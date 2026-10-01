Гълъб Донев: Никой няма да ходи по къщите и да търси домашна ракия

„Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв.
По думите му целта на предложените промени е да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология, в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места.
„Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия“, увери Донев. Той уточни, че санкциите са насочени към хората, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба. Ако ракията е подарък, това не е нарушение, но продажбата ѝ е забранена.
Финансовият министър подчерта, че законопроектът е на обществено обсъждане и след получените реакции текстовете ще бъдат променени.
► Донев: Новият дълг е изтеглен при добри условия
По повод новия държавен дълг от около 2 млрд. евро Донев заяви, че финансирането е осигурено при добри за България условия. Той посочи, че страната се намира в процедура по свръхдефицит, но според него оценките на анализаторите за икономиката и предприетите от правителството мерки са положителни.
► Данъкът върху свръхпечалбата на банките
Донев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. Той определи като „само предположение" твърденията, че мярката непременно ще доведе до повишаване на лихвите по кредитите.
„През последните пет години банките са увеличили печалбите си с 588%. Това представлява свръхпечалба", каза вицепремиерът.
Той посочи още, че с присъединяването на България към еврозоната банките са получили възможност да освободят значителен ресурс, който досега са държали като резерв в Българската народна банка.
„Предстои среща с управителя на БНБ Димитър Радев", добави Донев. Той подчерта, че не би се отказал от идеята за облагане на свръхпечалбите на банките. По темата вече има публичен спор между финансовото министерство и БНБ за възможните ефекти от мярката.
► Ще се облага ли свръхпечалбата на търговските вериги?
Финансовият министър коментира и възможното облагане на свръхпечалбите на големите търговски вериги. „В подготвяните текстове ще бъдат отчетени приходите, които са резултат от внедряването на нови технологии и предлагането на нови продукти. Ако даден бизнес реализира значително по-високи печалби, трябва да има възможност те да бъдат обложени", каза той.
Донев посочи, че подобен подход е бил използван и през 2022 г., когато с европейски регламент е въведено облагане на свръхпечалбите на енергийните компании.
► По-малко разходи в държавната администрация
„Правителството предприема мерки и за ограничаване на разходите. Предвижда се преструктуриране на неефективни структури в държавната администрация и намаляване на разходите с около 750 млн. евро", категоричен е министърът на финансите.
По думите му целта е да бъдат свити разходите по различни пера в бюджета, като едновременно с това се търсят и допълнителни източници на приходи. Общият ефект от мерките според него трябва да достигне около 2,2 млрд. евро.
► Ще има съкращения в системата за сигурност
По отношение на разходите в сектора за сигурност Донев заяви, че целта е повишаване на ефективността. „България има поети ангажименти към НАТО, които ще бъдат спазвани, но всички структури трябва да бъдат прегледани", подчерта той.
По думите му са обсъждани и разходите в полицията. Предвиждат се съкращения на позиции, които не са пряко свързани с полицейската дейност.
► За цените на дизела
Донев заяви, че не е коректно настоящите цени на дизела да се сравняват директно с тези отпреди няколко години. Той припомни промяната в доставките на петрол за България след отказа от дерогацията за руския петрол. По думите му въпреки поскъпването страната ни остава сред държавите в Европа с най-ниски цени на горивата.
► Бюджет 2027
По отношение на бюджета за следващата година Донев заяви, че България трябва стриктно да спазва параметрите, заложени за страната заради процедурата по свръхдефицит.
„На 5 и 6 октомври се очаква представители на Европейската комисия да пристигнат за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 г. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. Всички срокове ще бъдат спазени, а след 15 октомври проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание", обеща той.
► Донев за еврото и цените
Донев коментира и поскъпването на стоките след въвеждането на еврото. Според него самата валута не е причина за ръста на цените. Той обаче заяви, че тогавашното правителство не е направило достатъчно добра оценка на готовността на страната за присъединяване към еврозоната и не е предприело достатъчно мерки за защита на потребителите.
По думите му липсата на достатъчен контрол е допринесла за ръста на цените и инфлацията.
► Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“
Донев коментира и убийството на бизнесмена Илиян Филипов. „Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България“. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът
Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. „Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #41, #46
09:18 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вярващ ама нада ли
Коментиран от #34
09:18 01.10.2026
4 спрете с глупостите
Коментиран от #93
09:20 01.10.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #57
09:20 01.10.2026
6 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Ако хората си бяха замълчали
Като нищо щяха да тарашат и глобяват
Обикновените граждани.
Жалък Мушморок .
09:20 01.10.2026
7 Дядо от село
Коментиран от #35
09:21 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
09:22 01.10.2026
10 Абе ,
09:22 01.10.2026
11 Лего
Коментиран от #22
09:23 01.10.2026
12 ПроЗт народ
Сега народа очаква поредната комун.месия.
09:24 01.10.2026
13 На Дедо.
09:25 01.10.2026
14 в кратце
09:26 01.10.2026
15 Трол
09:26 01.10.2026
16 Ще влезе, ама...
09:27 01.10.2026
17 Много е готино тва
09:27 01.10.2026
18 Безсрамие !
09:28 01.10.2026
19 любопитен кръшкач
09:28 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Български фатмак
09:29 01.10.2026
22 Направи !
До коментар #11 от "Лего":Чешмена Водица !
И Тя Му е Много !
По Скоро !
Тояга !
09:30 01.10.2026
23 Много сме суверенни ще знаете
09:32 01.10.2026
24 И като я заловят тая
Коментиран от #26
09:33 01.10.2026
25 А това не е ли инфлационен фактор?
09:36 01.10.2026
26 Гълъба
До коментар #24 от "И като я заловят тая":Ще я унищожим- изпием.
09:36 01.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Конспиратор
Това ще става само след събрана оперативна информация или след подаден съседски сигнал, съгласно приетите текстове на закона от оторизираните служители, които ще са придружени от патрулна кола, за да се предотврати саморазправата с тях.
09:40 01.10.2026
29 При социализма
Коментиран от #39
09:40 01.10.2026
30 Гълъбе, гълъбе
09:41 01.10.2026
31 Сух режим
09:43 01.10.2026
32 добре де
Коментиран от #67
09:44 01.10.2026
33 самата валута не е причина за ръста на
Коментиран от #58
09:44 01.10.2026
34 Но биха могли да разнасят по къщите
До коментар #3 от "Вярващ ама нада ли":от купешката. Малко по кофти е , ама за без пари пак става.
09:44 01.10.2026
35 Въпрос
До коментар #7 от "Дядо от село":А ти дядо, защо гласува за Радев?
09:46 01.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ⚒️⚒️⚒️⚒️
1-закона ви за дом. ракия е така написан, че всеки проверяваш орган ще си го чете както му е удбен
2-най,евтиния дизел. Явно, Донев още не е разбрал, че НАЙ-ГОЛЯМОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ДИЗЕЛ Е В БЪЛГАРИЯ ОТ ЕС. а, не че най скъпия
Донев, опитваш да се оправдаваш,но не ставаш
09:47 01.10.2026
38 И защо пък
09:48 01.10.2026
39 Алкохолици нямаше
До коментар #29 от "При социализма":При социализма им викахме ПИЯНИЦИ.
09:48 01.10.2026
40 Тия тн управляващи се
09:50 01.10.2026
41 Конртролът ще се извършва с дронс
До коментар #1 от "Пич":позиционирани пред кухнеските прозорци. В час с новите технологии.
Аве , изкуствения интелигент топи ли човката?
09:50 01.10.2026
42 14/88
09:51 01.10.2026
43 Гълъб Донев
09:51 01.10.2026
44 Гълъб Донев
09:53 01.10.2026
45 Макак така
09:54 01.10.2026
46 Дянков, мистър никой се управляваше ...
До коментар #1 от "Пич":от Банкера от Банкя, нека поясним от къде всъщност идва бедата за България!!!
Днес "Кимон Георгиев" ни управлява , в абсолютно същия безизходен стил на
подчинение на мафията и олигархията , била тя Руска или Краварска!!!
"Преработване" на закона за ракията е нищо друго освен див популизъм,
проблема с ракията, както и със виното е, че всеки който може ,
нека продава вино и ракия и ако не декларира продажбите да бъде наказан!!!
А не да има "два винзавода" в цяла България , които си осигуряват пазар
за милиарди , без кокнкуренция на вътрешния пазар
на гърба на закона, измислен от самите техни лобисти!!!
Защо винзаводите не продават на външните пазари вино и ракия, отговора е липса на
опит от менъджмент в международна среда на конкуренция!
Там, закона не ги пази от други производители по същия начин като "закона за ракията и виното в България"!!!
"Ракия и вино има право да продава само този, които има монопол, като " вин-завод"!!!!???
Коментиран от #70
09:54 01.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гълъбчо Донев
Коментиран от #81
09:55 01.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ЕДИН ОТ МНОГОТО
10:01 01.10.2026
52 или ние или вие
10:02 01.10.2026
53 Лена
10:03 01.10.2026
54 Троян
10:03 01.10.2026
55 стига стари дъвки
Веднъж са го направили умишлено да може да се тълкува превратно за да може да се ползва в нечий интерес, сега ще си губят отново времето за преработка, после за преработка на преработката и така докато паднат от власт и всичко остане по старому, а после иди се оплаквай на арменския поп, че закона бил несправедлив. Иначе за загубеното време ще им се плати като на попове все едно, че са работили нещо.
10:05 01.10.2026
56 Ето Ви сега
10:07 01.10.2026
57 солдат
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ЗКПЧ-тата най-много пиеха.
Коментиран от #65
10:07 01.10.2026
58 Даже и 3 или 4 пъти беше занижен
До коментар #33 от "самата валута не е причина за ръста на":Забавното ще настъпи при обратно превалутиране ако предстои. Иначе няма излизане от тоя гьол.
10:08 01.10.2026
59 Ще псувате ЕК и урсулците! ...
Коментиран от #62, #68
10:09 01.10.2026
60 12...34
10:11 01.10.2026
61 Да изринем чеpвената чyма !
10:12 01.10.2026
62 Директива 2020/262 на ЕС
До коментар #59 от "Ще псувате ЕК и урсулците! ...":В Италия е €1035,52 за 100 литра чист алкохол..В България е 550 лв. (€281) намалена ставка за СМОД; 1100 лв. стандартна ставка.... Ей това очаквайте хора...
Коментиран от #75
10:14 01.10.2026
63 Гълъбе,
10:15 01.10.2026
64 Дзак
10:17 01.10.2026
65 Анонимен
До коментар #57 от "солдат":Как разбрахте това?
10:18 01.10.2026
66 Анонимен
10:18 01.10.2026
67 закона
До коментар #32 от "добре де":ще работи избирателно срещу неудобните за дребните доносници на властта, в резултат ще има повод за паричен разговор на въпроса "кво праим сега?".
10:19 01.10.2026
68 През 2020 година
До коментар #59 от "Ще псувате ЕК и урсулците! ...":действащото тогава правителство на България, третото правителство на Бойко Борисов (коалиция между ГЕРБ и „Обединени патриоти“). поема и разписва този ангажимент! Ей това трябва да се знае. ! Акциз от €1035,52 за 100 литра чист домашен алкохол !
10:19 01.10.2026
69 Маринов
10:21 01.10.2026
70 Пич
До коментар #46 от "Дянков, мистър никой се управляваше ...":Винаги ли трябва да обяснявам?!
Ракията никой няма да я дебне чак толкова!!!
Това е необходимата пушилка, която толкова да възмути цялото общество, че никой да не обърне внимание, как ви събличат голи!!!
10:22 01.10.2026
71 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Посочете ми една страна, която да е в сферата на влияние на Москва, в която народа да живее така, както живее която и да е страна от ЕС. Една ми посочете.
Коментиран от #76, #78
10:24 01.10.2026
72 Анонимен
10:25 01.10.2026
73 Факт
10:25 01.10.2026
74 Борисов е поел ангажимента !
10:26 01.10.2026
75 Хомосъветикус - лъже и краде !
До коментар #62 от "Директива 2020/262 на ЕС":Директива 2020/262/ЕС не задължава държавите членки да прилагат акциз върху домашно сварена ракия, а напротив, позволява освобождаване от акциз за етилов алкохол, произведен в малки дестилационни обекти (до 50 литра на семейство годишно) от собствени плодове и предназначени изключително за лична консумация.
Съгласно текста на директивата, държавите членки имат избор да прилагат следните режими:
Пълно освобождаване от акциз за посочените количества домашно производство.
Намалена акцизна ставка, вместо пълното освобождаване.
Прилагане на пълната акцизна ставка, ако държавата реши да не предоставя облекчения.
България не е задължена да въвежда акциз, но го запазва като национална мярка.
10:27 01.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ще търпите
10:29 01.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Хихи
10:30 01.10.2026
80 Маринов
До коментар #49 от "нннн":Този закон ще им вземе толкова много електорат, че ще се чудят откъде им е дошло. А не разбирам защо виното и другите напитки липсват в този закон? Защото вино се прави лесно: вземаш щайга грозде, стъпкваш го в леген, изчеждаш гроздовия сок, наливаш го в дамаджан или туба с въздушна тапа и готово, на терасата. Да дойдат на проверка.
10:32 01.10.2026
81 И законопроект
До коментар #48 от "Гълъбчо Донев":С необработени текстове що трябва да се пуска по медиите? Кои са майсторите, сътворили тези текстове, че ще трябва още по-майстори да го дообработват
10:33 01.10.2026
82 Цвете
10:35 01.10.2026
83 През 2020 година
Коментиран от #84
10:38 01.10.2026
84 Бою Българоубиеца
До коментар #83 от "През 2020 година":Той е виновен ! Той е предателя и лобиста който го подписа ! Той! ...
10:41 01.10.2026
85 Гюров
Одека пАри иначе за олигарсите и за господина “Бях точен с парите”???😁😁😁
10:41 01.10.2026
86 Пешо
10:43 01.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Приемете го като
10:45 01.10.2026
89 И щом още
10:50 01.10.2026
90 Αлфа Bълкът
Другото, аз с документа ли трябва да се разкарвам, да го нося между шофьорската книжка и личната карта?
10:52 01.10.2026
91 А,никой няма да ходи
11:05 01.10.2026
92 Голям зор
11:10 01.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.