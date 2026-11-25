Най-малко 490 334 руски военнослужещи са загинали във войната в Украйна от 2022 г. насам. Числото е получено чрез анализ на руски държавни статистически данни, направен от BBC Russian в сътрудничество с независимата руска медия Mediazona.

Журналистите са получили достъп до над 11 милиона записа за смъртни случаи, обхващащи периода от 2021 г. до септември 2026 г. Данните са били придобити след хакерска атака, свързвана с беларуската група Cyber Partisans BY и украинската Silent Crow.

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Росстат е признал, че е станал обект на кибератака, но е отрекъл да е изтекла защитена информация. „Няма изтичане на защитена информация“, е позицията на руската статистическа служба, предадена в анализа.

Как е изчислен броят на загиналите

Записите не съдържат имена, но включват възраст, местоживеене, място и обстоятелства на смъртта. Анализът е обхванал смъртни случаи в Украйна и в руски погранични райони, засегнати от украински военни действия.

В 425 174 записа причината за смъртта е свързана с военни действия, включително взривове и поражения от осколки. Други 14 093 случая са установени чрез данни за трудова заетост, а 51 067 души са били обявени за починали със съдебни решения. Такива решения често се постановяват, когато военнослужещ е в неизвестност повече от шест месеца и тялото му не е открито.

BBC Russian и Mediazona са съпоставили данните със собствен списък от 290 012 потвърдени военни смъртни случаи, събран от официални съобщения, социални мрежи, мемориали и гробове. Съвпадение е открито при 90% от записите.

Военни експерти обаче смятат, че тази база обхваща между 45% и 55% от действителния брой загинали. Според тази оценка реалният брой може да е между 527 295 и 644 471 души.

Най-тежките загуби са сред младите и бедните региони

Данните показват рязка промяна в смъртността сред младите руснаци. През 2025 г. 65% от починалите мъже на възраст между 18 и 24 години са загинали във войната. При мъжете между 25 и 34 години делът е 59%. Единствено във възрастовата група от 45 до 54 години сърдечносъдовите заболявания са причинили повече смъртни случаи от войната.

Най-висок риск е регистриран в някои от най-бедните райони на Русия. Мъжете от Тива, Бурятия и Забайкалския край са между 20 и 25 пъти по-застрашени да загинат във войната от жителите на Москва и Санкт Петербург.

Средната възраст на загиналите се е увеличила от 34 години през първата година на войната до 40 години през 2025 г. В състава на руските сили са били включени все повече затворници и военнослужещи по договор.

Цената на боевете за малки населени места

Около 20 000 руски военнослужещи са загинали в боевете за 10 украински села, чието общо предвоенно население е било 12 000 души. При сраженията за Андриивка, южно от Бахмут в Донецка област, са загинали 1 122 руснаци. Преди войната селото е имало 74 жители.

Анализът отчита и най-малко 5 017 чужденци, загинали, сражавайки се на страната на Русия, сред които 1 031 граждани на Узбекистан и 720 граждани на Таджикистан. BBC е идентифицирала още 2 304 севернокорейски военнослужещи, загинали през 2024 г. при боевете в Курска област.

Москва не публикува официални общи данни за военните си загуби от началото на войната. Две години по-рано Росстат е спрял да публикува данни за смъртните случаи от външни причини, които са били използвани за оценка на руските военни загуби.

Източници: bbc.com