хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Неочаквана покана за спорт или излет ще Ви изкуши да изоставите предварителната програма. Ако близък човек предпочита по-спокойна събота, разликата в настроенията може да доведе до спор. Насочете състезателния си дух към занимание, което действително Ви радва. За големи покупки обаче е по-добре да не решавате под влияние на ентусиазма.

Телец

Трудно ще се съгласите да промените семейна уговорка само защото някой е решил друго в последния момент. Подготовката за гости или домашна работа може да разкрие различни представи за удобство. Вместо да вършите всичко сами, разпределете задачите ясно. Малко време далеч от шума ще Ви помогне да възстановите доброто си настроение.

Близнаци

В групов разговор може да се роди забавна идея за общо преживяване. Не всички обаче ще са съгласни къде да отидете и колко да похарчите. Покажете находчивост, като предложите вариант, който оставя свобода за избор. Най-интересната част от съботата може да се окаже непланирана среща.

Рак

Личен ангажимент ще Ви постави в ролята на организатор, макар да сте очаквали почивка. Възможно е да се наложи да защитите решение пред човек, който има други приоритети. Изяснете кой какво поема, преди раздразнението да се натрупа. По-късно разговор с приятел ще Ви върне усещането за лекота.

Лъв

Ще Ви се прииска да напуснете познатата обстановка и да опитате нещо различно. Излет, тренировка или културно събитие ще Ви даде повод да споделите ентусиазма си. Не настоявайте всички да следват Вашето темпо, особено ако организацията е обща. Една идея за бъдещо пътуване заслужава да бъде записана.

Дева

Планирана покупка за двама може да повдигне стар спор за приоритетите. Ако разговорът стане твърде личен, върнете се към конкретните суми и срокове. Ще се почувствате по-спокойни, когато знаете с какво реално разполагате. Оставете и място за занимание, което няма нищо общо с бюджета.

Везни

Човекът до Вас може да предпочете съвсем различна програма за съботата. Ще Ви бъде трудно да прикриете разочарованието си, ако отново се очаква Вие да направите компромиса. Кажете ясно какво бихте искали, без да превръщате разговора в обвинение. Дори отделно прекарани няколко часа могат да се отразят добре на отношенията.

Скорпион

Неприключена домашна задача ще Ви напомни за себе си точно когато решите да си починете. Ще действате бързо, но прибързването може да доведе до дребна повреда или пропуск. Потърсете помощ, ако работата е повече, отколкото сте предвидили. Не позволявайте на една досадна подробност да определя настроението Ви през целия ден.

Стрелец

Съботата Ви дава повод да се изявите чрез творчество, игра или физическа активност. Романтична инициатива също може да Ви донесе силни емоции. Спор за вкусове или убеждения обаче лесно ще се разпали, ако настоявате другите да мислят като Вас. Оставете приключението да бъде приятно, а не състезание по правота.

Козирог

Промяна в семейните планове ще изисква да реагирате по-бързо, отколкото Ви е удобно. Възможно е да обсъждате ремонт, преместване на мебели или разход, за който няма единодушие. Предложете конкретно решение, вместо да спорите за старите причини. Кратка среща с любим човек ще Ви помогне да смените темата.

Водолей

Спонтанен разговор може да Ви срещне с необичайно мнение, което ще Ви заинтригува. Ако тръгнете на кратък път, уточнете предварително маршрута и уговорките с останалите. Нечия остра реакция не е непременно лична нападка. Денят ще бъде по-приятен, ако оставите достатъчно място за импровизация.

Риби

Изкушението да зарадвате някого със скъп жест може да се окаже по-силно от намерението Ви да пестите. Разгледайте какво вече имате, преди да купувате още нещо. Приятен разговор ще Ви напомни, че вниманието често е по-ценно от подаръка. Ако сте обещали услуга, уточнете кога действително можете да я изпълните.