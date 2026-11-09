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Галена може да спечели 136 000 евро от участия през ноември
  Тема: Известни личности

Галена може да спечели 136 000 евро от участия през ноември

9 Ноември, 2026 07:11 535 8

  • галена-
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  • хонорари-
  • участия-
  • шоубизнес

Певицата е обявила 17 участия в заведения в страната, изчислението е направено при твърдян хонорар от 8000 евро на вечер

Галена може да спечели 136 000 евро от участия през ноември - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена е обявила 17 участия в заведения в страната през ноември. При посочван в музикалния бранш хонорар от 8000 евро за вечер това прави 136 000 евро от участия за месеца.

Сумата е изчисление на база броя ангажименти и твърдяния хонорар, а не официално потвърдена печалба. Информацията беше публикувана от Plovdiv24.bg, където размерът на възнаграждението е представен като коментар в бранша.

17 участия за един месец

Обявената програма поставя Галена сред изпълнителите с най-много клубни изяви през месеца. Певицата е сред най-скъпо платените имена в попфолка, а високият брой участия е част от натоварения ѝ график през последните години.

Според публикацията Галена сама продуцира проектите си и не дели приходите от участията си с продуцентска компания. Това е посочено като една от причините изчислената сума да остава в по-голяма степен за изпълнителката, макар от нея да не са приспаднати разходи за музиканти, екип, транспорт, данъци и други дейности.

Галена рядко намалява темпото на работа, като това се е случвало основно по здравословни причини. Новата ѝ програма показва, че през ноември тя отново ще има почти ежедневно разпределени ангажименти в различни заведения в страната.

Източник: plovdiv24.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдам

    8 1 Отговор
    А НАП сладко ще спи.

    07:15 09.11.2026

  • 2 Госあ

    9 0 Отговор
    Чалгарска нация родена от демократичните промени.

    07:15 09.11.2026

  • 3 Макето

    9 0 Отговор
    С телефони на изплащане, един куп бързи кредити, ама ще дивее на чалга-купона. Въпрос на манталитет.

    07:19 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И какво Ви засяга това?

    1 0 Отговор
    Ааа, вие предупреждават НАП. Ами подскажете им и за психотропните тогава и те не печелят никак малко, ала не отчитат нищо.

    07:21 09.11.2026

  • 6 Гледах едно нейно участие в нета

    2 0 Отговор
    пееше на микрофон в банята.

    07:25 09.11.2026

  • 7 Пее добре.

    2 0 Отговор
    Редовно си смазва гърлото.

    07:27 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.