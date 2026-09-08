Гласът на Лучано Павароти бе използван без позволение в политическа кампания (ВИДЕО)

Семейството на легендарния италиански тенор Лучано Павароти реагира остро срещу крайнодесния политик Роберто Ваначи заради използването на гласа на покойния оперен певец в политическо видео, разпространено в социалните мрежи.
В клипа лидерът на партия „Национално бъдеще“ е показан заобиколен от насочени към него оръжия, докато на фон звучи изпълнението на Лучано Павароти на „Nessun dorma“ от операта „Турандот“ на Джакомо Пучини. Акцентът пада върху прочутия финал „All’alba vincerò“ – „На разсъмване ще победя“.
Роберто Ваначи използва видеото като отговор на критиките срещу него. В него се появяват определения като „ксенофоб“, „хомофоб“, „сексист“ и „троянски кон на Москва“, а бившият генерал отвръща с израза „Me ne frego“ – „Не ми пука“, последван от посланието „Ще се видим на разсъмване“.
Наследниците на Лучано Павароти заявиха, че никога не са давали разрешение за използване на гласа, името или самоличността на тенора и категорично се разграничиха от всякакво обвързване на образа му с политически послания или инициативи. Реакцията беше разпространена от италианската агенция ANSA.
Случаят идва в момент, когато Роберто Ваначи се превръща във все по-видима фигура в италианската политика. Бившият генерал основа „Национално бъдеще“ през февруари 2026 г. след раздялата си с „Лига“, а формацията бързо увеличи подкрепата си с твърди позиции срещу масовата миграция и в защита на традиционните ценности.
Последните социологически данни показват, че партията на Роберто Ваначи вече е четвърта политическа сила в Италия. Проучване на YouTrend за Sky TG24 ѝ дава 7,9% подкрепа, пред „Форца Италия“ с 7,1% и „Лига“ с 4,4%. Подобна тенденция отчита и SWG, според която „Национално бъдеще“ достига 7,5%.
Възходът на Роберто Ваначи все повече се разглежда и като потенциален проблем за премиера Джорджа Мелони. Политикът заявява, че партията му е естествен партньор на десния лагер, но в същото време привлича част от избирателите на управляващата коалиция.
Xenofobo, omofobo, sessista, misogino, fascista, negazionista, razzista, ignorante, falsificatore, populista, traditore, pagliaccio, buffone, troglodita, fenomeno da baraccone ed ora, cavallo di Troia di Mosca.— Roberto Vannacci (@RoVannacci) September 4, 2026
Bene, vuol dire che siamo sulla giusta strada.
Ci vediamo all'alba. pic.twitter.com/JTe66UkEre
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 копейкаджийска
19:23 08.09.2026