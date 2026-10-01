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Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ

1 Октомври, 2026 14:52 3 024 41

  • бомба-
  • сапьор-
  • централна поща

Тя е от местата в сградата, които не са оборудвани с камери

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицай, бивш сапьор, откри бомбата, за която по-рано днес бе подаден сигнал, че е заложена в сградата на столичната Централна поща, научи „България Днес“.

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

След претърсване на сградата, чиито служители и клиенти бяха изведени веднага навън, служителят на реда е намерил бомбата, поставена в тоалетната на Централна поща.

Тя е от местата в сградата, които не са оборудвани с камери.

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

За щастие бомбата не е била свързана с часовников механизъм, обяснили са от полицията.

Взривното устройство е изнесено от сградата от полицейския екип и предстои да се изследва видът му и кои са лицата, които са го поставили.

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Сигнал за заложена бомба, получен в 11 часа днес, в сградата на столичната Централна поща доведе до спешни мерки по извеждането на всички нейни служители и клиенти навън, видя „България Днес“.

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Веднага бяха изведени и служителите на министерствата и ведомствата, намиращи се в непосредствена близост до Централна поща.

Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И нея

    21 7 Отговор
    ли ще я пишат на "убиеца" на Илиян Филипов ?

    Коментиран от #20

    14:54 01.10.2026

  • 3 Пешо Кюстендилецо

    25 1 Отговор
    А па я затова не одим у София, това е смрад, побоища, наркотици, разврат, убийства, това там не е за ора нормални. Кой че дое тука у Жабокрът да ми тури бомба некъде? Я си живеем спокойно, да се тепат там щом искат. Я мене никои не мое ме накара и София да живея та ако ще пари да ми дава.

    14:56 01.10.2026

  • 4 Анонимен

    11 6 Отговор
    ЕТО ИСТИНСКИ МУТРЕНСКИ ВРЕМЕНА КЪДЕ СИ 411 ИМОТА

    Коментиран от #27

    15:01 01.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Иран си отмъщава за убитите деца.

    Коментиран от #12

    15:01 01.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    13 2 Отговор
    Путин е виновен

    15:03 01.10.2026

  • 7 НУЖНИКАР

    12 2 Отговор
    ТО ВЕЧЕ И ТЕРОРИЗМА НИ Е ПАРОДИЯ.ДРУГИТЕ САМОЛЕТИ , ЛЕТИЩА , БАЗИ А ПЪК НИЕ ... МАКАР ЧЕ КАТО ПОГЛЕДНЕШ WC-то Е НАЙ ВАЖНОТО В ЕДНА КЪЩА

    15:06 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Радев

    10 4 Отговор
    ще се наложи да обявя пп герб за терористична клетка.

    15:08 01.10.2026

  • 11 Черната пантера

    6 1 Отговор
    по фаща дикиш от тая боза

    15:09 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Минало

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":

    По добре на Васил да вдигнат паметник, отколкото на мизерния наркоман жоро...

    15:13 01.10.2026

  • 15 Откриха НЕ бомба

    9 0 Отговор
    А ядрена бомба

    15:14 01.10.2026

  • 16 Нормално

    8 3 Отговор
    Черепа си иска сградата а румбата стои и раздава България на турците, така че няма време да се занимава с нашите мафиоти. Демерджиев е казал, че вече има достатъчно имоти и не ме трябва тая сграда.

    Коментиран от #23

    15:15 01.10.2026

  • 17 Кво е това

    3 0 Отговор
    бомба бре?

    15:17 01.10.2026

  • 18 Не било бомба

    5 0 Отговор
    А било тромба. И кво ще правим ? Армия като в Брюксел ли?

    15:18 01.10.2026

  • 19 Атлантиците трябва да знаят че

    11 2 Отговор
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    15:21 01.10.2026

  • 20 Радев

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "И нея":

    настъпа мафията..и тя отговаря..

    Коментиран от #28

    15:21 01.10.2026

  • 21 Еволюция

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":

    Чалгара ще го бутне

    15:23 01.10.2026

  • 22 И как разбраха

    5 1 Отговор
    Че е било "взривно устройство" само да попитам? Нали още не било изследвано ? По миризмата ли?

    Коментиран от #33

    15:23 01.10.2026

  • 23 Ддддд

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нормално":

    От затвора ли?

    15:27 01.10.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Пак електоратът на Пеевски ли?Те имат навика да слагат бомби по гарите.

    15:27 01.10.2026

  • 25 глюпусти

    0 1 Отговор
    Йотова каза, че руснаците са ни друзя и няма да ни закачат. Вервам и!

    15:28 01.10.2026

  • 26 Ехо

    2 0 Отговор
    Тестват службите как реагират!

    15:29 01.10.2026

  • 27 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Шефа каза Мутри вън и ги изкара от дупките да им върне България. Вече пет години е така. Още ли не сте свикнали?

    15:30 01.10.2026

  • 28 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Радев":

    Дедовия е настъпал

    Коментиран от #29

    15:31 01.10.2026

  • 29 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    ти ли?

    15:33 01.10.2026

  • 30 дкни

    2 0 Отговор
    Точно две държави имат а цел да разклатят сигурността в страната. Едната е в близкия изток, другата е на брега на черно море. Грантирано едната от двете стои зад това.

    15:34 01.10.2026

  • 31 И не могат да открият сигурно

    3 0 Отговор
    Кой е подал сигнала за заложената "бомба", получен в 11 часа днес ? А? Не думайте...

    15:37 01.10.2026

  • 32 Диспечър

    0 0 Отговор
    Има ли пилот в самолета??? Ало,ало има ли пилот в самолета?

    Коментиран от #34

    15:37 01.10.2026

  • 33 ТВА Е МРЪСНА БОМБА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "И как разбраха":

    БРАТЯТА МАКЕДОНЦИ ГИ Е ЯД ЗА САМУИЛ И СА РЕШИЛИ ДА УМИРИШАТ СОФИЯ.АМА НЕ СА ПОЗНАЛИ , НИЕ ТЪРПИМ НА СТУД , НА ГЛАД , НА СМРАД.НЕКА ГИ Е ЯД !

    15:38 01.10.2026

  • 34 няма

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Диспечър":

    То самолет не остана

    15:38 01.10.2026

  • 35 Тодор Живков

    1 1 Отговор
    Всички русофили да заминават за Сибир

    15:39 01.10.2026

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 Това е опит за сплашване

    2 0 Отговор
    Не би било логично да се "гръмне" пощата - дори и пощенски услуги вече не се ползват. Не случайно не е свързана с часовников механизъм.
    Целта е била - да бъде намерена.
    Което би могло да се ползва за сплашване при други случай, защото вече стана навик да се получава обаждане за бомба, съответно се хвърля се поглед с предубежзението че е фалшив сигнал и след няколко часа ежедневния ритъм се възстановява.

    15:42 01.10.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Мунчооо, Мунчо,
    ДОВЕДЕ ГИ....
    Вчера Пловдив, днес София, утре къде ???

    15:45 01.10.2026

  • 39 Атлантическа провокация

    2 1 Отговор
    За да бъде въведено полувоенно положение и да се насажда страх и несигурност в населението. Нещо като на летището в Берлин. Сега ще изпълзят и партнъорски служби и ще се почне една яка уйдурма ..

    15:46 01.10.2026

  • 40 3 евро мито за артикул

    0 0 Отговор
    В малка пратка си е верно мотив като се замислите. 3 лагерчета различен размер по 1,14 евро едното, митото им е 9 евро !

    15:50 01.10.2026

  • 41 Тцтцтц

    0 0 Отговор
    Сами си ги слагат,сами си ги откриват да плащат населението.

    15:51 01.10.2026