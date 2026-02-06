Новини
Д-р Събина Петканска-Вълева: Трите възможни пътя на БСП, след като доказа, че не е лидерска партия

6 Февруари, 2026 18:15 663 7

Пожелавам на всички делегати на конгреса на БСП  да проявят мъдрост , зрялост , отговорност , смелост , самостоятелност , прозорливост  и разбирането , че от позициите на всеки един от тях  на този конгрес зависи бъдещето на  135 годишната БСП

Д-р Събина Петканска-Вълева: Трите възможни пътя на БСП, след като доказа, че не е лидерска партия - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След смяната на Нинова и явно предстоящата смяна на Зафиров , БСП доказа че навярно е единствената не лидерска партия в България . В която гласа на редовите членове и на структурите има някакво значение .

Това е добра новина ,която дава шанс при едно отговорно поведение на всички делегати на конгреса на БСП , БСП да се промени , да се обнови , да преодолее сегашните слабости и да заеме необходимото в България място на демократична , лява и проевропейска партия .

След предстоящия конгрес пред БСП има три възможни пътя за развитие на БСП в зависимост от това какъв лидер ще се избере на предстоящия конгрес .

Единият път и навярно най- вероятния е да победи статуквото на конгреса като се избере нов негов представител за Председател на БСП .

С което БСП ще остане второстепенна партия ,която ще остане да обслужва големи партии като ГЕРБ , ДПС , партията на Радев , защо не и ПП – ДБ . Което ще е в изгода основно на апарата на БСП , но не и за БСП и за България .

Вторият път е да надделее носталгията по миналото и да победи миналото .

Като за лидер на БСП бъде избран представител от апарата на Партията,който вярва че доброто бъдеще на БСП е свързано с възстановяването на крайно леви позиции и цели . И се опре на голямата членска маса на БСП, която все още е настроена носталгично към миналото . С което БСП да завие към партията на Радев , Възраждане , Меч . Да загърби досегашната 35-т годишна политика на БСП за подкрепа на интеграция на България към ЕС и да се превърне в партия ,саботираща по различни начини по нататъшното европейско бъдеще на България .

Третият , най- добрия ,но най- труден и навярно най- малко вероятен път е БСП да избере лидер с леви , демократични , антикорупционни и проевропейски разбирания като Крум Зарков .

Който е доказал с досегашната си обществена и партийна работа демократичните си и проевропейски разбирания . С което БСП да започне да се обновява като идеи , програма , апарат , структура ,а дори и да привлича нова членска маса от млади и демократично настроени българи . С което да стане нормална лява , демократична , проевропейска партия . Която да заеме естественото необходимо място в политическия живот на България . Да заеме мястото на политическа сила която работи за налагането на принципа за сила на правото ,а не на правото на силата , за спазване на демократични норми и принципи , за борба с корупцията и за налагане на социална политика и европейско бъдеще на България .

Пожелавам на всички делегати на конгреса на БСП да проявят мъдрост , зрялост , отговорност , смелост , самостоятелност , прозорливост и разбирането , че от позициите на всеки един от тях на този конгрес зависи бъдещето на 135 годишната БСП .

Убедена съм ,че не само всички социалисти , но и всички обществено активни българи , очакват с позитивизъм и надежда предстоящия конгрес на БСП да вземе решения което да се окажат добри за БСП и за България .

Д-р Събина Петканска-Вълева

06.02.2025г

Сливен


Сливен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Заблуда е това, че гласа на редовите членове имал значение! БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред. Партия след зафировци, кирилдобревци и компания, няма да има.

    18:24 06.02.2026

  • 2 Един

    7 0 Отговор
    Зарков не е никакъв лидер. Лидерът се ражда - има харизма, идеи, убеждения и т.н.

    18:26 06.02.2026

  • 3 Крум Зарков

    4 2 Отговор
    Коя е тая Петканка Събева-Вълева? Не сме й плащали да ме хвали, проверих, дори не е наш член. Ние ще я проверим, и ще вземем мерки по отношение на нея.

    18:29 06.02.2026

  • 4 Кодирано е

    3 0 Отговор
    В Б Пътя Свърши 😂👋

    18:30 06.02.2026

  • 5 Факт

    2 0 Отговор
    Коя партия прогонва лидера си, а следващия сменя, защото е изпълнил партийните поръчения?

    18:30 06.02.2026

  • 6 бивш гласоподавател

    3 0 Отговор
    Пътят е само един - към кв. Орландовци!

    18:41 06.02.2026

  • 7 За Съжаление !

    2 0 Отговор
    Никой от Изброените !

    Нява Потенциала !

    И Разбирането !

    Каква !

    Трябва да Е !

    БСП !

    Тя трябва Да Отстоява Интересите на Българския Народ !

    Осигурявайки му Възможност !

    За Широк х!

    Просперитет !

    Не само той !

    Да Пълни Джобовете !

    На Власт !

    Имащите !

    18:45 06.02.2026