Вадефул обсъжда войната в Украйна с ръководството на Ватикана

Германският външен министър Йохан Вадефул ще проведе днес разговори във Ватикана, като войната в Украйна и възможностите за дипломатическо решение се очаква да бъдат сред основните теми. Посещението е част от двудневна обиколка на Вадефул в няколко европейски държави, предава БТА.

В началото на визитата си министърът ще разговаря с представители на католическата организация „Сант'Еджидио“. След това той ще бъде приет от държавния секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, който е вторият по ранг служител във Ватикана.

Вадефул ще се срещне и с архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар на Светия престол за отношенията с държавите и международните организации. Германското външно министерство посочва, че разговорите ще бъдат посветени на глобалните кризи, като особено внимание ще бъде отделено на хуманитарните последици от войната в Украйна.

Визитата идва на фона на активизирането на дипломатическите контакти на Ватикана. Галахър наскоро посети Москва и разговаря с руския външен министър Сергей Лавров. Вадефул заяви, че очаква да чуе повече за тези контакти и оцени ролята на Светия престол в опитите за намиране на път към прекратяване на войната.

Папа Лъв XIV също призова за възобновяване на международните усилия за прекратяване на конфликта. Той заяви, че Русия, Украйна и други държави трябва да се върнат към диалога и да търсят решение чрез преговори.

В последното си обръщение пред Общото събрание на ООН кардинал Паролин също подчерта необходимостта от незабавно прекратяване на бойните действия и отваряне на път към дипломация, като призова за спазване на международното хуманитарно право и защита на цивилното население.

За Вадефул това е второ посещение във Ватикана от началото на мандата му. Той е протестант и практикуващ християнин, отбелязва германската преса.