко
Коментиран от #49
18:52 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Ъъъъ
До коментар #8 от "хехе":БайТанас се е скрил в чекмеджето на бюрото си зад гумичката до камерите и трепери от страх! Никаква реакция!😨
18:55 08.08.2026
35 Някой
До коментар #11 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Какво да каже Калоянчо. Ако беше на държавната хранилка друга песен щеше да пее.
18:56 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 СВО 1 626 дни РЕЗИЛ
До коментар #18 от "Дърт Вейдър":За големите находища никой не спори. Преди началото на инвазията страната добиваше около 18 млрд кубически метра газ годишно за покриване по-голямата част от вътрешното ѝ потребление.
След началото на СВО газодобивният сектор обаче е под постоянни атаки от страна на агресора. Около 60% от съоръженията за добив на газ и инфраструктурата са разрушени или сериозно засегнати от удари. Това налага внос на повече от 4 млрд кубически метра, за да се покрият нуждите на страната.
Коментиран от #108
18:59 08.08.2026
38 Абе, къде е НАТО?
Жалки сте, слуги!!
19:01 08.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бе днеска
19:03 08.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 факт
Коментиран от #60
19:07 08.08.2026
45 Рамбо
19:08 08.08.2026
46 Да обявим война на Украйна !
19:10 08.08.2026
47 факт
До коментар #31 от "Изумен":тъпиии са
19:11 08.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Абе
До коментар #30 от "Кирка":Малко или много, баща ти ще е начело със знамето. Онова шареничкото.
19:15 08.08.2026
50 От Русия с любов
19:20 08.08.2026
51 Дядо ви Камен
19:21 08.08.2026
52 Българин 🇧🇬
П П. Украински дрон бомби балкански газопровод , по който от Турция идва газ към Балканите .(Критична инфраструктура ) ❗ И не било умишлено ? А Член 5ти ?
19:21 08.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дядо ви Камен
До коментар #19 от "Робот":С микровълнов радар може и да не може, но с лазерен може. Може да се засече и с проси око... Душица дедова ненагледна!
19:27 08.08.2026
56 Веднага
19:28 08.08.2026
57 Укротрола е болен от скоротечен рак.
19:31 08.08.2026
58 Изтриха ми коментара, та пак пиша
19:33 08.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дядо ви Камен
До коментар #44 от "факт":Изгледа че работата е била точно такава! Петата колона в действие! Обута и нахранена с нашите пари! Да го пропуснат румънците не ми се вярва... Абе не носят ли съдебна отговорност нашите "избранници" за действията и бездействието си?
19:34 08.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 фактите
Сами си направете изводи, кой какво, откъде и защо пуснал, че официална информация няма да има или ще е от вида - Уккрайна прати боен дрон, но Путин е виновен, че го отклонил от бункера към България и то толкова точно, че за малко да улучи газопровода.
19:35 08.08.2026
63 Руси Филев
19:36 08.08.2026
64 Украйна
19:38 08.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ъъъ
19:39 08.08.2026
67 ИИ Гладен редактор
19:41 08.08.2026
68 Фашистите бандери
19:41 08.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Орк
До коментар #9 от "СВО 1 626 дни РЕЗИЛ":И защо е логичноРусия бомбардира и взривява сама себе си а украйна не логично?
19:43 08.08.2026
71 Малиии
19:43 08.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 От Гундяев с любов
19:47 08.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
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78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Как пък
Коментиран от #99
19:51 08.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тихо бе
До коментар #78 от "оня с коня":Руски тръбата.Срхщай паспорта и се о ми та й към Блатото,немедленно
19:52 08.08.2026
83 И как разбра
До коментар #77 от "ДРАПАТИ НАЦИСТА":Че е нацист да те питам,разбирам ,че си с една гънка като всеки руски тръбата ,ама напъни се прочети нещо.Не ползвай руски лозунги.
19:54 08.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Путин
19:56 08.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Украинците
Кой член от устава на НАТО трябва да се задейства сега
19:57 08.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Въвличане НАТО
19:59 08.08.2026
90 Хо хо
20:00 08.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Защо некой
20:00 08.08.2026
93 Как не бъркат
20:02 08.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Азз
20:06 08.08.2026
96 Факти
Коментиран от #102
20:06 08.08.2026
97 коко
20:06 08.08.2026
98 Сандо
Коментиран от #100
20:10 08.08.2026
99 Ха ха
До коментар #80 от "Как пък":Може да пуснат от там. Разстоянието по права линия във въздуха е по-малко от 90 км.
Кой да го засече?
20:17 08.08.2026
100 Паси си овците
До коментар #98 от "Сандо":трай
20:18 08.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Тихо руски мръшляк
До коментар #96 от "Факти":Трай там и виж кой започна войната семката ти д....ба едногънковаа
20:19 08.08.2026
103 Иде да Сибирското джудже
До коментар #101 от "ДОБРЕ ЧЕ ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ":Най малко ще го свалят или с една глава по нисък и без това е джуджак
20:21 08.08.2026
104 доказателства за
20:59 08.08.2026
105 ухльоф
21:37 08.08.2026
106 Дежурен метеоролог
22:09 08.08.2026
107 Хмм
22:26 08.08.2026
108 Дърт Вейдър
До коментар #37 от "СВО 1 626 дни РЕЗИЛ":Синко , искаш да кажеш че по трасето България -Румъния Украйна получава дерусифициран гас вместо да купува норвежки през безопасното през Полша !
Погледни географската карта и сам си направи изводите.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
Коментиран от #110
23:45 08.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Баща ми
До коментар #108 от "Дърт Вейдър":А Франция , Германия , Белгия защо купува двойно и тройно повече руски газ а не купува от Норвегия ?
Чети бе ,,баща ,,ми
Коментиран от #112
08:48 09.08.2026
111 веско
09:47 09.08.2026
112 Дърт Вейдър
До коментар #110 от "Баща ми":Синко , Германия купува гас от Норвегия , Нидерландия и Белгия а Франция от Алжир , Норвегия и LNG ог САЩ , Катар и малка част от Русия . Белгия също купува от Норвегия и Нидерландия и втечнен гас от Русия.
Но тук ставаше въпрос за тръбопровод от Норвегия от която и Полша взема гас и е много по-безопасно да се пусни от там към Украйна.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
11:02 09.08.2026