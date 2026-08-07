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За трети път за последната година обраха музея на бившия президент на Франция Жак Ширак

За трети път за последната година обраха музея на бившия президент на Франция Жак Ширак

7 Август, 2026 12:01 631 0

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Първият обир се случи през октомври миналата година

За трети път за последната година обраха музея на бившия президент на Франция Жак Ширак - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Музеят на бившия френски президент Жак Ширак в Саран, департамент Корез, отново е бил обран в нощта срещу четвъртък, по-малко от година след два последователни престъпни удара срещу институцията.

Прокурорът на Тюл Франсоа Тесие съобщи, че са откраднати „различни колекционерски предмети“, без да уточнява тяхното естество или стойност. По информация на регионалния вестник La Montagne извършителите са разбили стъклена част от главния вход. Музеят е бил временно затворен след инцидента.

Новият обир идва след изключително тежък период за сигурността на институцията. На 12 октомври 2025 г. въоръжени мъже нахлуха в музея, заплашиха служители и посетители и отнеха пари от касата и поне един колекционерски часовник. Четирима заподозрени бяха задържани часове по-късно.

Само две нощи по-късно музеят беше атакуван отново. Тогава разследването беше поето от специализирани звена на жандармерията и френската служба за борба с трафика на културни ценности. По-късни данни сочеха, че са били откраднати часовници и бижута на значителна стойност.

След тези случаи през 2026 г. бяха предприети допълнителни мерки за сигурност, включително разширяване на видеонаблюдението. Новият пробив обаче отново поставя въпроса доколко добре могат да бъдат защитени по-малките музеи, които съхраняват скъпи и лесно преносими предмети.

Музеят на Жак Ширак е открит през декември 2000 г. и пази около 5000 дипломатически подаръка, получени от президента по време на двата му мандата между 1995 и 2007 г. След това Жак Ширак дарява колекцията на департамента Корез.

От 2024 г. институцията разполага и с „Президентска галерия“, посветена на държавните глави на Петата френска република. Там са изложени 40 дипломатически подаръка, свързани с президенти от Шарл дьо Гол до Еманюел Макрон, включително бронзови пантери от Бенин и алабастрова кутия от Индия.

Музеят вече има история на тежки кражби. През 2011 г. от него беше открадната фигура на сокол от жълто злато, инкрустирана с около 1400 скъпоценни и полускъпоценни камъка, сред които 1210 диаманта. Предметът, подарен на Жак Ширак от Саудитска Арабия, е бил оценяван на около 150 000 евро и така и не е намерен.


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