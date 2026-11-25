Премиерът Румен Радев заяви, че Европейската комисия е отправила „звучен шамар“ към управлявали преди него, които според него са харчели безогледно, теглели са заеми и не са привличали достатъчно инвестиции. Той направи изказването в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

„Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа“, каза Радев.

Премиерът защити заложените в бюджета за 2027 г. мерки за стабилизиране на публичните финанси. „Добрата прогноза на ЕК за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен“, заяви той. Радев добави, че опозицията няма да успее да спре европейското финансиране и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

ЕК отчита недостатъчни действия за дефицита

Оценката на Европейската комисия обаче съдържа и критична констатация. В есенния пакет на Европейския семестър за 2027 г. Комисията посочва, че действията на България и Унгария в отговор на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит са недостатъчни. Затова тя препоръчва на Съвета на ЕС да установи липса на ефективни действия от страна на България.

След решение на Съвета Комисията планира да предложи нов коригиращ път за страната. През пролетта на 2027 г. ще бъде извършена нова оценка, основана на окончателните данни за 2026 г., пролетната икономическа прогноза и годишните доклади на държавите.

Какво прогнозира Брюксел за България

Според икономическата прогноза на Европейската комисия бюджетният дефицит на България ще достигне 5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г., след което временно ще намалее до 4% през 2027 г. Очаква се икономическият растеж да се забави от 2,7% през 2026 г. до 2,1% през 2027 г., а държавният дълг да нарасне от 33% до 35% от БВП.

Комисията предупреждава, че след изтичането на еднократните мерки за увеличаване на приходите дефицитът може отново да се разшири. В прогнозата се посочва, че той може да достигне 4,8% от БВП през 2028 г., ако не бъдат въведени трайни структурни мерки за укрепване на приходите.