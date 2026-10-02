Вадефул обсъжда войната в Украйна с ръководството на Ватикана

Германският външен министър Йохан Вадефул ще проведе днес разговори във Ватикана, като войната в Украйна и възможностите за дипломатическо решение се очаква да бъдат сред основните теми. Посещението е част от двудневна обиколка на Вадефул в няколко европейски държави, предава БТА.
В началото на визитата си министърът ще разговаря с представители на католическата организация „Сант'Еджидио“. След това той ще бъде приет от държавния секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, който е вторият по ранг служител във Ватикана.
Вадефул ще се срещне и с архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар на Светия престол за отношенията с държавите и международните организации. Германското външно министерство посочва, че разговорите ще бъдат посветени на глобалните кризи, като особено внимание ще бъде отделено на хуманитарните последици от войната в Украйна.
Визитата идва на фона на активизирането на дипломатическите контакти на Ватикана. Галахър наскоро посети Москва и разговаря с руския външен министър Сергей Лавров. Вадефул заяви, че очаква да чуе повече за тези контакти и оцени ролята на Светия престол в опитите за намиране на път към прекратяване на войната.
Папа Лъв XIV също призова за възобновяване на международните усилия за прекратяване на конфликта. Той заяви, че Русия, Украйна и други държави трябва да се върнат към диалога и да търсят решение чрез преговори.
В последното си обръщение пред Общото събрание на ООН кардинал Паролин също подчерта необходимостта от незабавно прекратяване на бойните действия и отваряне на път към дипломация, като призова за спазване на международното хуманитарно право и защита на цивилното население.
За Вадефул това е второ посещение във Ватикана от началото на мандата му. Той е протестант и практикуващ християнин, отбелязва германската преса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРОЯСНЯВАНЕ
07:32 02.10.2026
2 Настоящите немски политици
07:34 02.10.2026
3 ВЕЧЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ
07:34 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фен
07:36 02.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
( КОЙТО МЕЖДУВПРОЧЕМ ПРЕД ТОВА Е БИЛ ПАПСКИ НАМЕСТНИК В БЪЛГАРИЯ )
....
ИЗДАВА НАД 200 000 " ХУМАНИТАРНИ ," ВАТИКАНСКИ ПАСПОРТИ НА НАЦИСТИ ЗА ДА ИЗБЯГАТ ОТ ЕВРОПА
....
СЕГА МАЙ ПАК ЩЕ Е ТАКА
07:43 02.10.2026
7 Много важно
07:44 02.10.2026
8 Сталин
07:49 02.10.2026
9 Ще иска пари на заем
07:49 02.10.2026
10 Темата във Ватикана
07:50 02.10.2026
11 Слава на Русия
Живият Руснак не е Руснак Той е предател
07:53 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 българина
08:02 02.10.2026