Д-р Събина Петканска-Вълева: Трите възможни пътя на БСП, след като доказа, че не е лидерска партия

След смяната на Нинова и явно предстоящата смяна на Зафиров , БСП доказа че навярно е единствената не лидерска партия в България . В която гласа на редовите членове и на структурите има някакво значение .
Това е добра новина ,която дава шанс при едно отговорно поведение на всички делегати на конгреса на БСП , БСП да се промени , да се обнови , да преодолее сегашните слабости и да заеме необходимото в България място на демократична , лява и проевропейска партия .
След предстоящия конгрес пред БСП има три възможни пътя за развитие на БСП в зависимост от това какъв лидер ще се избере на предстоящия конгрес .
Единият път и навярно най- вероятния е да победи статуквото на конгреса като се избере нов негов представител за Председател на БСП .
С което БСП ще остане второстепенна партия ,която ще остане да обслужва големи партии като ГЕРБ , ДПС , партията на Радев , защо не и ПП – ДБ . Което ще е в изгода основно на апарата на БСП , но не и за БСП и за България .
Вторият път е да надделее носталгията по миналото и да победи миналото .
Като за лидер на БСП бъде избран представител от апарата на Партията,който вярва че доброто бъдеще на БСП е свързано с възстановяването на крайно леви позиции и цели . И се опре на голямата членска маса на БСП, която все още е настроена носталгично към миналото . С което БСП да завие към партията на Радев , Възраждане , Меч . Да загърби досегашната 35-т годишна политика на БСП за подкрепа на интеграция на България към ЕС и да се превърне в партия ,саботираща по различни начини по нататъшното европейско бъдеще на България .
Третият , най- добрия ,но най- труден и навярно най- малко вероятен път е БСП да избере лидер с леви , демократични , антикорупционни и проевропейски разбирания като Крум Зарков .
Който е доказал с досегашната си обществена и партийна работа демократичните си и проевропейски разбирания . С което БСП да започне да се обновява като идеи , програма , апарат , структура ,а дори и да привлича нова членска маса от млади и демократично настроени българи . С което да стане нормална лява , демократична , проевропейска партия . Която да заеме естественото необходимо място в политическия живот на България . Да заеме мястото на политическа сила която работи за налагането на принципа за сила на правото ,а не на правото на силата , за спазване на демократични норми и принципи , за борба с корупцията и за налагане на социална политика и европейско бъдеще на България .
Пожелавам на всички делегати на конгреса на БСП да проявят мъдрост , зрялост , отговорност , смелост , самостоятелност , прозорливост и разбирането , че от позициите на всеки един от тях на този конгрес зависи бъдещето на 135 годишната БСП .
Убедена съм ,че не само всички социалисти , но и всички обществено активни българи , очакват с позитивизъм и надежда предстоящия конгрес на БСП да вземе решения което да се окажат добри за БСП и за България .
Д-р Събина Петканска-Вълева
06.02.2025г
Сливен
