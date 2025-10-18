Новини
Мнения »
Тръмп играе дипломатически танц - да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна

Тръмп играе дипломатически танц - да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна

18 Октомври, 2025 13:03 733 10

  • руслан стефанов-
  • тръмп-
  • русия-
  • доставки

Той посочи, че натискът над Русия е много сериозен и има ефект, не само от украинските, но и от намаления износ на нефт и газ от Русия

Тръмп играе дипломатически танц - да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна - 1
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кремъл губи приходи от спрения износ на бензин и дизел и това не е преувеличено. Очевидно Русия изпитва затруднение и това не е резултат само от действията на украинските военни, но и от натиска на Тръмп и европейските партньори, които също оказват натиск, коментира Руслан Стефанов от ЦИД в предаването "Събота 150".

"След разговорите с Путин по телефона и вчера със Зеленски Тръмп се опитва да продължи разговора на честен брокер, който инвестира в Украйна. Видяхме го с натиска през Турция за доставките на газ от САЩ да замени тези на Русия, видяхме и натиска над Индия да спре доставките на петрол, както и разговора на Мелания Тръмп за връщане на украинските деца и нервната паническа реакция на Кремъл за доставките на ракети "Томахоук". Този натиск се усеща в определена доза и работи. Видяхме, че втората среща в Унгария изглежда е по желание на Путин в сравнение с първата среща с Аляска", смята

Той посочи, че натискът над Русия е много сериозен и има ефект, не само от украинските, но и от намаления износ на нефт и газ от Русия:

"Всяко следващо намаление ще се усеща повече и говорим за спад на цените. В случая щом нещо се признава от Русия, че има проблем в спада на приходите от нефт и газ, вероятно е доста по-голям от представените данни от Кремъл."

Стефанов прогнозира, че ако Тръмп и САЩ продължат с натиска и "не само словесно, а с тарифи и мита на индийски стоки този натиск ще се случи и загражда и други страни – Китай и Турция".

"В случая Путин ясно съзнава, че търпенето на Тръмп се изчерпва, натискът над Русия се увеличава и идва от президента, който няма да се съобразява с международни обвързаности, след като Русия и Китай не се съобразяват", посочи Руслан Стефанов.

Според него тези санкции са внимателно координирани със САЩ и разбира се ЕС се присъединява чрез изразеното желание на спиране на доставките на нефт газ, в което се включи и България.

"САЩ и Европа са наясно, че Русия е в ъгъла и следващите стъпки са много внимателни. Тръмп играе този дипломатически танц и трябва да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна, което прав много добре. Не можеш да отправиш покана към Путин, ако го заплашиш с всичко. На Кремъл му е ясно, че срещу тях стои някой, който разбира правилата на играта и има картите", коментира Стефанов.

И обясни, че за бургаската рафинерия въпросът не е стоял още с навлизането в Украйна.

"Няма съмнение, че е трудно да се прогнозира какво ще се случи, но Русия е притисната, за да се появи на масата за преговор и е наясно, че нейната позиция отслабва", убеден е Руслан Стефанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 врачански пустиняк

    7 2 Отговор
    на снимката има само един дипломат и вожд,и той не е със оранджева перука

    13:04 18.10.2025

  • 2 Българските турци

    10 2 Отговор
    Европейците ако бяха интегрирали Русия и Турция сега щяха да са най стабилната зона на планетата ... Сигурност , суровини , работна ръка и всичко необходимо за всеобщ просперитет !... Но пустите им колонизаторски гени са програмирани за грабеж и плячка !...Глутниците на западните хищници са винаги в конкуренция по между си за грабежа на световните богатства !... Така че не вярвайте на лъжи като демокрация , човешки права , технически прогрес , мир и просперитет в настоящата световна ДЖУНГЛА и САВАНА !!! Борбата е за кокала ... при тях... и за оцеляване ...тук при нас !!! Henry Kissinger (Хенри Кисинджър) през целия си живот и политическа кариера отстоя своята доктрина "Дръжте Китай и Русия винаги един срещу друг и не позволявайте никога да застават един до друг" !!...До последния си дъх се бори за това . Дори на преклонна възраст в началото на украинската война посети Китай с надеждата да предотврати вече явния им съюз и до послендния си дъх беше против тази война !..."Украинският гамбит" на Путин разруши ЕС , спука балона на НАТО и е на път да срине хегемонията на САЩ ! Старият вълк Kissinger беше надушил първи дъха на краха на Байдъновите чифтокопитни глобалисти и отчаяно предлагаше "Подхвърлете кокалче на Путин и приключете тази лудост" ! ...

    Коментиран от #4

    13:19 18.10.2025

  • 3 ежко

    10 2 Отговор
    Руслан може да си лежи на тази кълка,че Русия е притисната,но скоро ще разбере по трудния начин,че ЕС е в пъти по-притиснат и САЩ ще го оглозгат до шушка:)Американците не могат да пречупят Русия,не могат да пречупят Китай,но ЕС с тези си "руководители" е лесна плячка.Първо разбутаха целия Близък Изток и наводниха ЕС с тарамбуки без никой от ЕС лидерите поне да се опита да им попречи, поске прекъснаха ресурсните връзки на ЕС с Русия /чрез един успешен преврат -Украйна и опит на преврат -Беларус/ и ЕС лидерите пак си замълчаха.Следващата стъпка е източването -енергоресурси на солени цени, оръжие -пак на солени цени и ЕС шматките ще плащат/по точно народите им/!Да нямало зависимост видите ли?!?От една зависимост, та на друга....Ще си хапнем здраво от попарата която ни беше сготвена с нащето одобрение....

    13:20 18.10.2025

  • 4 Българските турци

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българските турци":

    .....продължение........В резултат ?!.... Китай и Русия са рамо до рамо !...Скоро и Германия ще застане до тях !?...Кисинджъровата доктрина е в сила и за Япония , и за Турция !.. Ненапразно при всеки дори лек наклон на Турция към Русия , ЦРУ и НАТО сформираше набързо военна хунта и скътаваше военен преврат и премахваше угрозата !...Днес много умни и разумни хора недоумяват пред акциите на Доналд Тръмп !...Чудят се и не разбират, че всъщнос отчаяно се мъчи да спаси САЩ от разтурване и да отцепи на всяка цена Китай от Русия ... дори и да се наложи САЩ да се откаже от Европа и да се съюзи с Русия !... Той вече знае онова което знаеше Kissinger на смъртния си одър , че в противен случай "America Great agen" е невъзможен !!!...😊

    13:20 18.10.2025

  • 5 Вече

    3 1 Отговор
    Сте не само смешни а и жалки! "Не се пъхайте там където Атовете си играят за да не получите болезнен ритник!" Политиката е като лека жена, днес е с един утре с друг! Много неща се изписаха много се изговориха а нещата вървят така както се разберат тези от които зависят.

    13:25 18.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 не може да бъде

    1 3 Отговор
    Разбира се много е важно че Русия има икономически затруднения и тя хипотетично е притисната в ъгъла а това че ЕС е в тежка политическа и икономическа криза -за което просто всекидневно получаваме доказателства- няма никакво значение!??

    13:32 18.10.2025

  • 8 име

    5 1 Отговор
    Руслан стефанов, като едни типичен евроатлантически мишок, който няма доблестта да замите в бандеристан да мачка ушанки, а иска украинците, които са на привършване, да умират, не му остава нищо друго освен да разтяга локуми. Изтъркани, стари локуми, които слушаме вече 4г.

    13:35 18.10.2025

  • 9 000

    2 0 Отговор
    В Будапеща вероятно ще стане дума и за украйна! Учете руски!

    13:55 18.10.2025

  • 10 Историк

    0 3 Отговор
    Агент Краснов е ясен-обслужва военнопрестъпника Путин, но претендира за Нобелова награда за мир. Световният цинизъм е безкраен. Остава Тръмп да организира семинар за обмяна на опит на всички диктатори, неговите единствени приятели, във Вашингтон, за обмяна на опит, с главен лектор Путин. Нашите освирепели от злоба към достойния борец за свободата на Родината си путинолизци да заминават за Москва. Те не знаят нито какво е Родина, нито какво е свобода и суверенитет.

    13:57 18.10.2025