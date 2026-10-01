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Илиян Василев: Румен Радев удари ново дъно

Илиян Василев: Румен Радев удари ново дъно

1 Октомври, 2026 16:01 2 082 75

  • румен радев-
  • русия-
  • ядрена заплаха-
  • война-
  • илиян василев

И тогава се питам - защо не отиде, защо не вземе инициативата, да посети Москва, да говори с Путин. И отговорът е защото няма да може да понесе последствията на краха на срещата си с реалността и най-вече на публичния израз

Илиян Василев: Румен Радев удари ново дъно - 1
Снимка: БГНЕС
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Радев удари ново дъно.

Разбирам, че има симпатии към Кремъл. Разбирам и политическата му линия - повече натиск върху Украйна, повече отстъпки към Москва, повече вербална „дипломация“ с Кремъл, докато не смее да промълви и дума към Путин.

Но не разбирам как използва позицията си начело на държавата, за да лобира толкова примитивно руските тези и да ги представя като български национален интерес.

Вчера на Euronews Defence and Space Summit той не просто предупреди за руския ядрен риск, че Европа трябва да клекне пред Русия - такива са фабричните му настройки. Постави руската ядрена заплаха в основата на аргумента си срещу продължаващата европейска подкрепа за Украйна и призова за промяна на подхода към Москва. Докато Русия брутално атакува Украйна и Путин отказва всякакво движение към мир, включително енергийно примирие, след като германския външен министър направи среща с Лавров, именно за да докаже на всички, че няма смисъл от подобни срещи, Радев, като в някакъв спиритичен транс повтаря - трябва да държим каналите отворени към Москва.

И тогава се питам - защо не отиде, защо не вземе инициативата, да посети Москва, да говори с Путин. И отговорът е защото няма да може да понесе последствията на краха на срещата си с реалността и най-вече на публичния израз.

Това е точно моментът, в който руската ядрена заплаха трябва да бъде обезсилена като инструмент за политически шантаж, а не да бъде превръщана в аргумент за европейско отстъпление.

Още повече че на същия форум генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза нещо съвсем различно - няма непосредствена заплаха за територията на НАТО и Алиансът няма да се поддава на ядрените заплахи на Москва.

Радев обаче прави точно обратното.

Той усилва опорната точка на Кремъл, че ако Европа продължи да помага на Украйна, следва ядрена катастрофа.

И това не е единствената руска опорна точка, която започва да се появява в неговото говорене. В публичното пространство вече се наслагва и злокобното внушение за предстоящата „тежка зима“ за Украйна, докато Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура. Само вчера руските удари предизвикаха нови прекъсвания на електрозахранването в Киев.

И всичко това се представя в някакъв немислим пик на политическа перверзност едновременно като:

а/ защита на българския национален интерес;

б/ грижа за украинците;

в/ някаква особена, почти месианска дипломация на мира.

А ефектът е точно обратният - политическите тези на Кремъл получават допълнителна трибуна от премиера на държава от ЕС и НАТО.

За голямо съжаление трябва да признаем и нещо друго.

Борисов все пак поддържаше някакво приличие и баланс в отношенията си с Москва. Можеше да бъде двусмислен, можеше да лавира, но разбираше ограниченията на българското членство в ЕС и НАТО.

При Радев подобни вътрешни спирачки няма.

Преди имаше двойно говорене - едно на Запад, друго у нас.

Сега е ясно, че остана само вътрешната прокремълската версия.

И тук за мен е по-големият въпрос.

Не се страхувам толкова от Гълъб Доневци и от поредния министър.

Страхувам се от хората, които формират стратегическия мироглед на президента.

От Иво Христовци и от влиянието на този тип мислене върху Радев.

Нещо като гуру и ученик.

Виждате и самата промяна.

От човек, който внимателно пазеше определено приличие и оставяше врата за различни интерпретации, Радев постепенно се превърна в политик, който все по-открито говори през руската геополитическа рамка.

Русия няма нужда от агентурна мрежа, ако нейните тези могат да бъдат произнасяни от най-високото ниво на една държава член на ЕС и НАТО.

И затова въпросът вече не е само какво мисли Радев.

Въпросът е каква България ще остави след себе си тази политика.

На 25 октомври българите ще направят своя избор. Андрей Гюров и Георги Кандев са официално регистрираната кандидат-президентска двойка за изборите.

За мен залогът е прост - България да остане в европейската и евроатлантическата си орбита и да не бъде превърната в държава от сивата зона между Европа и Кремъл.

Обръщам се към всеки, който през годините е гласувал за демократични сили, за проевропейския избор на България.

Стигнахме Рубикон - просто няма място за колебания - Радев е екзестенциална заплаха за България. Дори по-голяма от Виденов - просто най-голямата за целия преход, защото има власт и има мания за възложена Мисия.

Той представлява повече Русия, отколкото България в Европа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кое не е така ?!

    39 78 Отговор
    Много точно написано.
    Мунчо е кукла на конци !

    16:02 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сюндюк

    40 23 Отговор
    Румбата още не е започнал да удря..! Той е по малкото зло , предното беше много алчно и зло и остави много следи... Тоягата те първа предстои.

    16:03 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дъно

    30 71 Отговор
    Дъно за руските слуги като Радев няма. Те копат към земното ядро.

    Коментиран от #37

    16:04 01.10.2026

  • 6 Ами може и

    67 15 Отговор
    Да отиде.... защо пък да не вземе инициативата в свои ръце, да посети Москва и да говори с Путин ? А? Урсула ли трябва да пита, може ли?

    Коментиран от #30

    16:05 01.10.2026

  • 7 Гост

    17 51 Отговор
    Toй тоя прогресивния чорап,като националите по футбол,все по дъното...и хоп,имало яма...ай пак на дъното

    16:06 01.10.2026

  • 8 И кой е тоя

    48 17 Отговор
    Илиян Василев ? Да не е Филипов

    16:07 01.10.2026

  • 9 Андрей Гюров да се арестува !

    46 14 Отговор
    И Атлантиците трябва да знаят че призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    16:08 01.10.2026

  • 10 БРАВО ИЛИАНЕ

    39 16 Отговор
    ВСИЧКИ ПОД СТРОЙ КЪМ БРЮКСЕЛ И ВАШИНГТОН , КАТО ПРИ КОМУНИЗМА.КОЙТО НЕ ИСКА , НА АУТОДАФЕТО.А КОЙ КАКВО МИСЛИ И ИСКА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТАКИВА КАТО ТЕБ

    16:08 01.10.2026

  • 11 Българин

    18 38 Отговор
    Румен Радев няма симпатии към Руссия! Румен радев е кадрови служител на ГРУ от 45 години. Каквото му нареди водещият офицер, той го изпълнява. Точно за това и всички българи гласуваха за ген Радев, защото налага волята на Русия! От това по-голяма за българите няма!

    16:08 01.10.2026

  • 12 Буталото

    39 9 Отговор
    От посланник до върл противник на Русия, май има нужда от връчването на фабричните настройки

    16:09 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    15 42 Отговор
    Министър-председателят и президентът не са царе, а ние не сме им поданици! Те са най-обикновени чиновници, а ние сме техните работодатели!
    Крепостните са в Русия, не в България! Никога да не го забравят!

    16:11 01.10.2026

  • 15 нннн

    52 12 Отговор
    аФтора пак удари език на брюкселските началници.

    16:11 01.10.2026

  • 16 Хохо Бохо

    30 10 Отговор
    Аз подкрешям Радев

    16:13 01.10.2026

  • 17 НЕ...НЕ !

    44 10 Отговор
    НЕ искаме България да бъде част от никакъв "европейски ядрен чадър".... И в никакъв случай не желаем да приемаме на територията си ядрено оръжие, ако това стане част от стратегията за възпиране на НАТО и Европа Илиянчо Василев ! Други въпроси и идеи имаш ли мурджо ? А?

    16:14 01.10.2026

  • 18 батСали

    44 12 Отговор
    дъното го удари Илиян Василев!
    Да се чудиш как такъв продажен плъх е бил пратен дипломат.
    Ама това е характерно за ГЕРБ!

    16:15 01.10.2026

  • 19 Последния Софиянец

    12 34 Отговор
    Днес Румен Радев се заключил в МС обсаден от народа.Мишка!

    16:15 01.10.2026

  • 20 Тити на Кака

    36 9 Отговор
    Другарят ДС Илиян, професионалният лизач на съветски подкоремия, днес пак облизва, воден от същите чувства към новите господари.
    Драмата на професионалната близалка 😂😂😂

    16:16 01.10.2026

  • 21 Кво кво ? ...

    36 7 Отговор
    Радев бил екзестенциална заплаха за България ? А случайно НК да е чел скоро тоя Илиян Василев ?

    16:17 01.10.2026

  • 22 Мислещ

    9 26 Отговор

    До коментар #4 от "Не чета неща писани":

    Ами ходи си в скапаната московия като не щеш Европа.

    16:17 01.10.2026

  • 23 Защо Не Отиде

    29 7 Отговор
    А може би ще пратят Радев в Москва да преговаря, защото пратеникът на ЕС трябва да бъде приемлив за руснаците. Само че, това ще стане тогава, когато атлантическите ястреби в Европа сдадат властта и тя се поеме от хора с нормални разбирания за сигурността и просперитета на континента, а не такива прегънали маниакалното бленуване за капитулация и крах на Русия. Ще стане тогава, когато се постигнат договорености приемливи и за двете враждуващи страни. Няколко неща са сигурни: 1) Ескалацията ще продължава докато на власт в Европа са паталогичните атлантисти; 2) Няма да има сигурност за Украйна, без да има такава и за Русия. Днес е повече от ясно, че НАТО е заплаха за Русия; 3) България, най-малко от всички страни в Европа, трябва да участвува в враждебното демонизиране и санкциониране на Русия, предвид истирическите сантименти и заслуги на Русия за свободата на родината ни.

    16:17 01.10.2026

  • 24 Кво кво ? ...

    26 6 Отговор
    Преврат ли ще правиш или атентат Василев ? (Стигнахме Рубикон - просто няма място за колебания..) хм...

    16:19 01.10.2026

  • 25 ......-

    29 5 Отговор
    Илиянчу розовото пони изкара надника от денгите Мирчеви.

    16:20 01.10.2026

  • 26 Днешните

    6 14 Отговор
    Управляват държавата под въздействие на тъпотата си.

    16:21 01.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    6 20 Отговор
    Радев се оказа една голяма кръгла НУЛА!По зле от Тиквата.

    16:24 01.10.2026

  • 29 Илиян Василев

    22 6 Отговор
    удари ново дъно...

    16:25 01.10.2026

  • 30 ха, ха, ха...

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Ами може и":

    Може ама не само, че не отива, а даже и дума не обелва за това. Само като пинчер лае по някоя минаваща каруца или автомобил.

    16:26 01.10.2026

  • 31 Хаха

    28 5 Отговор
    Илиянеее.... Хората за това избраха Радев и му дадоха мантат със 131 депутата, за да води точно такава политика по отношение на Русия, независимо дали ти харесва на теб лично!
    Като не ти харесва, да беше направил партия, привлякъл избиратели русофоби, да вземеш властта и правиш квото намериш за добре!
    Ама не можеш, щото си с нулев рейтинг и отпаднала необходимост ти и всички като теб! Скоро свършва захлебването и от пно-та за русофобски глупости по медиите и ще трябва да ходиш на село да садиш и скубеш лук за насъщния....

    Коментиран от #39

    16:26 01.10.2026

  • 32 Българин

    14 7 Отговор
    На времето, в НРБ, Румен Радев са го подбрали за ръководен кадър и ще защитава предано и всеотдайно интересите на СССР. За това са го сложили в програмата за ускорено развитие на кадрите на БКП. А илиянчо са го преценили, че най-много може да стане доносник. За това агент сашо толкова мрази ген Радев.

    16:26 01.10.2026

  • 33 Хора като тоя Илиян Василев

    21 7 Отговор
    Трябва да бъдат арестувани на момента! И дело по Чл. 407 от НК и Чл. 408 от НК !

    16:28 01.10.2026

  • 34 Тоя Илиян Василев май беше и

    23 6 Отговор
    посланик в Русия 2000 – 2006 г. По-късно, поради нацистките му позиции, му беше забранено да влиза в Русия и е включен в т.нар. „черен списък“ на руското Външно министерство.... от тогава как си вади хляба е загатка

    16:33 01.10.2026

  • 35 А ти пък

    21 5 Отговор
    Никому неизвестен от къде се пръкна бил си експерт имаме един експерт по сапуните айде стига вече много експерти станахте навъдихте се повече от хлебарките

    16:34 01.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Турски

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дъно":

    слуга е! НЕ руски!!

    16:37 01.10.2026

  • 38 Тоя Илиян Василев може

    9 4 Отговор
    У пощата взрива да е сложил. Много подозрителен екстремист и терорист ми се вижда нещо. Да му се провери телефона най малкото !

    16:37 01.10.2026

  • 39 За това го

    4 9 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    избраха, но политиката на мунчоУглу е антируска и антибългарска!!!

    Коментиран от #48

    16:38 01.10.2026

  • 40 Всичко е вярно,

    2 10 Отговор
    до частта за Гюров, Кандев и ППДБ!

    Последните са продължение на Радев, той ги доведе, на него се кланяха, за него гласуваха, за него стачкуваха.
    От неговата кръвна група са- израстъци на комунисти и ченгета!
    И кандидатите им за президент са същите.
    Никакво алтернатива не са!

    Алтернатива са Николай Ненчев и Цвета Кирилова, но Василев не казва и дума за тях!

    Не му е разрешено!😏

    16:40 01.10.2026

  • 41 Макробиолог

    4 6 Отговор
    Яхай рубиконя и се хърляй у нужника.

    Коментиран от #56

    16:41 01.10.2026

  • 42 атлантическата орбита ли ? А? ...

    10 8 Отговор
    Да припомня за по младите и тоя Илиян Василев също че всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    16:41 01.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Цвете

    5 7 Отговор
    ИМА И ПРОДЪЛЖЕНИЕ.ТОЙ КАТО ПИЛОТ ,ЙОТОВА КАТО СТЮАРДЕСА ДА ГО ПОСЕТЯТ НА 7 ОКТОМВРИ, КОГАТО Е РОЖДЕНИЯ МУ ДЕН.МОГАТ И ДА ГО ПОЧАКАТ ,НЯКОЙ И ДРУГ ЧАС, НО ВСЕ ПАК СА ГОСТИ И НЯМА ДА ГИ ОСТАВИ ПРЕД ВРАТАТА ДА ЧАКАТ.ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ И ДРУГИ ГОСТИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ, ОРБАН ,ВУЧИЧ И ТОЗИ ОТ БЕЛАРУС.✈️

    Коментиран от #66

    16:43 01.10.2026

  • 45 !!!?

    1 0 Отговор
    Самият Путин каза, че най-много ненавижда предателите...!!!?

    16:44 01.10.2026

  • 46 А когато

    16 8 Отговор
    Андрей Гюров и Георги Кандев не получат и 10% тогава ще замълчите ли бре атлантенца смооотани? А?

    16:44 01.10.2026

  • 47 Българин

    1 13 Отговор
    Българите искаме да сме подчинени на Русия, както си бяхме и да сем под Руския Ядрен Чадър! Всяко посегателство към интересите на Русия е откровен фашизъм и ще получи сурово наказание!

    16:45 01.10.2026

  • 48 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "За това го":

    Илиянчо друго писка....

    16:47 01.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Русофобийй

    14 6 Отговор
    Този мушмурок с отпаднала необходимост агент доносник на ДС "Сашо11" с отрицателен рейтинг и роден да пълзи къде е тръгнал да си го мери с оня дето лети...

    16:47 01.10.2026

  • 51 Миме

    2 7 Отговор
    я мазния сцепен еврас илянчото да обясни бърже , що рундьо-натофския фатмак ,кат е човек на Кремъл така скоропостижно реши да бута в затвора хора които били нарушавали санкцийте на ес-а

    Коментиран от #53

    16:48 01.10.2026

  • 52 Радев

    11 7 Отговор
    Просто представлява симпатиите на избирателите си към Русия и нежеланието ни да издържаме Украйна. Което е и правилно защото хората го избраха заради това. А щом това е мнението на мнозинството лошо или добро просто политиците трябва да го спазват. А за какво Радев да говори с Путин....ясна е тяхната позиция и те няма да клекнат нито пред Тръмп,Урсула,кая, камо ли пред български политик

    Коментиран от #59

    16:49 01.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Биби

    4 6 Отговор
    Пембен и Путйо имат општа цел- да омаскарят Фатмакиа и Ромсiа! Същото е и с Долен Тъп кое прави с Комбойските щати. Идиот до идиота и Идийотова им прави допълнения на изпълненията.

    Коментиран от #62

    16:54 01.10.2026

  • 55 Илиянчо Василев па действай

    10 2 Отговор
    За референдум бре ! Да питаш хората за "сивата зона между Европа и Кремъл" какво мислят ? Аре ....Успех ви, но иначе да врякъде можете нали ? ..

    16:55 01.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 8 Отговор
    ЧОРАПЕ, ТИ ДА НЕ СИ ПАДНАЛ ОТ НЕБЕТО .................... КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕ ВЕДНАГА ЩЕ ..................... АРЕСТУВА ЗЕЛЕНСКИ, КАК АРЕСТУВА НАВАЛНИ .................... ПРИ НЕГО НЯМА МЕЖДУНРОДНИ ЗАКОНИ .................... ФАКТ !

    17:01 01.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 !!!?

    3 7 Отговор

    До коментар #52 от "Радев":

    Мистър Кеш е продукт на Боко и Шиши !
    Ако те не бяха отвратили хората от дерибейщината си Мистър Кеш щеше да си изкара мандата в президенството и след това да се пенсионира...!
    Как може да завърши кариерата му е описано в литературата...!!!?

    Коментиран от #64

    17:03 01.10.2026

  • 60 Кукулайдер

    6 3 Отговор
    Мненията на Сулю и Пулю във фейса отдавна са продънили не само дъното, а и структурата на цялата вселена на квантово ниво. Като супер масивните черни дупки.

    17:03 01.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Миме

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Биби":

    мърсулата, каята макарона и шмерца немат стигане-отделно онова зеленото вечно яко нашмъркано клоунче

    Коментиран от #63

    17:07 01.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 идиоти вън

    0 2 Отговор
    А червеите като илиановци пълзят винаги под дъното!!!! Роденият да пълзи не може да лети!

    17:14 01.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тити

    0 1 Отговор
    Вече ми е трудно даi определя кой е по тъп Боко или фатмака летец?????

    17:19 01.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Йода

    0 2 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите.

    Коментиран от #73

    17:29 01.10.2026

  • 72 ДОЛУ

    0 0 Отговор
    БОТАШОВ !

    17:37 01.10.2026

  • 73 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Йода":

    Висшето военно училище не е точно като казармата, но щом джедаите така смятат..

    17:37 01.10.2026

  • 74 "демократ"

    0 0 Отговор
    Радев се справя добре, за сега, като се има в предвид , че сме в клуба на богатите.

    17:41 01.10.2026

  • 75 Дзак

    0 0 Отговор
    Ще я посети с удоволствие!

    17:42 01.10.2026