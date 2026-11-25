Както пише "Файненшъл таймс", администрацията на САЩ е прекратила реализацията на стратегията, насочена към подтикване на Русия да прекрати войната в Украйна чрез сключването на делови сделки. Това е станало, след като Москва е проявила слаб интерес към предложените проекти в сферата на енергетиката и авиацията, отбелязва вестникът, позовавайки се на пет източника, запознати със ситуацията.

Специалните представител на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - са съобщили на европейските чиновници, че деловото сътрудничество вече не е ключов елемент от преговорите на САЩ с Русия.

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Предложения за "Северен поток", за инвестиции в нефтения сектор и в производството на титан

По данни на "Ройтерс", през октомври Къшнър и други високопоставени представители на САЩ са водили преговори с Русия за привличане на американски инвеститор за участие в проекта за газопровода "Северен поток", по който преди нахлуването на Русия в Украйна се доставяше газ в Германия.

Освен това Къшнър, определящ разширяването на деловите връзки като ключово условие за възстановяването на мира, е развивал идеи за следвоенното устройство. Наред с другото, ставало дума за инвестиции на американски компании в руски нефтени проекти и предприятия за производство на титан, пише "Файненшъл таймс".

Русия продължава да държи на изискванията си към Украйна

Както отбелязва вестникът, първоначално руската страна се е отнесла положително към предложенията от САЩ, но след това интересът на Москва спаднал. Русия продължила да настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна и на други неприемливи за Киев условия.

"Беше дадено пределно ясно да се разбере, че руската страна не се интересува от подобни проекти", съобщил пред изданието един от събеседниците.

През октомври администрацията на САЩ временно отслаби санкциите срещу Русия и свали ограниченията за руското гориво, насочени към лишаването на Русия от доходи за войната срещу Украйна. В хода на дипломатическите усилия Къшнър и Уиткоф нееднократно се срещаха с руските преговарящи, проведоха и преговори с руския президент Владимир Путин в Москва.

Тръмп не определя срокове за край на войната

По повод изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че администрацията на президента на САЩ се стреми да сключи "мирно споразумение“ до началото на януари, Доналд Тръмп каза, че няма времеви рамки за регулиране на руската война. Нещо повече - дори силно се разсмял, когато поискали от него да коментира изявлението.

"Не поставям срокове. Само искам това да свърши. Знаете, че това не ни засяга. С удоволствие бих приключил това още днес, но за танго са нужни двама. Така че ще видим какво ще стане", заявил Тръмп пред журналист от "Ню Йорк таймс“. "Понякога изглежда, че Путин е готов, а Зеленски - не. Понякога пък Зеленски е готов да направи всичко, а Путин не е. Всичко зависи от конкретния ден", допълнил Тръмп в Овалния кабинет.

По-рано в интервю за "Блумбърг" украинският президент Зеленски заяви, че специалните пратеници на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър настояват мирно споразумение да се сключи колкото може по-скоро, най-добре до началото на януари. Но от Украйна се изискват значителни отстъпки, докато Путин не демонстрира никаква готовност да сложи край на войната, подчерта украинският президент. "Разбираме каква може да бъде цената. И ние искаме мир, но не само за сметка на Украйна."

Автор: Олга Лебедева