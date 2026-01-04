Петрол и още: интересите на САЩ, Китай и Русия във Венецуела

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доналд Тръмп не е единственият държавен лидер, който преследва цели във Венецуела. Китай и Русия също имат интереси в латиноамериканската страна. Какви са те?

Докато оценките на експертите за ролята на Венецуела в наркотърговията са различни, ключовото значение на страната в износа на нефт е безспорно. Венецуела разполага с най-големите известни петролни залежи в света – вероятно над 300 млрд. барела.

Тези подземни съкровища по всяка вероятност са изиграли роля и за действията на американския президент Доналд Тръмп, за когото петролът е ключова суровина. Изострянето на конфликта обаче не може да се обясни само с нефта – роля играят и чужди интереси. Наред със САЩ , свои цели в региона преследват и другите две големи сили - Китай и Русия.

Какви са геополитическите цели на Китай във Венецуела?

Венецуелският петрол съставлява само четири процента от вноса на Китай , но тенденцията нараства: по данни на агенция „Ройтерс“ през декември се е очаквал внос от над 600 000 барела на ден, което означава по-голямата част от дневното производство на Венецуела. Страната е важен източник на петрол за Китай най-вече поради това, че може да укрепи енергийната му независимост в световната надпревара за суровини . Китай внася венецуелски петрол от сорта „Мерей“, който е санкциониран от западните държави.

Пекин от своя страна се отплаща на Венецуела със свежи пари, включително под формата на кредити. Според различни оценки Каракас дължи между 60 и 70 млрд. щатски долара на Пекин.

Във Венецуела се пласира и китайска техника: въоръжения, както и телекомуникационна инфраструктура, разработена предимно с китайски части. През септември Мадуро представи на пресконференция в Каракас нов смартфон от марката Huawei - „най-добрият телефон на света“, подарък от китайския президент Си Дзинпин, който по думите му не можел да бъде хакнат от американските тайни служби.

Венецуелският авторитарно-националистически социализъм е близък до китайската държавна идеология. Пекин осъди акциите на САЩ за превземане на нефтени танкери на Венецуела, с което се показа като негов съюзник. Освен това Китай осъди американската акция във Венецуела като нарушение на международното право и призова Вашингтон незабавно да освободи сваления от власт президент Мадуро и съпругата му.

Вече от десет години различните американски президенти обръщат все по-голямо внимание на Индо-Тихоокеанския регион - където и Китай се стреми към доминираща роля и предявява все по-агресивно претенциите си към Тайван . Затова Китай е заинтересован САЩ да се фокусират върху Венецуела или Куба.

Какви интереси преследва Русия във Венецуела?

Москва също има интерес да упражнява влияние чрез съюзниците си в Латинска Америка и така да отслаби господството на САЩ. През 2001 г. Путин за първи път прие тогавашния венецуелски президент Уго Чавес. Оттогава Русия се превърна в най-големия доставчик на оръжие за Венецуела. По време на водената от Путин война в Грузия през 2009 г. Чавес оказа съдействие с това, че Венецуела призна отцепническите региони Южна Осетия и Абхазия за независими (заедно с Никарагуа и Науру).

Мадуро от своя страна положи усилия и след Чавес да поддържа близки отношения с Москва. През 2019 г. властта му се оказа под непосредствена заплаха, когато тогавашният председател на парламента Хуан Гуайдо се обяви за победител в изборите и за временен държавен глава, а САЩ изразиха незабавна подкрепа за опозиционера. Тръмп искаше да се отърве от Мадуро още по време на първия си мандат. След това обаче Русия изпрати два военни самолета с войници и оръжие. "Москва тогава намери начин да спаси Мадуро", каза в интервю за ДВ политологът Владимир Рувински от Колумбийския университет в Ню Йорк. "За първи път от кубинската криза насам САЩ тогава бяха принудени да обсъждат директно с Русия положението в Латинска Америка." В рамките на актуалната конфронтация Рувински обаче не очаква решителна руска подкрепа за Мадуро - засега Кремъл се ограничава с вербална подкрепа.

Какво искат САЩ?

В средата на декември с пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп поиска от Венецуела да върне "целия нефт, земята и другите богатства, които преди това ни бяха откраднати". Може би имаше предвид конфискации в рамките на одържавяването на венецуелската петролна индустрия през 2007 година, за които не всички американски концерни получиха обезщетение. Единствено "Шеврон" продължава да е активен в страната, благодарение на извънредни договорености. За американските концерни обаче доста по-изгоден изглежда е добивът на нефт в съседна Гвиана, към чийто граничен регион Венецуела отправя претенции. С други думи - за нефтените интереси на САЩ има едновременно два аргумента в полза на принудителното отстраняване на Мадуро .

По време на първия си мандат Тръмп значително разшири санкциите, наложени от Барак Обама и вече веднъж се опита да свали Мадуро . Тогавашният му съветник по сигурността Джон Болтън определи Венецуела заедно с Куба и Никарагуа като "триъгълник на терора". Болтън по-късно бе уволнен от Тръмп, след като подкрепата за Хуан Гуайдо не даде резултат. С акцията по свалянето от власт на Мадуро американският президент Тръмп показа, че е готов на решителни действия за смяната на режима във Венецуела.