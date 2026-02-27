Путин поздрави служителите от Силите за специални операции

Руският президент Владимир Путин поздрави военнослужещите от Силите за специални операции с професионалния им празник, който се чества на 27 февруари.
„Скъпи другари, поздравявам ви с професионалния ви празник – Деня на Силите за специални операции“, каза държавният глава в обръщението си.
Президентът благодари на личния състав и ветераните от подразделенията на Силите за специални операции за безупречното им бойно представяне, военните умения и личната им смелост.
Войниците от Силите за специални операции смело и дръзко действат в тила на врага в Специалната военна операция, елиминирайки диверсанти в граничните райони, отбеляза държавният глава.
Подразделенията на Силите за специални операции заеха достойно място начело на руската армия и укрепиха бойния потенциал на Въоръжените сили, добави президентът. Войниците от Силите за специални операции са доказали способността си да решават специфични, нетрадиционни и често уникални задачи, действайки бързо и ефективно във всякаква среда и ситуация, добави той.
„Уверен съм, че ще продължите да осигурявате сигурността на Отечеството и нашите граждани на най-високо ниво, да давате пример за лоялност към клетвата и военния дълг и да служите на Родината с достойнство и преданост. Честит празник, добро здраве и всичко най-хубаво на вас и вашите семейства“, завърши Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #9
06:07 27.02.2026
3 Какви специални сили,
Коментиран от #11
06:08 27.02.2026
4 Хапчетата
До коментар #1 от "оня с коня":или 112?
06:11 27.02.2026
5 Цезар
До коментар #1 от "оня с коня":Императорите не се крият по бункери.
Коментиран от #7
06:15 27.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оксана
До коментар #2 от "Вашето мнение":Като напълноинтегриран и пълномащабно същисан европеец искам да ти напомня, че докато Русия прроизвежда орешник, вие внасяте даже дилдата си от Китай. Няма как брат, да победите Русия.
Коментиран от #10
06:20 27.02.2026
10 Оди у Русиа
До коментар #9 от "Оксана":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
06:25 27.02.2026
11 Мунчо
До коментар #3 от "Какви специални сили,":Персонала на крематорките.Кви да са?!
06:31 27.02.2026
12 Чарли
06:35 27.02.2026