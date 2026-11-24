Русия „неизбежно“ ще отговори на продължаващите украински удари по нейни нефтопреработвателни съоръжения, заяви президентът Владимир Путин. Той обвини Киев, че продължава атаките въпреки призива и пряката молба на американския президент Доналд Тръмп да ги прекрати.

„Киевските власти не се вслушват в такива съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило“, каза Путин пред представители на държавни комисии, които отговарят за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност.

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„Ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да знаят това“, заяви руският президент.

Путин определи продължаващите атаки като ескалация, започнала в началото на юни 2026 г., но подчерта, че те не са способни да нанесат критични щети на Русия. Той заяви още, че Москва наблюдава опити за ограничаване на износа на руски енергийни ресурси към Европа.

„Такива действия имат сериозни последствия, но преди всичко за самите европейци“, каза Путин.

Киев свързва ударите с приходите от енергийния сектор

Украйна заявява, че атаките срещу руски рафинерии, петролопроводи и складове са насочени към ограничаване на приходите от продажбата на въглеводороди. Според Киев тези приходи помагат на Москва да финансира военните действия срещу Украйна, започнали през 2022 г.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано обвини Русия, че води война срещу цивилното население. По думите му руските удари вече не са насочени само към енергийни обекти, а включват и водоснабдителна инфраструктура, както и мостове между двата бряга на река Днепър в Киев.

Така двете страни представят ударите по енергийни обекти като ответни действия. Москва твърди, че реагира на атаките срещу руска територия, докато Киев заявява, че нанася удари по обекти, свързани с финансирането на руската военна кампания.

Спорно енергийно примирие

През октомври 2026 г. Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са постигнали енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва договореността и не зачита думите на американския президент.

В този контекст Киев поднови ударите по руски рафинерии. Путин не посочи конкретен срок или форма на очаквания руски отговор, но заяви категорично, че той ще последва. Това оставя без отговор въпроса по кои цели и кога Москва възнамерява да предприеме ответни действия.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com