Илиян Василев: Румен Радев удари ново дъно

Радев удари ново дъно.
Разбирам, че има симпатии към Кремъл. Разбирам и политическата му линия - повече натиск върху Украйна, повече отстъпки към Москва, повече вербална „дипломация“ с Кремъл, докато не смее да промълви и дума към Путин.
Но не разбирам как използва позицията си начело на държавата, за да лобира толкова примитивно руските тези и да ги представя като български национален интерес.
Вчера на Euronews Defence and Space Summit той не просто предупреди за руския ядрен риск, че Европа трябва да клекне пред Русия - такива са фабричните му настройки. Постави руската ядрена заплаха в основата на аргумента си срещу продължаващата европейска подкрепа за Украйна и призова за промяна на подхода към Москва. Докато Русия брутално атакува Украйна и Путин отказва всякакво движение към мир, включително енергийно примирие, след като германския външен министър направи среща с Лавров, именно за да докаже на всички, че няма смисъл от подобни срещи, Радев, като в някакъв спиритичен транс повтаря - трябва да държим каналите отворени към Москва.
И тогава се питам - защо не отиде, защо не вземе инициативата, да посети Москва, да говори с Путин. И отговорът е защото няма да може да понесе последствията на краха на срещата си с реалността и най-вече на публичния израз.
Това е точно моментът, в който руската ядрена заплаха трябва да бъде обезсилена като инструмент за политически шантаж, а не да бъде превръщана в аргумент за европейско отстъпление.
Още повече че на същия форум генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза нещо съвсем различно - няма непосредствена заплаха за територията на НАТО и Алиансът няма да се поддава на ядрените заплахи на Москва.
Радев обаче прави точно обратното.
Той усилва опорната точка на Кремъл, че ако Европа продължи да помага на Украйна, следва ядрена катастрофа.
И това не е единствената руска опорна точка, която започва да се появява в неговото говорене. В публичното пространство вече се наслагва и злокобното внушение за предстоящата „тежка зима“ за Украйна, докато Русия системно атакува украинската енергийна инфраструктура. Само вчера руските удари предизвикаха нови прекъсвания на електрозахранването в Киев.
И всичко това се представя в някакъв немислим пик на политическа перверзност едновременно като:
а/ защита на българския национален интерес;
б/ грижа за украинците;
в/ някаква особена, почти месианска дипломация на мира.
А ефектът е точно обратният - политическите тези на Кремъл получават допълнителна трибуна от премиера на държава от ЕС и НАТО.
За голямо съжаление трябва да признаем и нещо друго.
Борисов все пак поддържаше някакво приличие и баланс в отношенията си с Москва. Можеше да бъде двусмислен, можеше да лавира, но разбираше ограниченията на българското членство в ЕС и НАТО.
При Радев подобни вътрешни спирачки няма.
Преди имаше двойно говорене - едно на Запад, друго у нас.
Сега е ясно, че остана само вътрешната прокремълската версия.
И тук за мен е по-големият въпрос.
Не се страхувам толкова от Гълъб Доневци и от поредния министър.
Страхувам се от хората, които формират стратегическия мироглед на президента.
От Иво Христовци и от влиянието на този тип мислене върху Радев.
Нещо като гуру и ученик.
Виждате и самата промяна.
От човек, който внимателно пазеше определено приличие и оставяше врата за различни интерпретации, Радев постепенно се превърна в политик, който все по-открито говори през руската геополитическа рамка.
Русия няма нужда от агентурна мрежа, ако нейните тези могат да бъдат произнасяни от най-високото ниво на една държава член на ЕС и НАТО.
И затова въпросът вече не е само какво мисли Радев.
Въпросът е каква България ще остави след себе си тази политика.
На 25 октомври българите ще направят своя избор. Андрей Гюров и Георги Кандев са официално регистрираната кандидат-президентска двойка за изборите.
За мен залогът е прост - България да остане в европейската и евроатлантическата си орбита и да не бъде превърната в държава от сивата зона между Европа и Кремъл.
Обръщам се към всеки, който през годините е гласувал за демократични сили, за проевропейския избор на България.
Стигнахме Рубикон - просто няма място за колебания - Радев е екзестенциална заплаха за България. Дори по-голяма от Виденов - просто най-голямата за целия преход, защото има власт и има мания за възложена Мисия.
Той представлява повече Русия, отколкото България в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кое не е така ?!
Мунчо е кукла на конци !
16:02 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 сюндюк
16:03 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дъно
Коментиран от #37
16:04 01.10.2026
6 Ами може и
Коментиран от #30
16:05 01.10.2026
7 Гост
16:06 01.10.2026
8 И кой е тоя
16:07 01.10.2026
9 Андрей Гюров да се арестува !
16:08 01.10.2026
10 БРАВО ИЛИАНЕ
16:08 01.10.2026
11 Българин
16:08 01.10.2026
12 Буталото
16:09 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?
Крепостните са в Русия, не в България! Никога да не го забравят!
16:11 01.10.2026
15 нннн
16:11 01.10.2026
16 Хохо Бохо
16:13 01.10.2026
17 НЕ...НЕ !
16:14 01.10.2026
18 батСали
Да се чудиш как такъв продажен плъх е бил пратен дипломат.
Ама това е характерно за ГЕРБ!
16:15 01.10.2026
19 Последния Софиянец
16:15 01.10.2026
20 Тити на Кака
Драмата на професионалната близалка 😂😂😂
16:16 01.10.2026
21 Кво кво ? ...
16:17 01.10.2026
22 Мислещ
До коментар #4 от "Не чета неща писани":Ами ходи си в скапаната московия като не щеш Европа.
16:17 01.10.2026
23 Защо Не Отиде
16:17 01.10.2026
24 Кво кво ? ...
16:19 01.10.2026
25 ......-
16:20 01.10.2026
26 Днешните
16:21 01.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
16:24 01.10.2026
29 Илиян Василев
16:25 01.10.2026
30 ха, ха, ха...
До коментар #6 от "Ами може и":Може ама не само, че не отива, а даже и дума не обелва за това. Само като пинчер лае по някоя минаваща каруца или автомобил.
16:26 01.10.2026
31 Хаха
Като не ти харесва, да беше направил партия, привлякъл избиратели русофоби, да вземеш властта и правиш квото намериш за добре!
Ама не можеш, щото си с нулев рейтинг и отпаднала необходимост ти и всички като теб! Скоро свършва захлебването и от пно-та за русофобски глупости по медиите и ще трябва да ходиш на село да садиш и скубеш лук за насъщния....
Коментиран от #39
16:26 01.10.2026
32 Българин
16:26 01.10.2026
33 Хора като тоя Илиян Василев
16:28 01.10.2026
34 Тоя Илиян Василев май беше и
16:33 01.10.2026
35 А ти пък
16:34 01.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Турски
До коментар #5 от "Дъно":слуга е! НЕ руски!!
16:37 01.10.2026
38 Тоя Илиян Василев може
16:37 01.10.2026
39 За това го
До коментар #31 от "Хаха":избраха, но политиката на мунчоУглу е антируска и антибългарска!!!
Коментиран от #48
16:38 01.10.2026
40 Всичко е вярно,
Последните са продължение на Радев, той ги доведе, на него се кланяха, за него гласуваха, за него стачкуваха.
От неговата кръвна група са- израстъци на комунисти и ченгета!
И кандидатите им за президент са същите.
Никакво алтернатива не са!
Алтернатива са Николай Ненчев и Цвета Кирилова, но Василев не казва и дума за тях!
Не му е разрешено!😏
16:40 01.10.2026
41 Макробиолог
Коментиран от #56
16:41 01.10.2026
42 атлантическата орбита ли ? А? ...
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
16:41 01.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Цвете
Коментиран от #66
16:43 01.10.2026
45 !!!?
16:44 01.10.2026
46 А когато
16:44 01.10.2026
47 Българин
16:45 01.10.2026
48 Хаха
До коментар #39 от "За това го":Илиянчо друго писка....
16:47 01.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Русофобийй
16:47 01.10.2026
51 Миме
Коментиран от #53
16:48 01.10.2026
52 Радев
Коментиран от #59
16:49 01.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Биби
Коментиран от #62
16:54 01.10.2026
55 Илиянчо Василев па действай
16:55 01.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ЕДГАР КЕЙСИ
17:01 01.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 !!!?
До коментар #52 от "Радев":Мистър Кеш е продукт на Боко и Шиши !
Ако те не бяха отвратили хората от дерибейщината си Мистър Кеш щеше да си изкара мандата в президенството и след това да се пенсионира...!
Как може да завърши кариерата му е описано в литературата...!!!?
Коментиран от #64
17:03 01.10.2026
60 Кукулайдер
17:03 01.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Миме
До коментар #54 от "Биби":мърсулата, каята макарона и шмерца немат стигане-отделно онова зеленото вечно яко нашмъркано клоунче
Коментиран от #63
17:07 01.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 идиоти вън
17:14 01.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тити
17:19 01.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Йода
Коментиран от #73
17:29 01.10.2026
72 ДОЛУ
17:37 01.10.2026
73 Дърт Вейдър
До коментар #71 от "Йода":Висшето военно училище не е точно като казармата, но щом джедаите така смятат..
17:37 01.10.2026
74 "демократ"
17:41 01.10.2026
75 Дзак
17:42 01.10.2026