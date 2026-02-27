Путин поздрави служителите от Силите за специални операции

Руският президент Владимир Путин поздрави военнослужещите от Силите за специални операции с професионалния им празник, който се чества на 27 февруари.

„Скъпи другари, поздравявам ви с професионалния ви празник – Деня на Силите за специални операции“, каза държавният глава в обръщението си.

Президентът благодари на личния състав и ветераните от подразделенията на Силите за специални операции за безупречното им бойно представяне, военните умения и личната им смелост.

Войниците от Силите за специални операции смело и дръзко действат в тила на врага в Специалната военна операция, елиминирайки диверсанти в граничните райони, отбеляза държавният глава.

Подразделенията на Силите за специални операции заеха достойно място начело на руската армия и укрепиха бойния потенциал на Въоръжените сили, добави президентът. Войниците от Силите за специални операции са доказали способността си да решават специфични, нетрадиционни и често уникални задачи, действайки бързо и ефективно във всякаква среда и ситуация, добави той.

„Уверен съм, че ще продължите да осигурявате сигурността на Отечеството и нашите граждани на най-високо ниво, да давате пример за лоялност към клетвата и военния дълг и да служите на Родината с достойнство и преданост. Честит празник, добро здраве и всичко най-хубаво на вас и вашите семейства“, завърши Путин.