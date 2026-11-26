Войната в Украйна вероятно нямаше да започне, ако страната е била член на НАТО преди 2014 г. Това заяви бившият британски премиер Борис Джонсън в интервю за Sky News. „Не мисля, че тази война изобщо щеше да започне, ако Украйна действително беше член на НАТО преди 2014 г., а със сигурност и преди 2022 г.“, каза той.

Джонсън припомни решението на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. Тогава алиансът обяви, че Украйна и Грузия ще станат негови членове, но Киев не получи конкретен план за действие за присъединяване. Според бившия британски премиер Съединените щати са подкрепяли по-бързото приближаване на Украйна към НАТО, докато европейски държави са блокирали тази възможност.

Призив за европейски войски в Украйна

Изявлението беше направено след реч на Джонсън в Кралския институт за обединени услуги в Лондон. В нея той подкрепи разполагането на европейски военен контингент в Украйна още преди постигането на споразумение за прекратяване на огъня с Русия.

По думите му подобно присъствие може да включва логистика, тилова поддръжка и други задачи в райони далеч от фронтовата линия. Джонсън заяви, че НАТО е „несравнимо по-силен“ от Русия и че руският президент Владимир Путин вече води война срещу Украйна.

Повече оръжия и използване на руските активи

Бившият британски премиер призова западните съюзници да увеличат военната подкрепа за Киев. Сред мерките, които той посочи, са доставката на повече ракети за системите за противовъздушна отбрана, разширяването на достъпа до сателитни данни и по-решителните действия срещу руския сенчест флот.

Джонсън подкрепи и предоставянето на замразени руски активи на Украйна. Той настоя западните държави да използват наличните финансови и военни инструменти, вместо да ограничават подкрепата си до политически декларации.

Коментарите му бяха придружени от остра критика към Доналд Тръмп заради определянето на Путин като „приятел“. Джонсън определи тази реторика като отблъскваща и призова американския президент да заеме по-твърда позиция към Кремъл.

Украйна беше нападната от Русия през 2014 г., когато Москва анексира Крим и подкрепи въоръжения конфликт в Донбас. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабно нахлуване. Именно липсата на конкретен път към членство в НАТО преди тези събития Джонсън определя като пропусната възможност.

Източници: news.sky.com, apostrophe.ua, tsn.ua