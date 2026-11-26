Съединените щати обявиха нов пакет от мита върху внос от Китай, Европейския съюз и още 12 търговски партньори. Най-високата ставка е предвидена за Китай – до 40%, докато за Виетнам митата могат да достигнат 35%. За останалите засегнати страни са посочени ставки от 20% или 25%.

Мерките обхващат стоки от Китай, Европейския съюз, Сингапур, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Тайланд, Южна Корея, Виетнам, Тайван, Бангладеш, Япония и Индия. Новите мита не се очаква да влязат в сила веднага. Преди това трябва да бъдат проведени публични консултации и евентуални изслушвания, като прилагането им е планирано за следващата година.

Вашингтон защити мерките с търговско разследване

Службата на търговския представител на САЩ обяви митата заедно с доклади, в които се разглежда как търговските практики на отделните партньори влияят върху американската икономика. Разследването по раздел 301 започна през март, след като Върховният съд на САЩ обяви за незаконни предишните мита на президента Доналд Тръмп, известни като „мита от Деня на освобождението“.

„Тези мита ще изравнят условията за американските работници и ще очертаят по-устойчив курс за световната икономика“, заяви търговският представител на САЩ Джеймсън Грийр.

Икономистът от Capital Economics Стивън Браун оцени новото решение като по-малко тревожно, отколкото изглежда на пръв поглед. По думите му новите налози до голяма степен заменят вече обявени през лятото мерки, а допълнителното поскъпване вероятно ще бъде ограничено, тъй като митата ще засегнат сравнително малък брой стоки.

Засегнатите държави реагираха остро

Вашингтон предложи отделно 10% мито върху стоки от Бразилия в рамките на друго разследване за практики, които според американската администрация ощетяват работниците в САЩ. Бразилското президентство заяви, че мярката цели да окаже натиск върху страната за промени в правила, свързани с цифровата търговия, и предупреди: „Бразилия няма да се поддаде на подобни заплахи“.

Европейската комисия отхвърли новите американски мита и заяви, че ще проучи мотивите за въвеждането им. Оттам посочиха, че ставката за Европейския съюз е ограничена до вече договорените 15%.

Виетнамският вицепремиер Буй Тхан Сон определи предложената ставка като несъответстваща на реалното икономическо и търговско сътрудничество между Виетнам и САЩ. Японското правителство нарече американското решение „съжалително“.

Нов натиск върху отношенията между Вашингтон и Пекин

Китайското външно министерство определи митата като форма на политическа манипулация и отхвърли като неверно твърдението на САЩ, че китайското производство надхвърля вътрешното потребление. Говорителят Гуо Цзянкун заяви, че Пекин смята подобни обвинения за необосновани.

Новите мерки могат да засилят напрежението между двете най-големи икономики в света. Търговското примирие между САЩ и Китай остава временно, а срокът му изтича на 10 януари. След срещата между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин миналата седмица двете страни не обявиха ново споразумение за удължаване на примирието.

Източници: bbc.com