Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ

Полицай, бивш сапьор, откри бомбата, за която по-рано днес бе подаден сигнал, че е заложена в сградата на столичната Централна поща, научи „България Днес“.
След претърсване на сградата, чиито служители и клиенти бяха изведени веднага навън, служителят на реда е намерил бомбата, поставена в тоалетната на Централна поща.
Тя е от местата в сградата, които не са оборудвани с камери.
За щастие бомбата не е била свързана с часовников механизъм, обяснили са от полицията.
Взривното устройство е изнесено от сградата от полицейския екип и предстои да се изследва видът му и кои са лицата, които са го поставили.
Сигнал за заложена бомба, получен в 11 часа днес, в сградата на столичната Централна поща доведе до спешни мерки по извеждането на всички нейни служители и клиенти навън, видя „България Днес“.
Веднага бяха изведени и служителите на министерствата и ведомствата, намиращи се в непосредствена близост до Централна поща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И нея
Коментиран от #20
14:54 01.10.2026
3 Пешо Кюстендилецо
14:56 01.10.2026
4 Анонимен
Коментиран от #27
15:01 01.10.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12
15:01 01.10.2026
6 Тик-Ток
15:03 01.10.2026
7 НУЖНИКАР
15:06 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Радев
15:08 01.10.2026
11 Черната пантера
15:09 01.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Минало
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":По добре на Васил да вдигнат паметник, отколкото на мизерния наркоман жоро...
15:13 01.10.2026
15 Откриха НЕ бомба
15:14 01.10.2026
16 Нормално
Коментиран от #23
15:15 01.10.2026
17 Кво е това
15:17 01.10.2026
18 Не било бомба
15:18 01.10.2026
19 Атлантиците трябва да знаят че
15:21 01.10.2026
20 Радев
До коментар #2 от "И нея":настъпа мафията..и тя отговаря..
Коментиран от #28
15:21 01.10.2026
21 Еволюция
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":Чалгара ще го бутне
15:23 01.10.2026
22 И как разбраха
Коментиран от #33
15:23 01.10.2026
23 Ддддд
До коментар #16 от "Нормално":От затвора ли?
15:27 01.10.2026
24 РЕАЛИСТ
15:27 01.10.2026
25 глюпусти
15:28 01.10.2026
26 Ехо
15:29 01.10.2026
27 така е
До коментар #4 от "Анонимен":Шефа каза Мутри вън и ги изкара от дупките да им върне България. Вече пет години е така. Още ли не сте свикнали?
15:30 01.10.2026
28 Факт
До коментар #20 от "Радев":Дедовия е настъпал
Коментиран от #29
15:31 01.10.2026
29 Кой
До коментар #28 от "Факт":ти ли?
15:33 01.10.2026
30 дкни
15:34 01.10.2026
31 И не могат да открият сигурно
15:37 01.10.2026
32 Диспечър
Коментиран от #34
15:37 01.10.2026
33 ТВА Е МРЪСНА БОМБА
До коментар #22 от "И как разбраха":БРАТЯТА МАКЕДОНЦИ ГИ Е ЯД ЗА САМУИЛ И СА РЕШИЛИ ДА УМИРИШАТ СОФИЯ.АМА НЕ СА ПОЗНАЛИ , НИЕ ТЪРПИМ НА СТУД , НА ГЛАД , НА СМРАД.НЕКА ГИ Е ЯД !
15:38 01.10.2026
34 няма
До коментар #32 от "Диспечър":То самолет не остана
15:38 01.10.2026
35 Тодор Живков
15:39 01.10.2026
36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
37 Това е опит за сплашване
Целта е била - да бъде намерена.
Което би могло да се ползва за сплашване при други случай, защото вече стана навик да се получава обаждане за бомба, съответно се хвърля се поглед с предубежзението че е фалшив сигнал и след няколко часа ежедневния ритъм се възстановява.
15:42 01.10.2026
38 АГАТ а Кристи
ДОВЕДЕ ГИ....
Вчера Пловдив, днес София, утре къде ???
15:45 01.10.2026
39 Атлантическа провокация
15:46 01.10.2026
40 3 евро мито за артикул
15:50 01.10.2026
41 Тцтцтц
15:51 01.10.2026