Зеленски: Украйна за първи път използва бойно тактическата балистична ракета FP-7

Украйна за първи път е използвала в бой тактическата балистична ракета FP-7, заяви президентът Володимир Зеленски. Той публикува видео от изстрелването на ракетата и определи събитието като първата ѝ бойна употреба, предава БТА.
„Украинска тактическа балистична ракета FP-7. Първа бойна употреба“, написа Зеленски към видеото в социалните мрежи.
Президентът благодари на екипа, разработил оръжието, и добави: „Следва - производство“.
Засега украинските власти не са съобщили къде и срещу каква цел е използвана ракетата, нито какъв е резултатът от удара. Няма и независимо потвърждение на тези подробности.
FP-7 е разработвана от украинската компания Fire Point. През юни компанията съобщи за изпитателен полет на вариант FP-7.X, предназначен да служи като основа на бъдеща система за противоракетна отбрана.
Още през август Зеленски заяви, че украинските балистични ракети могат да достигнат етап на бойна готовност през есента. Тогава Fire Point посочи, че FP-7 е в процес на сертифициране от Украинското министерство на отбраната.
Новината идва на фона на усилията на Киев да разшири собственото производство на ракети и да намали зависимостта си от чуждестранни доставки на далекобойни оръжия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малейййй
Коментиран от #16, #22
20:55 01.10.2026
2 Явно с
20:56 01.10.2026
3 сделано в...
Коментиран от #18
20:56 01.10.2026
4 Мдаа...
.FP 7 наречен "Пеликан"
Удри Зелю!
Коментиран от #14
20:57 01.10.2026
5 Сесесере
20:57 01.10.2026
6 ДрайвингПлежър
Украина няма да има! Украйна я поддържат за да може европейската политическа мафия да налива пари в украйна, повечето от които се връщат във военния комплекс, който плаща на европейската политическа мафия! Простичка понци схема с вашите пари и живота на украинците! Ама да му мислят те! Тях ще ги боли!
Коментиран от #11, #28
20:57 01.10.2026
7 Само
20:57 01.10.2026
8 Мутата
20:58 01.10.2026
9 У ДРИ БАЦЕЕ
Б ОЙ ПО МОНГОЛСКИЯ СТАН - МОКСЕЛЬ
Коментиран от #32
20:59 01.10.2026
10 Пич
Коментиран от #21, #30, #37
21:00 01.10.2026
11 Да де
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Това ти и другите трима крретена тук го пишете пета година.
21:00 01.10.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #19, #20, #33
21:00 01.10.2026
13 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ГЕРАСИМОВ
БЕЛОУСОВ
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
21:00 01.10.2026
14 Пич
До коментар #4 от "Мдаа...":Само мозъка ти е като на пеликан!
Както за паветник - много!
21:01 01.10.2026
15 Кибика
21:01 01.10.2026
16 Владимир Сополин
До коментар #1 от "Малейййй":Друго си е увиснал ботокс.
21:01 01.10.2026
17 Бялджип
Коментиран от #24
21:02 01.10.2026
18 Тоя па
До коментар #3 от "сделано в...":Трябва да си много праззз, защо това украинско недоразумение най вероятно ще бомбардира Полша или Румъния!
21:03 01.10.2026
19 Гробар
До коментар #12 от "Сатана Z":Зелената хлебарка бачка за Путята. Вербуваха го още като се правеше на дебил като Рачков в Русия. Идеята е да фалира еврорайха.
Коментиран от #35, #36
21:03 01.10.2026
20 Копейкотрошач
До коментар #12 от "Сатана Z":Теслата!
21:04 01.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хаха
До коментар #1 от "Малейййй":Смахнати и отровни тролове копейкаджий.
Коментиран от #29
21:04 01.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Верно ли ?
До коментар #17 от "Бялджип":Кой ти го заглави ауспуха?
21:04 01.10.2026
25 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
21:05 01.10.2026
26 Е и..... голям праз
21:05 01.10.2026
27 зелен наркос
21:05 01.10.2026
28 Киро
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Украйна не е държава а територия, руска територия
21:06 01.10.2026
29 Абе
До коментар #22 от "Хаха":Аз да те изтролимотзадпа ти си се смахвай!
21:06 01.10.2026
30 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #10 от "Пич":Купища ракети вика.А доктор?
21:06 01.10.2026
31 С две думи...
Коментиран от #39
21:07 01.10.2026
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #9 от "У ДРИ БАЦЕЕ":Точен сте господине!Удри по клепарите!
21:07 01.10.2026
33 Ха-ха-ха
До коментар #12 от "Сатана Z":13 опита за елиминация на Зеленски!
А .. рамАзан беше категоричен:
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 БАН дери от правителството " 2022г
Със сигурност си... петушок, Да?
Коментиран от #38
21:08 01.10.2026
34 Сатана Z
21:08 01.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ха-ха-ха Как да .. фалира?!?
До коментар #19 от "Гробар":Като СССР? И 10 год.. хуманитарни помощи за монгольята от москалбад?!?
Ха-ха-ха
21:09 01.10.2026
37 Пак аз
До коментар #10 от "Пич":Като малък са те били с мотика.Предимно по главата.
21:10 01.10.2026
38 Сатана Z
До коментар #33 от "Ха-ха-ха":Панимарш,тавариш
Не са решили,
Не са го свитнали
Зеления онлайн просяк днес пак е търсил пари от Урсула
Коментиран от #40
21:10 01.10.2026
39 2 дня и все
До коментар #31 от "С две думи...":Хехехе
Какъв...цех, ма педрила?!?
Хехехехе
За...дръвени КЕН ефи?
21:12 01.10.2026
40 ще си събираш
До коментар #38 от "Сатана Z":ка ран тийте
21:14 01.10.2026