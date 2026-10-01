Зеленски: Украйна за първи път използва бойно тактическата балистична ракета FP-7

Украйна за първи път е използвала в бой тактическата балистична ракета FP-7, заяви президентът Володимир Зеленски. Той публикува видео от изстрелването на ракетата и определи събитието като първата ѝ бойна употреба, предава БТА.

„Украинска тактическа балистична ракета FP-7. Първа бойна употреба“, написа Зеленски към видеото в социалните мрежи.

Президентът благодари на екипа, разработил оръжието, и добави: „Следва - производство“.

Засега украинските власти не са съобщили къде и срещу каква цел е използвана ракетата, нито какъв е резултатът от удара. Няма и независимо потвърждение на тези подробности.

FP-7 е разработвана от украинската компания Fire Point. През юни компанията съобщи за изпитателен полет на вариант FP-7.X, предназначен да служи като основа на бъдеща система за противоракетна отбрана.

Още през август Зеленски заяви, че украинските балистични ракети могат да достигнат етап на бойна готовност през есента. Тогава Fire Point посочи, че FP-7 е в процес на сертифициране от Украинското министерство на отбраната.

Новината идва на фона на усилията на Киев да разшири собственото производство на ракети и да намали зависимостта си от чуждестранни доставки на далекобойни оръжия.