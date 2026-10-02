Южна Корея заплаши Украйна с мерки заради спор за севернокорейски пленници

Южнокорейският президент И Дже-мьонг предупреди, че Сеул може да предприеме допълнителни мерки срещу Украйна, ако Киев не признае съществуването на споразумение за поверителност, свързано с предаването на двама пленени севернокорейски войници. Според Ройтерс южнокорейската страна настоява, че такава договореност е била постигната, предава News.bg.

„Ако отказът да се признаят фактите и да се поднесе публично извинение продължи, ще предприемем допълнителни мерки“, написа И Дже-мьонг в социалната мрежа X.

<북한포로 송환 관련, 우크라이나측이 비공개 요구를 해 비공개를 합의했는데 일방적으로 공개했고,

대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들고,

합의사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북간 군사충돌 임박 운운하며… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 2, 2026

Президентът изрази и „дълбоко съжаление“ заради изявления от украинска страна за възможен бъдещ военен сблъсък между Северна и Южна Корея. Според него подобни коментари могат да засилят напрежението на Корейския полуостров.

Спорът възниква в момент, когато правителството на И Дже-мьонг се опитва да намали напрежението с Пхенян и да възстанови диалога със Северна Корея. В същото време Сеул следи внимателно военното сътрудничество между Пхенян и Москва, включително участието на севернокорейски военнослужещи във войната в Украйна.

Според анализатора Чо Хан-бом от Корейския институт за национално обединение евентуални санкции или други мерки от страна на Сеул могат да засегнат подкрепата за Украйна. Южна Корея предоставя на Киев хуманитарна и финансова помощ и участва в усилията за възстановяване на страната.

Чо отбелязва, че продължителното противопоставяне между Сеул и Киев не е в интерес на нито една от страните, тъй като Южна Корея също получава от Украйна информация за военната активност на Северна Корея.

Разногласията около двамата севернокорейски пленници добавят ново напрежение към отношенията между Сеул и Киев, които досега се развиваха основно около подкрепата на Южна Корея за Украйна и опасенията от задълбочаването на военното сътрудничество между Русия и Северна Корея.