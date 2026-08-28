Гласът на Оптимус Прайм Питър Кълън почина на 85 години

Питър Кълън, легендарният канадски актьор, превърнал гласа на Оптимус Прайм в една от най-разпознаваемите емблеми на поредицата „Трансформърс“, почина на 85-годишна възраст. Той е издъхнал на 26 август 2026 г. в дома си в Лос Анджелис, заобиколен от семейството си, потвърди неговият агент. Причина за смъртта не е обявена.

Близките на Питър Кълън призоваха почитателите му да почетат паметта му чрез добри дела, състрадание, почтеност и лоялност. В посланието си семейството припомни и една от фразите, които актьорът свързваше с Оптимус Прайм: човек трябва да бъде „достатъчно силен, за да бъде нежен“.

Кълън озвучава за първи път лидера на Автоботите в оригиналния анимационен сериал „The Transformers“ през 1984 г., а две години по-късно се завръща към образа в „Трансформърс: Филмът“. След повече от две десетилетия отново влиза в ролята за игралния „Трансформърс“ на режисьора Майкъл Бей от 2007 г. и продължава да озвучава героя във филмите „Отмъщението на падналите“, „Тъмната страна на Луната“, „Епоха на изтребление“, „Последният рицар“, „Бъмбълби“ и „Възходът на зверовете“.

Самият Питър Кълън неведнъж е разказвал, че характерният спокоен и авторитетен глас на Оптимус Прайм е вдъхновен от по-големия му брат Лари, ветеран от войната във Виетнам. Преди прослушването брат му го посъветвал да не играе героя като шумен холивудски екшън персонаж, а като истински лидер, способен едновременно на сила и състрадание. Именно този подход се превръща в основа на образа за поколения зрители.

Кълън обаче оставя далеч по-широко наследство в озвучаването. Той е дългогодишният глас на меланхоличното магаренце Йори в продукции от света на „Мечо Пух“, озвучава КАРР в „Рицарят ездач“, участва в „G.I. Joe“, „Смърфовете“ и други анимационни поредици. Негов е и гласът на Кинг Конг във филма от 1976 г., а през 1987 г. създава характерните щракващи и ръмжащи звуци на извънземния ловец в „Хищникът“ с Арнолд Шварценегер.

Питър Кълън е роден на 28 юли 1941 г. в Монреал, Канада. Завършва Националното театрално училище на Канада и започва професионалния си път в радиото и телевизията, преди постепенно да се специализира в озвучаването. Кариерата му обхваща повече от пет десетилетия и над 200 екранни и гласови участия.

През 2011 г. актьорът получава номинация за Daytime Emmy за изпълнението си като Оптимус Прайм в „Transformers: Prime“. През 2023 г. Националната академия за телевизионни изкуства и науки го отличава с награда за цялостно творчество на Children’s & Family Emmy Awards, признание за десетилетията му работа в телевизията и анимацията.

Сред последните му големи роли е Тедус в третия сезон на анимационния сериал „Непобедим“ („Invincible“), излъчен през 2025 г.

За милиони почитатели обаче името Питър Кълън ще остане завинаги свързано с Оптимус Прайм. В продължение на повече от 40 години неговият дълбок, спокоен глас придаваше на лидера на Автоботите усещане за достойнство, сила и човечност, което надживя няколко поколения филми, сериали и видеоигри.