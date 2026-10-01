Гръцки медии: Летището в София може да се превърне в авиационен хъб за жителите на Северна Гърция

Летище „Васил Левски“-София може да се превърне в алтернативен авиационен хъб за жителите на Северна Гърция, които все по-често включват българската столица в сметките си при търсене на евтини полети до европейски дестинации, пише гръцкото икономическо издание „Пауъргейм“, цитирано от БТА.

Изданието дава пример с пътуване от Солун до Барселона, при което най-изгодният вариант може да започва не на летище „Македония“ в Солун, а с около четиричасово пътуване с автомобил до София. Българското летище има характеристиките на своеобразно „второ летище“ за Северна Гърция заради силното присъствие на нискотарифни авиокомпании, широката мрежа от европейски дестинации и по-лесния автомобилен достъп след пълното присъединяване на България към Шенген, отбелязва изданието.

От 1 януари 2025 г. проверките на лица по сухопътната граница между България и Гърция отпаднаха. Разстоянието от Солун до летище София е около 300 километра, което прави възможно пътниците да сравняват не само цените на самолетните билети, но и общия разход за пътуването, се посочва в анализа на изданието.

При проверка на цените на 30 септември изданието е открило еднопосочен билет на нискотарифна авиокомпания от София до Барселона за 20,99 евро на 30 ноември, докато в календара от Солун до Барселона през ноември е бил обявен полет на цена от 87 евро. От София са били налични и билети до Бергамо за 14,99 евро и до Виена за 21,99 евро. „Пауъргейм“ подчертава, че все пак става дума за различни дати и тарифни продукти и тези стойности не представляват пряко сравнение на едно и също пътуване.

Изданието прави и примерна сметка за пътуването с автомобил от Солун до София, като отбелязва, че пътуването през София не би било изгодно за един пътник, но би донесло спестяване за двама или повече пътници.

Интересът към София може да нарасне допълнително през зимния сезон 2026–2027 г. заради решението на „Райънеър“ да закрие базата си от три самолета в Солун и да намали значително дейността си там. Според обявените от авиокомпанията планове през зимата ще отпаднат десет маршрута, сред които връзки с Берлин, Франкфурт–Хан, Гьотеборг, Стокхолм, Познан, Венеция–Тревизо и Загреб. Закриването на базата обаче не означава пълно изтегляне на „Райънеър“ от Солун, припомня изданието в материала си.

Същевременно София разполага със силно присъствие на нискотарифни авиокомпании. През летния сезон на 2026 г. летището е обслужвало 30 авиокомпании и 94 дестинации, се посочва в информацията.