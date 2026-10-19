Селена Гомес: Вейпингът промени гласа ми

Селена Гомес заяви, че честото използване на никотинови вейпове е променило гласа ѝ. 34-годишната певица и актриса направи признанието във видео, публикувано в Instagram Stories на 18 октомври, и каза, че вече е спряла да използва никотин.

„Няма да мога да променя гласа си. Вейпвах много никотин“, каза Гомес. Тя добави, че никотинът се отказва трудно, но предупреди хората, които използват или обмислят да използват електронни цигари: „Просто не си заслужава. Толкова е глупаво и промени гласа ми.“

Гомес се обърна и към хората, които не харесват начина, по който звучи сега. „Ако не ви харесва да слушате гласа ми, това е напълно разбираемо. Не ми пречи. Просто не ме слушайте“, каза тя.

Гомес казва, че е спряла вейпинга

Певицата заяви, че е „много развълнувана“, защото е прекратила навика, но призна, че не е сигурна колко лесно ще успее да продължи. „Много е трудно“, каза тя, преди да насърчи хората с подобен проблем да не губят надежда: „Знам, че ако преминавате през нещо такова, можете да го преодолеете. Ужасно е.“

Изказването на Гомес представлява лично наблюдение, а не медицински установена диагноза. Тя не посочи лекар или изследване, които да потвърждават, че именно вейпингът е причинил промяната в гласа ѝ. Затова твърдението не може автоматично да се представя като доказана причинно-следствена връзка в нейния конкретен случай.

По-рано тя посочи друга възможна причина

Темата за гласа на Гомес вече е била обсъждана от нея. По време на Instagram Live през декември 2025 г. тя каза, че понякога гърлото ѝ се подува отвътре. Тогава певицата не свърза промяната на гласа си с вейпинга.

Новото ѝ признание идва на фона на коментари от фенове за начина, по който звучи. В публикуваното видео Гомес не даде медицински подробности за състоянието на гласа си, но използва личния си опит, за да предупреди за трудностите при отказването от никотина.

Източници: eonline.com, au.variety.com