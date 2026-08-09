Развитието на съвременните технологии превърна бойното поле в Украйна в безпрецедентен полигон за дигитална война.

Докато украинските въоръжени сили разчитат все повече на иновации, висши военни лидери на Запад започват да изразяват дълбоко безпокойство от моралните и психологическите аспекти на този нов тип конфликт. Началникът на отбраната на Обединеното кралство сподели своите преки впечатления от посещението си в близост до фронтовата линия, описвайки реалността на модерната война като плашеща.

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Британският висш военен, сър Рич Найтън (началник на щаба на отбраната на Обединеното кралство), посети преден команден пост на украинския 425-и щурмови полк, участващ в тежките боеве за източния град Покровск. Информация за неговото посещение и последвалите коментари беше публикувана в авторитетното британско издание „The Times“. По думите му, управлението на бойните действия директно от компютърни екрани и постепенното превръщане на реалното унищожение в подобие на компютърна игра („геймификация“) е „ужасяваща“ тенденция, която променя човешкото възприятие за войната.

Системата „ePoints“: Точки срещу реални човешки животи

В Украйна успешно функционира официална програма за стимулиране на операторите на безпилотни летателни апарати, наречена „Army of Drones: Bonus“ или т.нар. система „ePoints“. Чрез нея военните части изпращат видеозаписи от успешни удари за потвърждение, срещу което получават дигитални точки. Тези точки могат да се обменят за нови дронове и високотехнологично оборудване през държавната платформа Brave1. Справка в разследване на BBC показва, че за елиминиране на противников пехотинец се присъждат 12 точки, за ликвидиране на вражески оператор на дрон – 25 точки, а за унищожаване на тежка техника като танкове или ракетни системи – до 40-50 точки.

Въпреки че украинското командване и експерти, цитирани от военната платформа „War on the Rocks“, разглеждат тази система единствено като логистична иновация за по-бързо снабдяване, западните анализатори предупреждават за сериозни етични рискове. Превръщането на бойните действия в своеобразен „Call of Duty“ режим с класации на най-добрите отбори може да доведе до опасна десенсибилизация на личния състав и морално падение при възприемането на човешкия живот на фронта.

Как дигиталната система променя тактиката на бойното поле

Въвеждането на точковата система оказва дълбоко влияние върху начина, по който се провеждат бойните действия:

Промяна в командването и контрола: Чрез промяна в тежестта на точките за различните цели (например увеличаване на стойността на противниковите оператори на дронове), Киев може директно и динамично да насочва приоритетите на децентрализираните си части на терен.

Чрез промяна в тежестта на точките за различните цели (например увеличаване на стойността на противниковите оператори на дронове), Киев може директно и динамично да насочва приоритетите на децентрализираните си части на терен. Премахване на бюрокрацията: Вместо да чакат тромави доставки по официални държавни канали, предните отряди сами избират точното оборудване, от което се нуждаят, през пазара на Brave1.

Вместо да чакат тромави доставки по официални държавни канали, предните отряди сами избират точното оборудване, от което се нуждаят, през пазара на Brave1. Стимулиране на състезателния дух: Изградените онлайн класации (leaderboards) между елитните звена допълнително мотивират операторите да търсят и унищожават цели с висок приоритет за трупане на актив.

Паралелно с това Украйна драстично ускорява темповете на производство, като целта е осигуряването на милиони дронове за отбранителните нужди на страната. Безпилотните апарати се използват все по-активно за т.нар. „дълбоки удари“ (deep strikes) срещу военни и икономически обекти във вътрешността на Русия, за да компенсират недостига на традиционни боеприпаси и ракети.

Реакцията на Русия и руските финансови стимули

Москва реагира остро на украинската точкова система, определяйки я като цинично дехуманизиране на бойните действия. Анализатори от Института „Lieber“ към военната академия Уест Пойнт отбелязват, че подобни системи могат да граничат с международно забранени практики за „награди за глави“.

В същото време обаче, Русия прилага свой собствен метод за мотивация, базиран на сериозни финансови стимули. Вместо дигитални точки за оборудване, руското Министерство на отбраната изплаща директни парични бонуси на своите военнослужещи. За унищожаването на западна и украинска техника, като танкове, хеликоптери или артилерийски системи, руските войници получават масивни финансови възнаграждения, добавяни директно към техните заплати. Така и двете страни в конфликта на практика комерсиализират и инсентивизират поразяването на цели, променяйки завинаги етиката на съвременната война.