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Гълъб Донев: Никой няма да ходи по къщите и да търси домашна ракия

Гълъб Донев: Никой няма да ходи по къщите и да търси домашна ракия

1 Октомври, 2026 09:16 1 685 93

  • гълъб донев-
  • домашна ракия-
  • данък-
  • свръхпечалба

Текстовете на законопроекта ще бъдат преработени, каза финансовият министър

Гълъб Донев: Никой няма да ходи по къщите и да търси домашна ракия - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване". Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира на „Здравей, България“ по Нова тв.

По думите му целта на предложените промени е да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология, в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места.

„Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия“, увери Донев. Той уточни, че санкциите са насочени към хората, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба. Ако ракията е подарък, това не е нарушение, но продажбата ѝ е забранена.

Финансовият министър подчерта, че законопроектът е на обществено обсъждане и след получените реакции текстовете ще бъдат променени.

► Донев: Новият дълг е изтеглен при добри условия

По повод новия държавен дълг от около 2 млрд. евро Донев заяви, че финансирането е осигурено при добри за България условия. Той посочи, че страната се намира в процедура по свръхдефицит, но според него оценките на анализаторите за икономиката и предприетите от правителството мерки са положителни.

► Данъкът върху свръхпечалбата на банките

Донев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. Той определи като „само предположение" твърденията, че мярката непременно ще доведе до повишаване на лихвите по кредитите.

„През последните пет години банките са увеличили печалбите си с 588%. Това представлява свръхпечалба", каза вицепремиерът.

Той посочи още, че с присъединяването на България към еврозоната банките са получили възможност да освободят значителен ресурс, който досега са държали като резерв в Българската народна банка.

„Предстои среща с управителя на БНБ Димитър Радев", добави Донев. Той подчерта, че не би се отказал от идеята за облагане на свръхпечалбите на банките. По темата вече има публичен спор между финансовото министерство и БНБ за възможните ефекти от мярката.

► Ще се облага ли свръхпечалбата на търговските вериги?

Финансовият министър коментира и възможното облагане на свръхпечалбите на големите търговски вериги. „В подготвяните текстове ще бъдат отчетени приходите, които са резултат от внедряването на нови технологии и предлагането на нови продукти. Ако даден бизнес реализира значително по-високи печалби, трябва да има възможност те да бъдат обложени", каза той.

Донев посочи, че подобен подход е бил използван и през 2022 г., когато с европейски регламент е въведено облагане на свръхпечалбите на енергийните компании.

► По-малко разходи в държавната администрация

„Правителството предприема мерки и за ограничаване на разходите. Предвижда се преструктуриране на неефективни структури в държавната администрация и намаляване на разходите с около 750 млн. евро", категоричен е министърът на финансите.

По думите му целта е да бъдат свити разходите по различни пера в бюджета, като едновременно с това се търсят и допълнителни източници на приходи. Общият ефект от мерките според него трябва да достигне около 2,2 млрд. евро.

► Ще има съкращения в системата за сигурност

По отношение на разходите в сектора за сигурност Донев заяви, че целта е повишаване на ефективността. „България има поети ангажименти към НАТО, които ще бъдат спазвани, но всички структури трябва да бъдат прегледани", подчерта той.

По думите му са обсъждани и разходите в полицията. Предвиждат се съкращения на позиции, които не са пряко свързани с полицейската дейност.

► За цените на дизела

Донев заяви, че не е коректно настоящите цени на дизела да се сравняват директно с тези отпреди няколко години. Той припомни промяната в доставките на петрол за България след отказа от дерогацията за руския петрол. По думите му въпреки поскъпването страната ни остава сред държавите в Европа с най-ниски цени на горивата.

► Бюджет 2027

По отношение на бюджета за следващата година Донев заяви, че България трябва стриктно да спазва параметрите, заложени за страната заради процедурата по свръхдефицит.

„На 5 и 6 октомври се очаква представители на Европейската комисия да пристигнат за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 г. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. Всички срокове ще бъдат спазени, а след 15 октомври проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание", обеща той.

► Донев за еврото и цените

Донев коментира и поскъпването на стоките след въвеждането на еврото. Според него самата валута не е причина за ръста на цените. Той обаче заяви, че тогавашното правителство не е направило достатъчно добра оценка на готовността на страната за присъединяване към еврозоната и не е предприело достатъчно мерки за защита на потребителите.

По думите му липсата на достатъчен контрол е допринесла за ръста на цените и инфлацията.

► Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Донев коментира и убийството на бизнесмена Илиян Филипов. „Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България“. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата", съобщи вицепремиерът

Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. „Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    51 7 Отговор
    Дянков беше голям кретен, но не чак толкова!!!

    Коментиран от #41, #46

    09:18 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вярващ ама нада ли

    58 6 Отговор
    То и данъците нямаше да вдигате, ама .....

    Коментиран от #34

    09:18 01.10.2026

  • 4 спрете с глупостите

    55 5 Отговор
    както ви качхме на коня таки и ще ви свалим

    Коментиран от #93

    09:20 01.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    38 3 Отговор
    Гълъба е бил ЗКПЧ в армията и е нормално да следи другарите от БКП -ПБ да не пият и да ги изправя на Другарски съд.

    Коментиран от #57

    09:20 01.10.2026

  • 6 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    39 4 Отговор
    Тоя да не се прави на Ударен.

    Ако хората си бяха замълчали

    Като нищо щяха да тарашат и глобяват
    Обикновените граждани.

    Жалък Мушморок .

    09:20 01.10.2026

  • 7 Дядо от село

    47 4 Отговор
    То и цените щяха да паднат, след като вие почнете да управлявате, и преборите олигархията, ама.. Като никой няма да ходи по къщите,що трябва да вкарвате закон за притежание на шише ракия домашна?

    Коментиран от #35

    09:21 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    56 4 Отговор
    Имаме финансов министър който не прави разлика между домашна ракия и фалшивата ракия цар Киро която се продава по магазините и заведенията.Тежко ни!!!

    09:22 01.10.2026

  • 10 Абе ,

    45 5 Отговор
    защо се подигравате така нагло с хората и ги правите на улави с тези перманентни измислици да се докопвате до пари ? Милиардни борчове им направихте за нула време за тяхна сметка ! Лъжи , безсрамие и нечистоплътност !

    09:22 01.10.2026

  • 11 Лего

    20 2 Отговор
    И да дойдеш вкъщи,ще ти дам чай,а не ракия.

    Коментиран от #22

    09:23 01.10.2026

  • 12 ПроЗт народ

    35 4 Отговор
    Слаба държава го е казал народа.След промените настъпваме една и съща мотика и ни управляват ком.номенклатура плюс генералите от ДС и за капак зелен чорап и ЗКПЧ.
    Сега народа очаква поредната комун.месия.

    09:24 01.10.2026

  • 13 На Дедо.

    38 4 Отговор
    Поредната лъжа. Първата беше, няма да вдигаме данъците. Гълъбе, вдигайте си гълъбарника, и оставка.

    09:25 01.10.2026

  • 14 в кратце

    4 3 Отговор
    Да ходя по къщите и да търся готини мацки.

    09:26 01.10.2026

  • 15 Трол

    13 1 Отговор
    А Вие, гражданино, изпихте ли си ракията?

    09:26 01.10.2026

  • 16 Ще влезе, ама...

    18 2 Отговор
    ... ама няма да излезе.

    09:27 01.10.2026

  • 17 Много е готино тва

    21 3 Отговор
    Да ходят по къщите и да търсят домашна ракия ! Браво ...

    09:27 01.10.2026

  • 18 Безсрамие !

    20 3 Отговор
    И Дебелоочие !

    09:28 01.10.2026

  • 19 любопитен кръшкач

    7 3 Отговор
    да ходи по къщите и да търси домашна пикантерия

    09:28 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Български фатмак

    22 3 Отговор
    Още еддин гном генерал ни управлява.Този е трезвеник.

    09:29 01.10.2026

  • 22 Направи !

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лего":

    Чешмена Водица !

    И Тя Му е Много !

    По Скоро !

    Тояга !

    09:30 01.10.2026

  • 23 Много сме суверенни ще знаете

    14 1 Отговор
    Щом и представители на Европейската комисия щели да пристигнат че да "обсъждат" параметрите на бюджета ни за 2027 г.

    09:32 01.10.2026

  • 24 И като я заловят тая

    11 0 Отговор
    "домашна ракия" после кво ще я правят? А?

    Коментиран от #26

    09:33 01.10.2026

  • 25 А това не е ли инфлационен фактор?

    11 0 Отговор
    Като се освободи значителен ресурс, който досега са държали като резерв в Българската народна банка ?

    09:36 01.10.2026

  • 26 Гълъба

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "И като я заловят тая":

    Ще я унищожим- изпием.

    09:36 01.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Конспиратор

    17 1 Отговор
    „✔️Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия“, увери Донев.✔️
    Това ще става само след събрана оперативна информация или след подаден съседски сигнал, съгласно приетите текстове на закона от оторизираните служители, които ще са придружени от патрулна кола, за да се предотврати саморазправата с тях.

    09:40 01.10.2026

  • 29 При социализма

    11 4 Отговор
    И акциз на алкохола нямаше! И алкохолици обаче нямаше

    Коментиран от #39

    09:40 01.10.2026

  • 30 Гълъбе, гълъбе

    14 0 Отговор
    Този Гълъб не прилича на въздържател и на човек, който няма в къщи "домашарка"..

    09:41 01.10.2026

  • 31 Сух режим

    10 1 Отговор
    С подобна забрана в закона се премахва конкуренцията и се осигурява разширяването на пазара за вносителите на алкохол.

    09:43 01.10.2026

  • 32 добре де

    17 0 Отговор
    като знаете, че този закон няма да работи, защо изобщо го приемате? Ясно е, че няма как да влизате по домовете на хората и да търсите "чужда" ракия. Неприложими закони, които нито държавата възнамерява да прилага, нито населението да изпълнява, водят до пълно обезценяване на нормативната уредба в страната. А ние се чудим какво искахте да прикриете с шума, който знаехте, че този закон ще вдигне. Скандалите вече са всеки ден и не можем да се ориентираме кой от тях искахте да заглушите.

    Коментиран от #67

    09:44 01.10.2026

  • 33 самата валута не е причина за ръста на

    9 1 Отговор
    цените но обменният курс беше занижен поне 50% и народа беше ограбен. 20 години инфлация не беше отчетена ! Измамата на века се извърши

    Коментиран от #58

    09:44 01.10.2026

  • 34 Но биха могли да разнасят по къщите

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вярващ ама нада ли":

    от купешката. Малко по кофти е , ама за без пари пак става.

    09:44 01.10.2026

  • 35 Въпрос

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо от село":

    А ти дядо, защо гласува за Радев?

    09:46 01.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    18 2 Отговор
    Донев, ти да не мислиш, че ние не можем да мислим
    1-закона ви за дом. ракия е така написан, че всеки проверяваш орган ще си го чете както му е удбен
    2-най,евтиния дизел. Явно, Донев още не е разбрал, че НАЙ-ГОЛЯМОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ДИЗЕЛ Е В БЪЛГАРИЯ ОТ ЕС. а, не че най скъпия
    Донев, опитваш да се оправдаваш,но не ставаш

    09:47 01.10.2026

  • 38 И защо пък

    11 3 Отговор
    хората да не могат да продават домашна ракия ? Има ли друга стока която да не могат да продават ? Ще си платят десятъка и точка .. Домати и краставици поне ще могат ли ? Или и тях не могат ? ..

    09:48 01.10.2026

  • 39 Алкохолици нямаше

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "При социализма":

    При социализма им викахме ПИЯНИЦИ.

    09:48 01.10.2026

  • 40 Тия тн управляващи се

    10 1 Отговор
    оказаха мн по тп от всички предишни. Което не е за учудване имайки предвид произхода им.

    09:50 01.10.2026

  • 41 Конртролът ще се извършва с дронс

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    позиционирани пред кухнеските прозорци. В час с новите технологии.
    Аве , изкуствения интелигент топи ли човката?

    09:50 01.10.2026

  • 42 14/88

    8 0 Отговор
    рикия само за министър Шишков известен още като Вечния Трезвеник

    09:51 01.10.2026

  • 43 Гълъб Донев

    7 2 Отговор
    Ще ходим по къщите и ще събираме яйца и после на Украйна ще ги пращаме. И домати ...

    09:51 01.10.2026

  • 44 Гълъб Донев

    11 1 Отговор
    И се забранява и домашната лютеница също ! Само полска може

    09:53 01.10.2026

  • 45 Макак така

    1 0 Отговор
    Ми те ромеите редовно го правят.

    09:54 01.10.2026

  • 46 Дянков, мистър никой се управляваше ...

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    от Банкера от Банкя, нека поясним от къде всъщност идва бедата за България!!!
    Днес "Кимон Георгиев" ни управлява , в абсолютно същия безизходен стил на
    подчинение на мафията и олигархията , била тя Руска или Краварска!!!
    "Преработване" на закона за ракията е нищо друго освен див популизъм,
    проблема с ракията, както и със виното е, че всеки който може ,
    нека продава вино и ракия и ако не декларира продажбите да бъде наказан!!!
    А не да има "два винзавода" в цяла България , които си осигуряват пазар
    за милиарди , без кокнкуренция на вътрешния пазар
    на гърба на закона, измислен от самите техни лобисти!!!
    Защо винзаводите не продават на външните пазари вино и ракия, отговора е липса на
    опит от менъджмент в международна среда на конкуренция!
    Там, закона не ги пази от други производители по същия начин като "закона за ракията и виното в България"!!!
    "Ракия и вино има право да продава само този, които има монопол, като " вин-завод"!!!!???

    Коментиран от #70

    09:54 01.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гълъбчо Донев

    15 0 Отговор
    А кое налага въобще законопроект за домашната ракия да се вкарва ? А? ...

    Коментиран от #81

    09:55 01.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ЕДИН ОТ МНОГОТО

    10 0 Отговор
    Нали нямаше да вдигате данъците,какво стана сега?Излъгахте народа.

    10:01 01.10.2026

  • 52 или ние или вие

    5 0 Отговор
    Ти ми отне ракията...Вече си ми враг завинаги.

    10:02 01.10.2026

  • 53 Лена

    5 0 Отговор
    В България от вчера е открит лова на едър и дребен пернат дивеч.

    10:03 01.10.2026

  • 54 Троян

    3 0 Отговор
    Да дойдат да ме проверяват имам половин каса бира у дома, и тон ракия която само аз знам къде е убитак.

    10:03 01.10.2026

  • 55 стига стари дъвки

    7 0 Отговор
    — Кажат ли веднъж, че сестра ти е проститутка - върви доказвай, че нямаш сестра.

    Веднъж са го направили умишлено да може да се тълкува превратно за да може да се ползва в нечий интерес, сега ще си губят отново времето за преработка, после за преработка на преработката и така докато паднат от власт и всичко остане по старому, а после иди се оплаквай на арменския поп, че закона бил несправедлив. Иначе за загубеното време ще им се плати като на попове все едно, че са работили нещо.

    10:05 01.10.2026

  • 56 Ето Ви сега

    9 3 Отговор
    ПБ - Радев и компания. Айде сега вкупом гласувайте за Йотовица та да Ви вземат и Майчиното мляко.

    10:07 01.10.2026

  • 57 солдат

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ЗКПЧ-тата най-много пиеха.

    Коментиран от #65

    10:07 01.10.2026

  • 58 Даже и 3 или 4 пъти беше занижен

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "самата валута не е причина за ръста на":

    Забавното ще настъпи при обратно превалутиране ако предстои. Иначе няма излизане от тоя гьол.

    10:08 01.10.2026

  • 59 Ще псувате ЕК и урсулците! ...

    6 3 Отговор
    и прочетете хора какво са измислили в Директива 2020/262 на ЕС тея недоразумения и дали правителството ни от 2020 не го е разписало тайничко ! Не знам кои бяха тогава ...

    Коментиран от #62, #68

    10:09 01.10.2026

  • 60 12...34

    4 1 Отговор
    Като приемат закона ко прайм.Лъжец.

    10:11 01.10.2026

  • 61 Да изринем чеpвената чyма !

    9 2 Отговор
    Вие нали си дръпнахте още 2,250 милиарда € за раздаване на олигархията, увеличихте още данъците на работещите, пък народа да си говори още за ракийката.

    10:12 01.10.2026

  • 62 Директива 2020/262 на ЕС

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ще псувате ЕК и урсулците! ...":

    В Италия е €1035,52 за 100 литра чист алкохол..В България е 550 лв. (€281) намалена ставка за СМОД; 1100 лв. стандартна ставка.... Ей това очаквайте хора...

    Коментиран от #75

    10:14 01.10.2026

  • 63 Гълъбе,

    8 0 Отговор
    Кога ще премахнеш плоския данък? Оставка

    10:15 01.10.2026

  • 64 Дзак

    3 0 Отговор
    Качеството на ракията се контролира от Казаните. Да водят отчетност и да дават сертификати на производители, които желаят да продават!

    10:17 01.10.2026

  • 65 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "солдат":

    Как разбрахте това?

    10:18 01.10.2026

  • 66 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ей бандити върнете ни парите.Аз не пия ракия.Искам си труда.

    10:18 01.10.2026

  • 67 закона

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "добре де":

    ще работи избирателно срещу неудобните за дребните доносници на властта, в резултат ще има повод за паричен разговор на въпроса "кво праим сега?".

    10:19 01.10.2026

  • 68 През 2020 година

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ще псувате ЕК и урсулците! ...":

    действащото тогава правителство на България, третото правителство на Бойко Борисов (коалиция между ГЕРБ и „Обединени патриоти“). поема и разписва този ангажимент! Ей това трябва да се знае. ! Акциз от €1035,52 за 100 литра чист домашен алкохол !

    10:19 01.10.2026

  • 69 Маринов

    6 0 Отговор
    С този регистрационен режим на казаните направо убивате рибата. Продават казани за изваряване дори 30, 50 литра - едни големи тенджери със серпентина в една кутия. Да си го сложиш на маса в кухнята. Да си свариш и дестилираш каквото искаш. Как да регистрираш ракиджийница- блок.., етаж..., апартамент..., кухня. Защото според тях всички казани за домашна употреба до 1000 литра!!!! трябва да се регистрират в агенция митници и разбира се, за действие по проверки, казаното от Донев не е вярно. Слагат таван 30 л ракия и как ще проверяват? В едно семейство, ако двамата консумират ежедневно по 100 мл, годишно са 72 литра. Не е това редът. За домашни нужди, инсталация до 150 литра е достатъчна. И не искам да ми броят чашките и с кого си пия в къщи. И като дам на сина си шише или туба, да му давам и разписка.

    10:21 01.10.2026

  • 70 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дянков, мистър никой се управляваше ...":

    Винаги ли трябва да обяснявам?!
    Ракията никой няма да я дебне чак толкова!!!
    Това е необходимата пушилка, която толкова да възмути цялото общество, че никой да не обърне внимание, как ви събличат голи!!!

    10:22 01.10.2026

  • 71 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    5 3 Отговор
    В момента ни управляват съветските другари, които ближеxa и продължават да ближат подметките на кремълския сатрап, който и да е той.
    Посочете ми една страна, която да е в сферата на влияние на Москва, в която народа да живее така, както живее която и да е страна от ЕС. Една ми посочете.

    Коментиран от #76, #78

    10:24 01.10.2026

  • 72 Анонимен

    5 1 Отговор
    БКП завладя държавата власт институциии червените олигарси вилнеят безнаказано закони за тези няма

    10:25 01.10.2026

  • 73 Факт

    4 0 Отговор
    И преди и сега грабежа е тотален, дебили грабят дебили

    10:25 01.10.2026

  • 74 Борисов е поел ангажимента !

    3 1 Отговор
    Точно той е виновен а не Гълъб Донев ! Ей сега да излезе и да каже защо ...

    10:26 01.10.2026

  • 75 Хомосъветикус - лъже и краде !

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Директива 2020/262 на ЕС":

    Директива 2020/262/ЕС не задължава държавите членки да прилагат акциз върху домашно сварена ракия, а напротив, позволява освобождаване от акциз за етилов алкохол, произведен в малки дестилационни обекти (до 50 литра на семейство годишно) от собствени плодове и предназначени изключително за лична консумация.
    Съгласно текста на директивата, държавите членки имат избор да прилагат следните режими:

    Пълно освобождаване от акциз за посочените количества домашно производство.
    Намалена акцизна ставка, вместо пълното освобождаване.
    Прилагане на пълната акцизна ставка, ако държавата реши да не предоставя облекчения.
    България не е задължена да въвежда акциз, но го запазва като национална мярка.

    10:27 01.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ще търпите

    2 5 Отговор
    Нали искахте еврозонци да сте

    10:29 01.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хихи

    7 0 Отговор
    Ша пийм ракия с гълъб, на фурна

    10:30 01.10.2026

  • 80 Маринов

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "нннн":

    Този закон ще им вземе толкова много електорат, че ще се чудят откъде им е дошло. А не разбирам защо виното и другите напитки липсват в този закон? Защото вино се прави лесно: вземаш щайга грозде, стъпкваш го в леген, изчеждаш гроздовия сок, наливаш го в дамаджан или туба с въздушна тапа и готово, на терасата. Да дойдат на проверка.

    10:32 01.10.2026

  • 81 И законопроект

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гълъбчо Донев":

    С необработени текстове що трябва да се пуска по медиите? Кои са майсторите, сътворили тези текстове, че ще трябва още по-майстори да го дообработват

    10:33 01.10.2026

  • 82 Цвете

    7 0 Отговор
    САМО ВИЕ ПРЕДИЗВИКАХТЕ ОМРАЗАТА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ТАКА ЛИ СЕ ПРАВИ? КАКВОТО И ИЗВИНЕНИЯ ДА ИМА НАГНЕТИХТЕ ХОРАТА, КОИТО СА СВИКНАЛИ САМИ ДА СИ ПРОЗВЕЖДАТ РАКИЯТА И НА НИКОГО НЕ СА НАВРЕДИЛИ.ДЕЙСТВИЯТА ВИ СА ОТ ПУСТО В ПРАЗНО.

    10:35 01.10.2026

  • 83 През 2020 година

    4 2 Отговор
    действащото тогава правителство на България, третото правителство на Бойко Борисов (коалиция между ГЕРБ и „Обединени патриоти“). поема и разписва този ангажимент! Ей това трябва да се знае. ! Акциз от €1035,52 за 100 литра чист домашен алкохол !...Директива 2020/262 на ЕС !

    Коментиран от #84

    10:38 01.10.2026

  • 84 Бою Българоубиеца

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "През 2020 година":

    Той е виновен ! Той е предателя и лобиста който го подписа ! Той! ...

    10:41 01.10.2026

  • 85 Гюров

    1 0 Отговор
    Ама оти да не ходите по къщята, бе ора?!
    Одека пАри иначе за олигарсите и за господина “Бях точен с парите”???😁😁😁

    10:41 01.10.2026

  • 86 Пешо

    1 0 Отговор
    За този закон обяснява в момента , че ,,Тази дупка не е дупка" ! Голям смях.

    10:43 01.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Приемете го като

    4 0 Отговор
    Поредният удар на ЕК и атлантенцата по бълскарският интерес. Няма да е и последният

    10:45 01.10.2026

  • 89 И щом още

    1 0 Отговор
    през 2022 г., с европейски регламент е въведено облагане на свръхпечалбите на компаниите защо в България не беше въведено? А? Защо трябваше да се толерира олигархията и международните спекуланти? 2022- 2026г. ?

    10:50 01.10.2026

  • 90 Αлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Никой няма да ходи, ама тоя дето продава ракия има документ, че е варил и ще му глобите ..., че продава, щом не го хванете в момента на приемането на парите. Ама тоя дето я е купил, няма документ, че е варил и ще яде ...!
    Другото, аз с документа ли трябва да се разкарвам, да го нося между шофьорската книжка и личната карта?

    10:52 01.10.2026

  • 91 А,никой няма да ходи

    2 0 Отговор
    По къщите.Дамо Гълъб ще прехвърча от прозорец на прозорец .

    11:05 01.10.2026

  • 92 Голям зор

    1 0 Отговор
    Ми тогава защо измисляш глупави закони.

    11:10 01.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

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