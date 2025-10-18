Тръмп играе дипломатически танц - да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кремъл губи приходи от спрения износ на бензин и дизел и това не е преувеличено. Очевидно Русия изпитва затруднение и това не е резултат само от действията на украинските военни, но и от натиска на Тръмп и европейските партньори, които също оказват натиск, коментира Руслан Стефанов от ЦИД в предаването "Събота 150".

"След разговорите с Путин по телефона и вчера със Зеленски Тръмп се опитва да продължи разговора на честен брокер, който инвестира в Украйна. Видяхме го с натиска през Турция за доставките на газ от САЩ да замени тези на Русия, видяхме и натиска над Индия да спре доставките на петрол, както и разговора на Мелания Тръмп за връщане на украинските деца и нервната паническа реакция на Кремъл за доставките на ракети "Томахоук". Този натиск се усеща в определена доза и работи. Видяхме, че втората среща в Унгария изглежда е по желание на Путин в сравнение с първата среща с Аляска", смята

Той посочи, че натискът над Русия е много сериозен и има ефект, не само от украинските, но и от намаления износ на нефт и газ от Русия:

"Всяко следващо намаление ще се усеща повече и говорим за спад на цените. В случая щом нещо се признава от Русия, че има проблем в спада на приходите от нефт и газ, вероятно е доста по-голям от представените данни от Кремъл."

Стефанов прогнозира, че ако Тръмп и САЩ продължат с натиска и "не само словесно, а с тарифи и мита на индийски стоки този натиск ще се случи и загражда и други страни – Китай и Турция".

"В случая Путин ясно съзнава, че търпенето на Тръмп се изчерпва, натискът над Русия се увеличава и идва от президента, който няма да се съобразява с международни обвързаности, след като Русия и Китай не се съобразяват", посочи Руслан Стефанов.

Според него тези санкции са внимателно координирани със САЩ и разбира се ЕС се присъединява чрез изразеното желание на спиране на доставките на нефт газ, в което се включи и България.

"САЩ и Европа са наясно, че Русия е в ъгъла и следващите стъпки са много внимателни. Тръмп играе този дипломатически танц и трябва да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна, което прав много добре. Не можеш да отправиш покана към Путин, ако го заплашиш с всичко. На Кремъл му е ясно, че срещу тях стои някой, който разбира правилата на играта и има картите", коментира Стефанов.

И обясни, че за бургаската рафинерия въпросът не е стоял още с навлизането в Украйна.

"Няма съмнение, че е трудно да се прогнозира какво ще се случи, но Русия е притисната, за да се появи на масата за преговор и е наясно, че нейната позиция отслабва", убеден е Руслан Стефанов.