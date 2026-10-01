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Зеленски: Украйна за първи път използва бойно тактическата балистична ракета FP-7
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна за първи път използва бойно тактическата балистична ракета FP-7

1 Октомври, 2026 20:54 846 40

  • украйна-
  • зеленски-
  • балистична ракета

Украинският президент публикува видео от изстрелването и заяви, че след първата бойна употреба предстои увеличаване на производството

Зеленски: Украйна за първи път използва бойно тактическата балистична ракета FP-7 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна за първи път е използвала в бой тактическата балистична ракета FP-7, заяви президентът Володимир Зеленски. Той публикува видео от изстрелването на ракетата и определи събитието като първата ѝ бойна употреба, предава БТА.

„Украинска тактическа балистична ракета FP-7. Първа бойна употреба“, написа Зеленски към видеото в социалните мрежи.

Президентът благодари на екипа, разработил оръжието, и добави: „Следва - производство“.

Засега украинските власти не са съобщили къде и срещу каква цел е използвана ракетата, нито какъв е резултатът от удара. Няма и независимо потвърждение на тези подробности.

FP-7 е разработвана от украинската компания Fire Point. През юни компанията съобщи за изпитателен полет на вариант FP-7.X, предназначен да служи като основа на бъдеща система за противоракетна отбрана.

Още през август Зеленски заяви, че украинските балистични ракети могат да достигнат етап на бойна готовност през есента. Тогава Fire Point посочи, че FP-7 е в процес на сертифициране от Украинското министерство на отбраната.

Новината идва на фона на усилията на Киев да разшири собственото производство на ракети и да намали зависимостта си от чуждестранни доставки на далекобойни оръжия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малейййй

    20 14 Отговор
    Колко е подпухнал от бЕлото. И мозъка му размекнат.

    Коментиран от #16, #22

    20:55 01.10.2026

  • 2 Явно с

    22 8 Отговор
    нея ще летиш за Москва...

    20:56 01.10.2026

  • 3 сделано в...

    7 13 Отговор
    5 г милиционерски срам и позор

    Коментиран от #18

    20:56 01.10.2026

  • 4 Мдаа...

    8 19 Отговор
    .
    .FP 7 наречен "Пеликан"
    Удри Зелю!

    Коментиран от #14

    20:57 01.10.2026

  • 5 Сесесере

    10 12 Отговор
    Сервирайте я на бункерния плъх!

    20:57 01.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    21 9 Отговор
    Още много ще ги боли украинците докато не почнат да стоплят!

    Украина няма да има! Украйна я поддържат за да може европейската политическа мафия да налива пари в украйна, повечето от които се връщат във военния комплекс, който плаща на европейската политическа мафия! Простичка понци схема с вашите пари и живота на украинците! Ама да му мислят те! Тях ще ги боли!

    Коментиран от #11, #28

    20:57 01.10.2026

  • 7 Само

    12 8 Отговор
    ракети са им в главата , закривай

    20:57 01.10.2026

  • 8 Мутата

    11 8 Отговор
    Утре пак ще има ревове и скубане на коси

    20:58 01.10.2026

  • 9 У ДРИ БАЦЕЕ

    6 10 Отговор
    У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ИЗ МЕТ!
    Б ОЙ ПО МОНГОЛСКИЯ СТАН - МОКСЕЛЬ

    Коментиран от #32

    20:59 01.10.2026

  • 10 Пич

    11 4 Отговор
    И аз като малък бях ракетомоделист, и съм изстрелял купища ракети!!! Тогава нямаше телефони с камери и видеоклипове, иначе и аз щях да лъжа като Зелю!!!

    Коментиран от #21, #30, #37

    21:00 01.10.2026

  • 11 Да де

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Това ти и другите трима крретена тук го пишете пета година.

    21:00 01.10.2026

  • 12 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Зеленски е нужен жив на Путин.Само такъв дебил като клоуна може да унищожи т.нар. Украйна

    Коментиран от #19, #20, #33

    21:00 01.10.2026

  • 13 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    6 9 Отговор
    А ГДЕ НАШЕ ПВО?

    ГЕРАСИМОВ
    БЕЛОУСОВ

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    21:00 01.10.2026

  • 14 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа...":

    Само мозъка ти е като на пеликан!
    Както за паветник - много!

    21:01 01.10.2026

  • 15 Кибика

    5 11 Отговор
    Целия монгольяк кен ЕФ ше из гори

    21:01 01.10.2026

  • 16 Владимир Сополин

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Малейййй":

    Друго си е увиснал ботокс.

    21:01 01.10.2026

  • 17 Бялджип

    11 5 Отговор
    Украйна е приключила! Мислех, че ще издържат преди да хвърлят бялата кърпа поне до зимата, но очевидно това няма да стане. Ежемесечно губят по 27 хиляди бойци, казва го полякът Туск. Икономика няма, комбинатите им за стомана са напълно унищожени, не произвеждат нито тон. Всичко рухва,отгоре на това и САЩ се очертава да ги изостави...

    Коментиран от #24

    21:02 01.10.2026

  • 18 Тоя па

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "сделано в...":

    Трябва да си много праззз, защо това украинско недоразумение най вероятно ще бомбардира Полша или Румъния!

    21:03 01.10.2026

  • 19 Гробар

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Зелената хлебарка бачка за Путята. Вербуваха го още като се правеше на дебил като Рачков в Русия. Идеята е да фалира еврорайха.

    Коментиран от #35, #36

    21:03 01.10.2026

  • 20 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Теслата!

    21:04 01.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хаха

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Малейййй":

    Смахнати и отровни тролове копейкаджий.

    Коментиран от #29

    21:04 01.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Верно ли ?

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Бялджип":

    Кой ти го заглави ауспуха?

    21:04 01.10.2026

  • 25 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    5 8 Отговор
    Удряй московската паплач!

    21:05 01.10.2026

  • 26 Е и..... голям праз

    8 2 Отговор
    Източният фронт отново върви на запад. Ракети комети и извънземни зелени човечета помагат само на руската федерация. И аз се свивам защото няма газ и петрол но какво да се прави като ме управляват урси и кая

    21:05 01.10.2026

  • 27 зелен наркос

    6 2 Отговор
    Вземи си втъкни изотзадзе тая ракета и отлети към Космоса и никога не се връщай на нашата мила планета Земя!

    21:05 01.10.2026

  • 28 Киро

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    21:06 01.10.2026

  • 29 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Аз да те изтролимотзадпа ти си се смахвай!

    21:06 01.10.2026

  • 30 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Купища ракети вика.А доктор?

    21:06 01.10.2026

  • 31 С две думи...

    5 2 Отговор
    След два дена цеха няма да го има...

    Коментиран от #39

    21:07 01.10.2026

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "У ДРИ БАЦЕЕ":

    Точен сте господине!Удри по клепарите!

    21:07 01.10.2026

  • 33 Ха-ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    13 опита за елиминация на Зеленски!
    А .. рамАзан беше категоричен:
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 БАН дери от правителството " 2022г
    Със сигурност си... петушок, Да?

    Коментиран от #38

    21:08 01.10.2026

  • 34 Сатана Z

    4 2 Отговор
    От 8 октомври Kyivstar повишава цените на мобилните услуги с 20–25% поради нарастващите разходи за поддръжка и възстановяване на мрежата.

    21:08 01.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха-ха-ха Как да .. фалира?!?

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    Като СССР? И 10 год.. хуманитарни помощи за монгольята от москалбад?!?
    Ха-ха-ха

    21:09 01.10.2026

  • 37 Пак аз

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Като малък са те били с мотика.Предимно по главата.

    21:10 01.10.2026

  • 38 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха-ха-ха":

    Панимарш,тавариш
    Не са решили,
    Не са го свитнали
    Зеления онлайн просяк днес пак е търсил пари от Урсула

    Коментиран от #40

    21:10 01.10.2026

  • 39 2 дня и все

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "С две думи...":

    Хехехе
    Какъв...цех, ма педрила?!?
    Хехехехе
    За...дръвени КЕН ефи?

    21:12 01.10.2026

  • 40 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    ка ран тийте

    21:14 01.10.2026

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