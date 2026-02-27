Новини
Путин поздрави служителите от Силите за специални операции

27 Февруари, 2026 05:55, обновена 27 Февруари, 2026 06:01 674 12

На 27 февруари е техният професионален празник

Путин поздрави служителите от Силите за специални операции - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин поздрави военнослужещите от Силите за специални операции с професионалния им празник, който се чества на 27 февруари.

„Скъпи другари, поздравявам ви с професионалния ви празник – Деня на Силите за специални операции“, каза държавният глава в обръщението си.

Президентът благодари на личния състав и ветераните от подразделенията на Силите за специални операции за безупречното им бойно представяне, военните умения и личната им смелост.

Войниците от Силите за специални операции смело и дръзко действат в тила на врага в Специалната военна операция, елиминирайки диверсанти в граничните райони, отбеляза държавният глава.

Подразделенията на Силите за специални операции заеха достойно място начело на руската армия и укрепиха бойния потенциал на Въоръжените сили, добави президентът. Войниците от Силите за специални операции са доказали способността си да решават специфични, нетрадиционни и често уникални задачи, действайки бързо и ефективно във всякаква среда и ситуация, добави той.

„Уверен съм, че ще продължите да осигурявате сигурността на Отечеството и нашите граждани на най-високо ниво, да давате пример за лоялност към клетвата и военния дълг и да служите на Родината с достойнство и преданост. Честит празник, добро здраве и всичко най-хубаво на вас и вашите семейства“, завърши Путин.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    3 8 Отговор
    Колкото и да ми е мъчно да си го призная, като напълно интегриран европеец СВО на Русия ни разваза. Нас +сащ, япония и австралия.

    Коментиран от #9

    06:07 27.02.2026

  • 3 Какви специални сили,

    10 6 Отговор
    какви 5 лева....😂😂😂😂тоя вече издиша отвсякъде¡

    Коментиран от #11

    06:08 27.02.2026

  • 4 Хапчетата

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    или 112?

    06:11 27.02.2026

  • 5 Цезар

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Императорите не се крият по бункери.

    Коментиран от #7

    06:15 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оксана

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Като напълноинтегриран и пълномащабно същисан европеец искам да ти напомня, че докато Русия прроизвежда орешник, вие внасяте даже дилдата си от Китай. Няма как брат, да победите Русия.

    Коментиран от #10

    06:20 27.02.2026

  • 10 Оди у Русиа

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Оксана":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    06:25 27.02.2026

  • 11 Мунчо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какви специални сили,":

    Персонала на крематорките.Кви да са?!

    06:31 27.02.2026

  • 12 Чарли

    0 0 Отговор
    Смотаняк.Гледа като мишка в трици.

    06:35 27.02.2026

Новини по държави:
