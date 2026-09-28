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Селена Гомес и Бени Бланко отбелязаха година брак

Селена Гомес и Бени Бланко отбелязаха година брак

28 Септември, 2026 11:42 392 1

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Двойката пропусна MTV VMAs в деня на първата годишнина от сватбата си

Селена Гомес и Бени Бланко отбелязаха година брак - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Селена Гомес и Бени Бланко отбелязаха първата годишнина от сватбата си на 27 септември, като избраха да останат далеч от светлините на прожекторите на MTV Video Music Awards.

Певицата и музикалният продуцент не се появиха на червения килим на церемонията в Лос Анджелис, съобщава elle.com. Двамата нямаха номинации на тазгодишните награди.

Отсъствието им привлече внимание заради близката връзка на Селена Гомес с музикалната индустрия и предишните ѝ участия на церемонията. Този път обаче датата съвпадна с личен повод – точно една година от сватбата на двойката.


Съвместният албум на Гомес и Бланко „I Said I Love You First“ получи две номинации на MTV VMAs през 2025 г., но двамата нямаха номиниран проект в тазгодишното издание.

Селена Гомес все пак се появи публично по-рано през септември на наградите „Еми“, докато за годишнината от сватбата двойката предпочете по-дискретно отбелязване на личния празник.


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