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Точки за убити руснаци: Британската армия предупреди ВСУ
  Тема: Украйна

Точки за убити руснаци: Британската армия предупреди ВСУ

9 Август, 2026 07:38, обновена 9 Август, 2026 07:50 5 023 80

  • геймификация-
  • великобритания-
  • украйна-
  • война

„Геймификацията на убийствата“: Началникът на британския генерален щаб изрази сериозна тревога от технологиите на фронта

Точки за убити руснаци: Британската армия предупреди ВСУ - 1
Сър Рич Найтън, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Развитието на съвременните технологии превърна бойното поле в Украйна в безпрецедентен полигон за дигитална война.

Докато украинските въоръжени сили разчитат все повече на иновации, висши военни лидери на Запад започват да изразяват дълбоко безпокойство от моралните и психологическите аспекти на този нов тип конфликт. Началникът на отбраната на Обединеното кралство сподели своите преки впечатления от посещението си в близост до фронтовата линия, описвайки реалността на модерната война като плашеща.

Още новини от Украйна

Британският висш военен, сър Рич Найтън (началник на щаба на отбраната на Обединеното кралство), посети преден команден пост на украинския 425-и щурмови полк, участващ в тежките боеве за източния град Покровск. Информация за неговото посещение и последвалите коментари беше публикувана в авторитетното британско издание „The Times“. По думите му, управлението на бойните действия директно от компютърни екрани и постепенното превръщане на реалното унищожение в подобие на компютърна игра („геймификация“) е „ужасяваща“ тенденция, която променя човешкото възприятие за войната.

Системата „ePoints“: Точки срещу реални човешки животи

В Украйна успешно функционира официална програма за стимулиране на операторите на безпилотни летателни апарати, наречена „Army of Drones: Bonus“ или т.нар. система „ePoints“. Чрез нея военните части изпращат видеозаписи от успешни удари за потвърждение, срещу което получават дигитални точки. Тези точки могат да се обменят за нови дронове и високотехнологично оборудване през държавната платформа Brave1. Справка в разследване на BBC показва, че за елиминиране на противников пехотинец се присъждат 12 точки, за ликвидиране на вражески оператор на дрон – 25 точки, а за унищожаване на тежка техника като танкове или ракетни системи – до 40-50 точки.

Въпреки че украинското командване и експерти, цитирани от военната платформа „War on the Rocks“, разглеждат тази система единствено като логистична иновация за по-бързо снабдяване, западните анализатори предупреждават за сериозни етични рискове. Превръщането на бойните действия в своеобразен „Call of Duty“ режим с класации на най-добрите отбори може да доведе до опасна десенсибилизация на личния състав и морално падение при възприемането на човешкия живот на фронта.

Как дигиталната система променя тактиката на бойното поле

Въвеждането на точковата система оказва дълбоко влияние върху начина, по който се провеждат бойните действия:

  • Промяна в командването и контрола: Чрез промяна в тежестта на точките за различните цели (например увеличаване на стойността на противниковите оператори на дронове), Киев може директно и динамично да насочва приоритетите на децентрализираните си части на терен.
  • Премахване на бюрокрацията: Вместо да чакат тромави доставки по официални държавни канали, предните отряди сами избират точното оборудване, от което се нуждаят, през пазара на Brave1.
  • Стимулиране на състезателния дух: Изградените онлайн класации (leaderboards) между елитните звена допълнително мотивират операторите да търсят и унищожават цели с висок приоритет за трупане на актив.

Паралелно с това Украйна драстично ускорява темповете на производство, като целта е осигуряването на милиони дронове за отбранителните нужди на страната. Безпилотните апарати се използват все по-активно за т.нар. „дълбоки удари“ (deep strikes) срещу военни и икономически обекти във вътрешността на Русия, за да компенсират недостига на традиционни боеприпаси и ракети.

Реакцията на Русия и руските финансови стимули

Москва реагира остро на украинската точкова система, определяйки я като цинично дехуманизиране на бойните действия. Анализатори от Института „Lieber“ към военната академия Уест Пойнт отбелязват, че подобни системи могат да граничат с международно забранени практики за „награди за глави“.

В същото време обаче, Русия прилага свой собствен метод за мотивация, базиран на сериозни финансови стимули. Вместо дигитални точки за оборудване, руското Министерство на отбраната изплаща директни парични бонуси на своите военнослужещи. За унищожаването на западна и украинска техника, като танкове, хеликоптери или артилерийски системи, руските войници получават масивни финансови възнаграждения, добавяни директно към техните заплати. Така и двете страни в конфликта на практика комерсиализират и инсентивизират поразяването на цели, променяйки завинаги етиката на съвременната война.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БИТАНСКИТЕ КРЪВОСМЕСИТЕЛИ

    91 12 Отговор
    Са античовеци. Вече 400 години носят само смърт и страдание по целия свят.

    Коментиран от #47, #74

    07:53 09.08.2026

  • 4 Хахахахаха

    74 18 Отговор
    Точки за убити укри и англисета няма, защото руснаците си ги трепят без напрежение, те руснаците толкова укри избиха че вече им е скучно, а за англетата им трябва едно евтино патрон че ракийка и те сами се довършват, жалки англета управляни от пакистанци

    Коментиран от #28, #75

    07:54 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 !!!?

    49 5 Отговор
    Масовите убийства на хора - Етика !!!?

    07:55 09.08.2026

  • 7 ТОВА СИ Е БИЗНЕСА НА ЗЕЛЕНСКИ

    65 14 Отговор
    Продава живота на всяка бандера по 1000 евра на британците.

    Коментиран от #10

    07:56 09.08.2026

  • 8 Това

    61 7 Отговор
    е дигитален фашизъм, дехуманизация и пълна липса на морал.

    07:57 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!?

    17 47 Отговор

    До коментар #7 от "ТОВА СИ Е БИЗНЕСА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Е Путлер е "хуманист"...!!!?

    Коментиран от #13

    07:58 09.08.2026

  • 11 НА СНИМКАТА

    35 4 Отговор
    Чистокръвен британски воин.

    07:59 09.08.2026

  • 12 безполезно

    54 6 Отговор
    четиво..видите ли Запада бил либерален и не одобрява убийства по такъв начин..а примерно да хвърлиш бомби в гъстонаселени райони и да убиеш накуп хиляди ...и ако за това не получаваш бонуси..значи си хуманист..Не забравяйте че всичко в този свят свързано с парите и накрая ще има 13 заплата дори и за пилоти на самолети..които хвърлят големи бомби..Това не ли същите бонус точки ..господа хиени от НАТО..

    Коментиран от #58

    07:59 09.08.2026

  • 13 не той

    44 7 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    а НАТО са хуманисти..и сигурно трябва да получат Нобел за Мир..и сигурно ще го получат...в този свят управлван от изроди..всичко е възможно..

    Коментиран от #63

    08:01 09.08.2026

  • 14 Най после

    55 5 Отговор
    да признаете кой стои зад войната в Украйна! Чий го дири британеца там? Отишъл на проверка да насърчава убийците фашисти с точки...

    08:03 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русофил хардлайнар

    7 29 Отговор
    Трепеш башибозyк един брой, получаваш една точка! Трепеш офицерин, получаваш две точки! Трепеш путин, получаваш три точки! Трепеш мaгаре, получаваш четер точки!

    Коментиран от #21, #32, #52

    08:04 09.08.2026

  • 17 Каунь

    25 3 Отговор
    За англетата вий не се тревожете, само да свърши войната и ще бъдат активирани всички мигранти. Индия и Пакистан само чакат...

    08:04 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 фАНТОМасс

    46 4 Отговор
    Истината е , че запада години наред притискаше и дразнеше Русия. И в един момент тя реагира. Нищо , че умират хора и има тотална разруха. Нали войната се води на чужда територия , какво им пука на западняците.
    Това всъщност е тяхната война , започнала още с Майдана и пускането на глутницата да вилнее.

    Коментиран от #49

    08:07 09.08.2026

  • 20 Ццц

    41 3 Отговор
    Англичаните няма какво да се сърдят на амбициите на Путин. Изпращайки шефа на генщаба си, който очевидно припада като види капка кръв от разбит нос, само го насърчават. Плюс това помним как гадинките от неговия етнос се смееха като гледаха иракчаните как започват да танцуват като панаирджийски мечки, като натиснат копчето на картечницата на хиликоптера. Има ли гадост, тя е измислена от англичанин или евреин много преди ти дори да чеуш, че я има. А какво да кажем за бонус-малус системата на дрогирания? Нали ще става европеец, ценностите ни варди на границата с варварите? Всичките тия западни дръгели и източните им болонки са все клиенти на Епщайн, а вие се чудите какво правят децата по Пловдив! Ама ценности, при това европейски!

    08:07 09.08.2026

  • 21 Хахахахаха

    25 3 Отговор

    До коментар #16 от "Русофил хардлайнар":

    Еми значи точки няма, вие единствено може да се трепете помежду си, за това цял свят вие се смее колко ще жалки, хахаха милиони мобилизирани укри, а няма едно върнато село, милиони укри торят бъдещите земи на руснаците

    Коментиран от #37

    08:07 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тиквенсониада

    37 2 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    А какво е човешкото в тези , които съсипаха , атакуваха и избиваха в Афганистан , Виетнам , Иран , Ирак , Куба , Венецуела.....?
    Ще ми кажеш ли ?
    Или тях ще ги наречеш ХУМАННИ и КРАСИВИ убийци ?

    Коментиран от #36

    08:09 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русофил хардлайнар

    3 25 Отговор
    За Лавров тоже четер точки!

    08:09 09.08.2026

  • 27 Гъзара

    3 25 Отговор
    Колко точки за убити руснаци ми трябват за един Майбах?

    08:10 09.08.2026

  • 28 Психолог

    7 25 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахахаха":

    Квиченето по форумите има терапевтично действие върху русофилоболните.

    08:11 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ловец

    6 18 Отговор
    За Путин колко точки дават?

    Коментиран от #50

    08:12 09.08.2026

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 1 Отговор
    Система "ePoints", летателни апарати "Army of Drones: Bonus",
    държавната платформа "Brave1" и др.
    Това никак не ми изглежда да са украински названия,
    по-скоро са на господарите им ФАЩ...

    08:13 09.08.2026

  • 32 Любопитен

    4 25 Отговор

    До коментар #16 от "Русофил хардлайнар":

    Ако им дадем всички наши копейк3, дали ще получим и една точка за тях?

    08:14 09.08.2026

  • 33 Янко

    37 1 Отговор
    А колко точки взимат при атака на граждански автобус, плаж, пазар или детска площатка

    Коментиран от #45

    08:14 09.08.2026

  • 34 Артилерист

    32 5 Отговор
    Най-гоолямото дехуманизиране в Украйна е нацизирането на укронаселението срещу всичко руско и масовото убийство на рускоезичното население в Донбас. Това е много продължителен процес, при който укроармията, под диктовката на западни технолози и инструктори, тероризира хората от източните области само и единствено защото отказаха да нацизират по бандеровски. Срещу този терор бяха приети, но не се приложиха от западните "гаранти", конкретни международни споразумения...

    Коментиран от #35

    08:15 09.08.2026

  • 35 Взривна вълна

    3 20 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Циганите да нахлуят у вас и да ти убият децата, няма ли да станеш нацист и да мразиш всичко циганско?

    08:24 09.08.2026

  • 36 Ама

    22 3 Отговор

    До коментар #24 от "тиквенсониада":

    Си счупиха зъбите с Иран молят се на иранците за преговори ,жалък и смешен хегемон

    Коментиран от #39

    08:25 09.08.2026

  • 37 Ха ха

    4 12 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахахаха":

    Чай сега, Путин коза, че руснаци и украинци са един народ. Ако се избият, значи торат за китайците.

    08:26 09.08.2026

  • 38 така, така

    21 3 Отговор
    Рич Найтън едва ли открива "топлата вода". Във всяка война са били и ще бъдат награждавани (по един или друг начин) изявилите се в унищожаването на военната техника на врага. Този подход е по-стар дори от въпросния Найтън. Ордени и отличия не се присъждат за "присъствие".
    Всъщност, да си го кажем - кошмарът и етични рискове са плод на терористичния манталитет на ВСУ - макар и минимални, но точки се дават за убити руснаци, па били те и цивилни. Точно това отношение към живота на мирните жители потъпква етиката и унищожава достоинството на ВСУ. Чест и доблест са кухи понятия, когато се погледне ценностната система на ВСУ. Украйна отдавна е превърната в терористично мафиотска държава, където всеки се пробва да припечели и нищо повече.
    Да създаваш зомбита действително е страшно, особенно ако те занят само да викат "дай" и вие сте ми длъжни, защото се бием за вас. Просто Рич Найтън е установил, че уро..дите от ВСУ, утре могат да се фокусират върху британците, когато войната свърши. Човека осъзнава, че нещата в "прекрасната" Малобритания могат съвсем да загрубеят - все пак, там вече си имат криминални проблеми с имигрантите, а на вратата им чукат още по-ужасни проблеми. Каквото си надробил, такова ще сърбаш.

    Коментиран от #42

    08:27 09.08.2026

  • 39 Жалки размишления от комунист

    2 16 Отговор

    До коментар #36 от "Ама":

    Докато падат бомбите в Иран и нито една в САЩ не ми говори небивалици, че Иран побеждавали. САЩ имат 20 жертви, иранците хиляди.

    08:27 09.08.2026

  • 40 военен

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    ей пенсионер а ти ще можеш ли изобщо да я вдигнеш тая картечница ахахах рашките ще те утепат с 1 дрон от 20км разстояние ахахах

    Коментиран от #51

    08:29 09.08.2026

  • 41 Дудов

    9 3 Отговор
    Украинците трябва да се запишат за новата игра "Гейс Он Тронс" (Gays On Thrones) че много ще им отива

    Коментиран от #44

    08:29 09.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дудов

    10 2 Отговор
    Украинците са Гейс Он Тронс , само дето троновете им липсват

    08:30 09.08.2026

  • 44 Ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #41 от "Дудов":

    Това за Путин ли е?

    08:30 09.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 милен к@неф

    0 0 Отговор
    ох добре че съм - 0,5 точки

    08:34 09.08.2026

  • 47 инцес дэло семейное

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "БИТАНСКИТЕ КРЪВОСМЕСИТЕЛИ":

    сказал руслямила и запретнал потурите на анна си

    08:35 09.08.2026

  • 48 Българин

    14 1 Отговор
    Поредния безумен,изродски поглед от мъглявия остров.

    Коментиран от #53

    08:36 09.08.2026

  • 49 фантомасс

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "фАНТОМасс":

    си до лен федерасс

    08:37 09.08.2026

  • 50 И рибар

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ловец":

    За ловци ако знаеш колко дават...

    08:39 09.08.2026

  • 51 овенен

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "военен":

    как е компенса🤡

    08:40 09.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 помак

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    кьораф ти дека гльодаш

    08:41 09.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 защо

    8 2 Отговор
    държавната платформа Brave1
    И Урсула дава няколко милиарда и безброй целувки

    Коментиран от #60

    08:45 09.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 СЗО

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "безполезно":

    Точковата система е мнооого отдавна въведена в армията под формата на.......медали и ордени.

    Коментиран от #61

    08:46 09.08.2026

  • 59 НОРМАЛНО

    8 1 Отговор
    Още по време на втората война всеки руски пилот например е получавал парично възнаграждение за свален немски самолет…в зависимост от неговия вид…за изтребител…по-малко, за бомбардировач-повече. Украинците явно са намерили по-евтин подход - точки!

    Коментиран от #64

    08:46 09.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 НЗОК

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "СЗО":

    медалите не ти дават муниции

    08:48 09.08.2026

  • 62 Луд с картечница

    10 2 Отговор
    Докато Птахите на Мадяра -дроновъдите събират дигитални точки ,па хване и мине един ФАБ 500 и ги занули заедно със сградата ,лошото е че няма набор от животи ,а също и материал за погребения ,всичко е на прах изравнено със земята.Та толкова за дигиталните войни ....

    Коментиран от #66

    08:50 09.08.2026

  • 63 !!!?

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "не той":

    Путлер уби стотици хиляди руснаци, украинци, чеченци, сирийци,...!
    Кажи колко са убитите от НАТО...или плещиш като всяка малоумна Копейка само за участието !?

    08:56 09.08.2026

  • 64 Хмм

    14 4 Отговор

    До коментар #59 от "НОРМАЛНО":

    украинците дават точки за убийствата на хора, а руснаците - за техника, нищо чудно, зад украйна стои Германия с нейното нацистко минали на масово изтребление на хора с милиони не само на фронта, но и в концлагерите, работят като роби на "господарите арийци" до изтощение, после газова камера и крематориум

    Коментиран от #68

    08:56 09.08.2026

  • 65 По С.м.Ъrdелия

    9 2 Отговор
    Присъствието на началника на британския генерален щаб на ПКП е пряко доказателство за пряко включване на МОгливия остров във войната. Путин да пуска Посейдона по с.м.ърделия остров.

    09:04 09.08.2026

  • 66 Гатлинг

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Луд с картечница":

    да ти напълня лентата?

    Коментиран от #67

    09:05 09.08.2026

  • 67 Луд с картечница

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Гатлинг":

    Ако си сръчен с езика ,винаги си ми добре дошъл, Ф.Дее.Роско 😂😂😂 !

    09:08 09.08.2026

  • 68 !!!?

    6 9 Отговор

    До коментар #64 от "Хмм":

    Така е !!!
    За Московската Орда плячкосването и унищожаване на артефакти населението в окупираната територия е приоритет, а не човешките жертви !

    За справка: виж Историята на империята на Злото от времето на монголската Орда та до наши дни

    09:10 09.08.2026

  • 69 Госあ

    9 2 Отговор
    Даже ангичаните са отвратени от бандерите! Правете сметка!

    09:18 09.08.2026

  • 70 Правилно го

    8 2 Отговор
    каза! Да един народ са от Днепър на изток останалите са поляци румънци унгунгарци - сите бандерофашисти...

    09:20 09.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 всчки

    3 5 Отговор
    средства за ефективно унищожение на руснаци са легитимни. Руснакът е просто ресурс, и така е третиран от собствената им престъпнавърхушка, начело с обикновения ганстер, късака.

    09:52 09.08.2026

  • 73 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    нищо ново
    джапонезите са го прилагали още преди 600 години в продължение на 200 години
    Куби джикен“ (首実検) и „Очмуша гари“ (落武者狩)

    „Куби джикен“ (проверкаКуби джикен“ (首実検) и „Очмуша гари“ (落武者狩) са явления, свързани предимно с периода Сенгоку (战国时代) в Япония.

    „Куби джикен“ (проверка на глави)

    Това е официална военна процедура за идентификация на вражески глави, донесени от бойното поле.

    · Период на съществуване: От края на периода Хейан (平安时代), през целия период Сенгоку (1467 – около 1615 г.), до края на периода Едо (1603 – 1868 г.). до края на периода Едо (1603 – 1868 г.).

    „Очмуша гари“ (лов на паднали войни)
    Това е неофициален грабеж, извършван от цивилни (основно селяни) или дезертьори.

    „куби джикен“ е официалната самурайска процедура, а „очмуша гари“ е грабителската практика на селяните по време на войните през периода Сенгоку.

    10:02 09.08.2026

  • 74 стоян

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "БИТАНСКИТЕ КРЪВОСМЕСИТЕЛИ":

    До 3 ком - другар казваш англичаните античовеци ама не са избили повече рузнаци от любимия ви сатрапа сталин

    Коментиран от #76

    10:15 09.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Колко хора?

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян":

    Сталин е отървал донякъде Русия и света от шизофренички революционери за Световната революция,троцкисти,хаЗари социални инженери и най-известните dzeндъри. Колко хора знаят,че първите чисто голи жени паради са в Съветска Русия в Петербург през 1918г и в Москва през 1919г.? Колко хора знаят,че в големите градове по улици,учреждения и магазини са се разхождали чисто голи хора символи на пролетарското освобождение? Колко хора знаят,че фамОзният поет Маяковски се е разхождал с две чисто голи комсомолки препасани е червени ленти?

    Коментиран от #78, #79

    11:00 09.08.2026

  • 77 Ра-зцвета-а-али яблони-и и гру-у-уши-и-и

    0 0 Отговор
    Това е само един пример за обезчовечаването при война. Ако тия бяха на бойното поле, мръсни, въшливи, рискуващи да ги убият всеки момент, нямаше да им е до забавления. Войната е красива само във филмите, особено съветските. И друго, воюващите не се делят на добри и лоши, и това го има само по филмите. И песните.

    11:09 09.08.2026

  • 78 Пролетарският поет Маяковски

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Колко хора?":

    дето няма нищичко пролетарско, живее с любимата си Лиля Брик и поредния и съпруг от НКВД. Тя много обичала Маяковси да я гледа с мъжа и в леглото.

    11:15 09.08.2026

  • 79 666

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Колко хора?":

    ха ха ха другарю Ид.от 1918 - 1919 вървеше люта гражданска война какви голи жени сънуваш ААААА пак смях и ви почнахте да се състезавате не знам за точки или пари кой ще напише по големи щуротии за Русия

    Коментиран от #80

    11:23 09.08.2026

  • 80 Дишат прахта

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "666":

    Е то всеки може да напише на телефона или компютъра например "секс иконите на болшевизма" или коя всъщност е фамозната Колонтай или пък " комсомолската комуна- първата семе комуна" или пък,че първата работа на Ленин още преди края на 1917г. е била да узаконИ сексуалните девианти.Днешните dженdури вес още дишат прахта на троцкистите социални инженери.

    11:32 09.08.2026

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