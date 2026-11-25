Украинският президент Володимир Зеленски реагира остро на предложението на беларуския лидер Александър Лукашенко да го придружи до Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Лукашенко отправи предложението в интервю за френското списание „Льо Поан“. Той заяви, че двамата със Зеленски могат да се качат на самолет и да кацнат в руската столица, като поеме ролята на гарант за безопасността на украинския президент.

„Той предлагал да ме вземе. Аз какво съм? Да не съм куфар?“

Така Зеленски коментира думите на Лукашенко. Украинският президент заяви, че ако руският лидер иска разговори, Путин може да отиде в Киев, а украинската страна също ще гарантира безопасността му.

Зеленски: Предложението не доближава края на войната

„Да вземе Путин тогава и да дойдат в Киев. Ние също ще им гарантираме безопасността, заповядайте, това са преговори.“

Украинският президент отхвърли идеята за среща в Москва или Киев, като я определи като несериозна на фона на продължаващата война.

„Защо Лукашенко предлага несериозни неща? Намираме се във война, не можем да се срещаме в Москва или Киев. Всички го разбираме прекрасно.“

По думите на Зеленски подобен подход не води до напредък в преговорите и не приближава края на конфликта. Той не обяви за договорена среща с Лукашенко или Путин, нито посочи дата и място за бъдещи разговори.

Източници: focus-news.net