Селена Гомес планира да стане майка, макар да не може да роди

Американската певица и актриса Селена Гомес разкри, че продължава да планира да стане майка, две години след като публично сподели, че заради диагнозата лупус не може сама да износи дете.

34-годишната звезда от „Само убийства в сградата“ говори за бъдещото си семейство по време на Fast Company Innovation Festival в Ню Йорк. Селена Гомес участва в дискусия заедно с колежката си Елис Коен и редактора на Fast Company Ясмин Гание.

Темата за децата се появи по време на разговор за Rare Impact Fund, организацията на Селена Гомес, която работи за подобряване на достъпа на младите хора до ресурси и услуги, свързани с психичното здраве.

„Имам 13-годишна сестра, която означава всичко за мен, а някой ден ще имам и свои деца. Това е тема, която не искам да бъде табу“, заяви певицата.

Думите на Селена Гомес идват две години след откровеното ѝ интервю за Vanity Fair, в което актрисата за първи път разкри, че не може да износи собствено дете заради автоимунно заболяване.

„Имам много медицински проблеми, които биха изложили на риск както моя живот, така и този на бебето“, каза тогава Селена Гомес. Певицата призна, че ѝ е било необходимо време, за да приеме, че пътят ѝ към майчинството ще бъде различен от този, който си е представяла.

Звездата обаче ясно заяви, че сурогатното майчинство и осиновяването са реални възможности за нея. „Благословия е, че има прекрасни хора, готови да помогнат чрез сурогатно майчинство, както и възможността за осиновяване“, коментира Селена Гомес. За бъдещото си дете тя беше категорична: „В крайна сметка няма значение. То ще бъде мое. Ще бъде моето бебе.“

Селена Гомес е омъжена за музикалния продуцент и автор на песни Бени Бланко. Двамата ще отбележат първата годишнина от сватбата си на 27 септември.

По време на събитието в Ню Йорк актрисата говори и за развитието си като предприемач. Селена Гомес припомни, че екипът зад бизнеса и социалните ѝ инициативи е започнал само с петима души в конферентна зала, а днес включва значително по-голям екип от служители и стажанти.

Основателката на козметичната марка Rare Beauty посочи отношението към служителите като един от най-важните принципи в работата си. По думите ѝ не допуска неуважително поведение в екипа и предпочита конфликтите да бъдат решавани чрез открита комуникация.

За Селена Гомес темата за психичното здраве остава тясно свързана и с бъдещото ѝ семейство. Именно желанието следващото поколение да може да говори свободно за подобни проблеми е сред причините певицата да продължава работата си с Rare Impact Fund.