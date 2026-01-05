Драгомир Иванов: За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара

За малко повече от година Владимир Путин понесе три сериозни външнополитически удара – които драстично свиват ролята на Москва на международната сцена. Със свалянето на Башар Асад в края на 2024 г. Кремъл загуби най-важния си съюзник в Близкия изток – Сирия. През август изкованият с помощта на Вашингтон мирен договор между Азербайджан и Армения изтласка Русия за дълго напред от стратегическия за нея Южен Кавказ.
Това написа във "Фейсбук" Драгомир Иванов.
А сега арестът на Николас Мадуро и очакваното му изправяне пред правосъдието в САЩ съвсем затвърждава впечатлението, че Руската федерация деградира до нищо повече от регионална сила. От Първа лига да изпаднеш в Трета селска. "Голям шлем" за Путин – ала с обратен знак.
Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
С всичките му глупости и безброй нелепици все пак не могат да се отрекат заслугите на Доналд Тръмп за това. Па макар и трагикомичният му блян за Нобел да се отдалечава с още една година.
1 Драго,
Ти не си..чул
Аз мисля, че те са се ..чули
Тръмп и Путин срещу Короната!
16:03 05.01.2026
2 Мадуркин
Коментиран от #28
16:05 05.01.2026
3 Трол
16:06 05.01.2026
4 Брикс 🤡
Коментиран от #11, #30
16:08 05.01.2026
5 Прав Бахур
16:10 05.01.2026
6 Брикс 🤡
Коментиран от #9
16:10 05.01.2026
7 Брикс 🤡
Коментиран от #32
16:12 05.01.2026
8 Поредния
Тръмп си говори с Путин а навира в миша дупка еврогейтаците
Но ти явно анализираш новините както дяволът чете евагиелето
Цървул
16:12 05.01.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "Брикс 🤡":А наш Желязко го срещнаха с восъчна фигура на Дончо и Мелания. Поне сиските на първата кукла били от силикон донесе от Щатско.
16:12 05.01.2026
10 ДРАГОМИРЧО
16:12 05.01.2026
11 Да де
До коментар #4 от "Брикс 🤡":Ти на Китай ли да ги остави?
Къде се намира Китай и какви ги " търси" във Венецуела?
Хуманния Китай?
Точи ресурси по време на санкции..
Произвежда синтетична....
Явно не си наясно
Прави дъмпинг и на руските..
Айде стига..
16:13 05.01.2026
12 Бялджип
Мога още доста да споделя, но не виждам смисъл. Изненадващо е само, че сайтът се нарича "ФАКТИ" ?
16:17 05.01.2026
13 ВВП
16:17 05.01.2026
14 Българин
Коментиран от #58
16:18 05.01.2026
15 ВВП
Коментиран от #26
16:19 05.01.2026
16 Боко
Маммммм…. на всички крадливи мазни отрепки 💣🔥🪦
16:20 05.01.2026
17 ВВП
16:22 05.01.2026
18 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Звучи като грантоядна мисирка!
Коментиран от #25
16:22 05.01.2026
19 Уфф
16:22 05.01.2026
21 ВВП
16:25 05.01.2026
22 бай Саври
16:26 05.01.2026
23 Путин увеличи охраната..Страаах..
Я, колко са нагли някои.Внушават ни май, че Путин разрешил на Тръмп, че и участвал.Тепърва ще излизат подробности на димящите руски с 300, букове и мукове.150 самолета СТЕЛТ са били от горе над Каракас.Едни кубинци се правеха на герои, нямаше май други желаещи.
16:30 05.01.2026
25 Шшшшшт
До коментар #18 от "az СВО Победа 80":Ш ядеш бибека.
16:32 05.01.2026
26 Сила ли
До коментар #15 от "ВВП":Каква сила бе другарю.?
Четеш ли.?
Ирак ,Иран ,Венецуела следва Куба...
Някой ден да не видиш Вовата по чехли да отива някъде.
16:32 05.01.2026
28 За непросветените ,
До коментар #2 от "Мадуркин":Като теб ,на Русия и струва 11.3 цента изваждането на нефт от земята ,на Сащ и струва 47.8.Та помисли добре кой ше фалира под 50 долара за петрол .Помниш ли петролната война между СА и Русия ,колко падна и кой бързо се предаде .В СА струва 37.2
Коментиран от #36, #53
16:33 05.01.2026
29 Пора
16:35 05.01.2026
31 инфо
Коментиран от #62
16:35 05.01.2026
34 Истината
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
16:37 05.01.2026
35 Ами
Но на практика, по-голямата част от тях са хора които не разбират от нищо.
16:39 05.01.2026
36 Помним
До коментар #28 от "За непросветените ,":СССР отиде мичка си пайчина.
16:39 05.01.2026
37 007
16:40 05.01.2026
38 1234
Коментиран от #43
16:41 05.01.2026
39 ВВП
16:41 05.01.2026
41 Уточнение
16:43 05.01.2026
42 ВВП
Коментиран от #44
16:43 05.01.2026
46 бебето
16:47 05.01.2026
49 ША та кръстим
16:51 05.01.2026
50 Енписи
До коментар #47 от "Смотльо,":Много на вътре го взимаш пиян хомосексуален монгол. Все едно някой обиди пияната ти мамаша която те е родила от грозен азиатски покучовек.
16:51 05.01.2026
51 9689
16:52 05.01.2026
52 Смешник
16:56 05.01.2026
54 вгзе
До коментар #53 от "Язе":от краденето им зависи нале
Коментиран от #55
17:02 05.01.2026
55 55555
До коментар #54 от "вгзе":Хората имат Акъл-всеки краде от тях,на рушляка какво да му откраднеш,нямането ли?!!!
17:05 05.01.2026
56 Реално
До коментар #43 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Ми то 90% са някакви соц мумиии и са се nocpaли преди да ги почнеш с лопатата.
Коментиран от #59
17:06 05.01.2026
57 Рублевка
17:06 05.01.2026
58 Саша Грей
До коментар #14 от "Българин":Но Путин направи жест на добра воля, налЕ?
А кАпейките си мислят, че орките някой ги бръсне. Боже, колко мъка!
17:08 05.01.2026
59 Рублевка
До коментар #56 от "Реално":Също като БАНДЕРОВЦИТЕ. И те са избили с лопати, вили, коси, ножове и тояги заедно с германците еврейските квартали в градовете. Децата по селата са ги завързвали с тел за стълбовете да ги изядат нощем вълците. Бременните жени са разпаряли и са зашивали котка на мястото на бебето.
17:11 05.01.2026
60 ИВАХТА В ЧИСТОКРЪВНИЯ
17:12 05.01.2026
61 Спец
17:12 05.01.2026
62 Бай Араб
До коментар #31 от "инфо":E , каква пропаганда,стига глупости всичко се случва реално . Иначе как може да си президент на такава огромна територия и да живееш под земята ? Кое е пропаганда , че Путин ще води вйната до последна пара и последен войник ?
17:15 05.01.2026