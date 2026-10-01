Украински МиГ-29 е свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински изтребител МиГ-29 е бил поразен от руска ракета по време на бойна задача на 1 октомври, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от „Укринформ“, предава БТА.

Според украинската страна пилотът е изпълнявал ракетни и бомбени удари по руски позиции в един от участъците на фронта, когато самолетът е бил поразен. Пилотът е успял да катапултира, но е загинал.

Украинските ВВС идентифицираха загиналия като капитан Марат Мамбетов - командир на звено в 40-а бригада за тактическа авиация, известна като „Призракът на Киев“.

„Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките на Марат. Той защитаваше Украйна до последния си дъх“, се посочва в съобщението на украинските военновъздушни сили.

Към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около свалянето на самолета от руска страна.

Това е вторият съобщен случай през последните месеци на загуба на украински МиГ-29 по време на бойна задача. На 10 август изтребител от същия тип беше загубен в Одеска област, като тогава пилотът успя да катапултира.