Селена Гомес и Деми Ловато пресъздадоха култов момент от приятелството си (СНИМКИ)

Тюркоазена рокля, жълта рокля, тиари и куп куфари връщат Селена Гомес и Деми Ловато към един от най-разпознаваемите им общи моменти. Почти две десетилетия след премиерата на филма на Дисни „Програма за защита на принцесите“ двете отново застанаха заедно пред камера, този път за лимитирана колаборация на Rare Beauty.

Кампанията представя комплекта Delena: Soft Pinch Blush Bundle, който струва 50 долара. В него са включени два течни ружа Soft Pinch – нюансът Hope, предпочитан от Гомес, и Virtue, избран от Ловато, както и четка за нанасяне.

Снимките пресъздават постера на филма от 2009 г.

Селена Гомес е в тюркоазена рокля на Oscar de la Renta от колекция Resort 2016, а Деми Ловато носи жълта украсена минирокля на Leo Lin, чиято посочена цена е 3295 долара. И двете са с тиари и позират върху куп багаж, както героините им във филма.

„Веднъж принцеса, завинаги принцеса“, написа Гомес при представянето на кампанията. Тя добави, че истинските приятелки не само си пазят гърба, но и се карат да се изчервяват - намек към ружа на козметичната ѝ компания.

В изявление, разпространено от Rare Beauty, Селена Гомес определи съвместната работа като „красиво напомняне за тази история и възможност да отпразнуваме това, което сме днес“. Деми Ловато каза, че двете са споделили много спомени още от детството и че участието в носталгичната кампания е „момент, който затваря кръга“.

Двете звезди на Дисни се запознават през 2002 г., когато са на седем години и се явяват на прослушване за „Барни и приятели“. По-късно кариерите им се развиват в Disney Channel, а през 2009 г. двете играят заедно в „Програма за защита на принцесите“.

Приятелството им не винаги е било близко. В интервю за Harper’s Bazaar през 2020 г. Деми Ловато казва, че двете вече не са приятелки, но подчертава: „Винаги ще имам любов към нея и ѝ желая само най-доброто“.

През април тази година обаче Селена Гомес подкрепи Деми Ловато сред публиката на концерт от турнето ѝ. Новата кампания на Rare Beauty използва и препратки към видеоклиповете, които двете са записвали заедно като деца, превръщайки рекламното партньорство в среща с няколко различни етапа от общата им история.