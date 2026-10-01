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Украински МиГ-29 е свален от руска ракета, пилотът е загинал
  Тема: Украйна

Украински МиГ-29 е свален от руска ракета, пилотът е загинал

1 Октомври, 2026 19:06 2 040 86

  • украйна-
  • миг-29-
  • русия-
  • ракета-
  • загинал

Украинските ВВС съобщиха, че капитан Марат Мамбетов е бил поразен по време на бойна задача и не е оцелял след катапултирането

Украински МиГ-29 е свален от руска ракета, пилотът е загинал - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински изтребител МиГ-29 е бил поразен от руска ракета по време на бойна задача на 1 октомври, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от „Укринформ“, предава БТА.

Според украинската страна пилотът е изпълнявал ракетни и бомбени удари по руски позиции в един от участъците на фронта, когато самолетът е бил поразен. Пилотът е успял да катапултира, но е загинал.

Украинските ВВС идентифицираха загиналия като капитан Марат Мамбетов - командир на звено в 40-а бригада за тактическа авиация, известна като „Призракът на Киев“.

„Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките на Марат. Той защитаваше Украйна до последния си дъх“, се посочва в съобщението на украинските военновъздушни сили.

Към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около свалянето на самолета от руска страна.

Това е вторият съобщен случай през последните месеци на загуба на украински МиГ-29 по време на бойна задача. На 10 август изтребител от същия тип беше загубен в Одеска област, като тогава пилотът успя да катапултира.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откъде

    64 8 Отговор
    Интересно че на украинците въобще са им останали някакви самолети. Или с нови ги снабдяват??

    Коментиран от #7, #86

    19:07 01.10.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    28 11 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #13

    19:09 01.10.2026

  • 3 Сандо

    64 10 Отговор
    Доброволното признаване не се признава - трябва някой независим евроатлантически източник да го потвърди.Повръща ни се от тая политкоректна журналистика.

    19:09 01.10.2026

  • 4 Вечна слава на героите 🔱🇧🇬🇺🇦

    19 76 Отговор
    "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира: него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят…"

    Коментиран от #8

    19:10 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 81

    69 7 Отговор
    🤣🤣🤣

    Ей, какви лъжи само ни разправяха за "Призракът от Киев" помните ли?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    19:12 01.10.2026

  • 7 Европеец

    53 8 Отговор

    До коментар #1 от "Откъде":

    а някаква лоша новина ще има ли.... По твоя коментар снабдяват ги явно, Ама и това няма да им помогне на хунтата от Киев....

    19:13 01.10.2026

  • 8 Софиянец

    51 14 Отговор

    До коментар #4 от "Вечна слава на героите 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава 🇧🇬❤️🇷🇺

    19:14 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    53 8 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Този вече е призрак 😂

    Коментиран от #12

    19:14 01.10.2026

  • 11 Варненец

    52 8 Отговор
    Зелката го е набутал в самолета и го е пратил на самоубийство! А сега използва смъртта му за евтина пропаганда!

    19:16 01.10.2026

  • 12 Соломон

    11 70 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Това е човек за гинал за родината си докато руснаците умират за пари и за да ги пуснат предсрочно от затвора ако се бият за пари

    Коментиран от #40, #41, #43, #47, #64

    19:17 01.10.2026

  • 13 Европеец

    45 8 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Не знам, наркоманията казват че се лекува, ама за идиотизма на зеления просяк милионера не съм чул да има лечение..... Докторът който спря коронавируса, е обещал да не лекува идиотизма и да гледа сеира на зеления идиот, ама по ми се струва че гледа сеира на идиотизма на фюрерката и нейната клика...

    19:18 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не може да бъде!

    49 8 Отговор
    Руснаците свършиха ракетите преди 4 години. Ударили са го с ръждива лопата! 😁❗

    19:23 01.10.2026

  • 17 Гробар

    51 6 Отговор
    Защо летят със съветски самолети? Нали еврокелешите ги подкрепяха?

    Коментиран от #20

    19:25 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    11 41 Отговор
    Z-пропагандистът Прилепин заяви, че руската власт отглежда открито нацистки движения. Видео

    „Определени финансови групировки инвестират свръхресурси в националистическото, ксенофобско движение в Русия, което се напомпа с пари. Това се поддържа от кабинетите на администрацията и има финансово подхранване.“

    Коментиран от #39

    19:25 01.10.2026

  • 20 Соломон

    7 16 Отговор

    До коментар #17 от "Гробар":

    Летят със всичко което може да лети

    19:26 01.10.2026

  • 21 Отец Кирил

    13 6 Отговор
    Господ да ги богослови! АМИН!!!

    19:27 01.10.2026

  • 22 Гробар

    23 12 Отговор

    До коментар #14 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Нека ти кажа, сладък. Когато Възраждане говорят, ти ще слушаш и ще си записваш. Дращенето - под постовете за еврашистите.

    Коментиран от #25, #42

    19:27 01.10.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    31 9 Отговор
    Бандеровските келеши имат по 20 летателни часа, против 2000+ на руските военни пилоти.

    19:29 01.10.2026

  • 24 Украинският капитан Марат Мамбетов

    1 3 Отговор
    Младо момче ....

    19:30 01.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЯВНО 40 ДНЕВНАТА ПЕРЕМОГА

    28 8 Отговор
    Си върви. Чува се, че всички бягат от ню кииф.

    19:31 01.10.2026

  • 27 Студопор

    13 6 Отговор
    Е за толкова години война, това новина ли е?

    19:32 01.10.2026

  • 28 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    34 7 Отговор
    Търся си статията за успехите на Зеленски. Къде е???

    19:32 01.10.2026

  • 29 Ами да не е

    24 8 Отговор
    "защитавал" Украйна до последния си дъх. За пари го е правил а не е бил доброволец очевидно

    Коментиран от #33

    19:32 01.10.2026

  • 30 Ти да видиш

    33 9 Отговор
    Искате да кажете български Миг 29!

    Предишните продажни еврофашистки марионетни правителства подариха част от миговете, както и Су 25 и хеликоптерите Ми 24 и трябва да бъдат изправени пред трибунал!

    19:33 01.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гробар

    13 10 Отговор

    До коментар #25 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Браво душичке, разбрал си. Всички други ги видяхме какво могат. Ред е на Възраждане.

    19:35 01.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Божеее

    20 7 Отговор
    А ние си мислехме, че само руските падат..

    19:38 01.10.2026

  • 35 Ами,

    9 7 Отговор
    Да е жив и здрав!

    19:40 01.10.2026

  • 36 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    27 7 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф?

    Коментиран от #51

    19:41 01.10.2026

  • 37 Соломон

    5 24 Отговор
    Войната е спъпо удовойствие и руснаците вече го разбират.Данък жилище се вдига .И хора които са плащали по 35000 рубли сега ще полащат по 291000 рубли за собствено жилище

    Коментиран от #55

    19:41 01.10.2026

  • 38 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    26 6 Отговор
    Призракът от Киев е отишъл в страната на сенките и призраците ....

    19:41 01.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Много Азърбайджан е името на пилота!

    29 5 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Марат могамедов хич не ми звучи за украинско име а е някакъв купен пилот грузин, Армен, Узбекистан. Купен пилот чужд който се навоюва.

    Коментиран от #49

    19:44 01.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БахУрчо

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Лука добре го мляскаш ,но повече ме кефиш като Антирашист 6666,нищо лично ,въпрос на вкус 👈!

    19:47 01.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Щото

    9 7 Отговор
    Миговете падат като круши.

    19:48 01.10.2026

  • 46 ОПЕРАЦИЯ ВИВАЛДИ

    17 5 Отговор
    Нещо фалшиво почна да свири.

    Коментиран от #73

    19:48 01.10.2026

  • 47 Така ли?

    23 6 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Коя Родина? Бившата УССР, според обстоятелствата преименувана в Украйна, а по късно заграбена от пионки на Запада? Където територията на Окрайнина е около 15% от тази на УССР? Където на първа линия на фронта се пращат бесарабски българи, руснаци, унгарци и други, а зад гърба им са Азов, да пази защитниците на Родината.

    Коментиран от #59

    19:49 01.10.2026

  • 48 Ареее

    11 4 Отговор
    Геройче на 25 години ненавършени

    19:49 01.10.2026

  • 49 Ей, хал хабер си нямаш

    7 7 Отговор

    До коментар #41 от "Много Азърбайджан е името на пилота!":

    от имената на грузинци и арменци. А загиналият може да е и украински татарин.

    19:51 01.10.2026

  • 50 Ще успее да

    7 3 Отговор
    катапултира ама друг път

    19:52 01.10.2026

  • 51 Кво се радваш?

    4 11 Отговор

    До коментар #36 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Потомци на братята освободители са това. Срам нямате купените.

    19:53 01.10.2026

  • 52 Зеленски на ракетата

    11 5 Отговор
    го е блъснал най вероятно

    Коментиран от #85

    19:55 01.10.2026

  • 53 Джок Съдбата

    14 5 Отговор
    Агатата Марат Мамбетов от средноазиатските републики е отишиъл наемник за кинти в Осрайна ,но бързо се е налетял .

    19:55 01.10.2026

  • 54 @@@

    16 5 Отговор
    Според украинската страна пилотът вече ще изпълнява ракетни и бомбени удари
    по Украински позиции от отвъдното!

    Коментиран от #84

    19:55 01.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мюмюн

    12 3 Отговор
    на война като на война. кво очакват: той да бомби навред ли? цък-бум-следващия. небето се гледа - знаят го още като се е вдигнал на 30 метра.

    Коментиран от #83

    20:03 01.10.2026

  • 59 Соломон

    4 10 Отговор

    До коментар #47 от "Така ли?":

    Защитават онази Украйна която лично Путин призна със договора за държавните граници

    Коментиран от #77

    20:06 01.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Соломон

    11 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    Коментиран от #66, #82

    20:15 01.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 оня с коня

    5 13 Отговор
    Жалко за пилота и Семейството му.Колкото до самолета - изобщо не е проблем,идват Ято "Грипени" с подходящо въоръжение на неговото място.

    Коментиран от #68, #72

    20:17 01.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ники

    3 2 Отговор
    Да е жив и здрав човека.

    Коментиран от #69

    20:18 01.10.2026

  • 68 Старшина Лазар -Ми са ко прайм

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "оня с коня":

    Конски ,прати им твоето БМВ да летят с него ,както ти летиш по магистралите ,джигит безотговорен .

    20:21 01.10.2026

  • 69 Криси Патрашкова

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ники":

    Дано се оправи ,човека ,че хич не понасям насилие ,даже и в новините !

    20:23 01.10.2026

  • 70 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    9 4 Отговор
    Браво 🇷🇺👏👏👏

    20:25 01.10.2026

  • 71 Движуха

    2 7 Отговор
    Е 7 към 1 е добре. Оня ден гръмна един безаналогов ту95,беше тръгнал да бомби болници и детски градини ,там изгоряха 7 члена на екипажа. Бункерният дядка да продължава така до последния руснак.

    20:35 01.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Гробар":

    Извинявай ,но не съм кон ,а съм румънскоговорящ ром от Лом ,имай все пак малко уважение !

    Коментиран от #76

    20:39 01.10.2026

  • 75 Бг копейка

    2 7 Отговор
    Аз не разбрах сега Малая Токмачка захватихме ли я? А Лиман,а Купянск,а Святогирск? Товариш Путин срок беше заложил до края на годината цял Донбас.
    Изпълняват ли се заръките му?

    20:41 01.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Орк

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Соломон":

    Признана на определени условия пък и границите не са ратифицирани

    20:42 01.10.2026

  • 78 Българин

    3 7 Отговор
    300+ самолета загуби РФ. Смейте се предатели русороби слугинаж на бункерния милиционер. 5 години специална излагация. Да ви е честита.

    Коментиран от #79, #80

    20:45 01.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Българин":

    Суссс бре мнннн .гауууу ,марш обратно в мааалата 👈!

    20:49 01.10.2026

  • 81 Слава

    2 1 Отговор
    на украинския ГЕРОЙ !!!

    20:55 01.10.2026

  • 82 Имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Соломон":

    чувство за хумор

    20:58 01.10.2026

  • 83 Така е мюмуне

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мюмюн":

    героите защитават родината си от агресорите

    21:02 01.10.2026

  • 84 От рая

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "@@@":

    е безмислено да бомбят многобройните другарчета на кобзон

    21:07 01.10.2026

  • 85 Хумор

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Зеленски на ракетата":

    от най-долна проба

    21:10 01.10.2026

  • 86 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Откъде":

    Според ИИ, Бандерайна е получила 27 самолета МиГ-29 от Словакия и Полша.

    21:14 01.10.2026

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