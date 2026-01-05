Новини
Мнения »
Драгомир Иванов: За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара
  Тема: Украйна

Драгомир Иванов: За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара

5 Януари, 2026 16:01 1 716 62

  • путин-
  • владимир путин-
  • русия-
  • поражение

"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република

Драгомир Иванов: За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара - 1
Снимка: БГНЕС
Драгомир Иванов Драгомир Иванов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара – които драстично свиват ролята на Москва на международната сцена. Със свалянето на Башар Асад в края на 2024 г. Кремъл загуби най-важния си съюзник в Близкия изток – Сирия. През август изкованият с помощта на Вашингтон мирен договор между Азербайджан и Армения изтласка Русия за дълго напред от стратегическия за нея Южен Кавказ.

Това написа във "Фейсбук" Драгомир Иванов.

Още новини от Украйна


А сега арестът на Николас Мадуро и очакваното му изправяне пред правосъдието в САЩ съвсем затвърждава впечатлението, че Руската федерация деградира до нищо повече от регионална сила. От Първа лига да изпаднеш в Трета селска. "Голям шлем" за Путин – ала с обратен знак.

Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

С всичките му глупости и безброй нелепици все пак не могат да се отрекат заслугите на Доналд Тръмп за това. Па макар и трагикомичният му блян за Нобел да се отдалечава с още една година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Драго,

    27 8 Отговор
    Май Путин и Тръмп разговарят..
    Ти не си..чул
    Аз мисля, че те са се ..чули
    Тръмп и Путин срещу Короната!

    16:03 05.01.2026

  • 2 Мадуркин

    22 46 Отговор
    След 3 януари Русия просто няма шанс. Петрола ще падне под 50 долара за варел и Русия просто ще се разпадне.

    Коментиран от #28

    16:05 05.01.2026

  • 3 Трол

    20 29 Отговор
    Остава Украйна да победи Русия и пъзелът се подрежда.

    16:06 05.01.2026

  • 4 Брикс 🤡

    23 18 Отговор
    Сащ сложиха ръцете си върху най големите залежи на петрол злато и литии.

    Коментиран от #11, #30

    16:08 05.01.2026

  • 5 Прав Бахур

    42 10 Отговор
    Драганчо, мойто момче! Тия хеликоптерчета се свалят с калашник, да не говорим за рпг-та и други ръчни ракетни системи. Бягай да видиш при изкуствения интелект какво значат тия думи, защото ти естествен нямаш! Щом не са ги свалили значи на войниците така им е било наредено - да не правят нищо! Ама каква, ама защо - не е за твойта глава, или по-точно - куха кратуна!

    16:10 05.01.2026

  • 6 Брикс 🤡

    18 22 Отговор
    Това е петият различен Путин. На нова година държа реч едва пет минути и не можах да разбера AI ли беше или някой ноф актьор...

    Коментиран от #9

    16:10 05.01.2026

  • 7 Брикс 🤡

    14 17 Отговор
    Това е петият различен Путин. На нова година държа реч едва пет минути и не можах да разбера AI ли беше или някой нов актьор...

    Коментиран от #32

    16:12 05.01.2026

  • 8 Поредния

    38 12 Отговор
    Смешник изпълзял от дупката с компетентно мнение
    Тръмп си говори с Путин а навира в миша дупка еврогейтаците
    Но ти явно анализираш новините както дяволът чете евагиелето
    Цървул

    16:12 05.01.2026

  • 9 честен ционист

    19 7 Отговор

    До коментар #6 от "Брикс 🤡":

    А наш Желязко го срещнаха с восъчна фигура на Дончо и Мелания. Поне сиските на първата кукла били от силикон донесе от Щатско.

    16:12 05.01.2026

  • 10 ДРАГОМИРЧО

    25 7 Отговор
    ПЪДПЪДЪК ШАРЕН,ЗЪЛ И ТЪП СИ ЗА 10 СЕЛА.

    16:12 05.01.2026

  • 11 Да де

    11 19 Отговор

    До коментар #4 от "Брикс 🤡":

    Ти на Китай ли да ги остави?
    Къде се намира Китай и какви ги " търси" във Венецуела?
    Хуманния Китай?
    Точи ресурси по време на санкции..
    Произвежда синтетична....
    Явно не си наясно
    Прави дъмпинг и на руските..
    Айде стига..

    16:13 05.01.2026

  • 12 Бялджип

    13 8 Отговор
    Очевидно авторът има талант в сферата на въображението. Има ги такива, за които собствените им влажни фантазии, са единствен източник на истина. Ако аз реша да измисля например, че описаните събития са договорка между Тръмп и Путин, сигурно ще успея да ги представя още по-убедително от него. Но няма да го направя, защото ще знам, че са плод на фантазията.

    Мога още доста да споделя, но не виждам смисъл. Изненадващо е само, че сайтът се нарича "ФАКТИ" ?

    16:17 05.01.2026

  • 13 ВВП

    12 5 Отговор
    Яй бягай ее,келеш!!

    16:17 05.01.2026

  • 14 Българин

    12 13 Отговор
    Путин много лесно можеше да провали операцийката на Краснов във Венецуела и да удави в кръв делтафорсите и всички покрай тях. Но той предпочита да укрепи позициите му и да го предпази от разни епщайни и други пасквили, за да може Краснов да работи по-успешно за Русия от Белият Дом.

    Коментиран от #58

    16:18 05.01.2026

  • 15 ВВП

    15 13 Отговор
    Всички бг боклуци въртят и сучат към Путин..Обсебени са от силния в Кремъл..

    Коментиран от #26

    16:19 05.01.2026

  • 16 Боко

    7 5 Отговор
    Баце кажи за белосмръчко и еСеС помиярника🤮,че нещо не разбирам 🧐 и уса и раша правят СВО , ама на усато е добро сво, а на раша лошо ?
    Маммммм…. на всички крадливи мазни отрепки 💣🔥🪦

    16:20 05.01.2026

  • 17 ВВП

    12 9 Отговор
    Тоя шушлек много ги разбира нещата Розов безказарменик.Ей тия нещастници докарват на власт други отпадъци..Като Кая и Урсул фашиста..

    16:22 05.01.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    11 6 Отговор
    "Анализатор" ли бил тоя???
    🤣🤣🤣

    Звучи като грантоядна мисирка!

    Коментиран от #25

    16:22 05.01.2026

  • 19 Уфф

    8 9 Отговор
    Какъв аналолизатор, какъв тъмен балкански тюфлек!

    16:22 05.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ВВП

    11 3 Отговор
    Ами що не нападнат РФ .и да решат света веднъж за винаги..?!Кажи е ,Драго.!!

    16:25 05.01.2026

  • 22 бай Саври

    13 4 Отговор
    Светът върви уверено към едно по-светло и много, ама много по-радиоактивно бъдеще !

    16:26 05.01.2026

  • 23 Путин увеличи охраната..Страаах..

    11 9 Отговор
    Ей затова цял свят мрази Русия
    Я, колко са нагли някои.Внушават ни май, че Путин разрешил на Тръмп, че и участвал.Тепърва ще излизат подробности на димящите руски с 300, букове и мукове.150 самолета СТЕЛТ са били от горе над Каракас.Едни кубинци се правеха на герои, нямаше май други желаещи.

    16:30 05.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шшшшшт

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    Ш ядеш бибека.

    16:32 05.01.2026

  • 26 Сила ли

    13 8 Отговор

    До коментар #15 от "ВВП":

    Каква сила бе другарю.?
    Четеш ли.?
    Ирак ,Иран ,Венецуела следва Куба...
    Някой ден да не видиш Вовата по чехли да отива някъде.

    16:32 05.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За непросветените ,

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мадуркин":

    Като теб ,на Русия и струва 11.3 цента изваждането на нефт от земята ,на Сащ и струва 47.8.Та помисли добре кой ше фалира под 50 долара за петрол .Помниш ли петролната война между СА и Русия ,колко падна и кой бързо се предаде .В СА струва 37.2

    Коментиран от #36, #53

    16:33 05.01.2026

  • 29 Пора

    7 7 Отговор
    Путинова русия си отива.

    16:35 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 инфо

    11 4 Отговор
    Поредния невнятник, загрижил се за Путин. Плоска пропаганда от розов картоф.

    Коментиран от #62

    16:35 05.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истината

    10 8 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    16:37 05.01.2026

  • 35 Ами

    9 4 Отговор
    Анализаторите са хора които трябва да разбират от нещо.
    Но на практика, по-голямата част от тях са хора които не разбират от нищо.

    16:39 05.01.2026

  • 36 Помним

    10 6 Отговор

    До коментар #28 от "За непросветените ,":

    СССР отиде мичка си пайчина.

    16:39 05.01.2026

  • 37 007

    9 6 Отговор
    Путин ще избяга ли в Иран?

    16:40 05.01.2026

  • 38 1234

    8 8 Отговор
    Диктаторските съучастници на Путин търпят загуби и заслужено наказание. Продължавайте така!!

    Коментиран от #43

    16:41 05.01.2026

  • 39 ВВП

    8 8 Отговор
    След 4 год ,конфликт в Крайната ,тоя розав бозайник знае ли колко оръжие на НАТО има убито в територията 404..??Хехехе.

    16:41 05.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Уточнение

    7 5 Отговор
    Рсшистан начело с тоя монголо-татарин е Трета Селска Б група.

    16:43 05.01.2026

  • 42 ВВП

    5 2 Отговор
    Тромп си го забива яко с тоя театър Обаче той е екстравагантен дъртак..Нещо като кеч борбата..Театър за шарани..

    Коментиран от #44

    16:43 05.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 бебето

    3 5 Отговор
    сменил е доставчика на ботокс.

    16:47 05.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ША та кръстим

    6 2 Отговор
    Драго - антикапацитетета, щото не ти достигат знания и разсъждения по въпроса.

    16:51 05.01.2026

  • 50 Енписи

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Смотльо,":

    Много на вътре го взимаш пиян хомосексуален монгол. Все едно някой обиди пияната ти мамаша която те е родила от грозен азиатски покучовек.

    16:51 05.01.2026

  • 51 9689

    4 2 Отговор
    Паток,оръжие има,няма кой да стреля.

    16:52 05.01.2026

  • 52 Смешник

    2 2 Отговор
    Абе откъде изпълзя тоя пишман анализатор Книжен тигър бил Путин Абе всичко това мирише на театрална постановка без никакво съпротивление от страна на Венецуела Явно още в Анкоридж са уговорени сферите на влияние между Путин и Тръмп В Сирия руснаците също се отдръпнаха

    16:56 05.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 вгзе

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Язе":

    от краденето им зависи нале

    Коментиран от #55

    17:02 05.01.2026

  • 55 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "вгзе":

    Хората имат Акъл-всеки краде от тях,на рушляка какво да му откраднеш,нямането ли?!!!

    17:05 05.01.2026

  • 56 Реално

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Ми то 90% са някакви соц мумиии и са се nocpaли преди да ги почнеш с лопатата.

    Коментиран от #59

    17:06 05.01.2026

  • 57 Рублевка

    0 0 Отговор
    Каракас имат договор и с Пекин. И китайците ли са книжен тигър? Колкото до Сирия и Ирак, няма място за гордост. Западът ги подари на ислямистки банди, които ИЗБИХА МИЛИОНИ ХРИСТИЯНИ! Всички християни в тези страни бяха избити като през средновековието!

    17:06 05.01.2026

  • 58 Саша Грей

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Но Путин направи жест на добра воля, налЕ?
    А кАпейките си мислят, че орките някой ги бръсне. Боже, колко мъка!

    17:08 05.01.2026

  • 59 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Реално":

    Също като БАНДЕРОВЦИТЕ. И те са избили с лопати, вили, коси, ножове и тояги заедно с германците еврейските квартали в градовете. Децата по селата са ги завързвали с тел за стълбовете да ги изядат нощем вълците. Бременните жени са разпаряли и са зашивали котка на мястото на бебето.

    17:11 05.01.2026

  • 60 ИВАХТА В ЧИСТОКРЪВНИЯ

    4 0 Отговор
    АНА ЛИЗАТОР. ОДИ СЕ РЕМОНТИРАЙ БЕ ТАРАТАЙКО.

    17:12 05.01.2026

  • 61 Спец

    0 2 Отговор
    Поредно доказателство, че Русия не се намесва във вътрешните работи, дори на приятелите си. Груба грешка!

    17:12 05.01.2026

  • 62 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "инфо":

    E , каква пропаганда,стига глупости всичко се случва реално . Иначе как може да си президент на такава огромна територия и да живееш под земята ? Кое е пропаганда , че Путин ще води вйната до последна пара и последен войник ?

    17:15 05.01.2026