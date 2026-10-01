Украински МиГ-29 е свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински изтребител МиГ-29 е бил поразен от руска ракета по време на бойна задача на 1 октомври, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от „Укринформ“, предава БТА.
Според украинската страна пилотът е изпълнявал ракетни и бомбени удари по руски позиции в един от участъците на фронта, когато самолетът е бил поразен. Пилотът е успял да катапултира, но е загинал.
Украинските ВВС идентифицираха загиналия като капитан Марат Мамбетов - командир на звено в 40-а бригада за тактическа авиация, известна като „Призракът на Киев“.
„Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките на Марат. Той защитаваше Украйна до последния си дъх“, се посочва в съобщението на украинските военновъздушни сили.
Към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около свалянето на самолета от руска страна.
Това е вторият съобщен случай през последните месеци на загуба на украински МиГ-29 по време на бойна задача. На 10 август изтребител от същия тип беше загубен в Одеска област, като тогава пилотът успя да катапултира.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Откъде
Коментиран от #7, #86
19:07 01.10.2026
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #13
19:09 01.10.2026
3 Сандо
19:09 01.10.2026
4 Вечна слава на героите 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #8
19:10 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 81
Ей, какви лъжи само ни разправяха за "Призракът от Киев" помните ли?
🤣🤣🤣
Коментиран от #10
19:12 01.10.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Откъде":а някаква лоша новина ще има ли.... По твоя коментар снабдяват ги явно, Ама и това няма да им помогне на хунтата от Киев....
19:13 01.10.2026
8 Софиянец
До коментар #4 от "Вечна слава на героите 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава 🇧🇬❤️🇷🇺
19:14 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Този вече е призрак 😂
Коментиран от #12
19:14 01.10.2026
11 Варненец
19:16 01.10.2026
12 Соломон
До коментар #10 от "стоян георгиев":Това е човек за гинал за родината си докато руснаците умират за пари и за да ги пуснат предсрочно от затвора ако се бият за пари
Коментиран от #40, #41, #43, #47, #64
19:17 01.10.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Не знам, наркоманията казват че се лекува, ама за идиотизма на зеления просяк милионера не съм чул да има лечение..... Докторът който спря коронавируса, е обещал да не лекува идиотизма и да гледа сеира на зеления идиот, ама по ми се струва че гледа сеира на идиотизма на фюрерката и нейната клика...
19:18 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не може да бъде!
19:23 01.10.2026
17 Гробар
Коментиран от #20
19:25 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рашизма е варваpcки фашизъм !
„Определени финансови групировки инвестират свръхресурси в националистическото, ксенофобско движение в Русия, което се напомпа с пари. Това се поддържа от кабинетите на администрацията и има финансово подхранване.“
Коментиран от #39
19:25 01.10.2026
20 Соломон
До коментар #17 от "Гробар":Летят със всичко което може да лети
19:26 01.10.2026
21 Отец Кирил
19:27 01.10.2026
22 Гробар
До коментар #14 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Нека ти кажа, сладък. Когато Възраждане говорят, ти ще слушаш и ще си записваш. Дращенето - под постовете за еврашистите.
Коментиран от #25, #42
19:27 01.10.2026
23 Хахаха!🎺🥳😀
19:29 01.10.2026
24 Украинският капитан Марат Мамбетов
19:30 01.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЯВНО 40 ДНЕВНАТА ПЕРЕМОГА
19:31 01.10.2026
27 Студопор
19:32 01.10.2026
28 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:32 01.10.2026
29 Ами да не е
Коментиран от #33
19:32 01.10.2026
30 Ти да видиш
Предишните продажни еврофашистки марионетни правителства подариха част от миговете, както и Су 25 и хеликоптерите Ми 24 и трябва да бъдат изправени пред трибунал!
19:33 01.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гробар
До коментар #25 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Браво душичке, разбрал си. Всички други ги видяхме какво могат. Ред е на Възраждане.
19:35 01.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Божеее
19:38 01.10.2026
35 Ами,
19:40 01.10.2026
36 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #51
19:41 01.10.2026
37 Соломон
Коментиран от #55
19:41 01.10.2026
38 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
19:41 01.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Много Азърбайджан е името на пилота!
До коментар #12 от "Соломон":Марат могамедов хич не ми звучи за украинско име а е някакъв купен пилот грузин, Армен, Узбекистан. Купен пилот чужд който се навоюва.
Коментиран от #49
19:44 01.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БахУрчо
До коментар #12 от "Соломон":Лука добре го мляскаш ,но повече ме кефиш като Антирашист 6666,нищо лично ,въпрос на вкус 👈!
19:47 01.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Щото
19:48 01.10.2026
46 ОПЕРАЦИЯ ВИВАЛДИ
Коментиран от #73
19:48 01.10.2026
47 Така ли?
До коментар #12 от "Соломон":Коя Родина? Бившата УССР, според обстоятелствата преименувана в Украйна, а по късно заграбена от пионки на Запада? Където територията на Окрайнина е около 15% от тази на УССР? Където на първа линия на фронта се пращат бесарабски българи, руснаци, унгарци и други, а зад гърба им са Азов, да пази защитниците на Родината.
Коментиран от #59
19:49 01.10.2026
48 Ареее
19:49 01.10.2026
49 Ей, хал хабер си нямаш
До коментар #41 от "Много Азърбайджан е името на пилота!":от имената на грузинци и арменци. А загиналият може да е и украински татарин.
19:51 01.10.2026
50 Ще успее да
19:52 01.10.2026
51 Кво се радваш?
До коментар #36 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Потомци на братята освободители са това. Срам нямате купените.
19:53 01.10.2026
52 Зеленски на ракетата
Коментиран от #85
19:55 01.10.2026
53 Джок Съдбата
19:55 01.10.2026
54 @@@
по Украински позиции от отвъдното!
Коментиран от #84
19:55 01.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мюмюн
Коментиран от #83
20:03 01.10.2026
59 Соломон
До коментар #47 от "Така ли?":Защитават онази Украйна която лично Путин призна със договора за държавните граници
Коментиран от #77
20:06 01.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Соломон
Коментиран от #66, #82
20:15 01.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 оня с коня
Коментиран от #68, #72
20:17 01.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ники
Коментиран от #69
20:18 01.10.2026
68 Старшина Лазар -Ми са ко прайм
До коментар #65 от "оня с коня":Конски ,прати им твоето БМВ да летят с него ,както ти летиш по магистралите ,джигит безотговорен .
20:21 01.10.2026
69 Криси Патрашкова
До коментар #67 от "Ники":Дано се оправи ,човека ,че хич не понасям насилие ,даже и в новините !
20:23 01.10.2026
70 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
20:25 01.10.2026
71 Движуха
20:35 01.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 оня с коня
До коментар #72 от "Гробар":Извинявай ,но не съм кон ,а съм румънскоговорящ ром от Лом ,имай все пак малко уважение !
Коментиран от #76
20:39 01.10.2026
75 Бг копейка
Изпълняват ли се заръките му?
20:41 01.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Орк
До коментар #59 от "Соломон":Признана на определени условия пък и границите не са ратифицирани
20:42 01.10.2026
78 Българин
Коментиран от #79, #80
20:45 01.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Соломон
До коментар #78 от "Българин":Суссс бре мнннн .гауууу ,марш обратно в мааалата 👈!
20:49 01.10.2026
81 Слава
20:55 01.10.2026
82 Имаш
До коментар #63 от "Соломон":чувство за хумор
20:58 01.10.2026
83 Така е мюмуне
До коментар #58 от "Мюмюн":героите защитават родината си от агресорите
21:02 01.10.2026
84 От рая
До коментар #54 от "@@@":е безмислено да бомбят многобройните другарчета на кобзон
21:07 01.10.2026
85 Хумор
До коментар #52 от "Зеленски на ракетата":от най-долна проба
21:10 01.10.2026
86 Да знаеш
До коментар #1 от "Откъде":Според ИИ, Бандерайна е получила 27 самолета МиГ-29 от Словакия и Полша.
21:14 01.10.2026