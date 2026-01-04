Новини
Петрол и още: интересите на САЩ, Китай и Русия във Венецуела

Петрол и още: интересите на САЩ, Китай и Русия във Венецуела

4 Януари, 2026

Докато оценките на експертите за ролята на Каракас в наркотърговията са различни, ключовото значение на страната в износа на нефт е безспорно

Петрол и още: интересите на САЩ, Китай и Русия във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доналд Тръмп не е единственият държавен лидер, който преследва цели във Венецуела. Китай и Русия също имат интереси в латиноамериканската страна. Какви са те?

Докато оценките на експертите за ролята на Венецуела в наркотърговията са различни, ключовото значение на страната в износа на нефт е безспорно. Венецуела разполага с най-големите известни петролни залежи в света – вероятно над 300 млрд. барела.

Тези подземни съкровища по всяка вероятност са изиграли роля и за действията на американския президент Доналд Тръмп, за когото петролът е ключова суровина. Изострянето на конфликта обаче не може да се обясни само с нефта – роля играят и чужди интереси. Наред със САЩ , свои цели в региона преследват и другите две големи сили - Китай и Русия.

Какви са геополитическите цели на Китай във Венецуела?

Венецуелският петрол съставлява само четири процента от вноса на Китай , но тенденцията нараства: по данни на агенция „Ройтерс“ през декември се е очаквал внос от над 600 000 барела на ден, което означава по-голямата част от дневното производство на Венецуела. Страната е важен източник на петрол за Китай най-вече поради това, че може да укрепи енергийната му независимост в световната надпревара за суровини . Китай внася венецуелски петрол от сорта „Мерей“, който е санкциониран от западните държави.

Пекин от своя страна се отплаща на Венецуела със свежи пари, включително под формата на кредити. Според различни оценки Каракас дължи между 60 и 70 млрд. щатски долара на Пекин.

Във Венецуела се пласира и китайска техника: въоръжения, както и телекомуникационна инфраструктура, разработена предимно с китайски части. През септември Мадуро представи на пресконференция в Каракас нов смартфон от марката Huawei - „най-добрият телефон на света“, подарък от китайския президент Си Дзинпин, който по думите му не можел да бъде хакнат от американските тайни служби.

Венецуелският авторитарно-националистически социализъм е близък до китайската държавна идеология. Пекин осъди акциите на САЩ за превземане на нефтени танкери на Венецуела, с което се показа като негов съюзник. Освен това Китай осъди американската акция във Венецуела като нарушение на международното право и призова Вашингтон незабавно да освободи сваления от власт президент Мадуро и съпругата му.

Вече от десет години различните американски президенти обръщат все по-голямо внимание на Индо-Тихоокеанския регион - където и Китай се стреми към доминираща роля и предявява все по-агресивно претенциите си към Тайван . Затова Китай е заинтересован САЩ да се фокусират върху Венецуела или Куба.

Какви интереси преследва Русия във Венецуела?

Москва също има интерес да упражнява влияние чрез съюзниците си в Латинска Америка и така да отслаби господството на САЩ. През 2001 г. Путин за първи път прие тогавашния венецуелски президент Уго Чавес. Оттогава Русия се превърна в най-големия доставчик на оръжие за Венецуела. По време на водената от Путин война в Грузия през 2009 г. Чавес оказа съдействие с това, че Венецуела призна отцепническите региони Южна Осетия и Абхазия за независими (заедно с Никарагуа и Науру).

Мадуро от своя страна положи усилия и след Чавес да поддържа близки отношения с Москва. През 2019 г. властта му се оказа под непосредствена заплаха, когато тогавашният председател на парламента Хуан Гуайдо се обяви за победител в изборите и за временен държавен глава, а САЩ изразиха незабавна подкрепа за опозиционера. Тръмп искаше да се отърве от Мадуро още по време на първия си мандат. След това обаче Русия изпрати два военни самолета с войници и оръжие. "Москва тогава намери начин да спаси Мадуро", каза в интервю за ДВ политологът Владимир Рувински от Колумбийския университет в Ню Йорк. "За първи път от кубинската криза насам САЩ тогава бяха принудени да обсъждат директно с Русия положението в Латинска Америка." В рамките на актуалната конфронтация Рувински обаче не очаква решителна руска подкрепа за Мадуро - засега Кремъл се ограничава с вербална подкрепа.

Какво искат САЩ?

В средата на декември с пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп поиска от Венецуела да върне "целия нефт, земята и другите богатства, които преди това ни бяха откраднати". Може би имаше предвид конфискации в рамките на одържавяването на венецуелската петролна индустрия през 2007 година, за които не всички американски концерни получиха обезщетение. Единствено "Шеврон" продължава да е активен в страната, благодарение на извънредни договорености. За американските концерни обаче доста по-изгоден изглежда е добивът на нефт в съседна Гвиана, към чийто граничен регион Венецуела отправя претенции. С други думи - за нефтените интереси на САЩ има едновременно два аргумента в полза на принудителното отстраняване на Мадуро .

По време на първия си мандат Тръмп значително разшири санкциите, наложени от Барак Обама и вече веднъж се опита да свали Мадуро . Тогавашният му съветник по сигурността Джон Болтън определи Венецуела заедно с Куба и Никарагуа като "триъгълник на терора". Болтън по-късно бе уволнен от Тръмп, след като подкрепата за Хуан Гуайдо не даде резултат. С акцията по свалянето от власт на Мадуро американският президент Тръмп показа, че е готов на решителни действия за смяната на режима във Венецуела.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    11 18 Отговор
    А българските интереси никой освен Възраждане не защитава.

    Продажници, уфце и гуведа никнат като гъби на територията.

    Коментиран от #4

    22:07 04.01.2026

  • 2 Да смените дилара паляци :)

    8 13 Отговор
    Много малко хора се замислят в какво точно фактическо състояние се намира в момента Америка ! Америка в момента се намира в състояние на АБСТИНЕНЦИЯ . Това е много опасно състояние ! Много десетилетия тази организирана група живее и печели на гърба на много Държави , като упражнява над тях терор, манипулации и шантаж . Точно в този момент Америка или по точно Демократичната час , трябва да вземе поредната доза , иначе може да стане катастрофа от планетарен характер . Източната половина от Разумният Свят много добре знаят това и точно за това направиха компромис с Веницуела ! Но Вселенита не търпи компромиси , всичко се държи на естествени процеси които се базират на обикновенната случайност ! :) Така че имаме точка на невъзврат и каквото е правилно , рано или късно ще се случи !

    22:07 04.01.2026

  • 3 Пич

    23 4 Отговор
    Вчера още преди медиите ви казах , че съзирам договорка между САЩ и Русия ! Разбира се , амебите от паветата отправиха едносрични реплики , защото те са прочути с това че не владеят чужди езици , включително и английски , и не могат да четат чужди издания. Нека разнищим ситуацията. При евентуален успех на САЩ да поеме контрола над венецуелския петрол , те ще придобият контрол върху почти половината петрол в света. И сега - кой пръв скочи като ужилен. Амебите ще кажат Русия, защото не виждат по далече от носа си. Не , Русия реагира одиозно. Най острата реакция на запада дойде от Англия! А на изтока - от Китай ! Англичаните са умни хора , и веднага разбраха че ще станат тотално зависими от САЩ. Пари и сделки ще има само за краварите, а на Енгланд не му минават такива! Прочетете различни английски издания. От друга страна , Русия също ще печели. Да не мислите че Китай изрева от идеологически подбуди? Не бе , Китай вземаше огромна част от петрола на Венецуела. А сега ще попадне в ръцете на Русия. И Русия ще печели много от монопола върху Китай! Затова англичани , китайци , аеаби и други заинтересовани ще играят срещу това да се случи. Традиционно само Урсула и Кая не знаят къде се намират. А ние - съвсем!!! Затова трябва да изчакаме развитието на ситуацията. Още няма безспорен победител!!!

    Коментиран от #7, #13

    22:07 04.01.2026

  • 4 КоцеКопанара

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Колко имения надипли вождя? А жив ли е още, че шеще да мре, ако падне лева?

    Коментиран от #10

    22:09 04.01.2026

  • 5 Наблюдател

    19 1 Отговор
    DW - вие се дискредитирахте отдавна с вашите манипулирани полуистини, пропаганда и откровени лъжи.

    Някой път дори и истината да кажете случайно, никой няма да ви вярва.

    22:11 04.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    ДА... АМА АМЕРИКА Е ЕДИНСТВЕНАТА, КОЯТО КРАДЕ СЪС СИЛА ОТ ВЕНЕЦУЕЛА!

    Демократите по цял свят крадат... а лошите диктатори си плащат - интересно...а?!

    22:11 04.01.2026

  • 7 Давид

    3 14 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И да добавим и следното, тръм отново изигра цру, като спаси мадуро и една страна от разрушение, както прецака и епщайн. Да направим отново Америка велика е да я измъкне от лапите на Голиат - еврейските банки.

    22:16 04.01.2026

  • 8 Българин

    4 10 Отговор
    Китай, Русия и САЩ са се разбрали, кой какво ще управлява. За това Краснов ще прави каквото си искат в Америка, без да се интересува колко милиона хора е избила армията на Путин и какво прави Си в Тибет. Всеки си решава проблемите, без да се вълнува за друготе.
    Това е основата на световния мир.

    22:16 04.01.2026

  • 9 питане

    2 13 Отговор
    е Путин кога ще мъцне нещо по въпроса

    22:17 04.01.2026

  • 11 Ами

    12 1 Отговор
    Важното е че "мераклиите" казаха слушаме и изпълняваме.
    Така че сега трябва да слушат и изпълняват.
    Иначе ... Ще има "пристигане в Америка" :)

    22:18 04.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Венецуела изнася наркотици за Европа.В САЩ не може защото там са Мексико и Колумбия.

    22:19 04.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Западна Европа чрез Испания също внася много петрол от Венецуела.

    Коментиран от #16

    22:21 04.01.2026

  • 14 Тръмпа

    11 2 Отговор
    Китайците вече точеха петрола. Руснаците също се навъртаха наоколо. По-добре е аз да го взема да си караме с евтин бензин пикапите, отколкото те да го прахосват.

    22:22 04.01.2026

  • 15 Маг

    0 10 Отговор
    Преди около година още ви открих, че ще видите сгромолясването на световен лидер в началото на тази година. Както казах, тъй и стана! Но ще ви оставя да тълкувате кой от двамата съм имал предвид, Т. или М.!

    Коментиран от #18

    22:24 04.01.2026

  • 16 Пич

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Нали ти казах - Кая изблея нещо !!! Тези в ЕС въобще не знаят къде се намират , и какво работят!!! Но англичаните са хитри и прозорливи!!!

    22:27 04.01.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Докато САЩ краде и отвлича - май е за отвличане за вниманието защото ФЕД успя да пласира 40 милиарда в американската банкова система, за да спаси закъсали банки... интересно, и кражбите не са достатъчни, пак трябва принтиране ;)

    22:32 04.01.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Обожавам бай Дончо, и искам да му го смуча.💋🥳🤣🖕

    22:48 04.01.2026

  • 20 Южна Америка

    1 0 Отговор
    Скоро ще има война в Южна Америка, БРИКС срещу САЩ. След първите удари САЩ ще се разпаднат на три парчета

    22:49 04.01.2026

  • 21 Венецуела

    1 0 Отговор
    Сваляне на правителството заради нефт. България - сваляне на правителството заради злато. Никой не забеляза, че "лошия" бюджет предвиждаше петорно вдигане на концесионните такси от 1,5% зс дънди и другите грабители нс златото, среброто, медта, редките метали и т.н. Те дънди и данъци не плащат и таксите им 1/10 от нормалните и заедно с канадеца кирчо свалиха правителството. Имаха милиарди причини да го направят...

    22:55 04.01.2026

  • 22 Последна информация

    0 0 Отговор
    Трамп поръчал да му доведат Вучич и съпругата му. Когато ги довели се оказало, че му водят Вучич и Мицкоски.

    22:56 04.01.2026

  • 23 ...

    0 0 Отговор
    Тръмп настъпи мотиката.
    Сега е мразен от всички:
    от Латинска Америка;
    от Китай;
    от Канада;
    от ЕС...

    22:56 04.01.2026