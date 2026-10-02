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Водещата на БНТ Цвета Стратиева – Флора влезе в болница, временно слиза от екран
  Тема: Известни личности

Водещата на БНТ Цвета Стратиева – Флора влезе в болница, временно слиза от екран

2 Октомври, 2026 07:38 984 17

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Цвета Стратиева публикува снимка от „Пирогов“ и обяви, че ще прекъсне телевизионните си участия за неопределено време

Водещата на БНТ Цвета Стратиева – Флора влезе в болница, временно слиза от екран - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цвета Стратиева, позната на публиката като Флора, временно слиза от телевизионния екран заради здравословен проблем. Водещата на Българската национална телевизия публикува снимка от болнична стая в „Пирогов“, на която се виждат интравенозна система и превръзка на едното ѝ око.

Стратиева не посочи конкретна диагноза, но обясни, че става дума за медицински проблем „на нервна почва“. Тя заяви, че за неопределен период ще прекъсне публичните си ангажименти и няма да се появява в ефира на БНТ.

Уважаеми заинтересовани лица,

Когато професионалното поприще на човек изисква от него периодична поява в национален ефир, всяко продължително отсъствие неминуемо се подлага на задълбочена херменевтична интерпретация, каквато някога лидерите на БСП правеха на изборните резултати.

Предвид гореизложеното споделям, че известно време ще липсвам от екрана поради медицински проблем на нервна почва. Нервите са може би най-своенравният компонент в иначе забележителната машинария, наречена човешки организъм. Не са особено послушни и изглежда не припознават партийната дисциплина, характерна за тези географски ширини, като изконна ценност.

Бъдете спокойни, мозъкът ми си е наред, доколкото някога е бил. Лекарите в Пирогов полагат чудесни грижи за цветето и изглеждат оптимистично настроени, тъй като наличните показатели сочат сравнително леко протичане, което често предполага и по-благоприятна динамика на възстановяването.

Витиеватият изказ тук не е стилистична приумица и самоцел. Съзнателно избягвам медицинска конкретика, тъй като българинът притежава рядката способност при споменаването на проблем от всякакво естество да произведе 500 свидетелства за баба от село Въртоп, съсед на братовчед и един познат на колега, които са имали абсолютно същото, започнало е по същия начин, после рязко се е влошило и накрая всички са умрели. Този тип медицински фолклор рядко има терапевтичен ефект и е особено противопоказен при проблеми на нервната система.

До второ нареждане в коментарната секция ще се допускат следните форми на обществено участие:

1. Всичко ще бъде наред!

2. Бързо възстановяване!

3. Добре, ама кога ще има ново видео в YouTube?

Благодаря за вниманието ❤️

, написа Флора.

В съобщението си тя допълни, че лекарите в „Пирогов“ полагат добри грижи за нея и са оптимистично настроени. По думите ѝ наличните показатели сочат сравнително леко протичане, което предполага по-благоприятна динамика на възстановяването.

Флора не разкрива медицински подробности

Стратиева обясни, че съзнателно избягва конкретика за състоянието си, за да не предизвиква спекулации и непоискани сравнения с чужди случаи. Тя запази характерния си ироничен тон и се пошегува с интереса към отсъствието ѝ, като сред допустимите коментари посочи и въпроса кога ще има ново видео в YouTube.

Засега не е обявено кога водещата ще бъде изписана или кога ще се върне в ефир. Не е съобщена и конкретната причина за превръзката на окото.

От YouTube до ефира на БНТ

Цвета Стратиева първоначално получи популярност с авторски видеа в YouTube, посветени на обществени, политически и социални теми. През 2022 г. тя се присъедини към екипа на „Денят започва“, където започна да води рубриката „Още нещо с Флора“.

Рубриката е ориентирана към младежката аудитория и разглежда актуални теми през призмата на социалните мрежи и онлайн културата. БНТ представя Стратиева и като водеща на свои дигитални формати, сред които подкаста „Важното с Флора“.

Източник: plovdiv24.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЦВЕТАНА СЕ ПРЕКРЪСТИЛА НА ФЛОРА

    9 1 Отговор
    А Гълъб Донев бил се прекръстил на Фауна Донев.

    07:42 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвета

    8 0 Отговор
    Ама отваряйте ги по широко тези усти бе!
    Ние да не сме снайперисти!?

    07:48 02.10.2026

  • 5 Дан Колов

    7 0 Отговор
    Флора ходила ли е до тоалетната тази сутрин?Ами уведомявайте ни за тези важни събития и ако трябва капачки ще събираме за нея.

    07:50 02.10.2026

  • 6 Простокурин

    4 0 Отговор
    Голяма шматка, но да и пожелаем да оздравее скоро!

    07:57 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радо

    1 0 Отговор
    Безсмислени писаници

    08:04 02.10.2026

  • 12 иди ми дойди ми

    3 0 Отговор
    Да е добре и да е жива и здрава жената! А пък слизането и качването на екрана си е отделна работа. Аз слизам и се качвам по стълбите или с асансьор.

    08:08 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    1 0 Отговор
    От цялата БНТ който и да отсъства, все няма са разберем, тъй като я гледат малцина. Това е едно свърталище на хрантутници и връзка ри, там журналисти няма.

    08:16 02.10.2026

  • 17 Ццц

    2 0 Отговор
    Медицински проблем на нервна почва често води до проблем с очите на потърпевшите! 🤣 Особено ако проблемният е представител на фауната и нещо не се е разбрал с флората! Или сме пътували на течение?

    08:17 02.10.2026