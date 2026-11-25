Полша е предложила на съюзниците си от НАТО да обсъдят възможността за прихващане на руски ракети над Украйна, преди те да навлязат във въздушното пространство на Алианса. Идеята е била поставена на среща на посланиците на НАТО в Брюксел на 23 ноември, съобщава Блумбърг, позовавайки се на запознати с разговорите източници.

Дискусията е предварителна и решение за провеждане на такава операция не е взето. Според информацията някои държави са подкрепили предложението, но не е постигнато необходимото единодушие. Не са обсъждани и конкретните сили и средства, които биха могли да участват в прихващането.

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Подобна схема би изисквала Украйна да подава навременни предупреждения за приближаващи ракети и да предостави достъп до въздушното си пространство. Операцията би трябвало да бъде координирана от върховния съюзнически командващ на НАТО за Европа. Според източниците на Блумбърг мярката крие риск Алиансът да бъде въвлечен пряко във войната с Русия.

Сикорски: Това е самоотбрана

Полският външен министър Радослав Сикорски защити идеята и заяви, че заплахата започва още преди ракетата да достигне полската граница.

„Ракета или дрон, които се приближават към нашето въздушно пространство, вече представляват пряка заплаха за нас. Смятам, че свалянето на ракета над Украйна по искане на Украйна би попаднало в определението за самоотбрана“, каза Сикорски пред полското обществено радио.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви пред радио RMF FM, че сред съюзниците има по-голяма готовност въпросът да бъде обсъждан. По думите му обаче все още няма решение за действие, а една държава сама не би могла да изпълни подобна задача.

Предложението идва след ракетни падания в Полша

Идеята беше поставена след инцидента от 20 ноември, когато три руски крилати ракети Х-101 паднаха в югоизточната част на Полша според полските власти. На 23 ноември по искане на Варшава се проведе извънредно заседание на Северноатлантическия съвет. НАТО обяви, че е разположило самолет АУАКС за ранно предупреждение и управление в Полша и разглежда възможността за изпращане на допълнителни средства.

Ден по-късно руски разузнавателен дрон за кратко наруши полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Западна Украйна. Полските военни са получили разрешение да го свалят, но са се отказали да стрелят, след като апаратът е променил курса си и се е насочил на изток. Решението е било мотивирано с риска за цивилното население от падащи отломки, съобщи Ройтерс.

Полското предложение би пренесло действията на натовската противовъздушна отбрана над украинска територия. Докато няма съгласие между съюзниците и конкретен план за операцията, НАТО ще продължи да обсъжда основно укрепването на защитата на полското въздушно пространство.

Източници: bloomberg.com