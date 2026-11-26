Рязко застудяване и сняг се очакват в България през почивните дни. В събота, 28 ноември, от север ще нахлува студен въздух, а значителните валежи от дъжд в Северна България и по високите полета на Западна България ще преминават в сняг. Очаква се да се образува снежна покривка, най-вече в северната част на страната.

Преди това в петък валежите ще се увеличат, особено в Северозападна България. Минималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, а максималните ще са от 7-8 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в крайните югоизточни части на страната. В събота следобед температурите в Западна и Северна България ще се задържат около 1-2 градуса, докато в крайните югоизточни райони ще достигат 11-12 градуса.

Сняг в планините и риск от поледици

В планинските проходи се очаква силен снеговалеж. За Североизточна България и Източния Предбалкан е посочен риск от поледици и обледенявания. Още в четвъртък сутринта са възможни поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места, където температурите ще бъдат близки до нулата.

За неделя, 29 ноември, Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира продължаващо застудяване и валежи, като прогнозата по райони допуска дъждът да преминава в сняг. Агенция „Пътна инфраструктура“ очаква снеговалежите да обхванат по-голямата част от страната и снежна покривка да се образува в Северна България. Различията между отделните прогнози са основно за точната граница между дъжд и сняг в Южна България.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане, а повечето настилки са превантивно обработени. От АПИ призовават шофьорите „да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция“, както и да използват автомобили с подходящи за сезона гуми.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg