Смъртоносна престрелка край брега на Куба. САЩ ще отговорят

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кубински войници са застреляли край бреговете на страната четирима души от екипажа на лодка, регистрирана в САЩ. Хавана говори за въоръжено нападение. "Това не е операция на САЩ", твърди Рубио.

Кубински войници са застреляли четирима души от десетчленния екипаж на лодка с американска регистрация, плаваща пред бреговете на страната. Останалите шестима са били ранени. Кубински войник също е бил ранен. Министерството на вътрешните работи на Куба съобщи, че пасажерите на лодката са открили огън по войниците в кубински териториални води, след което войниците са отвърнали. Екипажът на лодката е имал намерение да нахлуе в Куба "с терористични цели", казаха още от министерството.

"Всички участници са кубинци, живеещи в САЩ. Повечето от тях имат криминално минало", заявиха от кубинското правителство.

Според Министерството на вътрешните работи инцидентът е станал в сряда, 25 февруари, на около 1,6 километра североизточно от Кайо Фалконес, пред северния бряг на Куба. В ранните часове на деня кубинските власти са засекли "моторна лодка в кубински териториални води с регистрационен номер FL7726SH от Флорида, САЩ".

По данни на министерството на борда на лодката, регистрирана в щата Флорида, са били открити и конфискувани "автоматични оръжия, пистолети, самоделни взривни устройства, бронежилетки, оптически мерници и камуфлажни униформи", посочва германската телевизия ЦДФ.

На кубинска територия е било арестувано друго лице, което е признало, че е било "изпратено" от САЩ, за да участва в терористичната операция, пише германската обществено-правна медия АРД, цитирайки кубинското вътрешно министерство. По данни на Хавана, цитирани от испански медии, мъжът е идентифициран като Дуниел Ернандес Сантос.

Рубио: Това не е операция на САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че Вашингтон ще отговори "подобаващо", след като научи всички подробности за операцията на Куба срещу моторната лодка, идваща от Флорида.

"Няма да спекулирам, нито да изказвам мнение; искам да знам какво се е случило. Ще разберем точно какво се е случило и ще реагираме подобаващо", заяви той пред медиите по време на срещата на върха на Карибската общност, която се провежда в Сейнт Китс и Невис.

Рубио посочи, че всички известни досега данни идват от кубинските власти и заяви, че администрацията на Доналд Тръмп иска да провери случилото се чрез "независима информация". Той отрече да става дума за американска операция и подчерта, че в престрелката не е участвал служител на правителството на САЩ.

Рубио заяви, че американското посолство в Хавана е поискало да установи контакт с оцелелите от екипажа на лодката, за които се предполага, че са американски граждани. Той определи инцидента като "необичаен".

Държавният секретар на САЩ информира, че американската брегова охрана се е отправила към региона. А главният прокурор на Флорида Джеймс Утмайер съобщи, че е разпоредил разследване на инцидента. Куба се намира на около 145 километра от южната част на Флорида.

Икономическата криза в Куба се разраства

Инцидентът пред бреговете на Куба се случва на фона на нарасналото напрежение между Вашингтон и Хавана. След залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари по време на военна операция на САЩ, американският президент Доналд Тръмп спря доставките на петрол от Венецуела за Куба. Той заплаши държавите, които доставят петрол на островната карибска държава, с допълнителни американски мита.

Петролната блокада засили икономическата криза в карибската държава. Кубинското правителство въведе драстични мерки за пестене на енергия, сред които ограничаване на учебните часове и на обществения транспорт и съкращаване на работното време. В сряда обаче Министерството на финансите на САЩ съобщи, че ограниченията за венецуелския износ на петрол за Куба ще бъдат облекчени по хуманитарни причини - износът за търговски и хуманитарни цели ще бъде разрешен. Част от съществуващите санкции обаче ще останат в сила.