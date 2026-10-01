Откриха бомба, поставена в тоалетната на Централна поща в София СНИМКИ

Полицай, бивш сапьор, откри бомбата, за която по-рано днес бе подаден сигнал, че е заложена в сградата на столичната Централна поща, научи „България Днес“.

Снимка: БГНЕС

След претърсване на сградата, чиито служители и клиенти бяха изведени веднага навън, служителят на реда е намерил бомбата, поставена в тоалетната на Централна поща.

Тя е от местата в сградата, които не са оборудвани с камери.

Снимка: БГНЕС

За щастие бомбата не е била свързана с часовников механизъм, обяснили са от полицията.

Взривното устройство е изнесено от сградата от полицейския екип и предстои да се изследва видът му и кои са лицата, които са го поставили.

Снимка: БГНЕС

Сигнал за заложена бомба, получен в 11 часа днес, в сградата на столичната Централна поща доведе до спешни мерки по извеждането на всички нейни служители и клиенти навън, видя „България Днес“.

Снимка: БГНЕС

Веднага бяха изведени и служителите на министерствата и ведомствата, намиращи се в непосредствена близост до Централна поща.

Снимка: БГНЕС