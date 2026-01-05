Драгомир Иванов: За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара – които драстично свиват ролята на Москва на международната сцена. Със свалянето на Башар Асад в края на 2024 г. Кремъл загуби най-важния си съюзник в Близкия изток – Сирия. През август изкованият с помощта на Вашингтон мирен договор между Азербайджан и Армения изтласка Русия за дълго напред от стратегическия за нея Южен Кавказ.

Това написа във "Фейсбук" Драгомир Иванов.

Още новини от Украйна



А сега арестът на Николас Мадуро и очакваното му изправяне пред правосъдието в САЩ съвсем затвърждава впечатлението, че Руската федерация деградира до нищо повече от регионална сила. От Първа лига да изпаднеш в Трета селска. "Голям шлем" за Путин – ала с обратен знак.

Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

С всичките му глупости и безброй нелепици все пак не могат да се отрекат заслугите на Доналд Тръмп за това. Па макар и трагикомичният му блян за Нобел да се отдалечава с още една година.