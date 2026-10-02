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Южна Корея заплаши Украйна с мерки заради спор за севернокорейски пленници

Южна Корея заплаши Украйна с мерки заради спор за севернокорейски пленници

2 Октомври, 2026 07:43 902 14

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  • заплахи

Президентът И Дже-мьонг настоява Киев да признае договореност за поверителност и да се извини за изявленията за възможен конфликт на Корейския полуостров

Южна Корея заплаши Украйна с мерки заради спор за севернокорейски пленници - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският президент И Дже-мьонг предупреди, че Сеул може да предприеме допълнителни мерки срещу Украйна, ако Киев не признае съществуването на споразумение за поверителност, свързано с предаването на двама пленени севернокорейски войници. Според Ройтерс южнокорейската страна настоява, че такава договореност е била постигната, предава News.bg.

„Ако отказът да се признаят фактите и да се поднесе публично извинение продължи, ще предприемем допълнителни мерки“, написа И Дже-мьонг в социалната мрежа X.

Президентът изрази и „дълбоко съжаление“ заради изявления от украинска страна за възможен бъдещ военен сблъсък между Северна и Южна Корея. Според него подобни коментари могат да засилят напрежението на Корейския полуостров.

Спорът възниква в момент, когато правителството на И Дже-мьонг се опитва да намали напрежението с Пхенян и да възстанови диалога със Северна Корея. В същото време Сеул следи внимателно военното сътрудничество между Пхенян и Москва, включително участието на севернокорейски военнослужещи във войната в Украйна.

Според анализатора Чо Хан-бом от Корейския институт за национално обединение евентуални санкции или други мерки от страна на Сеул могат да засегнат подкрепата за Украйна. Южна Корея предоставя на Киев хуманитарна и финансова помощ и участва в усилията за възстановяване на страната.

Чо отбелязва, че продължителното противопоставяне между Сеул и Киев не е в интерес на нито една от страните, тъй като Южна Корея също получава от Украйна информация за военната активност на Северна Корея.

Разногласията около двамата севернокорейски пленници добавят ново напрежение към отношенията между Сеул и Киев, които досега се развиваха основно около подкрепата на Южна Корея за Украйна и опасенията от задълбочаването на военното сътрудничество между Русия и Северна Корея.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стига брадати лъжи

    10 0 Отговор
    "включително участието на севернокорейски военнослужещи във войната в Украйна."

    Севернокорейски военнослужещи не са участвали във войната В Украйна.
    Участваха на практически тренировки ВЪВ вътрешността на Русия.

    07:57 02.10.2026

  • 4 Механик

    4 2 Отговор
    Южна Корея отправя заплахи към Украина по повод Северно корейски пленници?!?! Някой разбра ли нещо изобщо? Аз лично нищо не схванах.

    Коментиран от #11

    07:59 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И от къде на къде

    7 1 Отговор
    Нацистите в Украйна ще предават двама пленени севернокорейски войници на южнокорейската страна ? Не могат ли за двама украинци да ги разменят ?

    Коментиран от #8

    08:00 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "И от къде на къде":

    Двамата севернокореици са се биели на страната на фашистка и терористична Русия.От там нататък те също се считат за фашисти и терористи и повече не разполагат с права !

    08:07 02.10.2026

  • 9 фактите

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "САМО ЮЖНОКОРЕЙЦИТЕ НЕ РАЗБРАХА":

    Най-големите доказани лъжци и лицемери са Русия и Беларус.Ти явно си платен продажник

    08:07 02.10.2026

  • 10 Украйна

    4 0 Отговор
    бързат да се отърва от севернокорейците щото такъв гняв се е насъбрал в Пхенян че като нищо ще пратят още 2 милиона снаряда и ракети. Отвлекли момчетата от някакъв хотел в Одеса посред нощ. Искали после и на Евровизия да дойдат и да попеят

    08:15 02.10.2026

  • 11 Обяснявам

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Предаването северно корейските пленници на ЮКорея е трябвало да остане в тайна, със споразумение за поверителност. А Зелю е бил тъпана за това.
    Сега според международните закони ЮК трябва да ги върне на СК което ще доведе до търкания.

    08:16 02.10.2026

  • 12 Обяснявам

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какъв е спорът":

    Това е нормална журналистическа практика.

    Но съм разяснил ситуацията

    Коментиран от #13

    08:19 02.10.2026

  • 13 Нищо нормално няма в това

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Обяснявам":

    Да пишеш за неща които въобще не са ти ясни. Никаква журналистика не е това

    08:27 02.10.2026

  • 14 ухльоф

    0 0 Отговор
    Зелената еуглена ще се извинява, защото корейците му спряха доставките на реактивни двигатели за дроновете им. Иначе поредното негово тъпо изпълнение!

    08:29 02.10.2026

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