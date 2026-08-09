Точки за убити руснаци: Британската армия предупреди ВСУ

Развитието на съвременните технологии превърна бойното поле в Украйна в безпрецедентен полигон за дигитална война.
Докато украинските въоръжени сили разчитат все повече на иновации, висши военни лидери на Запад започват да изразяват дълбоко безпокойство от моралните и психологическите аспекти на този нов тип конфликт. Началникът на отбраната на Обединеното кралство сподели своите преки впечатления от посещението си в близост до фронтовата линия, описвайки реалността на модерната война като плашеща.
Британският висш военен, сър Рич Найтън (началник на щаба на отбраната на Обединеното кралство), посети преден команден пост на украинския 425-и щурмови полк, участващ в тежките боеве за източния град Покровск. Информация за неговото посещение и последвалите коментари беше публикувана в авторитетното британско издание „The Times“. По думите му, управлението на бойните действия директно от компютърни екрани и постепенното превръщане на реалното унищожение в подобие на компютърна игра („геймификация“) е „ужасяваща“ тенденция, която променя човешкото възприятие за войната.
Системата „ePoints“: Точки срещу реални човешки животи
В Украйна успешно функционира официална програма за стимулиране на операторите на безпилотни летателни апарати, наречена „Army of Drones: Bonus“ или т.нар. система „ePoints“. Чрез нея военните части изпращат видеозаписи от успешни удари за потвърждение, срещу което получават дигитални точки. Тези точки могат да се обменят за нови дронове и високотехнологично оборудване през държавната платформа Brave1. Справка в разследване на BBC показва, че за елиминиране на противников пехотинец се присъждат 12 точки, за ликвидиране на вражески оператор на дрон – 25 точки, а за унищожаване на тежка техника като танкове или ракетни системи – до 40-50 точки.
Въпреки че украинското командване и експерти, цитирани от военната платформа „War on the Rocks“, разглеждат тази система единствено като логистична иновация за по-бързо снабдяване, западните анализатори предупреждават за сериозни етични рискове. Превръщането на бойните действия в своеобразен „Call of Duty“ режим с класации на най-добрите отбори може да доведе до опасна десенсибилизация на личния състав и морално падение при възприемането на човешкия живот на фронта.
Как дигиталната система променя тактиката на бойното поле
Въвеждането на точковата система оказва дълбоко влияние върху начина, по който се провеждат бойните действия:
- Промяна в командването и контрола: Чрез промяна в тежестта на точките за различните цели (например увеличаване на стойността на противниковите оператори на дронове), Киев може директно и динамично да насочва приоритетите на децентрализираните си части на терен.
- Премахване на бюрокрацията: Вместо да чакат тромави доставки по официални държавни канали, предните отряди сами избират точното оборудване, от което се нуждаят, през пазара на Brave1.
- Стимулиране на състезателния дух: Изградените онлайн класации (leaderboards) между елитните звена допълнително мотивират операторите да търсят и унищожават цели с висок приоритет за трупане на актив.
Паралелно с това Украйна драстично ускорява темповете на производство, като целта е осигуряването на милиони дронове за отбранителните нужди на страната. Безпилотните апарати се използват все по-активно за т.нар. „дълбоки удари“ (deep strikes) срещу военни и икономически обекти във вътрешността на Русия, за да компенсират недостига на традиционни боеприпаси и ракети.
Реакцията на Русия и руските финансови стимули
Москва реагира остро на украинската точкова система, определяйки я като цинично дехуманизиране на бойните действия. Анализатори от Института „Lieber“ към военната академия Уест Пойнт отбелязват, че подобни системи могат да граничат с международно забранени практики за „награди за глави“.
В същото време обаче, Русия прилага свой собствен метод за мотивация, базиран на сериозни финансови стимули. Вместо дигитални точки за оборудване, руското Министерство на отбраната изплаща директни парични бонуси на своите военнослужещи. За унищожаването на западна и украинска техника, като танкове, хеликоптери или артилерийски системи, руските войници получават масивни финансови възнаграждения, добавяни директно към техните заплати. Така и двете страни в конфликта на практика комерсиализират и инсентивизират поразяването на цели, променяйки завинаги етиката на съвременната война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 БИТАНСКИТЕ КРЪВОСМЕСИТЕЛИ
Коментиран от #47, #74
07:53 09.08.2026
4 Хахахахаха
Коментиран от #28, #75
07:54 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 !!!?
07:55 09.08.2026
7 ТОВА СИ Е БИЗНЕСА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #10
07:56 09.08.2026
8 Това
07:57 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 !!!?
До коментар #7 от "ТОВА СИ Е БИЗНЕСА НА ЗЕЛЕНСКИ":Е Путлер е "хуманист"...!!!?
Коментиран от #13
07:58 09.08.2026
11 НА СНИМКАТА
07:59 09.08.2026
12 безполезно
Коментиран от #58
07:59 09.08.2026
13 не той
До коментар #10 от "!!!?":а НАТО са хуманисти..и сигурно трябва да получат Нобел за Мир..и сигурно ще го получат...в този свят управлван от изроди..всичко е възможно..
Коментиран от #63
08:01 09.08.2026
14 Най после
08:03 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русофил хардлайнар
Коментиран от #21, #32, #52
08:04 09.08.2026
17 Каунь
08:04 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 фАНТОМасс
Това всъщност е тяхната война , започнала още с Майдана и пускането на глутницата да вилнее.
Коментиран от #49
08:07 09.08.2026
20 Ццц
08:07 09.08.2026
21 Хахахахаха
До коментар #16 от "Русофил хардлайнар":Еми значи точки няма, вие единствено може да се трепете помежду си, за това цял свят вие се смее колко ще жалки, хахаха милиони мобилизирани укри, а няма едно върнато село, милиони укри торят бъдещите земи на руснаците
Коментиран от #37
08:07 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тиквенсониада
До коментар #18 от "Свободен":А какво е човешкото в тези , които съсипаха , атакуваха и избиваха в Афганистан , Виетнам , Иран , Ирак , Куба , Венецуела.....?
Ще ми кажеш ли ?
Или тях ще ги наречеш ХУМАННИ и КРАСИВИ убийци ?
Коментиран от #36
08:09 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Русофил хардлайнар
08:09 09.08.2026
27 Гъзара
08:10 09.08.2026
28 Психолог
До коментар #4 от "Хахахахаха":Квиченето по форумите има терапевтично действие върху русофилоболните.
08:11 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ловец
Коментиран от #50
08:12 09.08.2026
31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
държавната платформа "Brave1" и др.
Това никак не ми изглежда да са украински названия,
по-скоро са на господарите им ФАЩ...
08:13 09.08.2026
32 Любопитен
До коментар #16 от "Русофил хардлайнар":Ако им дадем всички наши копейк3, дали ще получим и една точка за тях?
08:14 09.08.2026
33 Янко
Коментиран от #45
08:14 09.08.2026
34 Артилерист
Коментиран от #35
08:15 09.08.2026
35 Взривна вълна
До коментар #34 от "Артилерист":Циганите да нахлуят у вас и да ти убият децата, няма ли да станеш нацист и да мразиш всичко циганско?
08:24 09.08.2026
36 Ама
До коментар #24 от "тиквенсониада":Си счупиха зъбите с Иран молят се на иранците за преговори ,жалък и смешен хегемон
Коментиран от #39
08:25 09.08.2026
37 Ха ха
До коментар #21 от "Хахахахаха":Чай сега, Путин коза, че руснаци и украинци са един народ. Ако се избият, значи торат за китайците.
08:26 09.08.2026
38 така, така
Всъщност, да си го кажем - кошмарът и етични рискове са плод на терористичния манталитет на ВСУ - макар и минимални, но точки се дават за убити руснаци, па били те и цивилни. Точно това отношение към живота на мирните жители потъпква етиката и унищожава достоинството на ВСУ. Чест и доблест са кухи понятия, когато се погледне ценностната система на ВСУ. Украйна отдавна е превърната в терористично мафиотска държава, където всеки се пробва да припечели и нищо повече.
Да създаваш зомбита действително е страшно, особенно ако те занят само да викат "дай" и вие сте ми длъжни, защото се бием за вас. Просто Рич Найтън е установил, че уро..дите от ВСУ, утре могат да се фокусират върху британците, когато войната свърши. Човека осъзнава, че нещата в "прекрасната" Малобритания могат съвсем да загрубеят - все пак, там вече си имат криминални проблеми с имигрантите, а на вратата им чукат още по-ужасни проблеми. Каквото си надробил, такова ще сърбаш.
Коментиран от #42
08:27 09.08.2026
39 Жалки размишления от комунист
До коментар #36 от "Ама":Докато падат бомбите в Иран и нито една в САЩ не ми говори небивалици, че Иран побеждавали. САЩ имат 20 жертви, иранците хиляди.
08:27 09.08.2026
40 военен
До коментар #2 от "Готов за бой":ей пенсионер а ти ще можеш ли изобщо да я вдигнеш тая картечница ахахах рашките ще те утепат с 1 дрон от 20км разстояние ахахах
Коментиран от #51
08:29 09.08.2026
41 Дудов
Коментиран от #44
08:29 09.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дудов
08:30 09.08.2026
44 Ха ха
До коментар #41 от "Дудов":Това за Путин ли е?
08:30 09.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 милен к@неф
08:34 09.08.2026
47 инцес дэло семейное
До коментар #3 от "БИТАНСКИТЕ КРЪВОСМЕСИТЕЛИ":сказал руслямила и запретнал потурите на анна си
08:35 09.08.2026
48 Българин
Коментиран от #53
08:36 09.08.2026
49 фантомасс
До коментар #19 от "фАНТОМасс":си до лен федерасс
08:37 09.08.2026
50 И рибар
До коментар #30 от "Ловец":За ловци ако знаеш колко дават...
08:39 09.08.2026
51 овенен
До коментар #40 от "военен":как е компенса🤡
08:40 09.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 помак
До коментар #48 от "Българин":кьораф ти дека гльодаш
08:41 09.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 защо
И Урсула дава няколко милиарда и безброй целувки
Коментиран от #60
08:45 09.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 СЗО
До коментар #12 от "безполезно":Точковата система е мнооого отдавна въведена в армията под формата на.......медали и ордени.
Коментиран от #61
08:46 09.08.2026
59 НОРМАЛНО
Коментиран от #64
08:46 09.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 НЗОК
До коментар #58 от "СЗО":медалите не ти дават муниции
08:48 09.08.2026
62 Луд с картечница
Коментиран от #66
08:50 09.08.2026
63 !!!?
До коментар #13 от "не той":Путлер уби стотици хиляди руснаци, украинци, чеченци, сирийци,...!
Кажи колко са убитите от НАТО...или плещиш като всяка малоумна Копейка само за участието !?
08:56 09.08.2026
64 Хмм
До коментар #59 от "НОРМАЛНО":украинците дават точки за убийствата на хора, а руснаците - за техника, нищо чудно, зад украйна стои Германия с нейното нацистко минали на масово изтребление на хора с милиони не само на фронта, но и в концлагерите, работят като роби на "господарите арийци" до изтощение, после газова камера и крематориум
Коментиран от #68
08:56 09.08.2026
65 По С.м.Ъrdелия
09:04 09.08.2026
66 Гатлинг
До коментар #62 от "Луд с картечница":да ти напълня лентата?
Коментиран от #67
09:05 09.08.2026
67 Луд с картечница
До коментар #66 от "Гатлинг":Ако си сръчен с езика ,винаги си ми добре дошъл, Ф.Дее.Роско 😂😂😂 !
09:08 09.08.2026
68 !!!?
До коментар #64 от "Хмм":Така е !!!
За Московската Орда плячкосването и унищожаване на артефакти населението в окупираната територия е приоритет, а не човешките жертви !
За справка: виж Историята на империята на Злото от времето на монголската Орда та до наши дни
09:10 09.08.2026
69 Госあ
09:18 09.08.2026
70 Правилно го
09:20 09.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 всчки
09:52 09.08.2026
73 Хи хи хи
джапонезите са го прилагали още преди 600 години в продължение на 200 години
Куби джикен“ (首実検) и „Очмуша гари“ (落武者狩)
„Куби джикен“ (проверкаКуби джикен“ (首実検) и „Очмуша гари“ (落武者狩) са явления, свързани предимно с периода Сенгоку (战国时代) в Япония.
„Куби джикен“ (проверка на глави)
Това е официална военна процедура за идентификация на вражески глави, донесени от бойното поле.
· Период на съществуване: От края на периода Хейан (平安时代), през целия период Сенгоку (1467 – около 1615 г.), до края на периода Едо (1603 – 1868 г.). до края на периода Едо (1603 – 1868 г.).
„Очмуша гари“ (лов на паднали войни)
Това е неофициален грабеж, извършван от цивилни (основно селяни) или дезертьори.
„куби джикен“ е официалната самурайска процедура, а „очмуша гари“ е грабителската практика на селяните по време на войните през периода Сенгоку.
10:02 09.08.2026
74 стоян
До коментар #3 от "БИТАНСКИТЕ КРЪВОСМЕСИТЕЛИ":До 3 ком - другар казваш англичаните античовеци ама не са избили повече рузнаци от любимия ви сатрапа сталин
Коментиран от #76
10:15 09.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Колко хора?
До коментар #74 от "стоян":Сталин е отървал донякъде Русия и света от шизофренички революционери за Световната революция,троцкисти,хаЗари социални инженери и най-известните dzeндъри. Колко хора знаят,че първите чисто голи жени паради са в Съветска Русия в Петербург през 1918г и в Москва през 1919г.? Колко хора знаят,че в големите градове по улици,учреждения и магазини са се разхождали чисто голи хора символи на пролетарското освобождение? Колко хора знаят,че фамОзният поет Маяковски се е разхождал с две чисто голи комсомолки препасани е червени ленти?
Коментиран от #78, #79
11:00 09.08.2026
77 Ра-зцвета-а-али яблони-и и гру-у-уши-и-и
11:09 09.08.2026
78 Пролетарският поет Маяковски
До коментар #76 от "Колко хора?":дето няма нищичко пролетарско, живее с любимата си Лиля Брик и поредния и съпруг от НКВД. Тя много обичала Маяковси да я гледа с мъжа и в леглото.
11:15 09.08.2026
79 666
До коментар #76 от "Колко хора?":ха ха ха другарю Ид.от 1918 - 1919 вървеше люта гражданска война какви голи жени сънуваш ААААА пак смях и ви почнахте да се състезавате не знам за точки или пари кой ще напише по големи щуротии за Русия
Коментиран от #80
11:23 09.08.2026
80 Дишат прахта
До коментар #79 от "666":Е то всеки може да напише на телефона или компютъра например "секс иконите на болшевизма" или коя всъщност е фамозната Колонтай или пък " комсомолската комуна- първата семе комуна" или пък,че първата работа на Ленин още преди края на 1917г. е била да узаконИ сексуалните девианти.Днешните dженdури вес още дишат прахта на троцкистите социални инженери.
11:32 09.08.2026