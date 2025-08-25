Новини
Дневен хороскоп за 25.08.2025 г.

25 Август, 2025 07:00 1 237 1

Денят изисква грижа към тялото и душата при Рибите

Дневен хороскоп за 25.08.2025 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

Овен

Днес може да почувствате нужда да подредите мислите си и да довършите важни задачи. Вечерта носи импулс към емоционално споделяне и съживяване на романтични чувства. Венера в Лъв ще подгрее сърцето ви в идните дни – отворете се за радостта.

Телец

Сутринта е благоприятна за творчески или естетически занимания. Следобед може да усетите колебания в комуникацията с близки. Венера, вашата планетарна покровителка, влиза в Лъв – време е за повече страст, уют и топлина в дома.

Близнаци

Темата за дома и личната стабилност е важна днес. Сутринта може да приключите нещо важно, а вечерта да усетите напрежение между нуждата от свобода и ангажименти. Венера в Лъв ви дава сила в думите и очарование в общуването.

Рак

Интуитивният ви усет е засилен днес. Възможно е да получите неочаквана идея или прозрение. Следобед потърсете баланс между нуждата да се грижите за другите и да се погрижите за себе си. Венера в Лъв ще ви подкрепи във финансово отношение.

Лъв

С влизането на Венера във вашия знак започва период на лична магнетичност и излъчване. Използвайте този ден, за да освободите напрежението от последните дни. Позволете си да бъдете видени и оценени – с достойнство, а не с гордост.

Дева

Последен ден с Луната във вашия знак – време за вътрешно обобщение и настройка. Следобед се оттеглете, ако почувствате нужда от тишина. Опозициите може да ви направят по-чувствителни, но вечерта ще възстанови усещането за център.

Везни

Луната преминава във вашия знак – и емоциите се усилват. Сатурн и Нептун поставят на фокус границите и реалността във взаимоотношенията. Бъдете нежни към себе си. Вечерта ще усетите прилив на вдъхновение и дълбока вътрешна сила.

Скорпион

Денят ви предлага възможност за изчистване и яснота по дълбоки теми. Вечерта може да доведе до емоционално освобождение и желание за нов поглед към определена ситуация. Венера в Лъв засилва вашия професионален чар.

Стрелец

Обърнете внимание на вътрешната си визия – какво искате да създадете? Денят ви подтиква към мечтаене и подреждане на плановете. Опозициите може да събудят съмнение, но вечерта ще ви върне вдъхновението. Венера в Лъв ще ви дари с повече романтика.

Козирог

Работните теми продължават да бъдат водещи. Сутринта е продуктивна, но следобедът може да донесе напрежение в емоционалните очаквания. Потърсете перспектива. Венера в Лъв ще ви подкрепи да навлезете по-дълбоко в интимността.

Водолей

Слънцето и Венера в огнен знак ви носят прилив на живот и вдъхновение. Възможно е напрежение в отношенията с авторитети, но не губете увереност. Вечерта е магична – свържете се с нещо, което ви вълнува истински.

Риби

Денят изисква грижа към тялото и душата. Не се претоварвайте, особено следобед. Уроците на Сатурн и Нептун са активни – приемете това, което не можете да промените. Вечерта ще почувствате прилив на сила и обновление.


